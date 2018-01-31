《路透晚报》--1月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国制造业扩张步伐年初放缓，出口回落及信贷收紧或拖累经济

中国制造业在2018年开年放缓扩张步伐，1月官方制造业PMI降至51.3的八个月低点。受工人节前返乡、严冬恶劣气候影响，部分行业进入生产淡季，年初PMI通常环比会有回落；但另一方面，分析人士也指出，新出口订单逾一年来首次跌破荣枯线，一定程度反映出人民币升值对出口的不利影响，前景需进一步观察。

中国月度制造业PMI和工业增速图表 tmsnrt.rs/2Era5zX

--中国经济：2017年审批核准固定资产投资项目181个，总投资9,914亿元--发改委

中国国家发展和改革委员会在对路透的函件回复中表示，2017年全年发改委共审批核准固定资产投资项目184个，总投资9,914亿元人民币，其中审批122个，核准62个；单独去年12月，审批核准项目17个，总投资1,279亿元，其中审批12个，核准项目五个。

--中国数据：去年12月服务贸易逆差206亿美元，全年逆差2,554亿美元--外管局

中国国家外管局称，去年12月服务贸易逆差206亿美元，全年为逆差2,554亿美元。

--中国政策：土地储备资金实行专款专用、分账核算并实行预决算管理--财政部

为规范土地储备行为，加强土地储备资金财务管理，中国财政部发布财政部土地储备资金财务管理办法，明确土地储备资金实行专款专用、分账核算，并实行预决算管理。

--中英关系：英国首相特雷莎梅称希望与中国达成自贸协定

英国首相特雷莎梅表示，英国寻求与中国达成自由贸易协定，并称中国应立即采取更多措施向英国企业开放市场。特雷莎梅将于1月31日开始对中国进行正式访问。

--中欧贸易：欧盟就中国铸铁产品开征进口关税

欧盟已经就特定的铸铁产品设定进口关税，以应对其认定的中国生产商倾销，这是最新的连串针对中国的贸易措施之一。欧盟周二在官方日志上表示，已将针对中国制造商的税率设定在15.5%至38.1%，自周三起生效，效期为五年。

--中国贸易：消费品及机械零部件等出口料成贸易主要动力--DHL报告

全球物流巨头DHL首次发布其编制的“全球贸易晴雨表”报告预期，中国的出口，特别是消费品、机械零部件和化学品等产品，将成为中国贸易近期增长的主要动力。

--香港房地产：去年住宅楼价指数升幅五年最大，今年豪宅楼价料领涨

香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，去年12月全港私人住宅楼价指数连续第14个月创新高，楼价连涨21个月，为历来最长升浪。分析人士预期，香港楼价今年将延续升势，豪宅升幅会跑赢过去主导市场的中小型住宅。2017年全年香港楼价累计升幅14.8%，为五年来最大。

--台湾经济：去年第四季成长率创近三年最高，复苏动能优于预期

出口强劲，带动经济景气复苏动能优于预期。台湾去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.28%，不但远优于预期，且创下近三年最高季度增速；2017年全年GDP概估值则为2.84%。分析师预计下半年央行存升息可能。

--台湾经济：贸易竞争力连六年下滑，进出口公会建议布建新南向价值链

台湾本地进出口商业公会表示，资料显示台湾的综合贸易竞争力全球排名已连续六年下滑，并呼吁政府和企业应运用全球景气回温布建新南向的价值链，创造新商机。

【金融】

--中国金融：上海银监局严控土地项目公司并购等并购贷款投向--消息

两位消息人士透露，上海银监局近日发文要求严格控制并购贷款投向，投向房地产开发土地并购或房地产开发土地项目公司股权并购的，应按照穿透原则管理，拟并购土地项目应当完成在建工程开发投资总额的25%以上。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比升至76.9%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回升至76.9%。年初资金面趋于宽松，金融地产等低估值蓝筹股走势坚挺，基金经理在上月建议减仓避险后，本月开始回补股票仓位。

