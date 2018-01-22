《路透晚报》--1月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：去年共核准企业债券8,359亿元，将鼓励更多优质企业发债--发改委

中国国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程称，2017年国家发改委共核准企业债券384支8,359.4亿元人民币，截至去年底企业债券存量4.9万亿元，相关企业债券违约支数和规模均处于公司信用类债券最低水平。未来将鼓励更多符合条件的优质企业发行企业债券融资。

--中国能源：2017年全社会用电量63,077亿千瓦时，同比增长6.6%--国家能源局

中国国家能源局公布，2017年全社会用电量63,077亿千瓦时，同比增长6.6%；其中，第三产业用电量8,814亿千瓦时，增速达10.7%。

--香港房地产：香港连续八年居全球最难负担楼价城市之首--调查

国际公共政策顾问机构--Demographia最新公布的2017年国际房价负担能力报告显示，香港连续第八年登上房价最难负担城市之首，房价对入息比率由2016年的18.1倍进一步恶化至19.4倍，且数值亦是调查历来最高。

--台湾数据：去年12月季调失业率为3.70%，上月则为3.69%--主计总处

台湾主计总处公布，去年12月经季节调整后失业率为3.70%，脱离上月3.69%的逾16年低位。去年12月未经季节调整的失业率则为3.66%，上月是3.71%。

--台湾数据：去年12月外销订单年增17.5%创10个月高位，全年年增10.9%

台湾经济部公布，去年12月外销订单金额较上年同期升17.5%创10个月高位，高于路透预估的年增13%，前高为2月的22.0%,且为连续第17个月正成长；去年全年外销订单金额年增长10.9%。经济部并预估，1月外销订单金额较上月减幅约5.1-7.2%，年增则估25.1-27.9%。

--台湾经济：1月景气展望与股市乐观指数回温，风险偏好指数上弹--国泰金

台湾资产最大金控--国泰金控公布1月国民经济信心调查结果指出，民众对2018年经济成长预期较去年乐观，景气展望与股市乐观等指数同步小幅回温，且风险偏好指数上弹，显示民众对于上半年台股信心已见回稳迹象。

【金融】

--中国保险：去年资金收益率升至5.77%，今年仍从严监管坚决整顿市场乱象

中国保监会公布，去年保险公司实现利润2,567亿元人民币，同比增长29.72%；保险资金收益率5.77%，较去年同期上升1.11个百分点。今年则要以重塑保险监管为契机，坚持从严监管，坚决整顿市场乱象。

--《特写》证交所监管员--中国上市公司信披的“鹰眼”

每天稍晚，中国A股上市公司总有几百份公告陆续公布。它们的读者除了投资者、分析师、媒体以外，还有一类特殊群体：证交所监管员。不同于投资者及分析师等希望从公告中找到投资金矿，监管员却是要用其专业视角发现公告中的“猫腻”，维护信息披露的真实、准确与完整。

--中国金融：银监会查处浦发银行成都分行违规放贷案件，重罚4.62亿元

中国银监会上周五晚间发布消息称，四川银监局于近日查处了浦发银行成都分行违规发放贷款案件，开出4.62亿元人民币巨额罚单，并对相关责任人严厉处罚；并重申“监管姓监”，要进一步深化整治银行业市场乱象工作，打好防范化解重大金融风险攻坚战。

--中国基金：公募基金去年四季度盈利约1,300亿元，较上季下滑36%--报载

2017年四季度中国公募基金盈利环比降幅明显。上海证券报引述天相统计数据显示，去年四季度公募基金整体盈利1,305.65亿元人民币，较三季度的2,030.86亿元下滑35.7%。其中，当季货币型基金实现利润688.26亿元居首，偏股型基金位居其后。

--金融科技：一艘销往中国的美国大豆船货首次使用区块链技术

交易参与人士表示，一艘运往中国的美国大豆船货成为第一笔完全通过区块链完成的农产品贸易。路易达孚、山东渤海实业股份有限公司、荷兰国际集团、法国兴业银行、荷兰银行参与了这笔贸易。此项贸易中，销售合同、信用证以及各项凭证都在Easy Trading Connect(ETC)平台以数字化方式进行。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,100亿逆回购，单日净投放200亿

