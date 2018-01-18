《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《即时观点》中国2017年GDP同比增速七年来首度回升，总体超出预期

中国国家统计局公布，2017年中国国内生产总值同比增长6.9%，增速为七年来首度回升，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%；去年前三个季度GDP同比增速分别为6.9%、6.9%和6.8%。​​​​

--《综述》中国楼市去年微升收尾，调控基调不变租赁利好频出

中国楼市以整体稳中微升告别了2017年，严格受控的一线和二线热点城市房价持稳，非热点二三线城市涨幅则有所扩大，得益于年末冲销售和相对宽松的政策环境。新年伊始，部分二线城市以吸引人才为由微调楼市政策，一度引发市场对政策松绑的揣测，但随即遭到相关部委否认，显示调控基调并未有变。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，2017年12月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升5.3%，连涨27个月，涨幅在连续一年收窄后首度扩大，高于上月的5.1%。从环比看，12月新建住宅销售价格较上月上涨0.4%，连涨32个月，高于上月的0.3%，为五个月高点。​​​​

--中国房地产：2017年房地产开发投资同比增7%，新开工面积增7%--统计局

中国国家统计局公布，中国2017年全国房地产开发投资同比增长7%，增速低于前11月的7.5%；房屋新开工面积同比增长7%，略高于前11月的6.9%。 ​​​​

--中国经济：推进品种创新鼓励企业债融资，但亦要加大防风险力度--官员

中国国家发展改革委财金司副巡视员田原表示，今年将稳步推进企业债券发行管理体制改革，继续鼓励和支持更多优质主体发行企业债融资，推进企业债品种创新，同时亦要加大风险防控力度，坚决遏制地方政府隐性债务增量。 ​​​​

--中国环保：去年74个城市空气质量相对较差后10位中河北占六席--环保部

中国环境保护部通报去年重点区域和74个城市空气质量状况显示，1-12月，74个城市空气质量相对较差的后10位城市依次是：石家庄、邯郸、邢台、保定、唐山、太原、西安、衡水、郑州和济南市，其中河北占六席。 ​​​​

--香港数据：去年10-12月失业率微降至2.9%，为近20年来首次低于3%

香港政府统计处公布，2017年10-12月失业率微降至2.9%，为近20年来首次低于3%，反映劳工市场进一步趋紧。10-12月就业不足率则保持不变，维持于上一个期间的1.1%。 ​​​​

【金融】

--中国金融：地方债监管再出重拳，保监会严禁地方政府借险资违规举债

中国地方政府融资再遇监管重拳。保监会和财政部发文规范保险资金投资，明确保险机构不得通过股权投资计划等创新方式违规形成地方债务。同时，坚决制止地方政府以引入保险机构等社会资本名义，违法违规或变相举债上新项目、铺新摊子。

--《焦点》名股实债融资旧套路遭强监管封堵，中国PPP遇冷冀新模式破局

中国金融强监管正步入常态化，此前如火如荼的政府和社会资本合作（PPP）热潮也在迅速冷却。前有财政部掀起规范风暴控制地方债务风险，后有资管新规等掐断资本金名股实债的融资老路，在“重点防范金融风险”政策导向下，2018年PPP项目开发难度将远高以往。

--中国金融：风险投资交易去年创400亿美元新高，受AI等带动--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）发表报告显示，2017年中国的风险投资交易创下400亿美元的历史新高，并较2016年增长15%，因投资者瞄准人工智能（AI）、汽车科技和企业服务公司的商机进行了多个大型交易。

--台湾金融：金管会将开放券商发行指数投资证券(ETN)，估第四季新品挂牌

台湾金管会证期局局长王咏心称，将开放券商发行指数投资证券(ETN)，预计第四季会有新商品挂牌。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,600亿元逆回购操作，单日净投放900亿

中国央行公开市场今日进行总额1,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期700亿元，63天期100亿元。据此计算，今日公开市场净投放900亿元。

--中国债市动态：颓势不改现券收益率继续走升，关注午后经济数据出炉

中国债市早盘期现货颓势不改，主要利率债收益率继续上涨近2个基点。交易员表示，在暂无明显利空消息冲击背景下，一早有机构抛压加重，致现券悲观情绪继续发酵，午后将出炉去年GDP及12月等经济数据，部分机构预期数据或好于预期，目前静待结果揭晓。

--中国货币市场：大行融出偏少流动性未缓，关注下周定向降准资金释放效果

中国央行公开市场继续维持较强力度净投放，同时缴税影响已基本结束，但银行间市场仍未见明显缓和。大行融出偏少，小型存款类机构平头寸压力依旧不小，非银机构融入价格也维持在较高水平。

--新债招标：进出口行三年新发债利率4.83%，五年收益率4.9971%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标新发行的三年期固息债，中标利率为4.83%，投标倍数2.74倍；同时招标增发的一年和五年两期债，中标收益率分别为4.2954%和4.9971%，投标倍数3.70倍和3.10倍。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.9868%，七年5.0870%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的五年和七年固息债，中标收益率为4.9868%和5.0870%，投标倍数2.78倍和2.23倍；此前市场预测均值为4.98%和5.06%。

