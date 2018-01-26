《路透晚报》--1月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2017年工业企业利润增速创六年最高，采矿制造业等拉动明显

在多数行业利润增加、企业盈利能力增强和资金效率改善等多重利好因素下，中国2017年规模以上工业企业利润同比增速创六年来最高，采矿业、制造业利润增幅最为明显。

2017年规模以上工业企业实现利润总额75,187.1亿元人民币，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点。此前最高增速为2011年的25.4%。

--中国就业：2017年末城镇登记失业率降至3.9%，今年就业料总体稳定--人社部

中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红称，2017年四季度末全国城镇登记失业率为3.9%，为2002年以来的最低水平，且远低于年初政府工作报告定下的“控制在4.5%以内”目标；预计今年就业局势有望继续保持总体稳定，但国内外经济增长不确定性依然很多，将对就业产生传导效应，就业形势将会更加复杂，压力犹存。

--中国能源：四大发电集团致函发改委，称燃煤电厂面临大范围保供风险--消息

路透从消息人士处获悉，中国四大发电集团日前向国家发改委递交关于当前电煤保供形势严峻的紧急报告，称燃煤电厂面临全国性大范围保供风险，目前五大发电集团在东北、京津唐、沿海等区域部分电厂电煤库存可用天数已经低于七天的警戒水平，尤其是东北、湖北、山东等地区库存快速下降，部分电厂库存只可用两到三天。

--中国财政：尚未置换存量政府债务1.73万亿，今年8月底全面完成置换--财政部

中国财政部预算司副司长王克冰周四称，截至2017年底，中国地方政府已累计发行置换债券10.9万亿元人民币，目前尚未置换的非政府债券形式存量政府债务还有1.73万亿元，预计今年8月底前能够全面完成置换工作。

--中国房地产：沈阳等11城利用集体建设用地建设租赁住房试点方案获批

中国国土资源部、住房城乡建设部发文，原则同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。

--香港房地产：2017年私人住宅施工量同比减1/3，潜在供应维持9.7万个

香港运输及房屋局发表的数字显示，10-12月私人住宅施工量大增，但全年计则有所下降。截至去年12月末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季持平于9.7万个，继续为有纪录以来第二高。

--台湾数据：去年12月景气信号由绿灯降为黄蓝灯，经济可望温和成长--国发会

台湾国家发展委员会表示，去年12月景气对策信号综合判断分数为22分，较上月修正后的23分减少1分，灯号由绿灯转呈黄蓝灯。国发会认为，惟景气领先、同时指标仍持续上升，显示当前景气仍维持复苏。

--路透调查：台湾去年第四季经济成长率概估料2.50%，较上季增幅下滑

台湾主计总处将于下周三(31日)公布2017年第四季经济成长率概估值。路透调查预估 中值显示，第四季经济成长率料放缓至2.50%，较第三季的3.10%下降0.6个百分点。

【金融】

--中国金融：已完成境内ICO清理整治，币币及场外交易存政策风险--互金协会

中国互联网金融协会发布风险提示称，目前有关管理部门对境内ICO(首次代币发行)行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间部分投资者转向境外开展相关活动。但国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

--中国保险：险资运用监管新规将于4月实施，股东不得干预险资运用--保监会

中国保监会发布保险资金运用监管办法，新增内容包括强调保险资金运用必须以服务保险业为主要目标；明确保险资金运用应当坚持独立运作；保险公司股东不得违法违规干预保险资金运用工作等。办法将于今年4月1日期实施。

--中国金融：可设私募股权投资基金开展债转股，银行理财产品可出资--发改委

为切实解决市场化债转股过程中遇到的困难，中国发改委发文称，允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股，符合条件的银行理财产品可依法依规向实施机构发起设立的私募股权投资基金出资。

--中国央行：数字货币应坚持中心化投放模式，设计注重M0替代--副行长

中国央行副行长范一飞撰文称，央行数字货币应采用“中央银行-代理投放的商业机构”的双层投放模式，在该体系安排下，央行数字货币应以账户松耦合的方式投放，并坚持中心化的管理模式。

--中国金融：深入开展打击非法集资等涉众经济犯罪专项行动--公安部

中国公安部部长赵克志近日称，要聚焦服务发展、防控风险，深入开展打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪专项行动。

--中国金融：中国成普惠金融最大受益者，2020年收入增634亿美元--安永

国际会计和咨询公司安永稍晚发布调研报告称，若将全球60个新兴市场尚未享受金融服务的消费者和中小微企业纳入金融服务范围，全球银行业收入有望每年增长2,000亿美元，中国将是最大受益者，预计2020年收入可增长634亿美元，增幅全球第一。

【固定收益】

《分析》定向降准落地中国央行转净回笼，节前资金无忧政策中性难改

随着普惠金融定向降准正式落地，中国央行公开市场本周即转为净回笼，再次凸显其维持中性货币政策基调的决心。尽管春节临近，但考虑到央行早已未雨绸缪建立“临时准备金动用安排(CRA)”，多重工具并用有望保障节前资金面稳定。

--中国债市：上清所发布CDS集中清算业务指南，23家公司入选首批参考实体

中国银行间市场清算所（上海清算所）发布信用违约互换(CDS)集中清算业务操作指南，此前CDS业务清算方式仅有逐笔清算。该指南要求，信用违约互换合约的参考实体须属于上清所公布的清单，首批共有23家公司入选。

