《路透晚报》--1月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长--行长

中国人民银行行长周小川发布新年致辞称，2018年继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。

--中国数据：12月官方制造业PMI略回落至51.6，全年GDP料增6.9%左右

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布12月官方制造业和非制造业PMI指数，其中制造业PMI略有回落，但该指数自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。

--中国数据：12月制造业PMI升至四个月高位51.5，新订单增长强劲--财新

财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲；信心指数止降回升但仍处低位，就业指数亦三个月来首次轻微上升。整体来看，12月制造业运行状况改善，显示2017年经济运行回升已成定局。

--东北亚情势：中国将继续准确、严格执行安理会对朝鲜制裁决议--商务部

中国商务部称，近日联合国安理会通过第2397号决议，规定2018年1月1日起各成员国每年对朝鲜出口精炼石油产品不得超过50万桶（约合6万吨），中方将按照中国有关法律，继续全面、准确、认真、严格执行安理会对朝鲜制裁决议。

--东北亚情势：中国否认向朝鲜非法出售石油，之前特朗普对此提出批评

中国对其违反联合国制裁决议，非法向朝鲜(北韩)出售成品油的报导予以否认，此前美国总统特朗普对中国放任石油进入朝鲜表示不满。

--中国经济：2018年铁路固定资产投资7,320亿元，其中国家铁路7,020亿元--铁道网

2018铁路总公司工作会议称，2018年主要工作目标全国铁路固定资产投资安排7,320亿元人民币，其中，国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里，其中，高铁3,500公里。

--中国钢铁：淡季特征显现12月钢铁PMI降至八个月低点，预计春节前后价格趋强

市场淡季特征显现，中国2017年12月钢铁PMI跌至八个月低位。不过受国内投资持续增长、采暖季北方钢铁限产等影响，预计春节前后仍将出现阶段性、局部性的钢铁需求缺口，价格也将出现趋强走势。

--中国能源：中俄原油管道二线正式运营，东北通道年进口量倍增--中石油

中国石油新闻中心称，昨日俄罗斯原油经中国石油管道公司漠河首站顺利进入中俄原油管道二线，标志着中国东北第二条原油进口通道正式投入商业运营，今后每年从东北通道进口原油将从1,500万吨增至3,000万吨。

--台湾数据：12月日经制造业PMI升至56.6逾六年半新高，制造业景气显著改善

台湾12月日经制造业采购经理人指数(PMI)由11月的56.3升至56.6，远超越历史均值52.3。此显示台湾制造业景气状 况进一步大幅改善，改善幅度更是80个月以来最显著。

【金融】

--中国央行：12月开展MLF操作共4,760亿元人民币，SLF操作共1,340.6亿元

中国央行公布，12月开展MLF操作共4,760亿元人民币，SLF操作共1,340.60亿元。12月，央行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共659亿元。

--中国保险：推进监管长远建设改革，坚决打击监管套利等伪技术创新--保监会

中国保监会副主席陈文辉近日称，将统筹推进关乎保险监管长远建设的系列改革，加快构建更加成熟完善科学的保险法律法规体系；提升监管科技水平，提升跨行业、跨市场、跨区域的金融风险识别和化解能力，坚决打击监管套利、保险欺诈、非法集资等伪技术创新行为。

--中国基金：排除货基后去年易方达、华夏和嘉实列公募规模前三--报载

公募基金公司规模排行榜有了新“玩法”。证券时报报导引述天相投顾的数据，截止2017年末，排除货币基金，易方达基金、华夏基金和嘉实基金名列前三甲，中银、博时、南方、汇添富、广发、招商、建信等基金公司位居规模前十名。

--中国基金：去年权益类基金近80%正收益，股票基金平均回报13.25%--报载

中国证券报报导称，2017年对于A股市场而言，是分化的一年，只有约三成的股票上涨。相比之下，国内权益类基金中有近八成取得正收益，股票型基金全年平均收益达13.25%。

--中国基金：富达国际中国独资企业推出两只私募基金，包括首只股票基金

国际知名投资管理公司富达国际在中国的外商独资企业（WFOE）富达利泰宣布，推出两只私募证券投资基金，其中包括首支股票型私募基金以及第二支固定收益类私募基金。

--香港个股：邮储银行因侨兴信托计划违约遭中国银监会没收及处罚共5.2亿元

中国邮储银行称，因侨兴集团信托计划违约，遭中国银监会没收及处罚共约5.2亿元人民币。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量较高央行连七日暂停操作，单日净回笼2,900亿

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第七日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼2,900亿元。

