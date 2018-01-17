《路透晚报》--1月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：有关金融统计正抓紧进行，普惠金融定向降准预计1月25日全面实施

中国央行官方微博“央行微播”发文称，目前有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。 ​​​​

--中国金融：化解金融风险拆解影子银行，遏制房地产泡沫化倾向--银监会主席

下一步中国银行业将如何防范化解金融风险，中国银监会主席郭树清最新表示，需要着力降低企业负债率，抑制居民部门杠杆率；严格规范交叉金融产品，继续拆解影子银行；并继续遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。

--中国央企：2020年前央企平均资产负债率再降2个百分点--国资委

中国国务院国资委表示，2017年末中央企业平均资产负债率66.3%，同比下降0.4个百分点；98家央企中62家资产负债率比上年下降，其中40家企业降幅超过1个百分点。到2020年前，中央企业的平均资产负债率要再下降2个百分点。

--中国房地产：政府不再垄断住房供地，让房地产回归“住人”属性--人民日报

针对中国国土部“政府不再垄断住房供地”等最新表示，人民日报发布人民时评称，这有利于增加土地供应和租赁住房开发，平抑刚需对商品房价的推动作用，让房地产从“炒作”的金融属性向“住人”的商品属性回归。

--中国行业：2011-17年关停并列入公告的电解铝产能指标应年底前完成置换--工信部

中国工业和信息化部日前发布“关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换的有关事项”的通知，2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换，逾期将不得用于置换。

【金融】

--中国保险：风险可控但形势仍严峻，将用三年时间防范化解重点风险--保监会

中国保监会称，虽然保险业风险总体可控，但面临的形势依然十分严峻；将用三年时间做好保险业重点领域风险防范化解处置，坚决打击违法违规行为，加强薄弱环节监管制度建设，进一步加强保险业风险防控，严守不发生系统性金融风险底线。

--中国投资：2017年中投公司境外投资收益率预估在16%以上--新闻稿

中国主权财富基金--中国投资有限公司(CIC)总经理屠光绍近日表示，2017年中投公司境外投资收益率预估在16%以上。随着科技进步，中投公司会更多关注和参与其他领域投资，特别在TMT和健康产业等领域寻找更多投资机会。

--香港金融：认可机构实施吸收亏损能力规定成本每年多达26亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）称，预计经营银行或接受存款业务的机构（认可机构）实施处置机制下的吸收亏损能力规定，每年需付出总成本可多达26亿港元；不过，即使有关成本全部被转嫁到金融服务收费之上，仍会为整体经济带来重大的净效益。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,000亿元逆回购操作，单日净投放1,000亿

中国央行公开市场今日进行总额2,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期900亿元，63天期100亿元。据此计算，今日公开市场净投放1,000亿元。

--中国债市动态：现券偏弱窄幅震荡，惟五年国债招标需求向好

中国债市早盘国债期货窄幅波动，现券收益率震荡略升。交易员表示，缴税周期资金面紧平衡不改，金融监管担忧笼罩下，债市预期仍难乐观，现券弱势中继续窄幅盘整；惟五年国债招标结果走低，投标倍数亦显示需求尚可。

--中国货币市场：缴税期央行连续净投放资金仍紧，非银融资价格上行

中国央行在公开市场连日大规模净投放后，银行间市场周三流动性仍显紧张，受线上资金价格上限约束，一些小规模存款类机构轧平头寸难度增大。缴税期内，非银机构可借的隔夜资金来源渐少，七天期及以上融资成本有所提高。

--新债招标：中国五年新发国债利率3.81%，边际3.86%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的五年期固息国债， 中标利率为3.81%，低于此前市场预测均值3.84%；边际中标利率为3.86%，投标倍数为3.39 倍。

--新债招标：农发行七年增发债收益率5.0482%，10年期5.1268%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年(150406，剩余期限约两个月)、七年和10年三期固息债，中标收益率为2.8976%、5.0482%和5.1268%，投标倍数4.20倍、4.33倍和3.63倍。

--新债招标：中国五年铁道债中标利率5.03%，10年期5.10%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债，中标利率分别为5.03%和5.10%，对应投标倍数1.76倍和1.96倍。

