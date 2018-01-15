《路透晚报》--1月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：国务院每年向全国人大报告国资管理情况，重点国资投向等

中国建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见，要求国务院每年向全国人大常委会报告国有资产管理情况，国企报告重点是总体资产负债，国有资本投向、布局和风险控制，国有企业改革，国有资产监管，国有资产处置和收益分配，境外投资形成的资产，企业高级管理人员薪酬等情况。

--中国政策：加大对深度贫困地区扶贫再贷款倾斜力度，拓宽直接融资渠道

中国“一行三会”（央行、银监会、保监会、证监会）联合发文要求，金融部门坚持新增金融资金优先满足深度贫困地区、新增金融服务优先布设深度贫困地区；加强深度贫困地区扶贫再贷款管理，加大对其扶贫再贷款倾斜力度，并拓宽深度贫困地区直接融资渠道。

--中国金融：人民币国际化还有很大发展空间，是一个长期战略--央行副行长

中国人民银行副行长殷勇表示，综合中国经济地位与人民币目前使用状况的差异，考虑到市场对扩大人民币国际使用的巨大需求以及“一带一路”倡议为人民币国际化提供的重要战略机遇，可以得出一个结论，即人民币的国际使用还有巨大的发展空间。

--中国能源：国有大型煤企宣布调降煤价，以应对取暖季用煤高峰

中国大型煤炭企业降低现货煤炭价格，希望缓解一个月以来的涨价趋势。中国政府为解决全国冬季取暖天然气荒问题而取消对家庭和部分工厂的用煤禁令，催生出这波煤价涨势。

【金融】

--《焦点》中国整治金融乱象步入常态化，强监管扩围且力度不减

尽管中国银行业市场乱象经过去年一系列专项整治已取得阶段性成效，但监管层防范化解金融风险的节奏并未放缓。继年初连发三文规范大额风险暴露、股权和委托贷款等后，上周末银监会再发文进一步深化整治银行业乱象（4号文），强监管继续扩围且力度不减。

--中国证券：监管再打“补丁”， 信托夹层场外股票配资被叫停--报载

据上海证券报周一报导，资产管理行业统一监管的雷霆之势正不断显现。日前多家信托公司接到当地银监部门的口头通知，被要求停止开展设有中间级的结构化证券投资业务，即俗称的夹层场外股票配资业务。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,980亿MLF和1,500亿逆回购，单日净投放2,655亿

中国央行公告称，为对冲税期高峰等因素影响，今日公开市场进行了3,980亿元人民币一年期中期借贷便利(MLF)操作及1,500亿元逆回购。其中，MLF操作量明显高于本月到期总量2,895亿元，中标利率持稳在3.25%。据此计算，今日公开市场全口径净投放2,655亿元。

--中国债市：今年深化交易所债市改革，严格限制僵尸企业等融资--证监会

中国证监会主席助理张慎峰上周六表示，今年证监会将深化交易所债券市场改革，针对债券发行人，构建和完善扶优限劣的分层审核体系，严格限制僵尸企业、失信企业融资；同时积极引导各类资金合规参与债券交易市场，拓展交易所债券市场的深度与承载能力。

--中国债市动态：期现货重回弱势，监管连续出招市场信心低迷

周末中国金融监管再出新政，中国债市周一期现货重回弱势，银行间债市早盘现券收益率普涨，10年国开债指标券170215收益率上行约5个基点（bp），国债调整幅度稍小。尽管央行公开市场超量续作全月到期的MLF(中期借贷便利)，并单日大额净投放，但难挽市场低迷信心。

--中国货币市场：央行投放超预期资金面紧势缓和，国库现金定存中标利率走高

中国央行周一同时进行逆回购和MLF操作，全口径单日超预期净投放2,655亿元，银行间市场早盘资金面紧势明显缓和。交易员称，缴税走款与中旬准备金补缴叠加，流动性需求加大，央行及时对冲操作，继续为春节前流动性稳定提供支持。