--中国信用债：四川煤炭产业集团5亿PPN未按期足额偿付本金，仅能兑付利息

中国四川煤炭产业集团有限责任公司公告称，由于煤炭行业产能过剩因素等影响，应于1月9日兑付本息的非公开定向融资工具“15川煤炭PPN001”未能按期足额偿付本金5亿元人民币，仅能兑付利息3,850万元，已构成实质性违约。

--中国货币市场：253家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模47,045亿

中国宁波银行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有253家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模47,044.5亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：去年银行结售汇逆差同比降近七成，今年跨境资金流动料总体稳定

中国2017年银行结售汇逆差同比大降近七成，涉外收付款逆差则降近六成，整体来看外汇市场供求更趋均衡。外管局预计今年跨境资金流动仍将保持总体稳定，未来人民币汇率双向波动将成为常态，企业应树立“风险中性”意识并健全汇率风险管理。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，短期易升难贬走势料延续

中国人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，中间价暂时脱离逾25个月高点。交易员指出，欧央行鸽派言论加上美指关键点位支撑，带动美指反弹，但客盘购汇意愿提振有限，人民币跌破6.44元后结汇需求仍较多，短期易升难贬走势料仍难改。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至95.17

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日升0.23%至95.17；SDR篮子指数微升至96.33，BIS篮子指数升至96.15。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升至逾两年新高，大金融板块继续发力

中国股市沪综指连三日收升，创逾两年收盘新高。分析师指出，今日以银行为代表的大金融板块继续发力，钢铁等资源板块助攻，轻松推动大盘稳步上攻，沪综指再上一台阶，但个股结构分化迹象仍较明显。

--《独家新闻》流动性捉襟见肘的海航料迎来峰回路转--董事局主席

海航集团董事局主席陈峰乐观认为，海航能够解决现金短缺问题，今年将继续获得银行及其它金融机构的支持。陈峰告诉路透，流动性问题的存在，“是因为我们进行了大量的并购，”尽管外部环境更具有挑战性，而且中国经济“从快速增长转向温和增长”，对海航获取新融资构成了冲击。

--中国钢铁：12月粗钢日均产量跌至12个月低点，受政府限产措施影响

官方数据显示，中国12月粗钢日均产量较上月下滑1.9%，跌至一年来低位，因政府的限产措施进一步扩大。

--中国能源：12月煤炭产量创两年高位，因冬季需求强劲

中国12月煤炭产量较11月增加，达到2015年12月以来的最高水平。由于天然气短缺，中国政府放松了北部家庭冬季燃煤限制，矿企增加煤炭产量以满足新增需求。

--企业并购：强生糖尿病护理业务吸引中资兴趣，金额或达40亿美元--消息

五名直接知情人士对路透称，中国买家正求购强生(Johnson & Johnson) 的糖尿病护理业务，若达成交易价值可能高达40亿美元。

--企业并购：美国政府批准中国北方华创子公司收购美国同业

北京北方华创微电子装备有限公司的律师称，该公司已完成对美国半导体设备生产商Akrion Systems LLC的收购，这是美国政府批准此类收购的罕见个案。

--中国个股：陕西煤业举牌隆基股份，未来一年内仍有意继续增持

中国陕西煤业股份有限公司公告称，去年7月至今年1月公司直接或间接买入隆基绿能科技股份有限公司近1亿股，占后者股本比例已达5%。隆基股份表示，此次增持价格介于17.19元-37.27元人民币/股；而陕西煤业未来一年内仍有意继续增持公司股份。

--中国个股：神雾环保拟与澳天宝资源在蒙古合建煤制气项目

中国神雾环保技术股份有限公司刊登公告称，公司拟与澳大利亚上市的天宝资源的新加坡子公司POH GOLDENGER RESOURCES PTE LTD（傅蒙资源）合作，双方共同在蒙古建设煤制气项目。

--香港个股：新城发展先旧后新配股，筹资逾15.6亿港元作发展资金

中国中型房地产企业--新城发展控股宣布，将以先旧后新方式，配售逾2.672亿股股份，集资约15.66亿港元，将用作公司发展目的及作为一般营运资金。

--香港个股：伟禄集团购大股东资产，总价62.2亿元人民币比公司市值更高

伟禄集团宣布，向大股东兼公司主席林晓辉及执行董事苏娇华夫妇，收购一批位于深圳的地产项目和土地，销售股份连同股东贷款组成的总代价约62.2亿元人民币，较公司的市值还要大。

--台湾个股：台积电估第一季营收84-85亿美元，按季减7.7-8.8%

全球晶圆代工龙头--台湾台积电预估，今年第一季合并营收84-85亿美元，较去年第四季的92.13亿美元减少7.7-8.8%。

--台湾个股：兆丰银再遭美裁罚2,900万美元，公司称再被罚机率低

台湾兆丰金称旗下兆丰银行纽约、芝加哥及矽谷分行遭美国裁罚2,900万美元，一年半之内再被美国金融监督机关再次重罚；但董事长称未来再被罚款的机会很低。 (完) (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)