--《焦点》红杉资本计划成立80亿美元全球基金，瞄准中国投资人--消息

熟知计划内容的消息人士向路透表示，红杉资本(Sequoia Capital)打算在其史上最大规模的筹资行动中筹措多达80亿美元，并将目光瞄准中国投资人；红杉资本是谷歌及苹果等科技业巨擘的初期投资者。

--中国个股：国信证券被证监会调查，因公司保荐及财务顾问业务涉嫌违规

中国大型券商国信证券周二晚公告称，周二公司收到中国证监会调查通知书，因公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对其立案调查。

--中国保险：高度关注流动性和重点公司、资产负债错配等突出风险--保监会

中国保监会副主席陈文辉近日称，当前保险业面临转型发展机遇期，要高度关注流动性和重点公司风险、资产负债错配风险、地方债务风险、信用风险等突出风险。

另据知情人士周二引述政府备忘录中的数据向路透表示，中国保险业2017年净营业现金流下滑65%至6,330亿元人民币(999亿美元)。

--中国证券：1月末QFII累计获批额度972亿美元，QDII额度899.93亿美元--外管局

中国国家外汇管理局最新数据显示，截至1月30日，已有288家QFII(合格境外机构投资者)合计获批971.59亿美元的投资额度，与上月末持平。

--香港数据：12月底止外汇基金总资产40,235亿港元，较11月底增439亿--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至去年12月底止外汇基金总资产为40,235亿元，较11月底增加439亿港元。其中，外币资产增加504亿港元，港元资产则减少65亿港元。

金管局并公布2017年12月货币供应数据，其中M-3按年增加11.6%。

--台湾金融：柜买中心研议开放伊斯兰债券及租赁型/代理型专业板国际债券发行

台湾柜台买卖中心表示，研议开放伊斯兰债券来台发行，评估开放租赁型及代理型两类在专业板国际债券发行。另有柜买中心官员指出，预计第三季证券商可发行上柜指数投资证券(ETN)。

--台湾金融：金管会通知前五大寿险预备资料报告海外投资避险情形--官员

台湾两位金管会官员称，因应台币强升，日前已电话通知前五大寿险预备资料报告海外投资的风险控管情形，进一步了解避险及汇损情况。

【固定收益】

--中国公开市场：今日仍无操作净回笼2,100亿，连五日共回收9,800亿

中国央行公告，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收逆回购到期、现金投放等因素影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算单日净回笼2,100亿元人民币，至此公开市场已连续五日空窗，累计净回收资金9,800亿元。

--《中国债市每日综述》期现货均走暖但未改区间震荡，PMI回落影响不大

中国银行间债市现券收益率小幅下行，国债期货震荡收高。交易员表示，资金持续宽松，外加股市调整增添避险人气，提振现券和期货情绪；官方采购经理人指数(PMI)较上月略有回落但仍在50关口上方，市场反应不大。

--新债招标：中国一年国债中标利率3.38%，10年3.85%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的一和10年期固息国债，中标利率为3.38%和 3.85%，均低于此前3.45%和3.91%的预测均值；两期债对应投标倍数为2.95倍和3.09倍。

--新债招标：农发行一年增发债收益率4.1919%，10年5.1079%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、七、10年固息债，中标收益率为4.1919%、5.0497%、5.1079%，对应投标倍数2.94倍、3.35倍和5.75倍。

--新债招标：中国五年铁道债中标利率5.03%，10年期5.09%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债券，中标利率分别为5.03%和5.09%，对应投标倍数2.20倍和2.43倍。

--《中国新债预测》国开行5/7年固息增发债预测均值4.91%和5.03%

中国国家开发银行周四将招标增发五年、七年固息债。路透调查显示，流动性宽松势头下，近期一级利率债招标总体向好，料明日两期国开债将低于二级，中标收益率预测均值分别落在4.91%和5.03%。

