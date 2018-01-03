《路透晚报》--1月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国税收：境外所得税抵免新政实行综合抵免，将降低企业税负--财政部

中国近日完善企业境外所得税收抵免政策，对此财政部表示，实行综合抵免法，对同时在多个国家投资的企业可以统一计算抵免限额，有利于平衡境外不同国家（地区）间的税负，增加企业可抵免税额，降低企业境外所得总体税收负担。

--《焦点》美国以国家安全为由阻止马云旗下的蚂蚁金服收购速汇金

蚂蚁金服与速汇金(MoneyGram)表示，美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由否决了二者的合并计划。这是特朗普上台以来触礁的最新一起中资企业并购交易。这宗价值12亿美元的交易破裂，对于阿里巴巴集团董事局主席马云是一个打击，他与其他阿里巴巴高管拥有蚂蚁金服。由于在中国面临来自腾讯控股旗下微信支付平台的激烈竞争，他正在寻求向其他地区扩张蚂蚁金服的业务。

--中国能源：国家能源局要求最迟7月前启动分布式发电市场化交易试点

中国国家能源局发布分布式发电市场化交易试点的补充通知，将交易启动时间由原先的2月推迟至最晚7月1日以前。

--《焦点》中国2018年料超过日本，成全球最大天然气进口国

政府大力治理污染的行动势必让中国在今年超越日本，成为全球最大的天然气进口国。天然气被用来替代高污染的煤炭。

--中国反腐：陕西省副省长冯新柱涉嫌严重违纪接受审查，为今年首虎--中纪委

中央纪委监察部网站称，陕西省副省长冯新柱涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。这也是中纪委2018年打的第一只“虎”。

--香港数据：11月零售销售货值按年升7.5%较前月明显加快，消费情绪乐观

香港政府统计处公布，11月份零售业总销货值按年增长7.5%，增速较10月份明显加快，反映期内访港旅客人次显著增长，以及消费情绪乐观。

--香港房地产：12月整体楼宇注册买卖合约金额创五年来最多

香港土地注册处发表的数字显示，12月送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月减少6.3%，因豪宅比例较大；而月内整体楼宇注册买卖合约金额则创五年来最多。

【金融】

--《热点透视》夹缝求生不易，中国小型银行2018年料展开整并

到2018年底时，中国的银行数量将比年初时更少。在资金趋紧、房价降温、监管机构提高戒备等多重因素的压力之下，中国4,399家金融机构将开始整并。有些合并案将提高效率及透明度，但也有一些合并案将把问题资产塞给较为健康的机构。外资银行在购买资产时，将需要多加留意。

--中国金融：比特币所谓优势只是投机幌子，其未来走向值得警惕--人民日报

人民日报报导称，比特币价格存在泡沫，已是一个无需讨论的问题，无论是从涨幅还是从币值本身看，比特币都泛滥着泡沫的味道。其所谓的优势：稀缺性、保真性、强流动性、透明度以及去中心化等，都只是投机的幌子，根本不可能支撑其过山车一样的涨势，近日的暴跌已经非常说明问题。

--台湾金融：一年期定存单加权平均得标利率0.446%，高标在0.48%

台湾央行公布，今日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.446%。该结果高于路透调查预估的0.436-0.442%，较前次标售均标0.433%上扬0.013个百分点。

--香港个股：盈富基金管理资产突破1,000亿港元，成为本地最大ETF--道富

道富环球称，追踪香港恒生指数.HSI的交易所买卖基金（ETF）--盈富基金管理资产于1月2日首次突破1,000亿港元（约130亿美元），成为香港首只及唯一达到此规模的ETF，亦是日本以外亚洲地区最大的股票ETF。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量较高央行连八日暂停操作，单日净回笼900亿

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第八日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼900亿元。

