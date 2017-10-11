《路透晚报》--10月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--美中贸易：部分美国企业呼吁政府警惕打击中国侵犯知识产权的力度

美国企业与贸易组织对于如何强有力地打击中国侵犯知识产权的看法出现分歧，部分组织表示，中国在保护知识产权方面已取得进展，同时敦促特朗普政府以协商取代惩罚。

--香港施政报告：政府拟将企业首200万港元利润税率减半，并增科研投资

香港特区行政长官林郑月娥表示，拟推行两级制利得税，企业首200万港元利润的利得税率，将由原来的16.5%减半至8.25%，冀促进产业和多元经济发展，提升香港竞争力。

--香港房地产：政府称致力建立置业阶梯并落实港人首置计划，地产股转跌

香港特区行政长官林郑月娥发表其上任后首份施政报告时表示，政府将致力建立置业阶梯，为不同收入的家庭重燃置业希望，并拟落实构建中产家庭可以负担的“港人首次置业上车盘”（“首置”）计划，初步构思公私营合作，待敲定细节后在明年中公布详情。

--香港房地产：9月涉付买家印花税住宅交易宗数创今年新高--税务局

香港税务局周三发布的最新数据显示，9月份涉及非香港永久居民或以公司身份购买住宅而须缴付的买家印花税（BSD）宗数创今年新高，达450宗；而涉及购买第二套或以上住宅的双倍从价印花税（DSD）宗数，按月增加35%，达781宗。

--《分析师观点》台湾9月出口创近七年最大增幅，全年年增率料上修

台湾财政部公布，9月出口金额较上年同期成长28.1%，创下近七年来最大增幅，并远高于市场预期的年增12.5%。但财政部预估10月出口年增率预料低于10%；今年全年进、出口则有望双双创下近六年最大增速。

【金融】

--中国金融：财政部近日将在香港发行20亿美元主权债券，五年和10年各半

中国财政部周三表示，将于近日在香港发行20亿美元主权债券，其中五年期10亿美元，10年期10亿美元，具体发行时间将于发行前公布。

--中国金融：中期协新通知令个人参与场外期权通道被全面封堵--报载

据中国证券报报导，中国期货业协会9月末发布通知明确，风险管理公司不得与自然人客户开展衍生品交易服务。业内人士认为，个人参与场外期权的通道被全面封堵，监管部门防控投机风险意图明显。

--中国金融：第三季风险投资交易达102亿美元，延续上季势头--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）称，今年第三季中国内地的风险投资交易达102亿美元，延续上季势头，其中以人工智能和汽车技术成为重点投资领域。

--香港金融：政府将研究扩大豁免利得税范围至非人民币主权债券--财政司长

香港财政司司长陈茂波称，政府将会研究扩大豁免利得税的范围，以涵盖中国中央政府在香港发行的非人民币（包括美元）债券。

--香港证券：中金香港一名前投资顾问被停业四个月，因接受微信等交易指示

香港证监会称，禁止中国国际金融香港证券有限公司前投资顾问许韬重投业界四个月，因其接受流动电话及微信交易指示。

【固定收益】

--路透调查：中国定向降准新政未改政策基调，10月债市难破盘局

2017年第10期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，中国央行10月仍将维持基准利率和准备金率不变。9月30日央行宣布了针对普惠金融的定向降准政策，但只是对此前政策标准的重新定义，其释放的流动性远不能与一次全面降准相提并论，而且从央行随后谨慎的解读来看，政策松动仍难期。

--中国债市：9月托管量净增8,076亿，境外机构增持创一年新高--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，9月末债券托管余额为489,906亿元人民币，较上年末增长12.05%，当月债券托管量环比净增8,076亿元；其中境外机构连续第七个月增持，当月增持量创一年来新高。

--中国货币市场：资金转松隔夜多减点融出，非银机构拆借价格亦明显回落

中国银行间市场资金面明显转松，主要回购利率多继续大幅走低。交易人士表示，早间场内资金供给较为充裕，多数存款类机构一早便轧平头寸，随后隔夜资金开始不同程度减点融出；非银类机构拆借难度亦较前几日明显下降，拆借价格也从高位回落。

--中国债市动态：现券持稳期货弱势不改，静待关键数据出炉

中国银行间债市早盘现券持稳，国债期货继续走弱。交易员称，资金面好转但关键经济数据公布前市场心态谨慎，机构多在观望以待基本面情况能够带来指引；不过鉴于央行在竭力维持政策中性的基调，以及重要会议前的维稳操作，短期现券行情难期。

