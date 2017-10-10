《路透晚报》--10月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：实现6.5%左右目标没问题，钢铁煤炭火电去产能目标有望如期完成

中国国家统计局局长宁吉喆称，今年9月31个大城市城镇调查失业率为4.83%，为2012年以来最低，就业持续扩大；中国今年实现6.5%左右的预期目标没有任何问题，甚至会更好；钢铁、煤炭、火电去产能目标有望如期完成。

--中国经济：进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作--国常会

中国国务院总理李克强周一召开国务院常务会议称，将进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作，完善公立医院运行机制，并推行医联体建设，确保10月底前所有三级公立医院参加医联体建设，鼓励民营医院等社会办医疗机构参与。

--中国房地产：楼市正从疯狂中降温，租购同权等政策实用性待提高--金融时报

中国金融时报刊发评论文章称，本轮楼市正在从不可捉摸的疯狂中降温，与此前的限购、限贷或者抬高购房门槛等手段相比，变堵为疏标志着供需调节作为市场平衡的根本性手段重回政策框架。

--香港经济：第四季GDP增速料放缓至2.2%，全年增长加快至3.3%--香港大学

香港大学发表报告，预测第四季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长将减慢至2.2%，因预计私人消费开支、货品进口/出口、服务输出/输入等方面均按季有所放缓。

【金融】

--中国央行：改革需要顶层设计“不能等、靠、要”，坚持扩大开放--行长

中国央行行长周小川日前表示，人民币汇率改革历来众口难调，争议较多，典型的有“条件论”和“顺序论”，但实践中，改革是大政治，政治家往往要从政治逻辑考虑最优排序，问题往往过于复杂、多元，最终得不出最优解。

--中国央行：保持“不可能三角”三者同向运动，外汇管制难出均衡汇率--行长

中国央行行长周小川在接受财经杂志专访时并指出，作为动态演变的转轨经济，作为央行，可以在“不可能三角”中找到一些动态变化的立足点，保持三者的同方向运动。而外汇管制条件下的汇率不可能是真正的市场均衡汇率。从金融改革来看，对外开放的过程就是汇率趋向均衡、可兑换程度提高的过程。

--中国央行：金融机构市场准入和金融市场开放的步伐可以更大一些--行长

中国人民银行行长周小川日前在接受媒体专访时表示，中国对外开放需要继续向前推进，金融机构市场准入和金融市场开放的步伐可以迈得更大些。

--中国金融：防风险、治乱象不可能一蹴而就，要把握节奏有序推进--银监会

中国银监会审慎规制局有关负责人近日表示，防控金融风险、治理市场乱象不可能一蹴而就，因此在这个过程中要把握力度、节奏，稳妥有序推进。

--中韩关系：延长双边货币互换协议前景光明--韩国消息人士

韩国一名消息人士称，韩国和中国延长双边货币互换协议的谈判前景光明。对韩国决定布署萨德系统的歧见已引发外界质疑，即将在周二到期的中韩560亿美元互换协议是否将延长。

--《程实专栏》中国银行业有望迎来新一轮“估值再发现”

近期，随着央行公布定向降准新政，中国商业银行股价出现强势上涨。我们认为，从宏观层面分析，这一现象不仅仅是政策利好引致的短期行情，更是业务结构升级驱动的估值水平回归。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元七天期逆回购，完全对冲当日到期量

中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币的逆回购操作，仅有七天期一个品种；逆回购在暂停三个交易日后再度现身。据此计算，单日操作量完全对冲到期量。

--中国债市动态：现券期货延续弱势，资金略有改善但整体仍紧

中国银行间债市早盘现券收益率延续小升走势，国债期货震荡下跌。交易员称，今日资金略有好转但改善幅度不大，现券继续保持弱势波动格局；市场对未来货币政策预期出现分歧，观望情绪仍在。

--中国货币市场：逆回购现身资金面紧势稍缓，但机构平头寸仍不能挑挑拣拣

中国银行间市场早盘资金紧势稍缓；大行供给有所恢复，央行公开市场逆回购亦重新现身，虽仅为对冲到期量，但有助减缓市场紧张情绪，回购利率亦从昨日高位明显下行。不过，资金面谨慎预期未消，机构平头寸仍不能挑挑拣拣。