--《中国债市每日综述》长债持稳短券收益率续跌，关注明日10年国开债增发

中国银行间债市利率债收益率曲线继续走陡。昨日大幅上行的长端今日基本走平，10年国开债招标前夕，市场维持谨慎观望；不过资金宽松对短券带动明显，收益率继续下行。

--新债招标：农发行三年增发债170411收益率4.7090%，五年期4.8239%

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年(170411)和五年期增发债，中标收益率为4.7090%和4.8239%，投标倍数4.26倍和3.28倍；同时招标的名义期限为三年但实际剩余期仅约两个月的150406券，中标收益率3.4816%，投标倍数3.91倍。

--中国货币市场：46家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模17,153亿

中国上海农商行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有46家银行公布2018年同业存单发行计划，合计规模17,152.5亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：美指疲软不敌购汇需求人民币早盘放量小跌，但仍应寻机结汇

人民币兑美元即期早盘小幅下跌，中间价则创出20个月新高。交易员指出，虽然美元跌势不止，且中间价也创出新高，但客盘购汇需求较旺，导致即期市场价反应明显弱于中间价表现，预计弱势美元环境下人民币仍有上行空间，因此仍应寻机结汇。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.97

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.04%至94.97；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数微跌至95.94。 【证券/行业】

--《狗年展望》中国A股价值投资风格日渐清晰，惟估值基本到位大盘难有起色

中国A股市场2017年逐步成型的价值投资风格，在新的一年里料将延续并日渐清晰。但由于市场整体估值已基本到位，加之国内经济增长乏力，金融去杠杆防风险压力不减下，大盘料难有明显起色。

--中国股市：沪综指收升创近一个半月新高，雄安新区和水泥建材板块领涨

中国股市沪综指周三收升，创近一个半月新高。分析师指出，今天大盘延续了昨天的反弹，市场对资金面紧张的担忧进一步消除，场内做多情绪较高，但午后保险股走弱带动股指略有调整。受消息刺激，雄安新区概念股和水泥建材板块领涨，在连四日走升后，料后市大盘上涨节奏将趋缓。

--金属期市：中国基本金属多数下跌，但寒冷天气提振铅上涨逾1%

多数中国基本金属收跌，但随着美国部分地区将迎来更加寒冷的天气，铅上涨超过1%。

--中国个股：乐视网称贾跃亭以近1亿元资产抵债，旗下电视平台拟增资30亿

在中国乐视网第一大股东贾跃亭表态将尽力偿债后，乐视网称，贾跃亭名下的乐视电子商务（北京）公司将以资抵债的方式进入上市公司体系，估值为9,290万元人民币，同时乐视网旗下智能电视平台拟增资30亿元。

--台湾股市：证交所冀未来三年日资投资台股比重倍增，降A股纳入MSCI冲击

为因应大陆A股纳入MSCI指数的冲击，台湾证交所表示，将持续对日本专业投资机构招商，希望未来三年日资占整体外资投资台股比重，可自目前的2.6%提升至5%，金额扩增至5,000亿台币。

--中国个股：永辉超市再斥7.1亿受让红旗连锁9%股份，合计持股增至21%

中国知名生鲜连锁超市--永辉超市公告称，近日再次受让红旗连锁9%股份，交易总价7.099亿元人民币；转让完成后，该公司在红旗连锁的持股将增至21%，仍为其第二大股东。

--《焦点》重庆石油天然气交易中心启动在即，希望打造亚洲指标价格

中国计划在2018年初启动重庆天然气交易，意于打造一个亚洲天然气指标价格。随着中国煤改气工程的推进，天然气使用量激增。中国是全球第三大天然气消费国，仅次于美国和俄罗斯。在快速增长的中国市场成立交易中心，将成为打造亚洲天然气指标价格的有力竞争者，使该地区的其他天然气供应商可以参照其价格定价。

--香港个股：恒投证券股东出售近三成股权予中信国安，涉资90亿元人民币

恒投证券宣布，公司九名股东同意出售合共该公司约7.797亿股内资股（相当于已发行股本约29.94%）予中信国安集团，估计代价总额为90亿元人民币。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)