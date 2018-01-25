《路透晚报》--1月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：重点督查投资逾3亿美元、涉及敏感国别行业的对外投资--商务部

中国商务部等七部委最新公布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》，规定境内投资主体在境外设立企业前，按规定向有关主管部门提交相关信息和材料，相关部门将重点督查中方投资额等值3亿美元以上的对外投资，以及敏感国别、敏感行业的对外投资等。

--中国经济：2017年全年财政收入17.26万亿元，同比增长7.4%--证券时报

证券时报周四报导称，从财政部获悉，2017年中国全国一般公共预算收入172,567亿元人民币，同比增长7.4%。

--达沃斯论坛：中国将争取三年左右时间有效控制宏观经济杠杆率--中财办主任

中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤周三称，中国将争取用三年左右时间使宏观经济杠杆率得到有效控制，中国经济基本面长期向好的态势没有改变。中国近期要高度关注大国货币政策的外溢性，以及股市债市大宗商品市场的变化，中期则要关注劳动生产率的改善以及大国储蓄率的变化。

--达沃斯论坛：美国商务部长称未挑起贸易战，但中国科技战略构成威胁

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周三称，美国没有挑起贸易战，而是试图为全球商业创造公平环境，以及抵御中国的贸易保护主义，包括其在高科技产品领域构成的“直接威胁”。

--中国房地产：建议给予优惠政策驱动REITs发展，降低经营环节税负--报告

中国北京大学光华管理学院最新发布报告称，在现行税收制度下，不动产的交易和经营税负较重，客观上制约了不动产信托投资基金（REITs）的收益率；建议有关部门给予一定的优惠政策驱动REITs，尤其是租赁住房REITs在中国的规模化发展。

--中国经济：高净值人群仍将地产作为最主要投资方向，股票其次--胡润

据胡润研究院发布的最新报告，地产继续成为中国高净值人群的最主要投资方向，股票投资居其次；约一半富人认为未来两年国内地产价格会稳健增长。未来三年，高净值人群对海外投资和艺术品投资的意愿增加明显，银行存款和货币投资将减少；其中拥有亿万资产的高净值人群增加地产和股票的投资意向更高。

--中英关系：中国外交部称英国首相特雷莎梅将在1月31日-2月2日对中国进行访问

中国外交部称英国首相特雷莎梅将在1月31日-2月2日对中国进行访问。

--中国人事：副总理汪洋现身第十三届政协委员名单，周小川未列其中

新华社发布中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员名单，共2,158人。其中，中央政治局常委、国务院副总理汪洋出现在名单内，但央行行长周小川不再位列其中。

--《分析》中国科技企业人才争夺战正酣，薪酬直逼硅谷

中国的科技人才争夺战越来越激烈。资金涌向初创公司及较为成熟的企业，数以万计的人受雇于加强网路安全、协助审查网路内容，并试着让中国成为人工智能(AI)应用的佼佼者。

--券商观点：刘鹤演讲强调稳定宏观杠杆，显示监管并非搞休克疗法--国泰君安

针对中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯论坛的演讲，国泰君安固定收益团队发布报告称，金融去杠杆的提法被稳定宏观杠杆、增强金融服务实体能力的表述替代更具合理性，预计从政策面来看，金融体系仍然总体偏紧，债市难有大机会，但是可能在程度上更接近于日子难熬，而非休克疗法。

--香港数据：12月出口按年升6.0%，进口升9.0%

香港政府统计处公布，12月香港出口货值按年升6.0%，进口货值按年升9.0%。二零一七年十二月份录得有形贸易逆差599亿港元,相等于商品进口货值的14.2%。

--中港经贸：12月香港净流入内地黄金量按月减12.2%，去年全年跌18.5%

香港政府统计处公布数据显示，2017年12月自香港净流入中国内地的黄金量按月减少12.2%，连续两个月下滑。

--香港经济：中小企营商指数创两年半新高，投资信心逐渐恢复--调查

香港生产力促进局公布的调查显示，今年首季中小企业综合营商指数连续两个季度上升，按季升2.9至49.4，为两年半以来新高；企业投资意向重上50分界线，反映中小企营商信心逐步建立。