--中国货币市场：开年首日资金宽松，银行备付充足大额净回笼影响不大

元旦后首个交易日，中国银行间市场资金面较为宽松。此前商业银行为年末时点保留的备付十分充足，央行公开市场今日大额净回笼也未造成大的影响，包括非银机构在内融资均很容易。

--中国债市动态：期货午后大跌拖累现券，国开重启10年新债招标打压情绪

中国金融期货交易所10年国债期货主力合约尾盘扩大跌势，最终收跌0.57%；现券收益率亦随之明显上行。交易人士称，市场信心一直较弱，国开行即将重启缺席逾一个月的10年期新债招标，令尾盘情绪释放。

--新债招标：国开行一年增发债收益率4.2887%，七年4.9426%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的一年和七年两期固息债，中标收益率分别为4.2887%和4.9426%，对应投标倍数4.16倍和2.50倍。

--中国信用债：12月信用债取消发行规模535亿元，2017年累计6,398亿

据路透不完全统计，2017年12月中国债市共有60只短融、超短融、中期票据、企业债等取消或推迟发行，总规模534.5亿元人民币，较上月减少近四成；2017年全年取消或推迟发行的信用债规模累计为6,397.83亿元。

--台湾债市：放宽外国银行分支机构发国际债，范围扩及WFE会员--柜买中心

台湾柜台买卖中心表示，自今日起，放宽外国银行分支机构来台发行国际债的资格条件，总行挂牌范围将扩及世界交易所联合会(WFE)会员，将由现行的14个交易所增加至逾60个。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘一度升破6.5关口创近四个月新高，迎来新年开门红

受美元弱势推动，人民币汇率2018年新年伊始即迎来开门红。人民币兑美元即期早盘一度大涨近200点突破6.50元关口，随后有所回落，今日中间价亦大涨263点，均创近四个月新高。交易员指出，跟年末相比，今日成交量有明显提升，而受隔夜美元弱势推动，离、在岸人民币均大幅走高，短期看6.5关口能否站稳，尤其关注新年客盘的方向。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数去年12月均上行，CFETS指数涨至94.85

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(去年12月29日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.20%至94.85，较上月末升值0.51%，较2014年底则仍下跌5.15%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.2%至逾一个月新高，资金面担忧缓解周期股领涨

中国股市沪综指放量收升1.2%至逾一个月新高，录得新年首日开门红，并创逾四个月最大单日涨幅。分析师指出，新年伊始，市场对资金面担忧有所缓解，同时有关临时准备金动用安排的消息令大盘高开高走，受周期行业年报可能较出色的预期提振，今日权重股和周期股整体走强。

--《焦点》全流通试点给H股添上涨动力，投资者憧憬港版股权分置改革行情

新年伊始，大中华区股市迎来开门红，恒生国企指数成为今日上涨的“急先锋”。上周五刚宣布的H股全流通试点消息成为港股发动升势的导火索，投资者憧憬港版股权分置改革行情来临。

--中国期市：钢材期货新年开局强劲，但前景依旧疲弱

中国钢材期货在新年第一个交易日小幅上涨，但围绕中国钢材消费疲软的担忧仍然存在。

--中国房地产：碧桂园万科恒大去年销售前三并破五千亿，17家逾千亿--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布统计数据称，碧桂园、万科和中国恒大名列2017年销售前三，销售规模均首次超越五千亿元人民币。

--中国个股：乐视网大股东贾跃亭称将尽全力偿债，委托其妻等全权处理

在中国北京证监局要求乐视网大股东贾跃亭回国履责后，目前仍在国外的贾跃亭周二通过其个人微博回应称，一定竭尽全力解决债务问题，并委托其妻甘薇及兄弟贾跃民全权处理相关事宜，包括行使上市公司股东权利和责任，以及资产处置等。

--中国行业：市场回暖2017年电影票房达559亿元，同比增长13.5%--报载

中国证券报援引国家新闻出版广电总局数据显示，2017年全国电影总票房为559.1亿元人民币，同比增长13.5%，较2016年3%的票房增速大幅提速；其中2017年年度票房排名前10的影片中，国产电影与进口电影占比相同，不过国产电影总票房大幅超过进口电影。

--全球航运：中国对巴西铁矿石需求激增，提携船公司营收成长

由于中国对巴西和澳洲的高品级铁矿石需求激增，未来两年美国乾散货船运公司营收料创强劲增长。

--中国企业：几内亚政府批准特变电工逾28亿美元的铝业投资

几内亚矿业部称，政府已批准中国企业特变电工对该国一个新铝土矿场、一家铝精炼厂和一家铝冶炼厂总计投资逾28亿美元。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)