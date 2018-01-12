《路透晚报》--1月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2017年外贸由负转正恢复两位数增长，高基数下今年增速料放缓

中国去年12月进口同比增速大幅回落，但全年仍实现15.9%的增长，出口增速亦接近8%，全年外贸实现两位数恢复性增长，扭转此前连续两年的下降局面，对经济的正贡献明显。分析人士预计今年外贸将延续向好之势，但因国际经贸领域不确定性和高基数因素等，增速将明显放缓。

--中国贸易：今年外贸料难以维持双位数增长，因不确定因素等仍较多--海关

中国海关总署新闻发言人黄颂平称，2017年世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年中国外贸进出口持续增长，保持回稳向好。但国际经贸领域仍存在不确定、不稳定因素，2018年中国外贸料难以维持双位数增长。

--中国数据：2017年12月新增人民币贷款5,844亿元，M2同比增8.2%创历史新低

中国央行公布，2017年12月新增人民币贷款5,844亿元，创下2016年4月以来最低，亦远低于此前路透10,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.2%创历史新低，亦低于路透调查中值9.1%。

--香港房地产：市民对楼价预期呈明显分歧，75%认为现在非置业时机--中大调查

香港中文大学发表的一项调查显示，预期未来一年住宅楼价会上升、下跌或者变化不大的市民同样接近三成，说明市民对楼价发展的预期，呈现明显分歧。另一方面，调查也发现近75%受访市民认为现在不是买楼的合适时机。

【金融】

--《焦点》2017年熊猫债发行量锐减近四成，但今年有望小幅回升

去年熊猫债券在中国的销售锐减近四成，因北京收紧资金转移规定，且市场借款成本升高，均削弱了其吸引力，但有一些迹象显示2018年销售或将小幅回升。根据摩根大通的数据，去年熊猫债发行量从2016年的1,160亿元人民币降至710亿元人民币。2016年的发行量则是2015年的近九倍。

--中国数据：2017年12月社融增量1.14万亿元，较上年同期少4,999亿--央行

中国央行公布，2017年12月社会融资规模增量为1.14万亿元人民币，比上年同期少4,999亿元；2017年全年社会融资规模增量累计为19.44万亿元，比上年多1.63万亿元。

--香港数据：12月底外汇基金境外资产升至35,079亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至2017年12月底止，外汇基金境外资产为35,079亿港元，较11月底增加833亿港元。

--《台湾金融市场一周展望》台股回归高档整理，关注台积电投资人说明会表现

本周台股中止连涨态势，回归高档整理格局，周线大致收平；分析师认为，近期美股屡探新高有助于支撑台股续持在高档盘整，后续关注美股财报周及台湾权值股--台积电2330.TW投资人说明会(简称法说会)释出进一步指引。

【固定收益】

--《分析》中国央行本周净投放暂别“削峰”，未雨绸缪下资金仍将平稳

在连续12日按兵不动后，随着税期临近资金面收敛，中国央行暂时告别“削峰”，本周三重启逆回购操作，全周转为净投放400亿元人民币。业内人士指出，央行相机而动助力资金面平稳，虽未来面临缴税和春节等扰动因素，但央行料仍会通过公开市场灵活调节流动性水平。

--中国货币市场：逆回购加码投放资金略有改善，但缴税将近料难脱紧平衡

中国银行间市场资金面收紧态势略有放缓，除14天外主要回购利率亦有下行。交易员称，早盘资金一度仍显偏紧，拆借价格亦居高不下，随着央行公开市场单日1,800亿元净投放驰援，大行融出增多，流动性稳中有所改善，不过预计下周缴税集中走款及MLF到期等因素影响下，资金仍难脱离紧平衡局面。

--中国债市动态：现券收益率稳中略降，央行逆回购放量稳定情绪

隔夜美债收益率回落明显，中国银行间债市情绪进一步平复，早盘现券收益率略有下行。税期资金面承压显现，但央行逆回购放量亦助稳预期，不过市场情绪总体仍偏谨慎，收益率跌幅有限，继续关注央行接下来的对冲动作及经济金融数据情况等。

