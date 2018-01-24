《路透晚报》--1月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国金融：金融服务实体经济取得新进展，但成绩仅是初步性的--央行副行长

中国央行副行长陈雨露日前表示，当前金融监管部门全面强化金融监管，整治金融市场乱象，防范化解金融风险，金融服务实体经济取得新进展，但取得的成绩仅是初步和阶段性的。

--中国经济：北京今年目标GDP增6.5%左右，严格执行房地产调控措施--市长

中国北京市代市长陈吉宁表示，北京市今年地区生产总值（GDP）增长目标为6.5%左右，将完善租购并举的住房制度，严格执行各项房地产调控政策措施，加强市场监测和政策储备，促进房地产市场平稳运行。

--路透专访：中国央行前副行长朱民认为中国不大可能升息

中国人民银行前副行长朱民称，中国基本没有太大的升息空间，因为通胀仍然迟滞，同时当局希望降低经济的债务负担。“去杠杆化将继续进行，但我认为没有理由升息，”朱民在达沃斯世界经济论坛的间隙出席路透全球市场论坛时称。朱民也是前国际货币基金组织(IMF)副总裁。

--达沃斯专访：中国央企在传统行业要进一步收缩，鼓励在新行业发展--国资委

中国国资委主任肖亚庆日前表示，中央企业在传统行业要进一步收缩，鼓励央企在新的行业里发展。他并称，混合所有制改革是一个渐进的过程，央企重组整合遵循自愿原则。他在达沃斯世界经济论坛上接受路透专访时透露，下一步国资委的监管方向是将国有资本做优做强做大，并加强国有资本的可流动性。

--中国央行：去年末境外机构和个人持有境内人民币金融资产增长至4.29万亿元

中国央行公布数据显示，去年末境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量持续增加，较三季度末增长6.1%至4.29万亿元人民币，其中股票资产较三季度环比增长15%，债券和存款环比分别增加8.57%和3.5%，贷款则较三季度环比下降5.34%。

--中俄金融：俄罗斯外贸银行同意向中国华信贷款50亿欧元--俄新社

据俄新社报导，俄罗斯外贸银行(VTB)称，该公司已同意向中国华信能源有限公司(CEFC)贷款50亿欧元(61.5亿美元)，为华信能源收购俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)ROSN.MM股份提供融资。

--香港金融：与瑞士签订三份谅解备忘录，加强金融科技及财富管理等合作

香港特首林郑月娥抵达瑞士展开访问行程，随即就香港与瑞士加强金融合作签订三份谅解备忘录，当中包括金融科技及财富管理等。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,200亿逆回购，当日逆回购及MLF共到期2,770亿

央行公告称，目前银行体系流动性总量较高，可一定程度吸收央行逆回购及MLF到期等因素的影响，今日开展了2,200亿元逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期1,000亿元，63天期100亿元。今日有逆回购1,700亿元和MLF(中期借贷便利)1,070亿元到期；据此计算，公开市场单日为净回笼570亿元。

--中国债市动态：现券期货偏暖行情延续，流动性宽松短线交易机会显现

中国债市早盘现券收益率延续下行走势，国债期货高开高走。交易人士表示，央行多措并举下市场流动性宽裕，偏暖情绪得以持续，交易盘入场搏差价；但鉴于前景存在监管和基本面等多重不确定性，机构整体预期仍属谨慎，配置户依然在等待买入时机。

--中国货币市场：公开市场转为净回笼无碍资金充裕，春节前预期暂平稳

中国银行间市场流动性仍宽松无虞；虽考虑MLF到期央行公开市场转为单日净回笼，但无碍资金面充裕局面。交易员称，除14天期回购利率因跨月因素非银机构拆借仍需加点外，隔夜和七天期加权价格融入均问题不大，明日定向降准实施在即，短期预期尚属平稳。

--中国债市：2017年熊猫债券发行量减逾四成，今年有望企稳--联合资信

中国联合资信评估有限公司报告称，融资成本上升、资本管制加强、房企发债受限等致2017年熊猫债发行量同比下滑逾四成。在货币政策持续偏紧和房地产管控等因素仍存在情况下，考虑到一带一路、债市持续开放以及人民币汇率企稳，今年熊猫债券发行量将保持稳定。

--新债招标：中国三年新发国债利率3.56%，七年收益率3.8592%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三年期新发国债中标利率3.56%，低于此前3.59%的预测均值；同时招标续发的七年期国债加权中标收益率为3.8592 %，此前预测均值为3.91%。

--新债招标：中国农发行七年增发债收益率5.0612%，10年5.1174%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、七和10年三期固息债，中标收益率为4.1940%、5.0612%和5.1174%，对应投标倍数3.57倍、4.28倍和4.93倍。

