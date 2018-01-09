《路透晚报》--1月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球贸易：法国总统马克龙吁中国和欧盟避免落入保护主义陷阱

法国总统马克龙提出向中资开放法国投资，以换取法国业者能够扩大进入中国市场，他并警告称现有的贸易失衡将导致保护主义。

--中国经济：地方政府债务安全和风险控制状况远优于西方国家--专家

中国财政科学研究院研究员陈龙撰文认为，中国地方政府债务风险总体可控；而从债务成因分析，中国地方政府债务安全和风险控制状况远优于西方国家。

--银行观点：去杠杆可能削弱中国经济增长，料今年GDP增6.4%--德商银行

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩称，去杠杆可能会在短期内削弱中国经济增长，预测2018年中国GDP（国内生产总值）将增长6.4%，而2017年料增长6.7-6.8%。

【金融】

--中国金融：2018年延续强监管态势，深化整治影子银行等八领域--报载

中国国内媒体--21世纪经济报道报导称，强监管态势将在2018年得到延续；银监会将进一步深化整治银行业市场乱象，重点围绕公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、不当关联交易进行利益输送等八个方面开展整治工作。

--中国金融：今年首批五家地方资产管理公司获批，安徽等省系第二家--消息

中国地方坏账银行继续扩容。两位消息人士透露，银监会近日批复今年首批五家地方资产管理公司(AMC)，包括贵州、辽宁、黑龙江、甘肃和安徽五省。其中除贵州外，其他四省均为第二家获批的地方AMC。

--中国保险：保监会就保单贴现业务办法征求意见，投资人仅限使用自有资金

中国保监会发布人身险保单贴现业务试点管理办法征求意见稿，称开展保单贴现业务试点期间，保单投资人仅限于使用自有资金开展业务，其中，机构投资人自有资金以净资产为限。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量适中央行连12日暂停操作，单日净回笼1,300亿

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第12日暂停操作，不过公告中流动性总量表述由此前的“较高”改为“适中”。据此计算，公开市场单日净回笼1,300亿元人民币。

--中国货币市场：资金整体充裕未改，但逆回购连缺累积效应已略有显现

中国银行间市场资金面延续整体宽松局面，但央行公开市场连续净回笼的累积效应已略有显现。交易员称，本周流动性问题应该不大，惟下周将有MLF到期和例行缴税，届时资金面恐面临扰动，不过预计央行仍会灵活操作以稳定春节前流动性。

--中国债市动态：长端国债与金融债继续分化，国开一年增发好于预期

中国银行间债市早盘长端延续分化，10年国债收益率随期货走高而稍跌，10年国开收益率则略涨。央行早间公开市场操作公告显示，流动性总量已从“较高”转为“适中”，不过早盘资金总体仍较宽松，对短券提供支撑；国开债招标中一年需求向好，定位明显低于预期。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.9975%，三年4.6269%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一年和三年固息债，中标收益率为3.9975%和 4.6269%，投标倍数4.12倍和2.69倍；此前市场预测均值为4.05%和4.62%。

--中国信用债：大连机床集团称16大机床MTN001下周一付息存不确定性

已连续发生债券违约的中国大连机床集团公告称，其发行的2016年度第一期中期票据--16大机床MTN001应于本周日(14日)支付利息，遇节假日顺延至下周一(15日)。由于公司已被裁定进入重整程序，该期中票付息存在不确定性。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价调整，跌回6.5元下方客盘购汇意愿下降

中国人民币兑美元即期早盘随中间价放量小跌，中间价暂时脱离逾20个月高点，离岸CNH亦跌回6.5元关口。交易员指出，欧元升势乏力顺带也拖累人民币中间价，客盘购汇需求短暂推低市场价至6.5059元低点，但不少企业仍在寻找逢高结汇时机。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.09

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.03%至95.09；SDR篮子指数微升至96.41，BIS篮子指数微升至96.11。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连八日收升创逾一个半月新高，消费板块再度走强

中国股市沪综指连八日上涨，收创逾一个半月新高。分析师指出，今日大盘继续稳步攀升，但量能出现一定萎缩。近日沪综指连续上涨，短线指标调整压力较大，另外前期周期股也需消化获利盘，不过今天消费板块有所走强，对维持市场人气起到关键作用。

--中国期市：铁矿石收涨3.5%至四个月高点，受钢铁限产政策提振

中国铁矿石期货上涨近4%，触及四个月高点，因中国加大削减钢铁产能的力度，投资人对此作出反应。

--《焦点》中国机构投资者将场内期权引入量化策略，多策略量化产品日渐丰富

随着中国金融衍生品市场日趋成熟，越来越多的品种正受到投资者青睐，以上证50ETF为代表的场内期权因良好的流动性、交易及时便利和标准化等特征，开始吸引机构投资者的目光，并逐渐成为其管理风险，增加盈利的有效工具。部分机构已将场内期权引入其交易策略，并努力开发相关量化产品。

--中国个股：贵州茅台要求子公司稳定零售价，春节前将增加市场投放量

基于中国市场上茅台酒供需矛盾凸显的情况，贵州茅台酒股份有限公司公告称，已要求各级子公司及集团子公司保持零售价格稳定，不助推市场价格，并且公司决定春节前将增加市场投放量。

--美国个股：阿里巴巴创办人马云称，将“认真考虑”在香港上市

阿里巴巴创办人马云表示，该公司将会“认真考虑”在香港上市，对香港特首的邀请做出回应。

--欧洲个股：空中客车将增加中国产量，马克龙访华期间有望敲定采购协议

行业消息人士说，空中客车(Airbus,空中巴士)势将增加在中国生产窄体客机。在法国总统马克龙访问中国期间，空客就快要达成一项数百亿美元的新协议。

--美国个股：京东承诺未来两年销售20亿欧元的法国进口产品

中国电商巨头京东宣布，未来两年将向中国消费者出售20亿欧元(24亿美元)的法国商品，并将另外购买1亿欧元法国制造的产品。

--中国企业：华为称旗舰级智能手机将不会通过美国电信运营商发售

中国电信设备大厂华为表示，旗下旗舰级智能手机Mate 10 Pro在美国将通过开放渠道贩售，而非通过美国电信运营商。

--香港个股：恒生率先引入人工智能助理，提供按揭及个人贷款等一般查询

恒生银行称，旗下零售银行引入人工智能助理服务，为香港首家，可提供包括按揭、个人贷款等一般查询及计算特定计划之还款金额的服务。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)