--台湾新债：摩根大通30年美元零息债以4.23%定价，募资3.9亿美元--消息

两位消息人士指出，摩根大通计划在台湾发行30年期零息美元债，六年内不赎回、之后每五年执行赎回权(NC6*5)券以IRR(隐含年报酬率)4.23%定价。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘升幅收窄，美指暂时企稳推升购汇意愿

中国人民币兑美元即期早盘冲高后升幅明显收窄，中间价则续创25个月新高。交易员指出，今早美元指数企稳并反弹，冲淡了人民币多头人气，实需购汇买入意愿也逐渐转强，但短期美元料弱势难改，人民币预计延续易升难贬走势。

--《市场洞察》请平常心看待人民币的凌厉升势

人民币兑美元即期周初不费吹灰之力突破去年9月8日创下的阶段高点，美元指数弱势仍是主因，当然如此凌厉的升势多少有些“非理性”的成分，至于是否超出监管容忍范围则可观察中间价市场重启逆周期因子；而创出新高后，人民币怎么走成讨论重点。

--《焦点》欧洲国家央行争相将人民币纳入外汇储备

又有一批欧洲国家央行周二披露了在外汇储备中持有人民币资产的计划，凸显出人民币已跻身世界主要储备货币之列。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至94.95

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.02%至94.95；SDR篮子指数微升至96.15，BIS篮子指数微升至95.9。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升续创逾两个月新高，银行及券商板块领涨

中国股市沪综指放量收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日银行及券商板块出现强势领涨，带动大盘继续走升，同时以创业板为代表的中小盘股亦整体反弹，股指盘中一度创出两年来新高。短线看，尽管大盘已经连续上涨多日，但短线出现大幅下跌的概率不大，不过投资者需谨防前期强势股的补跌。

--中国期市：铁矿石连五日下跌创两周半低点，因北方钢厂限产及需求疲弱

中国铁矿石期货连续第五个交易日下跌，创两周半低点，中国致力于治理空气污染而限制钢铁生产，导致当地需求放缓。

--中国投资：链家旗下长租公寓平台获40亿A轮融资，红杉华平腾讯领投

中国最大房地产经纪公司链家旗下长租公寓平台--自如近日获得40亿元人民币的A轮融资，由华平投资、红杉资本、腾讯三家机构领投，华兴新经济基金、融创中国、泛大西洋投资、源码资本、海峡资产、新希望等机构跟投。

--中港个股：海航集团旗下商品与物流部门今年不会在美展开收购--高管

海航集团大宗商品交易与物流业务部门一名高管表示，2018年不会在美国展开收购，部分归因于美国政府对中国投资的审查越来越严苛。该部门在上个月刚刚收购了嘉能可GLEN.L石油存储业务的多数股权。

--香港新股：甘肃银行以招股价区间中端定价，公开发售部分轻微超额

中国省级法人城市商业银行--甘肃银行称，其香港首次公开发售（IPO）以招股价区中端定价，集资59.5亿港元，公开发售部分录得轻微超额认购，将如期于明天在联交所挂牌上市。

--中国个股：京东方获合作方豁免债务63亿元，料今年产生收益约9亿元

中国面板大厂--京东方刊登公告称，公司的合作方福州城投京东方投资公司和福州城市建设投资集团，近日决定豁免京东方63亿元人民币的债务。这项豁免将被确认为递延收益并分期计入当期损益，预计今年可产生约9亿元收益。

--香港个股：万达酒店出售伦敦酒店项目60%股权，股价大涨逾一成

中国富商王健林旗下企业--万达酒店宣布，将透过出售公司权益，向一名独立第三方转让一项位于伦敦的物业项目60%股权，代价约3,561万英镑（约3.74亿港元）。

--香港个股：深圳国际拟发最多8亿元五年期熊猫债，利率询价区间4.8-5.6%

深圳国际称，周五（19日）起将在深圳证券交易所发行熊猫债券，首期基础发行规模3亿元人民币，可超额配售不超过5亿元；期限五年，利率询价区间为4.8-5.6%。

--香港个股：碧桂园拟配股及发行可换股债券，筹资共235亿港元

中国房地产商--碧桂园宣布，以先旧后新方式配售4.6亿股新股，集资约78.8亿港元；同时，公司计划发行本金总额156亿港元的可换股债券。配股及发债所资金将用作偿还债务及一般营运资金。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)