--中国信用债：丹东港集团称16丹港01公司债下周一付息存不确定性

中国丹东港集团有限公司公告称，其发行的2016年第一期公司债券“16丹港01”应于1月27日付息，遇节假日顺延至29日(下周一)。由于公司债务负担较重，流动性持续紧张，本期债券付息存在不确定性。

--中国货币市场：284家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模53,943亿

中国河南滑县农商行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有284家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模53,943亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量升至近26个月新高，逢低购汇需求缓和升势

中国人民币兑美元即期早盘放量续升，盘中一度劲升近200点，与中间价均创近26个月新高。交易员指出，美指持续下行盘中并跌破90关口，但市场结售汇情绪并未因此恐慌，反而逢低购汇需求略有回升，缓解了人民币升势，但短期人民币料难改偏强走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.41

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.02%至95.41；SDR篮子指数微跌至96.54，BIS篮子指数微跌至96.36。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘七连升续创近25个月新高，券商股接过领涨旗帜

中国股市沪综指收盘小升，续创近25个月新高，为连续第七日上涨。分析师指出，前期领涨的银行地产股今日出现盘整，券商股成为新的领涨板块，再加上中小市值股反弹，大盘强势特征较为明显，继续震荡上攻。

--《焦点》中国A股市场“定时炸弹”被安全引爆，乐视网跌停数量成热猜

中国A股市场近期最大一颗“定时炸弹”周三被引爆！停牌逾九个月、集多个利空因素于一身的乐视网当日复牌，如预期般以跌停开市，并被巨量抛盘压身。不过在各方努力下，乐视网复牌的负面影响和对市场的冲击已被大大压缩。

--中国企业：国开行航空租赁部门负责人称，愿意对海航集团伸以援手

中国国家开发银行航空租赁部门负责人称，海航集团拥有稳健的航空业务，该集团若出了问题对谁都没好处。

--中国企业：海航集团称已经通过摩根大通、瑞银等全球性银行的合规审查

中国海航集团宣布，该公司已经通过了几家全球性银行的合规审查，这对于资金紧张且陷入公司治理和所有权疑云的海航来说是少见的一个好消息。

--中国个股：永辉超市与腾讯有意投资家乐福中国，上交所要求披露细节

中国知名生鲜连锁超市--永辉超市公告，与腾讯控股就对家乐福中国的或有投资与家乐福达成股权投资意向书，三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

--中国个股：招商公路拟发50亿元可转债，近30亿竞得高速公路资产包

中国招商局公路网络科技控股股份有限公司公告称，周二以近30亿元人民币价格竞得一高速公路资产包，同时公司拟发行不超过50亿元的可转换公司债券，部分募资投向本次竞得的两个公路项目。

--中港个股：中海油田服务预计去年度将扭亏为盈，H股盘初由跌转升

中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务公布，预计去年度将扭亏为盈，得益于业务量增加及降本增效措施，其H股周三盘初股价由跌转升。

--香港个股：协鑫新能源拟发行5亿美元三年期优先票据，息率7.1%

保利协鑫旗下光伏电站业务分支--协鑫新能源称，拟发行本金总额为5亿美元的三年期优先票据，息率7.1%。

--香港个股：世茂房地产拟发行5亿美元七年期优先票据，息率5.2%

中国房地产商--世茂房地产称，拟发行本金总额为5亿美元的七年期优先票据，息率5.2%。

--香港个股：电视广播放弃价值约42亿港元股份回购计划，复牌盘初小跌

香港主要免费电视营运商--电视广播（TVB）公布放弃价值约42亿港元的股份回购计划后，周三复牌盘初股价小幅下跌。

--香港个股：万达酒店称将公布出售澳洲物业分支，股份继续停牌

中国富商王健林旗下企业--万达酒店称，将公布出售澳洲物业分支，其股份继续停牌。

--香港个股：港交所将研究推出A股衍生产品，加强衍生产品市场竞争力--CEO

香港交易所行政总裁李小加称，未来几年致力于完善产品及服务，聚焦国际和定息及货币产品；同时亦会研究推出A股衍生产品及其他措施，加强衍生产品市场竞争力。

--香港个股：雅居乐拟分拆物业管理业务，股东每持50股可获一股保证配额

中国房地产商--雅居乐集团称，公司建议分拆旗下雅居乐雅生活服务股份有限公司在香港主板上市，并预留股份予公司合资格股东，基准为每持有50股股份可认购一股预留股份。

--中国房地产：湾流国际与建行启动租赁产业链金融合作，半年内完成新融资

定位于国际租房生活服务平台的中国湾流国际宣布，其与中国建设银行上海分行签署合作协议，双方将就住房租赁全产业链展开金融合作；未来半年内湾流的后续融资亦有望完成。 (完) (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)