--中国货币市场：央行回笼力度大增无碍资金宽松，非银跨月价格回落

中国央行公开市场净回笼规模增至2,700亿，但无碍银行间市场资金面继续宽松，存款类机构融资可见在加权价格上减点，非银机构借入跨月资金价格亦有所回落。

--中国债市动态：现券期货窄幅波动，工业利润数据影响不大

中国债市周五早盘现券和期货均窄幅波动，市场交投略显清淡。交易人士指出，政策面消息真空叠加资金面平稳，市场多空力量暂显均衡，收益率上下1个基点（bp）波动，国债期货小幅高开后亦陷入区间震荡；12月工业企业利润同比增速放缓，不过市场反应不大。

--中国票据市场：转贴利率回落后再度大涨，但资金较松料限制后续升幅

中国票据市场本周转贴利率先跌后涨，税期过后随着定向降准落地等因素影响，资金面明显转松，一度刺激银行收票意愿，但1月信贷、票据额度整体偏紧牵制下，后半周票据价格又现回升，只是可持续性有待观察，月末最后一周料还有博弈空间。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.2775%，投标倍数3.52--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.2775%，边际中标收益率3.3244%，投标倍数3.52倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价缩量小升，强势难改仍应寻机结汇

人民币兑美元即期早盘缩量小升，升幅明显收窄且未超昨日盘中高点，中间价则续刷新近27个月新高。交易员指出，美国总统特朗普言论小幅缓和市场看空美元情绪，但市场观望情绪仍然较重，流动性仍欠佳，双边点差较大限制了自营参与热情。

--《市场洞察》除了逆周期因子，还有CFETS人民币汇率指数

开年以来人民币兑美元频创新高，本周一度逼近6.3元关口，同时人民币汇率CFETS指数亦创下逾两年半新高，不少人开始担心人民币如此强势会否招来监管出手；根据定价机制，人民币不管是双边汇率亦或者是篮子指数，表现仍属中等水平，但监管会否出手要看其容忍度。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线明显上移，买需推动长端至逾五个月新高

中国境内美元/人民币掉期曲线本周明显上移。交易员称，本周公开市场流动性总体充裕，短端掉期点运行平稳；而本周人民币即期涨势凌厉一度触及6.30元至27个月新高，但长端掉期卖压反而减少，大行和外资行买需较强，推高了一年掉期点至逾五个月新高。

--表格：中国外汇市场去年12月成交额环比下降3.46%--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，2017年12月中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.92万亿元人民币（等值2.57万亿美元），按美元计环比下降3.46%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数大涨至95.7，创逾两年半新高

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日大升0.49%至95.70，创2015年6月27日以来新高；SDR篮子指数升至96.88，BIS篮子指数升至96.55。

--投行观点：预计人民币短期维持单边升值，惟年中小幅贬值

法国第二大银行集团BPCE旗下投行--法国外贸银行（Natixis）称，预计人民币的单边升值在短期会持续，但未来几个月将有更多双边波动；未来经济基本面并不足以支撑人民币一路高歌，预计会在年中小幅贬值。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，家电、建材、交通等二线蓝筹股领涨

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日大盘以震荡为主，沪综指早盘低开后在蓝筹股推动下转强，盘中指数再创近期新高3,574.90点，尾盘涨幅收敛，家电、建材、交通、金融地产等二线蓝筹股领涨。预计短线大盘仍继续维持高位震荡盘升走势。

--《台湾金融市场一周展望》资金行情拉抬股汇强势整理，关注美国FOMC会议

台湾加权指数本周再创11,270点盘中波段新高后，走势转趋震荡，而台币兑美元强势整理靠向29元攀五年新高，则为短线台股撑盘力道。分析师称，台币升值利于维系资金行情，支撑台股维持多头架构，下周关注美国重要数据密集公布及FOMC议息会议。

--《焦点》中国钢厂获外资矿商同意在2018年合约中引入国内铁矿石价格指数

四位行业消息人士表示，在中国钢铁厂商的推动下，他们与跨国矿商的一些2018年年度供应合约已纳入国内铁矿石价格指数。目前中国正在努力提高其对主要大宗商品定价的影响力。

--中国企业：海航集团以2亿澳元将悉尼一写字楼售予黑石集团--消息人士

两位直接知情人士称，中国海航集团已达成协议，将其位于悉尼的一栋大楼以2亿澳元(1.61亿美元)售予美国私人直接投资公司黑石集团BX.N；海航集团深陷债务困境，正剥离资产筹措现金。

--中国个股：海航投资放弃投资新加坡一REIT项目的计划

中国海航投资(HNA Investment)已终止其在新加坡投资一REIT(房地产投资信托)项目的计划，这对其债务负担沉重的母公司海航集团而言是又一挫折。

--中国企业：海航旗下Swissport计划今年稍晚在瑞士挂牌上市

瑞士航空地勤服务及货运服务供应商Swissport表示，母公司中国海航集团计划在今年稍晚将Swissport在瑞士交易所挂牌上市。这证实了稍早的路透报导。

--中国个股：中国船舶及中船防务旗下子公司融资逾百亿，部分为债转股

中国船舶工业集团公司旗下两家上市公司--中国船舶和中船防务公告，两公司的多家子公司引入外部投资者，分别获融资54亿元人民币和48亿元，部分融资形式为债转股。

--中国企业：Ofo与摩拜单车准备首度骑进拉美，墨西哥成为第一站

两家财力雄厚的中国共享单车公司准备在墨西哥推出服务，这是他们首度进军拉丁美洲。墨西哥城是全球交通最拥挤的大城市之一。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)