中国央行公开市场今日进行总额1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期400亿元，63天期100亿元。据此计算，今日公开市场净投放200亿元，为连续第八个交易日净投放。

--中国债市动态：现券期货均走暖，资金转松情绪缓和

中国债市早盘现券收益率下行，国债期货盘初小幅下探后便迅速反弹。交易人士表示，周末政策面消息真空，且资金面较上周有所缓和，市场持续下跌后略显企稳；不过在严监管气氛下，现券整体料仍会维持弱势震荡，目前方向依然不明。

--中国货币市场：央行连续净投放资金转松，定向降准将至月内预期乐观

缴税期结束，中国央行仍连续在公开市场净投放，银行间市场资金面平衡中略显宽松，存款类和非银行金融机构融资均很容易；另外，普惠金融定向降准将于本周四(25日)实施，月内流动性预期较为乐观。

--《中国新债预测》国开行一年新发债利率均值4.18%，三年增发债4.75%

中国国家开发银行周二将招标一年新发债和三年增发债 。路透调查显示，周末并未有新的监管政策出台，市场忧虑暂缓和，此外资金面走暖亦助力 一二级向好，短券延续近期良好势头表现强劲，预计明日一年债需求更佳，两期债利率或收 益率预测均值为4.18%和4.75%。

【外汇】

--中国汇市：美指短暂企稳人民币早盘跌幅收窄，美政府停摆影响有限

中国人民币兑美元即期早盘低开后跌幅收窄，中间价创25个半月新高。交易员指出，中间价今日开盘价位略低于市场预期，但美元暂时企稳，人民币短期亦有望在6.4-6.41元附近整理，等待新的指引。美国政府停摆影响并不大，关键还得看周四欧洲央行会议会否对当前强势欧元发表看法。

--中国外汇：中间价逆周期因子恢复中性但非取消，报价模型并未改变--货币网

中国货币网上周五晚间称，近期报价行均对人民币兑美元中间价报价模型中的“逆周期系数”进行了调整，使其报价模型中“逆周期因子”恢复中性；但“收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子”的中间价报价模型并未改变。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.33

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.08%至95.33；SDR篮子指数微升至96.52，BIS篮子指数微升至96.29。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均上行，CFETS指数上涨至95.25

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(19日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.53%至95.25，较2014年底则仍下跌4.75%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连五日收升站上3,500点整数关口，再创逾两年新高

中国股市沪综指连五日收升，再创逾两年收盘新高。分析师指出，受上周末新股发行加速的影响，今日大盘低开，但煤炭钢铁板块率先走强带领指数翻红，尾市沪指一鼓作气站上3,500点整数关口，以创业板为代表的中小盘股相对活跃。

--中国企业：万达接洽花旗和瑞银等三家银行，安排体育业务上市--消息

四位消息人士告诉路透，中国大连万达集团已经与花旗、瑞银等三家银行接洽，让他们安排其体育业务的首次公开发行(IPO)。

--中国企业：万达集团今年计划收入2,479亿增约9%，不会出现任何信用违约

中国大连万达集团董事长王健林日前表示，2017年万达集团收入2,273.7亿元人民币，同比减少10.8%，主要是因转让的文旅项目收入没有计算在内；2018年集团计划收入则为2,479亿元。他并强调，万达绝不会出现任何信用违约。

--中国个股：乐视网拟终止重组乐视影业，逾30亿关联债务已有解决方案

已停牌逾九个月的中国乐视网决定终止对乐视影业的重大资产重组，并称存在关联方应收帐款困难等风险；而其关联方乐视控股补充说明称，目前有超过30亿元人民币的关联债务已形成解决方案。

