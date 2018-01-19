《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年消费料平稳较快发展，继续发挥对经济增长的基础性作用--商务部

中国商务部市场运行司负责人谈2017年中国消费市场运行情况时表示，随着中国经济逐步进入高质量发展阶段，中国消费也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。预计2018年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势，继续发挥对经济增长的基础性作用。

--中国经济：2017年工业产能利用率77%，同比升3.7个百分点--统计局

中国国家统计局表示，2017年四季度，全国工业产能利用率为78.0%，比上年同期回升4.2个百分点；全年工业产能利用率为77.0%，比上年回升3.7个百分点。​​​​

--中国人事：央行副行长殷勇被任命为北京市副市长--媒体

中国国内媒体--北京青年报报导称，于今日下午召开的北京市第十四届人大常委会第四十四次会议决定任命殷勇为北京市副市长。

--中美贸易：WTO在中美肉鸡进口税率争议中作出有利美国的裁决

美国周四基本上赢得了世界贸易组织(WTO)的一项裁定，即认定中国未能遵守此前反对该国向美国肉鸡征收高关税的另一项裁决。​​​​最新裁定意味着，中国没能成功运用美国常常动用的贸易政策工具之一--惩罚性高关税--来对付美国生产商；若中国没有在20日内提出上诉，就将不得不降低关税税率。

--《独家新闻》美国暂停审批海航投资交易，直到获得其所有权信息--消息

据消息人士称，在海航集团提供充分的股东信息前，美国政府不会批准该公司的任何投资。海航的所有权结构在全球范围内受到密切关注。

--拉美投资：中国2017年在巴西投资209亿美元，创七年来新高--巴西计划部

根据巴西计划部门，中国2017年在巴西投资209亿美元，创2010年以来新高，因巴西经济衰退帮助压低了资产价格，吸引投资者。

--台湾财政：税改三读通过有利中低收入并利揽才，企业营所税调高至20%

台湾立法院三读通过税改方案，中低薪资所得和股利所得等申报户都能因扣除额调高而受惠；不过企业营所税也由17%调高至20%，而营利事业未分配盈余加征营所税税率同步由10%调降为5%。​​​​

--两岸关系：台湾官员称尚未核准中国东航和厦门航空春节加班机申请案

台湾民航局官员表示，尚未核准中国东方航空和厦门航空的春节加班机申请案；因为该两家航空公司过去半个月曾使用了两岸争议航路。

【金融】

--中国央行：2017年房地产贷款增加5.6万亿元，同比少增1,087亿元

中国央行发布2017年四季度金融机构贷款投向统计报告显示，房地产贷款增速回落，2017年全年房地产贷款增加5.6万亿元人民币，同比少增1,087亿元；人民币房地产贷款余额32.2万亿元，同比增长20.9%，增速比上年末低6.1个百分点。

--中国金融：央行营管部严禁辖内支付机构为虚拟货币交易提供服务--报载

中国证券时报援引知情人士称，央行营业管理部近日发文，要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

--《台湾金融市场一周展望》台股如卒子过河仍有高点可期，台币料跟随人民币强势 台湾加权指数收盘创28年新高，周线涨幅2.88%。分析师称，国际热钱在全球股市开派对，这波台股资金行情就像卒子过河，只能前进不能后退，下周指数还有高点可期；惟指数冲高后料呈高档震荡，后续观察重点在欧洲央行会议、台币汇率走势及外资动向。 【固定收益】

--《分析》中国央行单周净投放创一年新高，季节性“填谷”不改中性基调

本周为对冲缴税高峰、例行缴准及MLF到期等对资金面的叠加影响，中国央行公开市场扶助力度进一步加大，单周净投放规模达8,055亿元人民币，创一年来新高。而随着跨月以及跨春节备付需求高峰接踵而至，未来几周央行“填谷”仍将维持较强力度。

--中国货币市场：资金略显缓和但整体均衡，央行多措并举下预期稳定

中国央行公开市场继续维持净投放，银行间市场资金较昨日有所缓和，但整体呈均衡状态。交易员指出，央行逆回购持续净投放助力下，随着缴税影响的消失，流动性呈现改善之势，不过仍难言宽松。

--中国债市动态：现券跌势略趋缓但预期仍谨慎，资金继续改善稍安抚情绪

中国债市早盘现券跌势放缓，10年期国债期货主力合约则微幅收涨。交易人士表示，继前期监管政策连续落地及经济数据出炉之后，伴随月度缴税扰动渐行渐远，资金面亦逐步向好改善，今日国债期货略有回稳，现券跌幅亦有所缓和，不过机构多预计债市短期疲弱趋势难改，预期仍显谨慎。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.3354%，投标倍数2.87--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.3354%，边际中标收益率为3.3978%，投标倍数2.87倍。

--中国票据市场：转贴利率本周加速冲高，因资金紧及大行暂停收票共振

中国票据市场本周转贴利率加速冲高，全周上行幅度超过20个基点（bp）。一方面因缴税等因素资金面偏紧，另外此前作为需求端主力的部分大行暂停收票，则直接推动了市场利率跳涨。

