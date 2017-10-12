《路透晚报》--10月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《十九大展望》中国高压反腐机制渐成形，经改愿景落地仍须加力

谋事在人，成事在天。如果说十八届三中全会确立了中国改革的四梁八柱，那么即将召开的十九大在人事布局棋子落定后，加快落实三中全会提出的诸多改革愿景，无疑是十九大后的首要任务。

--中国经济：继续推进企业债发行改革有效管控风险，服务实体经济--发改委

中国国家发改委表示，坚持金融服务实体经济这一基本原则，以市场化改革为导向，继续推进企业债券发行管理制度改革，并有效管控企业债券市场风险。

--中美贸易：非市场经济国家概念是个别国家冷战时期的国内产物--中国商务部

美国商务部近日推迟对中国进口铝箔进行反倾销调查的初裁决定，并表示将全面分析中国作为非市场经济国家的信息。对此，中国商务部发言人高峰强调，非市场经济国家的概念并不存在于世贸组织的多边规则中，只是个别成员冷战时期的国内产物。

--中国政策：依法将“雄安”字样在企业名称核准中予以特殊保护--工商总局

中国工商总局发布关于支持河北雄安新区规划建设的若干意见称，支持雄安新区强化商标知识产权等保护，依法将“中国雄安”“雄安”字样在商标注册工作中予以保护。

--中国央企：前三季度实现利润1.11万亿元，同比增长18.4%--国资委

中国国资委表示，中央企业前三季度实现利润11,104.8亿元人民币，同比增长18.4%，延续去年四季度以来持续增长态势，效益创历史最好水平。

--中国经济：1-8月服务进出口逆差扩大19%，主要集中旅行运输等领域--商务部

中国商务部服贸司负责人称，1-8月中国服务进出口逆差12,028.1亿元人民币，同比扩大19.1%，主要集中于旅行、运输等传统服务领域，新兴服务领域进出口基本平衡。

--中国经济：17地区今年提高最低工资标准，沪深津京四地破2,000元

中国新闻网报导称，2017年提高最低工资标准的地区数量较去年大幅增加。据不完全统计，目前至少已有17个地区提高最低工资。其中，上海、深圳、天津、北京的月最低工资标准突破2,000元人民币。2016年只有九个地区提高了最低工资标准。

--中国环保：最大钢铁城市唐山提前采取冬季雾霾应对举措--消息人士

根据中国最大的钢铁生产城市--唐山市政府发布的一份通知，该市已下令钢铁工厂减产以达到严苛的2017年空气质量目标，比预期提前了一个月。路透见到了这份通知。

--中国能源：河北59处煤矿被要求在十九大召开期间暂停生产

中国煤炭报称，河北省已经要求两家大型煤炭生产商在中共十九大会议召开期间暂停总计59家煤矿的生产。

--新闻稿：2016年大中华区投资级企业评级继续快速增长--标普

据标普全球固定收益研究部发布的《2016年大中华区企业违约调查及评级迁移》，2016年标普全球评级在大中华区（中国大陆、香港、澳门、台湾）的受评企业总数继续快速增长，较2015年增加91家，增幅25%。评级下调次数与上调次数比例为4.9比1（44次下调，9次上调），但即使发债人、特别是投资级发债人数量的增加，大中华区中位数评级仍为“BBB”。

--中国经济：恒大董事长许家印荣登胡润百富榜首位，马化腾和马云次之

胡润研究院发布今年的胡润百富榜，中国恒大董事长许家印以2,900亿元人民币的财富首次成为中国首富，这是胡润百富榜创立19年以来的第12位首富。腾讯董事会主席马化腾和阿里巴巴董事局主席马云及其家族分居第二和第三位。

--韩国个股：乐天集团计划在年底前出售在华乐天玛特超市--高管

韩国乐天集团称，该集团计划在今年底之前出售在华乐天玛特超市，多家公司已表示有意收购。由于中韩之间的政治紧张局势导致乐天集团多数在华超市关门，这家韩国第五大企业集团已决定出售该业务。

--香港房地产：推出更多“绿置居”不减公屋供应，对公屋轮候时间影响微--官员

香港特首林郑月娥在施政报告中提出，未来的新建公营房地产应以更多的“绿置居”取代出租公屋。她周四出席立法会答问会时表示，这做法不会对市民轮候公屋时间有大影响，而相关政策局官员指，假如将来市场对“绿置居”需求减少，有关住宅单位可改回公屋用途。

