《路透晚报》--1月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2016年GDP最终核实数略降至743,585亿元，同比增6.7%--国家统计局

中国国家统计局公布，经最终核实，2016年中国国内生产总值（GDP）现价总量为743,585亿元人民币，比初步核算数减少了542亿元；按不变价格计算，比上年增长6.7%，与初步核算数一致。

--中国能源：有序推进“煤改电”供暖，新安排工程要做好规划统筹--能源局

中国国家能源局综合司发出通知要求，做好北方地区“煤改电”供暖工作，有序推进“煤改电”供暖，保障群众温暖过冬。新安排“煤改电”供暖工程要做好规划统筹，结合配电网、农网升级改造，分电压等级、分批次逐步实施，避免改造后电网局部“卡脖子”问题。

--中国政策：支持有条件煤炭企业实施兼并重组，发展煤电联营--发改委

中国国家发展和改革委员会等部委发文表示，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业及其他关联产业企业兼并重组，通过兼并重组推动过剩产能退出。

--中国房地产：“共有产权”值得一二线城市推广，有利平抑区域房价--人民日报 人民日报报导称，2017年北京首次将共有产权住房用地列入年度计划并超额完成，以及其它地方的试水也表明，这一模式可以增加楼市供给，有利于平抑区域房价，在一定程度上避免了投资投机性炒作，对于一线城市和房价上涨压力较大的二线城市，很有推广的价值。

--香港人事：郑若骅接替袁国强为律政司司长，明天起生效--政府

香港政府发出新闻稿称，中央人民政府根据行政长官林郑月娥的建议和提名，任命郑若骅为律政司司长，免去袁国强的律政司司长职务，本月6日（周六）生效。

--《中国数据观测》食品价格季节回升料推高12月CPI涨幅，工业、投资微放缓

路透综合30余家机构预测中值结果显示，随着农产品价格季节性回升，以及天然气等价格上涨，中国12月CPI同比涨幅将扩大至1.9%，而PPI增幅则在高基数作用下回落至4.8%；因天气渐寒工程进度放缓，且今年12月工作日同比少两天，工业增加值和投资增速预计较前月小幅放缓。

--《中国数据观测》12月M2增速料与前月持平，新增人民币贷款略回落

路透综合35家机构预测中值显示，中国12月新增人民币贷款为10,000亿元人民币，环比下降约千亿。虽然已至年末，但考虑到个人按揭贷款保持刚性及资管新规征求意见稿发布后将促进非标资产加速回表，新增贷款继续维持高位。

--《中国数据观测》12月进出口增速较前月回落，受高基数拖累

路透综合约32家机构预测中值结果显示，中国去年12月外需整体平稳叠加圣诞节效应，预计出口仍将保持较高景气，而环保限产带来的产出缺口仍有望支撑进口，但2016年相对较高的基数可能会影响进出口增速，料当月进出口同比增速分别为13.0%和9.1%，贸易顺差370亿美元。

--台湾数据：12月CPI年增1.21%创11个月新高，下半年有升息机会

台湾主计总处公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增1.21%，高于市场预期年增0.95%，且创11个月来高位。分析师则认为，央行下半年有升息可能。

--台湾数据：12月末外汇存底4,515亿美元，月增0.23%--央行

台湾央行公布，12月末外汇存底为4,515亿美元，续创新高，较上月增加10.31亿美元或0.23%。央行称，外汇存底增加主因是外汇存底投资运用收益，及欧元等货币兑美元升值，以该等货币持有的外汇折成美元后，金额增加。

【金融】

--中国金融：央行指导NCD备案额度，对小型和依存度高机构影响料更明显

多位消息人士证实，中国央行日前窗口指导商业银行同业存单（NCD）备案额度，简化的测算公式为：同业存单备案额度+同业负债不得超过总负债的三分之一，意味着银行发行存单上限明确。

--《分析》中国央行出台支付机构客户备付金新规，行业获利将受影响

中国央行决定抑制支付公司储备资金的决定，可能会令这一行业每年增加最多6.89亿美元的成本，从而会促进行业整合并改变这些亚洲最大科技公司的资金调度方式。

--中国金融：一行三会发文规范债券交易业务，实施债市宏观审慎管理

中国“一行三会”周四稍晚推出规范债券交易业务的通知，要求市场参与者按照有关规定加强内部控制与风险管理，健全债券交易合规制度，严格遵守监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标，并合理控制债券交易杠杆比率；审慎设置规模、授信、杠杆率、价格偏离等指标，实现债券交易业务全程留痕。

--中国保险：险资不得以通道、嵌套、名股实债等开展股权投资业务--保监会

中国保监会近日印发关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知，对保险资管机构股权投资计划业务进行规范，以防范险资以通道、嵌套、名股实债等方式开展股权投资计划业务，避免变相违规增加地方政府债务规模，避免增加实体企业融资成本；通知自发布之日起实施。

--中国保险：中信保2017年承保额同比增11%，海外投资险等年承保金额创新高

中国政策性保险机构--中国出口信用保险公司称，2017年中国政策性信用保险年度承保金额首次突破5,000亿美元，达到5,246亿美元，同比增长11%。其中，中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险等各主要险种的年承保金额均创历史新高。

--《台湾金融市场一周展望》元月行情多头暴冲，股市也许减速但不会熄火

2018年迎来开门红后，台股继续加足马力暴冲，指数力逼近前波逾27年的高点；而台币汇价大幅升值，外资归队也为资金行情加柴添火。展望下周，股市元月行情已启动，虽可能减速但不会熄火。

【固定收益】

--《分析》中国央行连十日零操作维持净回笼，配合监管坚守稳健中性

随着跨年过后流动性压力逐步减轻，2018年开年首周中国央行公开市场继续以静制动，至此累计连十日零操作，单周净回笼5,100亿元人民币。交易人士表示，年末财政投放因素助益叠加月初资金扰动因素有限，资金愈发宽松，而此前央行决定春节“临时降准”亦令机构预期平稳无忧。

--中国债市动态：现券收益率短端下长端稳，险资投资新规略显利空

中国银行间债市现券短端收益率继续下行，长端则持平上日尾盘，国债期货小幅高开后窄幅震荡。交易员称，资金持续宽松持续推低短端收益率，而长端则仍因监管和基本面担忧而小幅波动；临近中午保监会投资新规略显利空，国开10年活跃券小幅回升，不过仍未超过早盘高点。

--中国货币市场：资金更趋充裕隔夜回购减点普遍，月中缴税前压力有限

中国银行间市场流动性更趋充裕，资金明显供大于求，机构融出压力较大，隔夜回购利率减点（低于加权利率）较为普遍。由于目前距春节尚有一段时间，在月中缴税及MLF到期前，资金面压力依旧有限。

--中国票据市场：转贴利率本周高位回落，受益年初资金向宽及规模压力缓解

中国票据市场本周机构收票需求较去年年末明显回升，转贴利率高位回落。交易员表示，跨年过后资金面愈发宽松，叠加机构年末考核结束，年初业务额度亦较为宽松，机构收票动力有所增强，助推转贴利率较上周走低近15-20个基点。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量逼近6.48元，强势欧元助中间价再创20个月新高

中国人民币兑美元即期早盘缩量走升，开盘突破6.49关口后一路逼近6.48，创下四个月最高水准；中间价则再创20个月新高。交易员指出，在欧元EUR=强势支撑下，隔夜美指趋弱，人民币做多情绪上升，今日早盘离岸人民币率先走强并升破6.48，带动在岸汇价走强。

--中国央行：支持企业用人民币跨境结算，开展个人其他经常项人民币跨境结算

中国央行发布进一步完善人民币跨境业务政策、促进贸易投资便利化的通知指出，凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算，且银行可以为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务。通知自发布之日起实施。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线变化不大，远期结汇需求提升长端卖压

中国境内美元/人民币掉期曲线本周与上周变化不大。交易员称，随着跨年导致的流动性结构性紧张缓解，短期掉期逐渐恢复正常水平；长端掉期在人民币即期强势影响下卖压略有增加，但由于中美利差基本稳定，长端掉期点变化有限。

--《人民币综述》中资美元债投资风险升温，留意汇率波动关注发行是否避险

人民币持稳走升，让2017年的中资美元债市场快速增长。展望今年，融资需求料有增无减，纵然开年中间价创20个月新高有利发行，但在汇率波动加大预期下，买盘将更重视发行端是否避险或持有美元资产对冲风险。

--银行观点：五大因素助力人民币由熊转牛，或渐升至汇改前水平--中行

开年以来人民币兑美元延续去年末升势，盘中逼近6.48元关口。中国银行国际金融研究所最新报告认为，中国经济表现稳定，跨境资本流动基本平衡，美元指数频频下行，中美利差较阔，以及管理层汇率管理更趋主动等五大因素共同助力人民币由熊转牛。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.9

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.03%至94.9；SDR篮子指数微跌至96.17，BIS篮子指数微跌至95.89。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连六日收升续创近一个半月新高，地产股集体走强

中国股市沪综指连六日收升，续创近一个半月新高。分析师指出，经过连续上涨之后，今日大盘震荡整理为主，权重股表现略强于中小盘股支撑股指。前期强势的板块均出现不同程度的调整，房地产板块和银行板块成为护盘的主要力量。预计短期大盘需进行回抽整固，随后将重拾升势。

--中国企业：中国手游直播平台触手获1.2亿美元投资，谷歌领投

Alphabet旗下谷歌和中国手游直播平台触手周五称，触手已获1.2亿美元投资，谷歌领投。这家美国公司计划重新打入中国。

--中港个股：万科联合伙伴收购凯德商用在华20家购物中心，涉资84亿元人民币

万科旗下商业地产平台--印力商用置业宣布，联手万科及Triwater Asset Management Holdings Limited，以83.65亿元人民币收购凯德集团旗下凯德商用在中国的20家购物中心项目公司的100%股权及负债。

--中港个股：青岛啤酒澄清拟上调部分产品价格幅度不超5%，午盘涨幅回落

中国主要啤酒生产商--青岛啤酒称，拟上调部分产品价格，平均涨幅不超过5%，而非大幅加价，其股份午盘涨幅回落。

--中国企业：共青团中央直属的中青旅集团等两企业被划转至光大集团

据光大集团官网披露，共青团中央直属企业中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司100%国有产权被划转至中国光大集团股份公司，这两家公司将成为光大集团一级直属企业。

--香港股市：今年轮证市场成交料达5-6万亿港元，腾讯龙头地位无可取代--瑞银

投行瑞银称，预计今年香港市场的窝轮及牛熊证成交金额明显上升，达到5-6万亿港元，而腾讯的龙头地位无可取代，料仍保持逾1万亿港元成交。

--香港个股：恒基地产称以99.5亿港元出售港岛北角一幢写字楼物业

香港主要发展商--恒基地产发言人称，公司已于昨天签订协议，以99.5亿港元出售港岛东北角一幢写字楼物业，每平方尺楼面尺价约3万港元。

--中国个股：东易日盛控股股东透过大宗交易转让少量股权予万科和链家

中国东易日盛家居装饰集团股份有限公司公告显示，控股股东、实际控制人陈辉和杨劲夫妇周四透过大宗交易，转让少量股权予万科和国内最大房产中介链家的下属企业。

--香港个股：恒大集团今年销售目标5,500亿元，较去年销售额高近一成

中国大型房地产商--恒大集团宣布，2018年的合约销售额订为5,500亿元人民币，较2017年完成的销售额高近9.8%。

--香港个股：贾跃亭出售酷派集团17.83%股权，套现逾8亿港元

停牌中的酷派集团2369.HK宣布，乐视控股创始人贾跃亭旗下的Leview Mobile HK Limited按每股0.9港元减持约8.974亿股公司股权，涉资约8.077亿港元；完成交易后，Leview Mobile HK将不再为酷派的大股东。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)