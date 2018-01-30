《路透晚报》--1月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--路透调查：中国1月官方制造业PMI料微降至51.5，受季节和终端需求放缓影响

路透综合42家分析机构的预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计略降至51.5，稍低于上月的51.6，不过仍连续18个月处于扩张区间；终端需求放缓，以及冬季的淡季特征致使企业生产受到一定影响。

--中国经济：欢迎各国企业来华发展，没有强制外商转让技术--工信部长

中国工业和信息化部部长苗圩在国新办发布会上表示，欢迎包括美国企业在内的各国企业到中国来发展，没有也做不到强制让外商企业对中国转让技术。

--中国税收：调整天然气进口税优惠，去年10月起LNG销售定价26.64元--财政部

中国财政部日前发布关于调整天然气进口税收优惠政策有关问题的通知称，自2017年10月1日起，将液化天然气销售定价调整为26.64元人民币/DJ(10亿焦耳)，将管道天然气销售定价调整为0.94元/立方米。

--中国经济：天津河北等13省市下调今年GDP增长目标，京沪未变仅有山西上调

随着省级地方“两会”的召开，中国31个省区市的2018年经济增长目标纷纷出炉。路透统计后发现，和去年相比，只有山西上调了2018年经济增长目标，京沪等九省市制定的2018年目标和2017年目标保持一致，但天津、重庆、山东、河北等13个省市均下调了增长目标。这表明在“高质量发展”的关键词下，地方对GDP增速的淡化，将更注重提质增效。

--中国经济：财政和货币总量政策空间不大，仍有减税空间--社保基金理事长

全国社保基金理事会理事长楼继伟最新表示，今后一段时间中国的财政和货币总量政策空间不大，中国仍有减税空间，应当推动所得税改革，同时他还指出中国产生系统性金融风险的概率是相当大的。

--中国金融：债务和杠杆水平仍在高位，探索将影子银行等纳入MPA--央行副行长

中国央行副行长易纲称，预计2018年中国经济仍有望保持平稳增长，但也要看到中国经济中仍存在一些问题和隐患，债务和杠杆水平还处在高位，资产泡沫“堰塞湖”的警报尚不能完全解除，金融乱象仍然存在；2018年央行将进一步完善宏观审慎政策框架，探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架。

--路透专访：中国打击塑料进口洋垃圾将促进发达国家回收--联合国环境署

联合国环境署执行主任Erik Solheim周一表示，中国打击塑料洋垃圾的进口，对于富裕国家来说应该是一个信号，要加强回收，减少塑料吸管等非必要产品。

--中国金融：央行和银监会联合下发关于设立欧盟中间母公司(IPU)的联合意见书

中国央行和银监会联合下发关于设立欧盟中间母公司(IPU)的联合意见书，称目前中国监管当局尚未对在华外资金融机构提出任何类似设立IPU的要求；考虑到潜在合规成本可能高于预期监管效果，中方希望欧盟能重新考虑设立IPU门槛为300亿欧元的要求。

--中美关系：美国企业对中国增长持乐观态度，但抱怨不公平待遇

中国美国商会称，美国企业对未来几年中国进一步对外商投资开放更有信心，但也警告称，有“令人震惊的”的四分之三会员企业并不觉得受到中国政府的欢迎。

--中英关系：脱欧问题拖后腿，英国在争取中国投资的竞赛中落后对手

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)被脱欧问题缠身，在国内政坛的地位也变弱，导致她在争取中国投资和获得准入中国蓬勃发展的专业服务市场的竞赛中开始落后。特雷莎梅将于周二率领一个企业高管代表团前往中国，与中国领导人会晤。