--中国金融：云南国资运营公司未能按期足额偿还信托贷款本息--报载

中国地方政府债务疑虑亦开始波及到省级国资运营平台。中国证券时报周一报导，云南省国有资本运营有限公司及其旗下子公司，未能按时足额偿还信托贷款本息，已经导致中融信托两款集合资金信托计划延期。

--中国债市：财政部周二将开展国债做市支持操作，随卖26.5亿元一年国债

中国财政部公告，为提高国债二级市场流动性，将于周二(16日)开展国债做市支持操作。本次操作方向为随卖一年国债，为2017年第24期CN170024=CFXS国债，操作金额26.5亿元人民币。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.8262%，五年期4.9598%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年期增发债，中标收益率为4.8262%和4.9598%，投标倍数2.39倍和2.56倍。

--中国债市：91天期国库现金定存中标利率4.70%，较上次98天期高10bp

业内人士透露，中国财政部与央行稍早进行的800亿元人民币三个月(91天期)国库现金定期存款招标，中标利率为4.70%，较上次(2017年11月17日)的98 天期利率上涨10个基点(bp)。

--《中国新债预测》国开行一年和三年增发债收益率均值为4.34%和4.81%

中国国家开发银行周二将招标增发一年和三年两期债。 路透调查显示，周末监管层再出新政，资金面亦面临税期扰动，国债期货今日低开低走，现 券亦弱势不改，下午农发行一级招标结果偏差，故预计明日国开行新债需求一般，定位料在 二级水准附近，两期债收益率预测均值为4.34%和4.81%。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘大涨逾260点创25个月新高，汇价双向波动明显

人民币兑美元即期收盘大涨263点至6.4417元，创2015年12月10日以来新高；盘中市场价一度升至6.4138元，触及2015年12月8日以来新高，随后在获利盘影响下，回吐部分涨幅。

--中国金融：12月央行口径外汇占款减少363.19亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为214,788.33亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少363.19亿元人民币。

--银行观点：年末人民币兑美元料6.4，因经济向好及人民币需求增加--东亚银行

东亚银行称，由于宏观经济向好以及市场对人民币需求增加，预计今年人民币兑美元年末目标6.4。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数下跌至94.75

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(12日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.16%至94.75，较2014年底则仍下跌5.25%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均微升，CFETS指数微升至94.91

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.16%至94.91；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数微升至95.84。

--离岸人民币：台湾12月底人民币存款3,222.54亿元，连八个月增加

台湾央行公布，至12月底止，台湾银行业累计人民币存款达3, 222.54亿元(含可转让定期存单)，较前月增1.38%，连续第八个月走升。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌终结11连升，中小盘股全面溃退仅蓝筹股支撑

中国股市沪综指收市下跌，终结罕见的11连升势头。分析师指出，大盘连续上涨后已显疲态，投资者观望情绪日渐厚重，银行保险等权重蓝筹继续上拉，引发大量资金自中小盘股撤离，“一九分化”现象相当明显。

--《焦点》海航债务问题加剧，数月未付飞机租赁款--消息

数位银行和租赁业消息人士表示，中国海航集团关联的几家航空公司已经逾期未付飞机租赁款，而长期为海航集团提供资金支持的中国进出口银行已经成立一个团队，来解决海航集团的流动性问题。

--中国个股：天海投资否认出售Ingram报导，称云集市投资价值逐步显现

中国大型航空及投资集团海航集团旗下的天海投资刊登澄清公告称，公司不存在海外媒体所报导的出售子公司Ingram Micro Inc.（英迈国际）事项，后者的云集市业务模式已引入中国市场，投资价值逐步显现。

--企业并购：复星国际终止收购俄罗斯黄金生产商Polyus股份的交易

中国大型民营企业--复星国际称，终止收购俄罗斯黄金生产商Polyus股份的交易，因在股份买入协议下的某项先决条件未获满足。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)