--香港经济：预期今年零售销售增长4-6%，正面趋势可持续五年--罗兵咸永道

国际会计和谘询公司--罗兵咸永道周四预期，受惠内地与美国强劲经济展望，香港零售市场今年将会延续去年的复苏势头，料零售销售将有4-6%的增长，且未来五年市场将持续向好。

--东北亚情势：美国宣布对朝鲜实施新制裁，两家中国公司在列

美国周三宣布了旨在阻止朝鲜核武器发展的新制裁措施，并敦促中国和俄罗斯驱逐为这些项目筹集资金的朝鲜人。美国财政部以涉嫌协助这些武器项目为由，对九个实体、16名个人和六艘朝鲜船只实施制裁，并称两家总部在中国的贸易公司涉嫌出口数以百万美元计用于武器生产的金属和其它商品。

--美国政经：特朗普政府支持收紧外商投资法规，忧心中国收购高科技企业

美国白宫周三在一份声明中称，特朗普政府支持国会有关收紧美国外商投资法规的两党法案，目前对中国寻求购买美国高科技公司的担忧不断升温。这项法案将通过强化美国外资审议委员会(CFIUS)，来扩大政府阻止外商收购美国企业的权力。

【固定收益】

--中国公开市场：今日定向降准不开展操作，单日净回笼1,200亿元

中国央行公告称，考虑到普惠金融定向降准可吸收逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼1,200亿元人民币。

--中国货币市场：跨月无虞七天利率涨幅有限，定向降准落地资金面稳中偏松

中国银行间市场资金面稳中偏松，开始跨月的七天期回购利率涨幅有限，显示短期流动性预期仍然较好。交易员称，预计可释放约3,000亿元人民币的普惠金融定向降准今日落地，亦不排除有银行已开始启用临时准备金动用安排(CRA)工具，春节前流动性总体料有保障，不过长假前仍需警惕提现高峰冲击。

--中国债市动态：现券分化短端稍好期货略走弱，中财办主任讲话打压情绪

中国债市早盘现券窄幅震荡，不过长端和短端表现继续分化，短端表现稍好；国债期货低开后冲高回落。交易人士指出，中财办主任刘鹤在达沃斯的讲话给市场情绪造成打压，不过在流动性依然偏松的提振下，仍有交易盘入场。

--新债招标：国开行五年增债收益率4.9216%，七年5.0256%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的五和七年期固息债，中标收益率为4.9216%和5.0256%，均低于此前4.96%和5.06%的预测均值，两期债投标倍数4.11倍和3.51倍。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率4.2342%，五年新发4.97%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一、三和五年三期固息债，中标收益率(利率)分别为4.2342%、4.8007%和4.97%，对应投标倍数3.61倍、3.42倍和3.63倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘暴涨约600点创近27个月新高，流动性不足加剧波动

人民币兑美元即期早盘缩量劲扬，一度飙升近600点至6.3280元，创近27个月新高；中间价亦至逾26个月新高。交易员指出，美国财长欢迎美元贬值言论继续拉低美元指数，人民币受此影响强势上行，但由于观望情绪浓厚，流动性不足加剧市场波动。

--中国外汇：交易中心将推出询价点击成交功能，支持美元对人民币即期T+2交易

中国外汇交易中心周三稍晚称，为进一步完善交易机制，促进银行间外汇市场发展，中国外汇交易中心将于2月5日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出询价点击成交（Bilateral ESP）交易功能，交易品种方面支持美元对人民币即期T+2交易。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.23

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.19%至95.23；SDR篮子指数微跌至96.36，BIS篮子指数跌至96.1。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束七连升，金融地产股抛压加大令大盘震荡加剧

中国股市沪综指小幅收跌，结束七连升。分析师指出，此前大盘连涨令部分个股累积可观涨幅，今天金融地产股抛压加大，使得大盘震荡开始加剧，但盘中急跌后仍有资金在低位吸纳，表明下方承接力度较强，料股指仍会沿着原来趋势运行。