--台湾经济：经济部研议将厂商购置智慧机械，纳入研发抵减税额

台湾经济部工业局表示，今年目标在产业创新条例中，将厂商购入智慧机械可纳入研发抵减税额；此案仍需与财政部就税损金额进行协商。

【固定收益】

--中国公开市场：今日续无操作单日净回笼2,400亿，CRA和财政支出仍是主因

中国央行公告，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，今日将净回笼2,400亿元人民币。

--中国债市动态：期现货跟随美债偏弱震荡，但一级国开债需求续向好

中国银行间债市现券走势显弱，国债期货同步下跌。交易员称，对非银隔夜融出受限范围继续扩大到部分城商行，但资金面仍属宽松格局，不过外盘美债收益率继续冲高，现券跟随走疲，惟幅度较为有限；一级国开新债则在基金和外资等机构参与下延续向好态势。

--中国货币市场：流动性充裕局面未改，非银隔夜难觅但跨月无忧

中国银行间市场流动性依旧充裕，基本未受央行在公开市场连续净回笼影响，存款类机构之间各期限供给都比较多。对非银机构而言，仍几乎难以从银行获得隔夜融资，但在资金宽松背景下，跨月安排无碍。

--新债招标：国开行一年增发债收益率4.1167%，三年4.6873%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一、三年固息债，中标收益率为4.1167%、4.6873%，预测均值4.20%、4.72%，投标倍数3.45倍、3.81倍；两年期新发固息债中标利率4.53%，预测均值4.60%，投标倍数4.45倍。

--中国信用债：16丹港01付息违约，丹东港两期交易所公司债将启动加速清偿

中国丹东港集团有限公司公告称，由于公司资金紧张，周一(29日)未能按期支付2016年第一期公司债券“16丹港01”利息1.1亿元，构成违约；丹东港集团发行的两期公司债16丹港01和16丹港02因此将启动加速清偿。

--中国新债：阿联酋沙迦周四将在银行间债市发20亿主权熊猫债，期限三年

中国上海清算所刊登的公告显示，沙迦酋长国政府周四(2月1日)将在中国银行间市场簿记建档发行20亿元人民币的债券(熊猫债)，期限三年。

--《台湾利率预测》2月短票利率料在0.40-0.42%，农历年无碍利率稳定

虽然有农历春节变数，台湾金融机构交易人士预计，央行料将营造 市场稳定气氛，短率可望维持既有水准，预估2月30天期短票利率区间在0.40-0.42%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，美指企稳未激发客盘购汇情绪

人民币兑美元即期早盘维持在中间价下方弱势整理，中间价则暂时脱离27个月高点。交易员指出，美元指数小幅企稳，等待美国总统特朗普国情咨文演说，中间价小幅调整，但市场购汇情绪并没有被激发，观望气氛浓厚交投仍清淡，预计人民币仍易升难跌。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至95.85，刷新逾两年半新高

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.18%至95.85；SDR篮子指数微升至97.11，BIS篮子指数升至96.76。

--台湾金融：期交所第一季将发布全球首档人民币汇率期货指数

台湾期货交易所表示，将在第一季发布人民币汇率期货指数，此为期交所与标普道琼斯指数有限公司(S&P Dow Jones)签约编制。这亦是全球首档以人民币汇率期货为标的编制的指数。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低近1%连两日下跌，大盘持续调整权重股领跌

中国股市沪综指收低近1%，连续第二日下跌。分析师指出，今日大盘延续调整走势，沪综指3,500点整数关口被轻易击穿，银行、石油、钢铁等权重板块领跌，但成交量出现萎缩。预计短线大盘将在3,500点附近持续震荡调整。

--《财经洞察》中国万达商业引战投解资金困局，腾讯等科技巨头画土分疆

继去年以638亿元人民币价出售文旅和酒店资产后，中国大型地产公司万达集团为旗下万达商业地产引入腾讯、京东等四家战略投资者，涉资约340亿元，解决了万达集团短期资金困局的同时，亦扫除了万达商业未来上市的潜在不利因素。