--中国票据市场：转贴利率本周上行，资金边际收紧且需求不旺

中国票据市场本周转贴利率上行，资金面有所收敛，票据供大于需。交易员表示，随着资金面逐步趋紧，且中小机构收票意愿偏弱，转贴利率走高；预计严监管配合稳健中性货币政策基调下，资金紧平衡仍是常态，转贴利率上行空间仍在。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.3101%，六个月3.5258%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三和六个月期贴现国债加权中标收益率分别为3.3101%和3.5258%，边际中标收益率为3.4059%和3.6095%，对应投标倍数2.47倍和2.66倍。

--中国货币市场：188家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模38,360亿

中国浙江泰隆商业银行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有188家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模38,360亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：美指疲软人民币早盘劲升至6.48关口，贸易数据助力汇价上行

中国人民币兑美元即期早盘随中间价大幅上行，盘中逼近6.48元关口阻力。交易员指出，隔夜美指大幅走弱继续推升市场做多人民币情绪，今早中国海关公布贸易数据亦助力人民币转强；如若美指仍偏弱势，人民币挑战去年9月高点的可能性越来越大。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上行，逆周期系数“微调”扰动长端掉期

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略微上行。交易员称，本周银行间流动性逐渐从充裕转向紧平衡，但整体资金成本仍略优于短端掉期点，因此短端掉期变化不大；但本周人民币即期探底反弹，市场预期也有所变化，长端掉期冲高1,100点附近后回吐大部分涨幅。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两平一升，CFETS指数持平于94.75

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五持平于94.75；SDR篮子指数微升至96.1，BIS篮子指数亦持平于95.73。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连11日收升至七周新高，大盘振荡中修复技术指标

中国股市沪综指连11日收升，创七周收盘新高。分析师指出，今天股指盘中在五日均线上方振荡，家电、钢铁、房地产、白酒和银行等板块领涨。预计短期大盘将在前期高点下方继续振荡，市场通过以时间换取空间的方式，修复处于超买状态的技术指标。

--《焦点》区块链热潮扩散至中国A股，但理想与现实仍有差距

当前海外股市的区块链行情热潮，已扩散至中国A股市场，一些相关概念股近日出现连续涨停，颇为吸引投资者眼球。不过，来自监管层的政策信号近日已出现，不少上市公司同时发布澄清公告，或将给这波概念股的炒作热潮降降温。

--中国企业：海航集团正与香港新鸿基洽谈债务融资--LPC

知情人士向汤森路透旗下Reuters Loan Pricing Corp(LPC)表示，中国海航集团正在与香港一家知名地产开发商洽谈一笔贷款，这笔贷款用于一宗与香港购地有关的债务再融资。

--中国个股：绿地控股去年净利增24%，房地产主业较快发展--业绩快报

中国大型房企--绿地控股公布业绩快报，公司去年实现净利89.62亿元人民币，同比增长24.34%，主要因为公司房地产主业较快地发展以及大基建等多元产业快速提升。

--中港个股：中国铝业签重组框架协议，拟向八家债转股机构定向增发

去年12月中国铝业四家子公司实施债转股后，中国铝业公告显示，其已签署重组框架协议，拟向参与债转股的八家机构定向增发，收购这些机构持有的中国铝业子公司股权。

--中港个股：中石化油服订立10亿元融资租赁合同，以缓解流动资金压力

中国石化集团的分支--中石化油服称，与母公司旗下企业订立一项价值10亿元人民币的融资租赁合同，以缓解流动资金压力。

--香港个股：新创建减持首都机场股份，套现23.6亿港元

新创建集团宣布，将通过配售出售其所持有约2.08亿股北京首都机场0694.HK股份，套现23.6亿港元。

--香港个股：枫叶教育拟配售新股集资10亿港元，寻求海外收购机会

中国最大的国际学校办学团体--枫叶教育称，拟配售新股集资最多10亿港元，因公司正在寻求海外收购机会。

--香港个股：腾讯控股发行50亿美元票据，其中五年期息率2.985%

中国互联网巨头--腾讯控股公布，根据全球中期票据计划发行50亿美元票据，并分四批发行，年期分别五年（两批）、10年及20年。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)