--中国信用债：15森工集MTN001发行人不行使赎回权，为首只利率跳跃永续债

中国吉林森林工业集团有限责任公司日前公告称，计划在2月4日（发行人赎回选择权行权日）不行使永续债15森工集MTN001的赎回权，债券票面利率在第4-6个计息年度按相关规则重置。机构研究报告称，其成为市场上首只利率跳跃的永续债，新的计息周期票面利率将逾10%。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘飙升495点，1月涨3.5%创1994年汇率并轨来最大单月涨幅

人民币兑美元即期午后扩大涨幅，收盘飙升495点，创2015年8月10日以来的新高，中间价则续跌；市场价转为强于中间价方向运行。1月人民币涨幅累计高达3.5%，创1994年汇率并轨来的最大单月涨幅。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.82

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.03%至95.82，暂时脱离两年半新高；SDR篮子指数微跌至96.94，BIS篮子指数微跌至96.75。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收低，外围市场大跌加剧市场不安情绪

中国股市沪综指收低，连三日下跌。分析师指出，今日PMI数据对市场影响不大，但隔夜欧美股市大跌加剧市场不安情绪，大盘继续震荡下跌。不过连续下跌后投资者杀跌意愿减弱，由于春节临近，投资者参与积极性逐步降低，料后市将以震荡为主，调整时间可能会略长。

--中国企业：海航集团寻求在今年上半年出售约160亿美元的资产--彭博

彭博援引知悉情况的消息人士报导，中国海航集团告知债权人，将寻求在今年上半年出售价值约160亿美元的资产。此项出售计划旨在清偿债务，并避免发生资金短缺的情况。

--中国企业：中国核工业建设集团整体无偿划转进入中国核工业集团--国资委

中国国资委宣布，经报国务院批准，中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组，中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。

--中国个股：乐视网2017年预亏116亿，计提坏账及减值准备约79亿

深陷困境的中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司发布业绩预告称，2017年度净亏损约为116亿元人民币，因收入减少成本增加导致经营性亏损，以及计提了总额约79亿元的坏账和资产减值准备。

--中国个股：贵州茅台预计去年净利同比增58%，因产品销量上升

全球市值最大的烈酒公司--贵州茅台周二晚刊登业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计2017年公司净利润将较上年增加97亿元人民币，同比增长58%左右。

--中港股业绩：国泰君安去年净利微升0.4%，撇除出售损益影响则升逾12%

中国大型券商--国泰君安证券称，据初步核算数据，按中国会计准则其去年度净利同比微升0.41%，至98.82亿元人民币。

--香港个股：瑞安房地产称大股东与银行商讨寻求融资，包括考虑私有化可能

对于近日有媒体报导有关瑞安房地产的私有化计划，该公司发出公告确认，控股股东罗康瑞正与银行商讨寻求融资，且不时检视有关其于公司权益的方案，包括寻求收购其于公司的全部已发行股本的可行性。

--中国个股：獐子岛修正2017年业绩预告由盈转亏，因虾夷扇贝存货异常

中国獐子岛集团股份有限公司公告，经盘点后，发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常，可能需要对此计提跌价准备或核销处理。因此将2017年业绩预告从盈利修正为亏损，亏损额为5.3亿元至7.2亿元人民币。

--香港个股：惠理上海子公司推出首只境内私募证券基金产品，投资A股市场

香港基金公司惠理集团称，其上海子公司推出首只境内私募证券基金产品，投资目标为中国A股市场，并接受合格机构投资者及合格个人投资者的认购。

--香港个股：中芯伙两大政府产业基金投资102亿美元加快14纳米技术发展

中国内地规模最大的集成电路晶圆代工企业--中芯国际称，将联同两大政府产业基金共同投资102.4亿美元，以加快14纳米及以下先进制程研发和量产计划。（完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)