--中国货币市场：261家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模50,802亿

中国杭州银行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有261家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模50,801.5亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘升破6.4元至25个半月新高，强势走势料持续吸引关注

中国人民币兑美元即期早盘随中间价大涨并升破6.40元关口，触及25个半月新高，而中间价亦刷新逾25个月高点。交易员指出，中间价今天开得比较高，且未对昨日市场过度反应进行相应调整，刺激市场继续做多人民币意愿，短期强势走势料吸引更多关注。

--《人民币综述》跨境资本宏观审慎严监管适度松绑的窗口已临近

2018年初人民币兑美元汇率扬眉吐气，掀起一波凌厉的涨势，与此同时，跨境资本流动形势明显好转，尽管此次人民币劲扬的主动力源于弱势美指，但汇率稳定预期或推动中国跨境资本的宏观审慎严监管举措有所放松。

--人民币汇率：2017年实际与名义有效汇率续回落，但跌幅明显收窄--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，2017年人民币实际有效汇率累计跌0.99%，名义有效汇率则累计跌0.64%，这也是2003年以来首次连两年下跌走势，但跌幅明显收窄。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，远结需求上升打压长端掉期

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略微回落。交易员称，本周公开市场持续净投放，整体均衡的流动性影响有限，短端掉期变化不大；本周人民币即期加速升值，远期结汇需求增加，长端掉期点略有承压，但仍维持在利率平价水平附近。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.25

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.09%至95.25；SDR篮子指数微升至96.45，BIS篮子指数微升至96.23。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收升再创逾两年新高，但3,500点附近遇阻回落

中国股市沪综指连四日收升，续创逾两年收盘新高。分析师指出，今日大盘冲高至近3,500点关口后遇阻回落，显示连续上涨后有整固要求，加之股指在冲击整数关口前多出现反复整荡，后市有望出现回调整理。

--中国证券：今年要全力维护资本市场稳定运行，落实外资准入政策--证监会

中国证监会主席助理张慎峰表示，今年要全力维护资本市场稳定运行，加强薄弱环节监管制度建设，做好区域性股权市场、非法证券期货交易等领域的风险防控工作；大力发展长期机构投资者，培育一流投资银行和中介机构，提升行业的规范发展能力和服务能力。

--中国证券：今年要加强对市场波动影响的研究，做好股市风险预警--上交所

中国上海证券交易所副理事长张冬科表示，要加强对债市、汇市、房市、大宗商品市场波动影响的研究，做好股市风险的预测预警。下一步要逐步把上交所市场建设成为具有多层次、包容性的新蓝筹市场。

--台湾股市：受台积电带动连六日收升创28年新高，未来展望仍佳

台湾股市随亚股连六日收升，并创28年新高，权重股台积电因上日交出亮丽财报而大涨。分析师认为，台币兑美元同步大升意味资金行情仍盛行，台股线型多头仍有可为，未来展望仍佳。

--中国期市：铁矿石期货录得三周来首个周线跌幅，因钢铁价格涨势停顿

中国铁矿石期货上涨，但料将录得三周以来的首个周线跌幅，因需求放缓令钢铁涨势受阻。钢铁价格去年扬升了近50%。

--金属期市：上海铝价上涨，受中国GDP数据和污染预警提振

上海铝价上涨，受助于中国国内生产总值(GDP)实现七年来的首次加速，以及一个重要工业省份发出污染预警。

--中国个股：上汽集团预计2017年实现净利约342亿元，同比增长7%左右

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司发布业绩预增公告，预计2017年公司实现净利润约为342亿元人民币，同比增长7%左右。

--中港个股：上海医药配售新H股集资逾31亿港元，为业务发展提供资金

中国大型医药公司--上海医药集团宣布，拟进行配售新H股，集资31.3亿港元；将发行的新股相当于公司经扩大后已发行H股及全部已发行股本分别约16.67%和5.39%。

--中港个股：中国平安称会在合适时机将部分科技业务对外融资

针对近期有关中国第二大寿险公司中国平安将分拆多个科技子公司上市的报导，该公司刊登澄清公告称，会在合适时机将旗下部分科技业务对外进行各种方式的融资。

--香港个股：深圳国际发行最多8亿元五年期熊猫债，票面利率定为5.2%

深圳国际宣布，根据簿记建档结果，公司在深圳证券交易所发行首期熊猫债券最终确定票面利率为5.2%，属原来区间的中端。

--香港个股：吉利汽车拟发行3亿美元五年期债券，息率3.625%

中国民营汽车生产商--吉利汽车称，拟发行本金总额3亿美元的五年期债券，息率3.625%。

--香港个股：丰盛控股获洽商出售不多于75%中国高速传动股份

中国高速传动宣布，公司控股股东丰盛控股及其主席季昌群各自与一名独立第三方，就出售中国高速传动50%以上但不超过75%已发行股份而可能作出的有条件自愿部分现金要约，订立谅解备忘录。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)