--中港个股：海航聘请摩根大通等银行出售对西班牙诺翰酒店集团持股

中国海航集团周五表示已聘请银行代为寻求买家，出售其对西班牙诺翰酒店集团(NH Hotel Group)的多数股权，几天前诺翰刚回绝西班牙同巴塞罗集团(Grupo Barcelo)的收购邀约。

--《路透基点特写》招行成为首家牵头承办澳洲收购案融资的中资银行

中国招商银行成为首家牵头承办澳洲杠杆收购案融资的中资银行，这标志着中国大陆银行业者向着海外扩张又迈出了积极的一步。

--路透专访：小米将在印度扩大实体商店网络，以与三星相抗衡

中国小米计划扩大其印度商店网络，因其企图在智能手机市傲视群雄，韩国三星在该市场独占鳌头已逾五年。

--投行观点：花旗料中国海洋石油今年资本支出增幅高达60%，冠环球同业

投行花旗最新研究报告指出，该行预计中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油今年的资本支出按年增幅高达60%，为全球同业之中最大跳升。

--银行观点：今年中国股票潜在回报仅单位数，需适时“轮动”--新加坡银行

华侨银行的私人银行分支--新加坡银行称，预计今年整体中国股票的潜在回报为单位数，个别板块如消费等仍具投资价值，投资者需适时作出“轮动”（rotation）。

--香港个股：中粮包装管理层出售股份予复星恒利等机构，午盘初段涨近14%

中粮包装称，其管理层及骨干员工大手减持合共5,450万股股份，为公司顺利引入复星国际旗下复星恒利等机构为新股东；该股午盘初段升幅扩至近14%。

--香港个股：中原银行拟发行二级资本工具及境外优先股，募资最多200亿元

河南省最大的城市商业银行--中原银行称，建议发行合资格二级资本工具以及境外优先股，合共募资不超过200亿元人民币。

--香港个股：汇源果汁向一名投资者发行10亿港元一年期可换股零息债券

中国果蔬汁生产商--汇源果汁称，拟向一名投资者发行本金额为10亿港元的一年期可换股零息债券，募资作现有债项之再融资。

--香港热股：宝胜开盘大涨逾27%因获宝成提出私有化，裕元则创历史新高

宝胜开盘大涨27.27%，报1.96港元，因获最终控股股东台湾宝成提出私有化。宝成拟以逾109亿港元即溢价31.82%的价格私有化，而持有宝胜62.41%股权的裕元拟将出售宝胜股份所得款项作派发特别股息。

--香港个股：嘉华国际签70亿港元五年期贷款额度，息率为HIBOR加82点子

香港中型发展商--嘉华国际称，与11间国际及本地银行签订一项70亿港元的五年期循环贷款及定期贷款，年利率为香港银行同业拆息（HIBOR）加82点子，资金将用作为一笔早期银团贷款再融资及一般营运用途。[nL4S1PH26V

--香港个股：大昌行料去年度净利同比增逾50%，受内地豪华汽车业务改善

香港汽车及消费品分销企业--大昌行集团称，预计2017年度净利同比增长超过50%，主要得益于中国内地豪华汽车业务改善。按2016年度净利5.11亿港元计，大昌行于2017年度净利超过7.67亿港元。

--香港个股：睿见教育与江门市开平政府订立合作协议，设立寄宿制学校

中国华南地区民营高端中小学教育机构--睿见教育称，该公司与江门市开平政府订立合作协议，将设立寄宿制学校，以捕捉粤港澳大湾区的发展机会。

--投行观点：富瑞与石药集团高管会面后调升公司目标价30%至每股23港元

投行富瑞的报告称，经与石药集团董事会主席蔡东晨及主要管理层会面，决定调升公司目标价30%，至每股23港元。

--台湾能源：离岸风力发电蓬勃发展冀能提升外资投资能量--经济部

台湾经济部表示，去年外资来台直接投资金额是75亿美元，相较过去十年内是第三高。今年有离岸风力发电和太阳能等产业逐渐蓬勃发展，冀能提升外资投资台湾的能量。（完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)