此次并购，意味着国内科技巨头在实体商业又一次划分疆土。面对阿里巴巴咄咄逼人的攻势，“BATJ”中的另两大巨头--腾讯和京东再次联手，进驻万达商业这个全球最大商业地产的制高点。虽然万达强调自己不会选边站队并会拥有发展主导权，但接受注资后的万达商业或多或少总会有股东方的印记存在。

--《独家新闻》黑石集团洽谈收购汤森路透F&R部门的多数股权--消息人士

熟悉情况的三名消息人士表示，美国私募股权投资公司黑石集团正在进行深入谈判，以超过170亿美元的价格收购汤森路透金融和风险部门(F&R)约55%股权。预计汤森路透董事会将于周二开会讨论黑石集团对F&R部门的全现金收购提议。

--中国企业：海航集团告知债权人第一季面临至少24亿美元资金缺口--彭博

彭博引述未具名消息人士报导，中国海航集团已告知债权人，该公司第一季可能面临至少150亿元人民币(24亿美元)流动性缺口。

--中港个股：万科大股东宝能集团回应称已签相关资管计划延期补充协议

在中国最大房企之一的万科独立董事刘姝威要求大股东之一的深圳钜盛华将到期资产管理计划清盘后，该公司A股大幅下挫。不过万科盘后刊登宝能集团的澄清公告称，已就资管计划延期事项签署补充协议。

--香港热股：万达酒店复牌开盘大涨逾48%，此前公布出售澳洲物业项目

万达酒店今日复牌开盘大涨48.15%，此前宣布与大股东万达香港将出售共同拥有的澳洲物业项目，将回笼共11.3亿澳元资金（约68.85亿港元）。

--中国个股：腾讯向永辉超市子公司永辉云创注资近10亿元并获15%股权

中国永辉超市股份有限公司公告称，腾讯旗下的林芝腾讯科技公司将参与永辉超市控股子公司永辉云创科技公司的增资扩股，拟以近10亿元人民币价格获永辉云创扩大后股本的15%。

--港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倒退13%，因物业销售收益减少

业务重心在中国发展商业物业的恒隆地产宣布，2017年度净利按年升31%；但若撇除投资物业重估等因素后的基本纯利则倒退13%，因期内物业销售收益下跌。

--《HOME专栏》2017年中国基本金属贸易的五大突出现象

中国的基本金属进口几年之前就已不再呈现单一、连贯性的故事线。过去十年来，中国新建的加工产能创下纪录高位，意味着“真正的”故事通常是发生在供应链中原材料阶段的事。

--中国个股：证监会批准江南嘉捷资产重组，奇虎360借壳回归A股

中国江南嘉捷电梯股份有限公司公告，收到证监会批复，核准其重大资产重组等事项，意味着奇虎360成功以借壳上市方式回归A股。

--香港热股：合富辉煌引入保利房地产为股东并组合营，股价创逾10年高位

中国房地产代理商--合富辉煌宣布与保利房地产为各自的一、二手房地产代理业务组建合营企业，并通过配发新股引入保利房地产为股东，刺激公司周二复牌股价一度大涨14.7%，创逾10年高位。

--中国金融：东方资产去年引入180亿元战略投资，净利润同比增38%

中国四大资产管理公司之一--东方资产周一晚间称，去年该公司基本完成引进战略投资者，引入全国社会保障基金理事会、中国电信、中国国新、上海电气等四家投资者共计180.37亿元人民币战略投资。

--香港个股：新城发展拟发行23.46亿港元一年期可换股债券，票息2.25%

中国中型房地产企业--新城发展控股称，拟发行总值23.46亿港元之一年期可换股债券，票息2.25%，募资作公司发展及再融资目的。

--香港个股：宝龙地产发行19.9亿港元一年期零息可换股债券，主要作偿债

中国房地产商--宝龙地产称，将根据一般授权发行总值19.9亿港元一年期零息可换股债券，募资主要用于偿还现有债务及作一般营运资金。(完) (整理 乔艳红; 审校 张喜良)