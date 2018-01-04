《路透晚报》--1月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《狗年展望》边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解

2018年中国既要防范化解重大风险，又要推动经济高质量增长，“灰犀牛”和“黑天鹅”虎视眈眈下货币政策看来没有任何理由松绑，边际趋紧应是“稳健中性”的合理注解，宏观杠杆率水平或成为衡量货币政策松紧的重要坐标。

--中国数据：财新12月服务业PMI升至53.9，为近三年半以来最高

中国服务业在2017年最后一个月加速扩张，12月财新服务业PMI大幅回升，录得2014年8月以来的最高点至53.9，显示服务业扩张势头强劲。综合制造业和服务业数据来看，中国2017年经济运行平稳收官，经济基本面的韧性增强并将延续。

--中国经济：发改委同意新建南昌经景德镇至黄山铁路，总投资485.7亿元

中国国家发改委发布关于新建南昌经景德镇至黄山铁路可行性研究报告的批复，项目估算总投资485.7亿元人民币，其中工程投资456.9亿元，动车组购置费28.8亿元，由中国铁路总公司和江西省、安徽省政府共同筹资建设。

--中英贸易：英国贸易大臣向中国释善意，称对外资持开放态度

英国国际贸易大臣福克斯表示，英国将继续欢迎外资。此前美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由，否决了蚂蚁金服与美国企业速汇金(MoneyGram)MGI.O的合并计划。

--《狗年展望》香港楼价今年有望连10年上涨，纵然加息难抑升市动能

2017年香港房价和地价均创新高，多项楼市纪录被刷新。经济动能不减、加息风险纵然增加，惟实质负利率料仍会持续一段时间，加上庞大的刚性需求支撑，将有力带领住宅楼价在2018年录得连续第10年上升。

--香港数据：新订单增长带动12月PMI升至51.5，创近四年高位--日经

经季节调整后，12月份日经香港PMI为51.5，高于11月份的50.7，为2014年2月以来最佳，受产出升幅扩大、新订单重见增长所带动。

--路透调查：台湾12月出口料强劲增长，通胀率料上升

台湾12月出口料连续第15个月强劲增长，反映出年末购物季全球需求旺盛。路透调查17位分析师的预期中值显示，12月出口料较上年同期增长9.45%。

【金融】

--中国金融：监管推债市交易新规明确杠杆率标准，较去年初稿指标稍放宽

中国金融监管部门正着力建立完善债券市场审慎监管框架。三位消息人士透露，中国正式推出规范债券交易新规，要求市场参与者严格遵守有关流动性、杠杆率等风险监管指标要求，并合理控制债券交易杠杆比率。

--中国金融：央行将自1月22日起延长大额支付系统运行时间--消息

三位消息人士透露，中国央行日前下发通知延长大额支付系统运行时间，1月22日起大额支付系统实行5x21小时运行。开始受理业务时间由法定工作日（T日）8:30调整为前一日（T-1日）23:30，业务截止时间（清算窗口开启时间）由17:00调整为17:15，清算窗口时间调整为17:15至20:30。

--中国金融：央行将限制比特币挖矿行为，地方政府应引导矿企缩小规模--消息

消息人士透露，中国央行上月末召开会议称，将限制比特币挖矿行为；并要求地方政府从能源、用电及环保等入手采取措施，引导比特币挖矿企业缩小规模。

--路透专访：中国地方AMC应跳出通道模式，积极对接资本市场--国厚资产

承担着化解地方金融风险任务的地方资产管理公司(AMC)，是中国第二轮不良资产处置盛宴的重要参与主体。作为首批获得地方AMC牌照中的唯一一家民营机构，安徽国厚资产正在全国中心城市布建资产处置平台，并积极对接登陆资本市场。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量较高央行连九日暂停操作，单日净回笼1,300亿

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第九日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼1,300亿元。

--新债招标：国开行10年增发债收益率4.9052%，高于预测均值--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的10年期固息债，中标收益率4.9052%，高于此前4.85%的预测均值，投标倍数2.33倍。二级市场上，招标结束前该增发债标的券收益率涨幅约5个基点(bp)。

--中国债市动态：现券收益率上行期货下探后略回升，交易新规冲击情绪

中国银行间债市现券收益率上行，国债期货低开下探后略有回升，但早盘仍收低。交易员指出，监管层推出债市交易新规的消息冲击盘面，现券收益率开盘明显上行，国债期货低开后亦快速回落。

--中国货币市场：宽松不改回购利率续走低，逆回购连九日缺席预期尚平稳

中国银行间市场资金面延续宽松，主要回购利率继续走低。交易员表示，月初流动性较为充沛，机构轧平头寸难度均比较有限，非银类加权拆借隔夜和七天均问题不大；央行未雨绸缪此前宣布临时准备金动用安排，令机构整体预期尚属平稳。

--《狗年展望》首季台债有望开出红包行情，央行新总裁人选牵动敏感神经

2018年台湾经济料延续去年的小碎步之姿，向复苏之路迈进，上半年央行仍未具备升息条件。展望首季台债新券发行少，但配置债市的资金需求仍高，在筹码优势主导下，2月农历年前有望走出红包行情。

【外汇】

--《市场洞察》升值不等于升值预期，别再陷入人民币维稳的旧思维

2018年开年第二天人民币兑美元中间价随即创出20个月新高，延续年末升势，大有去年二季度强势苗头，市场立即有“央行释放一些稳定信号，不要让人民币升值预期过度膨胀”的声音，若仔细分析当前人民币汇率表现，这种说法显得过时。