--新债招标：中国一年续发国债收益率3.4889%，10年期3.6267%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发的一年期固息国债 ，加权中标收益率3.4889%，明显高于此前3.44%的预测均值；同时招标的10年期品种，加权 中标收益率3.6267%，接近此前3.62%的预测均值。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.8170%，10年4.3436%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、七年和10年期固息债 ，中标收益率分别为3.8170%、4.3589%、4.3436%，对应投标倍数3.02倍、4.72倍、3.19倍。

【外汇】

--中国外汇：外汇交易中心推出人民币对卢布同步交收业务，提升市场效率

国庆长假后，中国外汇交易中心依托大额支付系统推出人民币对卢布交易同步交收业务，标志中国外汇市场正式建立人民币对外币同步交收机制；该业务对消除本金交割风险，防范不同交易时区交收时差风险以及提高外汇市场运行效率意义重大。

--中国汇市：人民币早盘升势收窄，中间价劲扬致人民币汇率指数逼近年内新高

人民币兑美元即期早盘续升，但升幅较之前两日明显收窄，中间价则劲升逾430点，创6月1日来最大单日涨幅。交易员表示，虽然昨日官方收盘价和当日市场价出现明显偏离，但监管层并未启动逆周期调整，足见监管层容忍态度，短期料延续双向宽幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均劲升，CFETS指数升至95.20

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.35%至95.2；SDR篮子指数升至95.72，BIS篮子指数升至96.05。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升创逾21个月新高，医疗医药板块保持强势

中国股市沪综指小幅收升，创逾21个月新高。分析师指出，今日大盘震荡走高，昨日回调消化部分获利卖压后场内仍存在赚钱效应，对场外资金有一定吸引力。医疗医药板块保持强势，旅游等偏消费个股也有资金青睐，而钢铁、有色、煤炭等周期股走势依旧偏弱。料短线大盘有望继续在震荡中维持偏升走势。

--《焦点》全球钢铁行业复苏面临威胁，中国以外地区产能过剩情况抬头

消息人士和专家称，中国削减产能推动全球钢铁行业从过剩引发的低迷中复苏，但这种复苏正面临危险，因为中东和亚洲过剩产能不断增加。

--香港证券：证监会正在调查136宗活跃舞弊个案，及15间不合标准保荐人

香港证监会称，证监会正在调查136宗活跃舞弊个案，及15间进行不合标准工作的新股保荐人。

--中国新股：财通证券发行价确定为11.38元，融资额达40.85亿元

今年在A股市场上市的第四只券商股--财通证券周三确定其发行价，每股发行价为11.38元人民币，募资总额为40.85亿元，略低于今年年初发行的银河证券A股首次公开发行（IPO）募资额（40.86亿元）。

--美国个股：阿里巴巴成立全球研究院达摩院，砸150亿美元用于研发活动

中国电子商务巨擘阿里巴巴成立达摩院，将在全球各地建立实验室，并引入更多高校教授参与其中，未来三年投入150亿美元进行基础科学研发。该公司正与全球电商、物流及云技术方面领先的企业展开竞争。

--企业结盟：宝马考虑与中国长城汽车组建合资公司，有望建厂--知情人士

知情人士称，德国宝马汽车正在考虑与长城汽车组建合资公司。受该消息影响，长城汽车股票周三一度大涨近20%。

--中港个股：万科前三季度销售额同比增长51%，保利地产同比增32%

中国大型房地产企业--万科公告称，今年1-9月公司累计实现销售面积 2,664.5万平方米，销售金额3,961.0亿元人民币，同比增长50.7%。

--中国个股：粤高速称母公司涉重组，广东省属高速公路板块重组启动

中国广东省高速公路发展股份有限公司周二晚公告称，控股股东广东省交通集团公司将参与省内资产整合，这意味着广东省属高速公路板块企业重组改革工作全面启动。

--香港个股：郑州银行拟发行11.91亿美元境外优先股，年息率为5.5%

总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行宣布，拟发行规模11.91亿美元的境外优先股，年息率为5.5%，所筹资金将用以补充其他一级资本。

--香港个股：俄罗斯两位大亨共出售俄铝3%的股权，套现3.15亿美元

据一家簿记行称，俄罗斯大亨Mikhail Prokhorov和Viktor Vekselberg已通过加速簿记建档出售全球主要铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)的3%股权，共套现3.15亿美元。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)