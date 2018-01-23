《路透晚报》--1月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球金融：中国邀请拉美和加勒比国家参与“一带一路”建设

中国周一邀请拉美和加勒比国家加入“一带一路”，在这个美国影响力向来较强的区域中，深化中国与当地经济和政治合作。中国外交部长王毅在中拉论坛第二届部长级会议开幕式上致辞时表示，““一带一路是一个开放、透明和包容的国际合作平台，不论哪个国家，只要认同丝路精神，我们都张开双臂欢迎。”

--中美贸易：美国对进口洗衣机和光伏产品征税是滥用贸易救济措施--商务部

针对美国总统特朗普宣布对进口光伏产品和大型洗衣机分别采取为期四年和三年的全球保障措施，中国商务部周二表示，这是对贸易救济措施的滥用，对美方的错误做法，中方将与其他世贸成员一道，坚决捍卫自身的正当利益。

--中国国企：去年利润总额同比增23.5%，煤炭和交通等行业增幅较大--财政部

中国财政部公布，2017年1-12月全国国有及国有控股企业利润总额28,985.9亿元人民币，同比增长23.5%，利润增幅高于收入9.9个百分点。其中，煤炭、交通、石油石化等行业利润同比增幅较大。

--中国企业：华为与中兴削减游说支出，但找到其他途径来扩大影响

根据披露的支出情况，，在美国面临强大政治阻力的中国电信设备企业华为和中兴通讯去年大幅削减了游说支出。尽管削减了游说支出，但他们找到其他途径来扩大影响，尤其是华为继续赞助电信业会议并以其他不必披露的方式撒钱。

--中国反腐：国家能源局副局长王晓林涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委

中国中央纪委监察部表示，国家能源局党组成员、副局长王晓林涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

--中国钢铁：上半年将开展专项检查，严防“地钢条”死灰复燃--工信部

中国工信部等日前指出，防范“地条钢”死灰复燃、严禁新增产能和已化解的过剩产能复产是今后一个时期去产能工作的重要任务，在强化督查机制的同时，将于2018年上半年对“地条钢”易发多发的地区，组织开展防范专项大检查，进一步巩固取缔“地条钢”成果。

--中国经济：上海今年GDP增长目标为约6.5%，加强楼市调控不动摇--市长

中国上海市市长应勇表示，今年该市生产总值(GDP)增长预期目标为6.5%左右；并加强房地产市场调控不动摇、不放松，在提高中小套型供应比例、促进商品房有效供给同时，加大租赁房建设力度。

--香港金融：有能力应对未来挑战，更积极推动经济多元发展--财政司长

香港财政司司长陈茂波周二回应国际货币基金组织（IMF）的声明时称，凭藉充裕的财政及金融缓冲空间，以及稳健的政策框架，深信香港有能力应对未来的挑战，并更积极推动经济多元发展。

--香港数据：2017年12月CPI按年升幅略升至1.7%，去年全年平均升幅1.5%

香港政府统计处公布，12月综合消费物价指数（CPI）按年升1.7%，略高于11月1.6%的升幅；综合2017年全年CPI平均按年则上升1.5%。

--台湾数据：12月工业生产指数年增1.2%，首季制造业指数料维持年成长

台湾经济部公布，12月工业生产指数较去年同期增1.2%，连续第八个月正成长。经济部预估，第一季制造业指数较去年第四季将略滑，但年增率有望维持正成长。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,700亿逆回购完全对冲到期，结束连八日净投放

中国央行公开市场今日进行总额1,700亿元人民币逆回购操作，完全对冲当日到期量，结束此前连续八日净投放；其中七天期800亿元，14天期800亿元，63天期100亿元。

--中国债市动态：现券及期货延续偏暖走势，政策空窗期配合资金宽松

中国债市早盘现券收益率稍有下行，国债期货小幅收高。交易人士表示，政策空档期配合流动性形势乐观，现券和期货均延续昨日偏暖走势；不过在严监管预期下，市场对债市未来走势依然谨慎，配置资金仍在等待入场时机。

--中国货币市场：资金面延续宽松公开市场不再投放，等待定向降准落地

中国银行间市场资金面仍较宽松，尤其是隔夜融出较多，加权平均利率跌幅明显；公开市场亦仅对冲到期，未延续连续八日净投放。交易员称，1月税期已过、普惠金融定向降准实施在即，且春节提现高峰未至，短期料资金面暂无虞。

--新债招标：国开行一年新发债利率4.14%，三年增发债4.7655%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的一年期新发债中标利率4.14%，低于此前4.18%的预测均值；同时招标的三年期增发债中标收益率4.7655%，此前预测均值为4.75%。两期债投标倍数为3.77倍和2.93倍。

--中国新债：中央汇金周四将簿记建档发行100亿元中期票据，期限三年

在去年11月首次发行中期票据后，中国中央汇金投资有限责任公司公告，将于周四(25日)在银行间市场发行2018年度第一期中票，金额100亿元人民币，期限三年。所募资金用于优化负债结构、补充流动资金等。

--《中国新债预测》三年新发和七年续发国债预测均值为3.59%和3.91%

中国财政部周三将招标发行三年和七年固息国债。路透调查显示，近期流动性形势乐观，且政策面消息真空，预计明日两期国债需求尚可，其中三年相对七年或更有期限方面的优势，定位将略低于二级水准，预测均值分别为3.59%和3.91%。