--中国证券：今年新三板将着重推进市场精细化分层，研究发行制度改革

中国全国中小企业股份转让系统有限公司（俗称新三板）总经理李明近日表示，2018年将着重推进市场精细化分层，研究发行制度改革，丰富市场产品和服务。研究制定新三板市场的发展战略，找准新三板在多层次资本市场中的坐标和方位，推动完善市场发展的上位法。

--中国新股：今年来发审委新股通过率不足四成，IPO审核持续从严

近两日接连“七过一”、“五过一”的新股审核低通过率，彰显中国A股首次公开发行（IPO）审核从严态势正在延续。据统计，今年以来中国证监会发审会共审核36家公司IPO申请，只有14家公司获通过，通过率不足四成。

--《独家新闻》中国政府拟加强对中国海外私募基金的监管--消息人士

据四名知情人士称，中国计划加强对国内公司在海外创立的私募股权基金的监管，包括披露投资人身份，以降低金融风险，并密切关注新一波海外融资潮。

--《独家新闻》中国海航考虑将Swissport上市或出售--消息人士

消息人士表示，中国海航集团正在考虑旗下Swissport的首次公开发行(IPO)或出售，因为这家资金紧张的企业集团试图解决财务问题。Swissport是瑞士航空地勤服务及货运服务供应商。

--国际油市：俄罗斯去年12月和全年仍是中国最大的原油供应国

中国海关数据显示，12月俄罗斯仍是中国最大的原油供应国，为连续第10个月保持这一地位，2017年则第二年超过沙特，成为中国最大的原油供应国。

--《焦点》投资者恐纷纷卖回中资地产债券，因担忧再融资压力会导致违约

市场观察人士称，由于担心房地产行业流动性紧张以及利率上升，投资者开始行使海外房地产债券的卖出期权，即将这些债券卖回给发行人。这种操作加剧了中国小型地产开发商所面临的再融资压力。

--美国个股：高通与联想等中国企业签署价值20亿美元的销售谅解备忘录

美国芯片生产商高通(Qualcomm)已与联想集团、广东欧珀移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司和北京小米科技有限责任公司签署价值至少20亿美元的销售谅解备忘录。

--美国个股：百度寻求为金融部门引入新投资者，融资最多20亿美元--消息

知情人士称，中国搜索引擎--百度正在为其全资拥有的金融部门寻找新的投资者，交易规模最高可达20亿美元，将助力该公司进一步在金融服务方面发力。

--中国个股：美国法院裁定华锐风电窃取AMSC商业机密

美国法院周三裁定中国华锐风电窃取AMSC的商业机密，导致后者损失逾8亿美元。华锐风电曾是AMSC的最大客户。

--手机产业：小米在印度市场喷喷香，第四季销售制霸挤下三星

两家科技研究机构的数据显示，2017年第四季中国小米智能(智慧型)手机在印度的销售量称霸，三星电子六年来首度王位不保。

--香港热股：万科置业海外一度暴涨44%至逾两年新高，惟不知悉波动原因

中国大型房地产企业万科的香港分支--万科置业（海外）有限公司周四盘中一度暴涨44%至逾两年新高，惟公司随后发表声明指不知悉股价波动原因。

--香港热股：思捷环球盘初大跌约16%创近19年低位，预计上半年由盈转亏

香港服装零售商--思捷环球盘初股价大跌16%并创近19年低位，因公司此前发布盈利警告，预计2017/18财年上半年由盈转亏。

--中国个股：宝钢预计2017年净利同比增113%到121%，得益于供给侧改革

中国国内最大钢企宝钢股份发布2017年度业绩预增公告称，公司2017年度实现净利润预计增加101亿元到108亿元人民币，同比增加113%到121%。2017年得益于国家供给侧结构性改革政策利好影响，公司购销差价空间同比扩大。

--中港股业绩：中信证券去年净利114.6亿元，同比增10.57%--业绩快报

中国最大券商--中信证券公布业绩快报，2017年实现净利润114.61亿元人民币，同比增长10.57%，基本每股收益0.95元。(完) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)