--中国汇市：人民币早盘小贬稳在6.50附近，因美数据和美联储纪要提振美指

人民币兑美元即期早盘跟随中间价小幅走弱，中间价则脱离20个月高点。交易员指出，之前乐观的美国经济数据以及美联储会议纪要助力美指反弹，提振客盘购汇情绪，令近期累积的人民币强势预期有所弱化，汇价亦回稳到6.50附近，预计人民币短期仍在区间波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.93

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.04%至94.93；SDR篮子指数微升至96.18，BIS篮子指数微跌至95.91。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创近一个半月新高，油气板块领涨大盘

中国股市沪综指收升，续创近一个半月新高。分析师指出，今天大盘惯性上涨，中国石化在盘中快速拉涨，并带动油气板块领涨大盘。但短期连涨令抛压加重，大盘短线可能将面临调整，以修复处于超买状态的短期技术指标。

--《分析》蚂蚁金服收购速汇金遇挫，给中国企业在美并购蒙上阴影

去年1月，电商巨擘阿里巴巴的创始人马云与当时的美国候任总统特朗普会晤，讨论通过阿里巴巴的网络平台帮助美国100万个小型企业接触到中国消费者。但一年之后，美国却出于安全考虑阻碍阿里巴巴旗下的蚂蚁金服收购位于达拉斯的速汇金(MoneyGram)。

--《热点透视》香港将修改上市规定，避免重蹈错失阿里巴巴IPO的覆辙

在2014年将阿里巴巴上市案拱手送给纽约证交所，这让作为中国与全球市场连通桥梁的香港尴尬不已。随着时间进入2018年，香港可能会想办法弥补这一损失。

--中国证券：养老金委托投资将添四省区，投资额可增约1,500亿--人社部官员

中国人力资源和社会保障部社会保险基金监管局副局长汤晓莉表示，目前已有九省与全国社保基金理事会签订委托投资合同，西藏、甘肃、浙江、江苏也打算委托投资运营，预计可增加投资金额约1,500亿元人民币。

--企业并购：泛海控股对Genworth收购案仍在推进，尽管美国对中资有所质疑

美国保险商Genworth Financial表示，正在推进中国泛海控股收购该公司的交易。出于对中国获取敏感美国个人资料的疑虑，这项交易此前陷入停滞；而在蚂蚁金服收购速汇金(MoneyGram)的并购交易触礁后，泛海控股收购Genworth的计划再面临质疑。

--企业并购：中国滴滴出行收购巴西打车软件公司99的控股权

中国打车服务公司滴滴出行与巴西打车软件公司99在一份声明中称，滴滴同意收购99的控股权，可能在巴西打造优步的一个劲敌。

--中港个股：万科去年销售额同比增45%至5,298.8亿，12月新增26个项目

中国大型房地产企业--万科公告称，12月份实现销售面积453.2万平方米，销售金额622.3亿元人民币；去年全年累计实现合同销售面积3,595.2万平方米，合同销售金额5,298.8亿元,较去年同比增45%。

--券商观点：今年A股IPO融资规模约2,600亿，网下打新收益续降--申万

中国大型券商--申万宏源最新报告预计，因排队待审的金融类和房地产类新股项目较多，预计2018年A股首次公开发行（IPO）融资规模较去年有所上升，约为2,600亿元人民币；不过网下打新的收益率可能会继续下降。

--中国个股：绿地投资20亿元设雄安公司，携手清华设立投资运作平台

作为中国国家战略的雄安新区的“虹吸效应”正逐步显现。中国大型房企绿地控股旗下雄安公司揭牌，注册资本20亿元人民币；绿地还携手清华设立投资运作平台，在雄安以及京津冀地区共建双创中心。

--中国企业：腾讯集团控股子公司获批基金销售资格，金融领域布局再扩展

中国深圳证监局近日最新信息显示，核准腾安信息科技（深圳）有限公司证券投资基金销售业务资格的批复，核准腾安科技证券投资基金销售业务资格;公司名称同时变更为“腾安基金销售（深圳）有限公司”，该项许可正式批复日为2017年12月26日。

--中国钢铁：2018年中国将坚定不移进行钢铁去产能工作--工信部

中国工业和信息化部发布声明称，2018年中国将继续坚定不移抓好钢铁去产能工作，严禁以任何理由新增钢铁产能。

--中港证券：港交所总裁称在沪深港通基础上，新股通等被列入中长期规划

香港交易所集团行政总裁李小加在接受上海证券报采访时表示，在沪深港通、债券通的基础上，作为中远期规划，新股通、一级市场通都可能逐步探讨摆上供投资者选择的“货架”。

--中国企业：虑及海外融资问题，惠誉下调万达商业地产评级至垃圾级

惠誉将大连万达商业地产股份有限公司评级下调两个级距至垃圾级，称该公司无法及时通过海外融资渠道提高流动性。

--香港个股：协鑫新能源预计去年度溢利大增175%，因光伏电站数量增加

保利协鑫旗下光伏电站业务分支--协鑫新能源称，预计去年度来自持续经营业务之溢利同比增长175%，得益于光伏电站数量大幅增加及有效控制整体成本。

--美国个股：通用汽车12月中国销量同比增13.1%，2017年全年销量增4.4%

通用汽车表示，12月在中国市场的销量较上年同期增长13.1%，达到491,702辆。该公司11月销量增幅为13%。

--中国期市：钢铁期货下跌，因降雪料将抑制建筑业需求

中国螺纹钢期货下跌，结束三日连涨，因市场担心中国北方的降雪预报将导致建筑业需求下降。（完） (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)