--台湾新债：摩根士丹利30年美元零息债以4.35%定价，募集1.0亿美元--消息

两位消息人士指出，摩根士丹利计划在台湾发行30年期零息美元债，八年内不赎回券(NC8)以IRR(隐含年报酬率)4.35%定价。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量小升，结汇需求较多短期料仍易升难跌

中国人民币兑美元即期早盘缩量小升，盘中大部分时间在强于6.4元上方交投，中间价则创逾25个半月新高。交易员指出，近期美元指数低位宽幅震荡，对提振市场购汇情绪起到一定帮助，但目前客盘仍略偏结汇，短期料延续易升难跌走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数创20个月新高

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至95.43，创2016年6月27日以来新高；SDR篮子指数微升至96.59，BIS篮子指数微升至96.38。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.3%创近25个月新高，银行股领涨

中国股市沪综指收升1.3%，创近25个月新高及5个月最大单日涨幅，并为连续第六日上涨。分析师指出，今日大盘跳空高开后，全天指数维持在高位宽幅震荡，以银行地产为主的权重股再次走强，推动大盘加速上扬。短期市场情绪高涨，增量资金不断入场，料大盘将加速冲顶。

--中国期市：铁矿石期货跌近5%至三周低点，因需求疲弱且库存激增

中国铁矿石期货周二下跌近5%至三周低点，中国需求减缓，且使得中国港口的库存增至1.5亿吨以上，创纪录高位，这给铁矿石价格带来压力。

--中国能源：12月LNG进口量升至纪录规模，达到503万吨--海关数据

海关数据显示，12月中国进口液化天然气(LNG)503万吨，创出最高月度进口纪录。中国政府的煤改气工程造成需求猛增，导致天然气采购量大幅上升。

--中国并购：今年并购市场或会创新高，海外并购重拾升势--普华永道

国际会计与咨询机构--普华永道发布报告称，今年中国并购市场将较去年有所增长，接近甚至可能超过2016年历史记录，因海外并购活动有望重拾升势，而国内并购将继续活跃。

--基金观点：大中华股市强劲回升后估值偏高，今年采取更保守策略--施罗德

施罗德投资最新一份大中华股市评论指出，经过2017年的强劲回升之后，市场估值已经偏高，鉴于现阶段风险回报率的利好程度已经降低，该行已对今年采取更保守的投资策略。

--中国个股：海航基础因筹划重大事项停牌，海航系停牌公司增至六家

在周一突然跌停后，海航基础当晚公告称，控股股东海航基础控股集团正筹划涉及上市公司的重大事项，公司自周二起停牌。自此，海航系10家上市公司，已有六家公司处于停牌状态。

--中国个股：乐视网称融创中国尚未表达进一步增持意向，贾跃亭意向不明

已停牌逾九个月的中国乐视网将如何应对复牌后大跌，是近期投资者最关注的焦点话题之一。乐视网在周二举行的投资者说明会上表示，作为公司第二大股东的融创中国1918.HK目前尚未表达进一步增持意向。

--香港个股：中国信达拟于近期在国内发行总额150亿元人民币金融债

中国信达资产管理称，该公司拟于近期在全国银行间债市发行总额为150亿元人民币的金融债券。

--中国个股：S*ST前锋拟重组置入北汽新能源汽车资产，估值288.5亿元

停牌一年多的成都前锋电子股份有限公司公布包括股权分置改革和资产重组等一揽子方案，拟以资产置换及增发股份方式收购北汽新能源汽车股份有限公司，后者估值288.5亿元人民币，并定向增发募集配套资金。

--中国企业：上海地产集团启动租赁住房业务板块，拟投180亿建2万套房源

随着上海加快推进租售并举长效机制，地方国企上海地产集团日前全面启动租赁住房业务板块。公司总裁朱嘉骏日前表示，2017年集团按照区位择优、产城融合、规模适度、近期可实施的选址原则，首批确定17幅租赁房地块，总建筑面积超过100万平方米，计划投资约180亿元人民币，全部建成后可供应约2万套。

--日本个股：丰田旗下雷克萨斯计划将2018年在华销量提高23%--消息人士

两名知悉情况的消息人士称，日本丰田汽车旗下豪华车品牌雷克萨斯(Lexus)计划将今年在中国的销量提高23%，至16万辆。

--汽车产业：大众汽车预计2018年中国乘用车市场将增长4%--高管

大众汽车预计2018年中国乘用车市场将增长4%左右，大众汽车在中国的增长速度将与此相近，这在一定程度上是因为大众继续将重点放在运动型车(运动休旅车，SUV)车型上面。

--欧洲个股：家乐福首席执行官发力电商领域，在中国签订协议

家乐福新任执行官邦帕尔周二承诺缩减成本，加大电商领域投资，以应对来自亚马逊的竞争，并向中国本地投资者开放家乐福中国的资本，这是在中国这个全球第二大零售市场扩张计划的部分内容。

--中国个股：新潮能源称美国子公司完成非公开发行7亿美元高收益债

中国山东新潮能源股份有限公司周二盘后发布公告称，其美国子公司Moss Creek Resources, LLC近日已完成7亿美元高收益债的非公开发行。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑)