《路透晚报》--1月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：去年12月末外储增至3.14万亿美元，全年增幅4.3%未来料保持平稳

中国人民银行发布数据显示，2017年12月末中国外汇储备规模环比上升0.66%，至31,399亿美元，为连续第11个月出现回升，较上年末则上升4.3%，终止了此前2015年和2016年外储规模逐年下降的状态。外管局有关负责人并预计未来外储规模将保持平衡稳定。

--中朝贸易：周六起限制对朝出口原油和油品，禁止进口部分农产品--商务部

中国商务部称，为执行联合国安理会第2397号决议，将自1月6日（周六）起全面禁止对朝鲜出口铁、钢和其他金属、工业机械、运输车辆；并限制对其出口原油及精炼石油产品。

--中国房地产：南京微调楼市调控政策，高层次人才购房不受户籍限制

中国一些城市正在针对性调整其楼市调控政策。南京市政府发布最新通知称，高层次人才在南京买首套房不再受户籍限制，且公积金最多可贷120万元人民币，高校毕业生租房补贴年限可延长至五年。

--中国经济：多数国企平均杠杆率今年有望进一步下降--穆迪

国际评级机构穆迪发布最新报告称，在53家受评中国国有企业中，大部分国企的杠杆率2018 年继续逐步下降，主要原因是国企EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）持续增长以及债务增速的放缓。

--投行观点：上调对中国今年GDP增速预估至7%，年内或升息25基点--中金

中国大型投行--中金公司最新发布研报，将中国2018和2019年的实际GDP同比增速预测从原来的6.9%和6.8%上调至7.0%和6.9%，预计中国今年外需增长比预期更强，将名义货物出口增速（以美元计价）预测从原来的6.3%上调至9.4%。

--中国钢铁：工信部修订产能置换办法，加严环境敏感区域置换比例要求

中国工业和信息化部日前发布通知，为化解产能严重过剩矛盾，严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业新增产能，新修订了部分产能过剩行业产能置换实施办法，进一步加严了置换比例要求；严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。新办法自2018年1月1日起施行。

--中美关系：双边经贸关系在变化，保护主义“哈哈镜”难获真实图景--人民日报

中国蚂蚁金服收购美国速汇金(MoneyGram)的交易日前被美国以国家安全为由否决。人民日报刊登署名钟声的评论文章指出，美国以“国家安全审查”为名导致中国企业赴美投资折戟，折射出美方在经贸问题上日益加重的保护主义心态；目前中美经贸关系正在发生一些变化，从保护主义的“哈哈镜”中观察，不可能获得中美经贸往来的真实图景。

--表格：台湾12月出口年增14.8%高于预期，并创三个月高位

台湾财政部公布，2017年12月出口金额较上年同期成长14.8%，创三个月最高，也比市场预期年增9.45%为高。

--香港金融：预计2017/18财年政府财政盈余会相当高--财政司长

香港财政司司长陈茂波预期，倘未来数月本港经济情况没有突变，预计2017/18财政年度的财政盈余会相当高，因期内地价收入及印花税收入超出预期。

--香港社会：港人置业信心跌至有纪录以来新低--城市大学调查

香港城市大学管理科学系统计谘询中心发布的调查显示，2017年第四季两岸及港澳消费者信心指数，除香港较上一季微跌外，其余三地均微升。其中，香港消费者对购买房屋的信心更跌至调查展开以来的纪录新低。

【金融】

--中国金融：银监会出台商业银行股权管理办法，主要股东需遵循“两参或一控”

中国银监会发布商业银行股权管理暂行办法称，同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过两家，或控股商业银行的数量不得超过一家。

--中国金融：银监会发布委托贷款管理办法，资金不得用于股权投资或增资扩股

中国银监会发布商业银行委托贷款管理办法，明确委托贷款资金不得作为注册资本金、注册验资，不得用于股本权益性投资或增资扩股等；不得用于生产、经营或投资国家禁止的领域和用途，不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资。

--中国金融：信达去年落地八单债转股项目，创设500亿降杠杆基金搭投资平台

中国四大资产管理公司之一--信达资产称，自此轮市场化债转股政策出台后，该公司已经落地八单债转股项目，主要集中在煤炭、船舶、冶金、建筑、材料等周期性特点明显的传统产业。

--《焦点》全球不良债权基金再战中国，着眼2,560亿美元不良贷款市场

经过10年的沉寂，全球不良债权投资行业的大腕目前正积极扩大在中国的交易，看好中国将切实发展不良资产市场，以处置中国官方数字高达2,560亿美元的不良贷款(NPL)。随着中国银行业者核销呆帐飙升，以及迹象显示中国商业坏帐市场将深化，黑石集团和贝恩投资信贷(Bain Capital Credit)等集团在最近几个月纷纷展开第一波投资。

--亚洲金融：亚投行可能在6月底前发行首批美元债券--新华社

新华社援引亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)司库Soren Elbech的话报道称，中国支持的亚投行可能在今年6月底之前首次发行美元计价债券。

--中国金融：加强薄弱环节监管须制定好“游戏规则”避免“真空地带”--人民日报

人民日报“金海观潮”栏目刊登文章称，新一年严监管依然是金融领域的主题；加强对薄弱环节的监管，并不是一刀切的盲目严监管，必须制定好“游戏规则”，避免“真空地带”，既不留白、无死角，也不碰头、不叠加，避免重复监管和监管空白并存。

--中国个股：浦发银行去年实现净利542.40亿元，同比增2.15%--业绩快报

中国大型股份制银行--浦发银行刊登业绩快报，根据初步核算数据，2017年该行实现净利润542.40亿元人民币，同比增长2.15%。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量较高央行连11日暂停操作，单日净回笼400亿

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第11日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼400亿元。

--中国货币市场：逆回购连缺未改充裕资金面，财政存款及备付留存仍是支撑

中国银行间市场流动性依旧充裕，跨春节前资金需求均可满足。交易员称，尽管公开市场连续数日暂停操作，但感觉去年末集中投放的财政存款和银行备付还有不少富余，资金面继续一片祥和。

--中国债市动态：长端收益率小幅反弹，央行官员称短期存加息空间打压情绪

中国银行间债市早盘长端收益率小幅反弹，央行官员称中国有上调利率的空间，通胀抬升担忧及近期强监管氛围亦继续压制交投情绪；不过期货早盘收红，现券收益率升幅有限。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.6835%，五年期4.8349%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年期增发债，中标收益率为4.6835%和4.8349%，投标倍数3.23倍和2.85倍。

【外汇】

--人民币汇率：随着短期因素消退，人民币或小跌并在6.6附近波动--央行参事

中国央行参事盛松成表示，对人民币汇率，除了国内因素处于主导地位以外，还有一部分预期因素，另外美元指数下跌也是短期波动的原因；他预计，未来一段时间随着短期因素消退，人民币汇率或将回调，预计在6.6附近波动，但是也不会大幅度波动。

--中国汇市：美指企稳人民币早盘高开低走，预计汇价料将稳中偏强

中国人民币兑美元即期早盘高开至四个月新高后震荡回落，中间价亦刷新逾20个月新高，离岸CNH早盘亦创下四个月新高。交易员指出，上周五不如预期的美国非农数据没有继续打压美元指数，今早客盘购汇需求也在6.48元附近再度入场，限制人民币涨势。

--中国央行:与泰国央行续签双边本币互换协议，规模700亿元人民币/3,700亿泰铢

中国央行称，近期与泰国中央银行续签双边本币互换协议，规模保持为700亿元人民币/3,700亿泰铢。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至95.05

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.16%至95.05；SDR篮子指数升至96.4，BIS篮子指数微升至96.05。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周两升一跌，CFETS指数上涨至94.90

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(5日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.05%至94.90，较2014年底则仍下跌5.10%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连七日收升创一个半月新高，地产股受利好政策刺激领涨

中国股市沪综指连七日收升，创一个半月新高。分析师指出，周末部分城市房地产政策出现松动，受此影响，今日以房地产股为首的周期股大涨，推动大盘再度走高。不过市场二八分化现象非常明显，尽管市场中期均线系统开始拐头向上，但指数连涨后获利回吐也逐渐加大。

--中港个股：国泰君安和华泰证券获批跨境业务，时隔两年监管再放行

继中国海通证券2015年5月获批跨境业务后，近日国内两家大型券商--国泰君安和华泰证券获批开展该项试点，从而可以以自有资金参与境外交易所金融产品交易。

--中国个股：一汽轿车拟入股贵安摩拜出行10%股权，试水共享汽车

中国汽车制造企业--一汽轿车公告称，与贵安新区摩拜出行科技公司签订战略合作协议，拟对后者进行增资入股，增资后一汽轿车将持有贵安摩拜出行10%的股权。

--香港个股：华润啤酒称对某些区域部分产品适度调价，舒缓成本压力

中国啤酒生产商--华润啤酒（控股）有限公司称，公司正在一些区域对部分产品适度调整价格，以舒缓成本的压力。 (完) (整理 张喜良; 审校 林高丽)