《路透晚报》--1月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《市场热谈》银行对非银隔夜出资临时受限，宽资金下中国严防加杠杆

尽管临近元月末及春节假期，中国债市资金面却极为宽松，这主要是上周开始实施的定向降准，叠加临时准备金动用安排(CRA)等导致。在此背景下，有市场人士透露，以部分大中型银行为主的存款类机构接到指导，月内不要对非银机构融出隔夜资金，而转为更长期限。

业内人士认为，与中规中矩的存款类机构相比，非银机构更偏爱加杠杆。此时出台该举措，显示监管层无时无刻不在紧盯市场，控杠杆力度持续未减。

--中国经济：到2025年布局建设一批国家农业高新技术产业示范区--国务院

中国国务院办公厅最新发布指导意见，提出到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区，打造具有国际影响力的现代农业创新高地、人才高地、产业高地；鼓励社会资本在示范区所在县域使用自有资金参与投资组建村镇银行等农村金融机构。

--中国经济：多省降低GDP增速目标，为高质发展创造政策环境-人民日报

人民日报发表评论员观察称，从近日陆续召开的地方两会看，多省降低GDP增速目标、将社会劳动生产率列入发展指标，以行动为高质量发展创造良好的政策环境和制度体系。

--中国经济：地方债问题源于预算约束缺位，建议在地方试点资本预算--专家

中国地方政府债务规模有多大，如何防范相关风险，是海内外关注的热点。中国财政科学研究院院长刘尚希最新表示，中国的地方政府债务问题，从根本上讲是预算约束缺位问题，政府大量融资会带来流动性风险、挤出效应，解决之道建议落在资本预算上，把投融资两张皮结合起来融为一体，可以在地方先行试点。

--台湾人事：央行总裁将由现任副总裁杨金龙出任，彭淮南转任央行顾问--消息

时隔20年后，台湾央行将迎来新总裁。两位消息人士周六透露，台湾央行总裁将由现任副总裁杨金龙接任，而现任总裁彭淮南在任期届满后将转任央行顾问。

--《焦点》特朗普国安团队将建设5G网络作为应对中国威胁的选项

美国一位高级政府官员表示，总统特朗普的国家安全团队正在考虑应对中国监听美国电话通话威胁的各种选项，包括政府建设一条超高速5G无线网络。

--券商观点：中国部分地区统计数据挤水分，需警惕出现流动性风险--兴业证券

针对本月以来内蒙古和天津等地统计数据“挤水分”，兴业证券宏观团队的王涵等发布报告称，此次挤水分范围广，但因部分省市调整数据时对历史数据进行回溯，对当期经济数据的影响有限，同时，地方政府弱化2018年增长目标是主流。

--中国人事：唐复平出任中国五矿集团有限公司董事长

中国五矿集团有限公司宣布，唐复平任五矿集团董事长、党组书记，免去其鞍钢集团有限公司董事长、党委书记职务；免去何文波五矿集团董事长、党组书记职务。上述职务任免按有关法律和章程办理。

--中国能源：12月底商业原油库存反弹回升，汽油库存处于数年高位

中国官媒新华社报导，中国12月底商业原油库存较前月增加3.24%，因中国国内炼厂的原油加工量较11月峰值有所下降。

--机构观点：香港在培育科技和创新文化方面落后于其他发达城市--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周发表最新调查显示，私营机构强烈希望参与智慧城市的发展，惟香港在培育科技和创新文化方面落后于其他发达城市。

【金融】

--中国金融：今年坚决防止系统性金融风险，严控对高负债率企业融资--银监会

中国银监会称，中国银行业风险总体可控，但形势依然严峻复杂，面临若干重大挑战，今年要推动银行业由高速增长向高质量发展转变，坚决防止发生系统性金融风险，着力降低企业负债率，严格控制对高负债率企业融资，建立联合授信和债权人委员会两项机制，加快不良贷款处置速度。

--中国金融：长城资产去年净利同比增18.5%，出资收购不良金融债权同比增16%

中国四大资产管理公司之一--长城资产近日公布去年实现拨备前利润161.36亿元人民币，同比增长18.42%；净利润106.31亿元，同比增长18.54%。

--香港个股：邮储银行甘肃武威市文昌路支行违规票据案中有3.5亿元被诉

中国邮储银行称，该行甘肃省武威市文昌路支行违规票据案件中，有3.5亿元人民币被诉，该行正积极应对，最大限度保证资金安全。

--路透专访：台湾劳退基金今年首防下档风险，因资产价格偏贵--局长

掌管台湾最大退休基金的劳动基金运用局局长蔡丰清表示，面对金融资产价格昂贵的年代，防范下档风险是今年操作重点。台股投资将着重是否合乎新消费主义趋势；海外布局则以绝对报酬指标投资股票，并加码多元资产以提升资金运用效益。

--台湾金融：中华信评压力测试显示强势台币对大型企业造成影响在可管理范围

国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评表示，近来台币兑美元的升值走势可能会使许多台湾大型企业的利润遭到部分侵蚀，但应不致于造成严重的影响，因据其进行的压力测试显示，强势台币对于台湾大型企业造成的影响应在可管理的范围内。

--香港金融：外汇基金去年投资收入2,520亿港元创新高，受股市带动--金管局

香港金融管理局(HKMA)称，外汇基金2017年全年投资收入录得创新高的2,520亿港元，主要受惠于香港及环球股市上扬。

【固定收益】

--中国公开市场：今日无操作单日净回笼1,400亿，CRA启动及财政支出助力

中国央行公告，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,400亿元人民币。

--中国货币市场：央行续净回笼但资金仍宽，非银隔夜拆借受限暂影响不大

中国央行公开市场继续零操作实现小幅净回笼，但银行间市场资金面仍旧宽松无虞。交易员表示，流动性整体仍属充裕，部分大行对非银融出隔夜资金受指导，对市场整体暂冲击有限，不过仍彰显未来监管层有意控制资金面紧平衡，降杠杆意图不改。