--新债招标：国开行10年增发债收益率4.1896%，与三、五及七年期均倒挂

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的七年和10年固息债中标收益率为4.3209%和4.1896%，市场预测均值为4.35%和4.19%；投标倍数为2.90倍和2.28倍。其中10年品种收益率与三、五及七年期全部倒挂。

国开行稍早招标增发的一、三、五年期固息债，中标收益率分别为3.7849%、4.2237%、4.2233%，此前市场预测均值为3.86%、4.23%、4.24%，对应投标倍数3.71倍、3.12倍和2.85倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘劲升近400点后缩减涨幅，逢低购汇限制反弹空间

人民币兑美元即期早盘劲升近400点后回吐部分涨幅，中间价亦大涨逾200点。交易员表示，国际美元小幅调整，估计今日中间价开盘点位强于市场预期，推升市场做多人民币预期，但逢低购汇需求也限制汇价反弹空间，短期人民币料延续宽幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均续升，CFETS指数升至94.87

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.38%至94.87；SDR篮子指数升至95.36，BIS篮子指数升至95.73。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升，大盘整体震荡医疗股领涨

中国股市沪综指先抑后扬小幅收升。分析师指出，今日大盘整理下探至3,360点一线，午后震荡回升。受政策利好刺激，医疗板块相对强势，但受期货市场价格暴跌拖累，资源类股票表现则比较疲弱，料近期大盘整体走势仍以震荡为主。沪综指收报3,382.99点，涨8.61点或0.26%。

--中国期市：上海螺纹钢因获利了结下跌近5%，原材料期货继续下滑

上海螺纹钢期货下跌近5%，因投资者对上日的涨势了结获利；炼钢原料继续下跌，受供应充足的担忧打压。

--中国企业：刚果民主共和国要求中国合资企业停止出口铜钴矿石

刚果民主共和国矿业部长已经下令，要求一家中国投资者组建的合资企业停止出口未经加工的铜钴矿石，因这类出口商品在国际市场上价值过低。

--中国房地产：碧桂园前三季销售额居首，今年千亿房企料增至17家--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，前三季碧桂园以4,276.7亿元人民币销售额夺得国内房企销售榜的榜首，万科和中国恒大分居第二和第三位。

--中国企业：共享单车企业Ofo计划年底前后在巴黎开展业务

中国共享单车运营企业Ofo计划年底前后在巴黎开展服务，以期成为主导欧洲市场业者。Ofo也在与其他法国和欧洲城市商谈推出无桩共享单车服务。

--中国企业：在线民宿平台途家网完成3亿美元融资，携程等领投

中国最大分享民宿企业--途家网联合创始人兼CEO罗军宣布，途家网在2017年完成线上、线下拆分以后，其线上平台顺利完成3亿美元的E轮融资，估值超过15亿美元，国内最大在线旅游企业携程CTRP.O和全明星投资基金领投。

--中国个股：南京新百拟60亿收购控股股东生物医药资产，加大大健康产业布局

中国大型零售企业--南京新百周一晚间披露重组进展，公司与控股股东三胞集团签署《收购框架协议》，拟通过发行股份方式以不超60亿元人民币收购大股东旗下生物医药资产Dendreon。

--香港证券：证监会计划大约于2018年中在沪深股通推行实名制--CEO

香港证监会行政总裁欧达礼在汤森路透泛亚监管峰会称，计划大约于明年中在沪深股通推行实名制，旨在监测潜在失当行为。

出席同一场合的香港交易所监管事务总监兼上市主管戴林瀚称，不同投票权架构需要在新板采用以吸引新经济公司。

--香港个股：中国电力近50亿元收购大股东清洁能源发电资产，并拟供股

中国电力国际发展有限公司宣布，将以合共近49.7亿元人民币代价，向大股东收购两家从事清洁能源发电的公司；为此公司拟进行3:1供股，集资不少于20亿港元以应付部分收购代价。

--香港个股：通达集团拟分拆手提电脑外壳制造业务上市，并实物形式分派

手机及电子产品配件生产商--通达集团称，公司拟分拆旗下手提电脑及平板电脑外壳制造业务在香港主板上市，并将通过向股东以实物形式分派作为特别中期股息，及股份发售的形式上市。（完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)