--中国债市动态：现券收益率窄幅波动，非银隔夜融资受限冲击有限

中国银行间债市波动有限，尽管有非银隔夜融资继续受限，但资金面整体承压不明显，10年活跃券收益率未进一步上冲。交易员称，去杠杆预期下市场情绪料维持谨慎，但美元弱势料提供一定支撑，春节前继续关注资金价格变化和监管政策出台情况等。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.7954%，五年4.9684%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率为4.7954%和4.9684%，对应投标倍数2.76倍和2.50倍。

--中国信用债：亿阳集团公司债16亿阳01今日无法按期支付回售款及利息

中国亿阳集团股份有限公司公告称，无法按期支付顺延至周一的2016年第一期公司债券“16亿阳01”回售款、利息及相关手续费，总额共2.24亿元人民币。

--中国货币市场：301家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模54,942亿

中国内蒙古银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有301家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模54,942亿元人民币。

--台湾金融：273天期国库券决标贴现率为0.392%，高于市场预期

台湾央行代财政部标售的273天期国库券，决标贴现率为0.392%，高于市场预期；规模350亿台币全数标出，投标倍数为2.05。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌幅略有收窄，逢高结汇需求料限制反弹高度

人民币兑美元即期早盘小幅调整，中间价则续刷新近27个月新高。交易员指出，中间价仍遵循定价机制，市场价也逐渐向中间价靠拢，不排除短期欧元小幅调整而人民币跟随小跌可能，但结汇需求仍未有效出清，人民币或因逢高结汇操作反弹高度明显受限。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至95.68

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.02%至95.68；SDR篮子指数微升至96.98，BIS篮子指数微升至96.57。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率CFETS指数上涨至两年半新高

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(26日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.47%至95.7，创2015年6月27日以来新高，较2014年底则仍下跌4.30%。

【证券/行业】

--《焦点》MSCI风口将近中国A股市场抢跑，海内外资本跃跃欲试热情不减

A股今年6月正式纳入MSCI指数，将是中国资本市场一桩具里程碑意义的大事件。在这历史性时刻来临之前，海内外资本已开始未雨绸缪，A股市场亦出现“抢跑”现象。

--中国股市：沪综指收跌近1%创一个半月最大单日跌幅，获利卖压集中释放

中国股市沪综指收跌近1%，创一个半月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘冲高回落，沪综指早盘刷新近期新高3,587点后，受白酒、保险等白马股跳水的拖累，获利卖压开始集中释放，股指逐波下跌，跌幅不断放大，对市场人气形成较大打击，料短期市场将转入调整走势。

--中国证券：把好企业留在A股，短期需拆除一些制度障碍--人民日报

人民日报在金海观察栏目中指出，把好企业留下来、让更多好企业在A股上市，是未来资本市场服务实体经济一个必然发力方向。目前，A股市场关于新股发行的财务指标门槛等规定，与很多成长型企业的实际情况不一致，短期看需拆除一些制度上的障碍。

--香港个股：山水水泥要求济南市政府协助解决山东山水困局，避免遭退市

面临退市危机的中国山水水泥表示，近期已向山东省政府相关部门发信，要求对方协助解决旗下山东山水长期被前高管非法占领的情况；公司并愿意在山东山水不破产、不退市，各股东大和解、规范化的大原则下，全力积极配合济南市政府提议的各项安排，以期及早达成总体和解方案，并依法促成宓敬田等人从速离开山东山水办公楼。

--美国个股：福特汽车中国CEO突然辞职，中国市场业绩复苏前景成疑

福特汽车宣布，福特汽车(中国)有限公司董事会主席兼首席执行官(CEO)罗冠宏上任仅五个月即因个人原因辞职。这一突然消息令人质疑该公司将如何以最佳方式应对中国市场销售下滑的局面。

--台湾能源：中油一炼油厂发生爆炸，日产3万桶柴油产能受损

台湾大型石油公司--中油表示，该公司位于北台湾--桃园的炼油厂发生爆炸，无人员伤亡，但修复时间尚无法确定。

--香港个股：酷派集团就与小米之间发明专利权纠纷向深圳法院提起诉讼

中国无线通讯科技开发商--酷派集团称，其附属公司已就与中国智能手机生产商--小米之间的发明专利权纠纷，向深圳市中级法院提起诉讼。

--香港个股：理文造纸料去年净利同比增长逾75%，受惠产品价格上升

中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司发出盈喜，料2017年全年净利同比将增长超过75%，主要因产品价格及边际利润同比上升。

--中国企业：小鹏汽车启动22亿元B轮融资，阿里巴巴、富士康及IDG资本领投

中国初创电动车企业--小鹏汽车启动总额为22亿元人民币的B轮融资，由私募股权投资基金IDG资本、阿里巴巴集团BABA.N和富士康联合领投。

--香港个股：本间高尔夫与伊藤忠开发服装业务，并获伊藤忠及卜蜂持股

知名高尔夫球杆品牌--本间高尔夫称，该公司与日本伊藤忠商事订立战略联盟协议以合作开发服装业务，而其主要股东计划向伊藤忠及泰国Charoen Pokphand Group（卜蜂集团或正大集团）分别转让其所持本间高尔夫约6.29%及10%的股份。(完) (整理 张喜良; 审校 乔艳红)