--台湾财政：行政院通过税改方案，明年财政部再提薪资扣除核实申报修正案

台湾行政院周四通过财政部的税制改革方案。财政部也表示，明年将进一步就薪资所得再提出核实申报的修正草案。

【金融】

--中国保险：保监会禁止渤海人寿半年内与海航集团开展交易，要求立即整改

中国保监会发布监管函直批渤海人寿在股东股权和关联交易等十个问题，要求其立即实施整改，并明确自监管函下发六个月内，切断渤海人寿与海航集团及其关联方的财务资助、资金运用类交易等。

--中国金融：上海将加快推进CIPS二期建设，打造人民币跨境支付和清算中心

中国上海市发布“一带一路”建设行动方案提出，将加快推进人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，打造人民币跨境支付和清算中心，进一步拓展上海自贸试验区自由贸易账户功能。

--基金观点：香港投资者在ESG应用及可持续投资较环球投资者落后--施罗德

施罗德投资发表一项调查结果显示，香港投资者认同可持续投资的重要性不断提高，惟在有关环境、社会及管治（ESG）的应用及可持续投资表现较环球投资者落后。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行200亿元七天逆回购操作，单日净回笼400亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额200亿元人民币的逆回购操作，仍为七天期品种。据此计算，公开市场单日净回笼400亿元。

--中国货币市场：资金更趋宽松隔夜普遍减点融出，缴税前料压力有限

中国银行间市场资金面更趋宽松，在供大于求局面下，隔夜资金减点融出（低于加权利率）较为普遍。而短期内需求端看不到明显影响因素，预计缴税前流动性压力有限。

--中国债市动态：现券稍弱期货延续跌势，宏观数据公布前市场情绪低落

中国银行间债市早盘现券收益率略有上行，国债期货延续跌势。交易员指出，信贷和通胀等宏观数据出炉前机构入场意愿不高，市场情绪依然低落，现券延续弱势整理态势。

--新债招标：国开行上交所两年增发债收益率4.2743%，五年期4.3665%

业内人士透露，中国国家开发银行下午在上海证券交易所招标增发的两年和五年期固息债，中标收益率分别为4.2743%和4.3665%，对应投标倍数2.55倍和2.85倍。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率4.2457%，10年4.3886%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.2457%、4.3236%、4.3886%，对应投标倍数3.61倍、2.76倍、3.39倍。

--中国信用债：14万华MTN001完成部分回售，未回售部分票面利率降至1%

中国万华实业集团有限公司公告称，日前已完成2014年第一期中期票据14万华MTN001的部分债券回售工作，而未回售部分债券的票面利率由此前的5.45%剧降至1%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小跌无视美元弱势，实需购汇限制人民币上行

人民币兑美元即期早盘小幅调整，但中间价继续小升并创9月20日来新高。交易员表示，昨日美元指数仍呈跌势，但这两日客盘实需购汇需求较多，使得人民币与美指联动减弱；而且由于中共十九大召开日期日益临近，人民币升贬料较为有限。

--投行观点：投资者应规避十九大之后人民币再度贬值风险--瑞银财富管理

人民币在第三季走强，惟瑞银财富管理称，投资者应该对十九大之后的人民币再度贬值风险避险，建议做空离岸人民币（CNH）12个月远期汇率、同时做多CNH的6个月远期汇率。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.07

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.14%至95.07；SDR篮子指数微跌至95.63，BIS篮子指数微跌至95.92。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌终结四连升，观望情绪上升投资者等待基本面明朗

中国股市沪综指收市小跌，终跌此前四连升。分析师指出，近日A股板块轮动较为迅速，再加上中国9月宏观经济数据即将公布和十九大会议的临近，场内观望情绪上升，大盘呈现窄幅波动走势，成交有所缩减。

--中国期市：上海螺纹钢期货跳涨，因中国最大钢铁城市唐山要求提前减产

上海钢铁期货周四跳涨近3%，之前中国最大的钢铁生产城市--唐山市要求钢厂比原定日期提前一个月减产，以达到2017年空气质量目标。

--中国期市：冬季钢铁限产在即，大连铁矿石期货跌至三个半月低点

中国铁矿石期货周四跌至逾三个月低点，凸显出在中国防治霾害、冬季钢铁减产前，投资者对铁矿石需求的担忧。现货铁矿石价格已随期价走跌，指标现货价本周在6月以来首次跌破每吨60美元。

--中国农业：2017/18年度玉米产量预估调减至2.1亿吨，大豆1,494万吨--农业部

中国农业部市场预警专家委员会发布数据预测，2017/18年度玉米产量将达到2.10亿吨，比上月调减237万吨；玉米工业消费6,130万吨，比上月调增105万吨，源于未来燃料乙醇生产有望提振玉米工业消费。

--中国汽车：9月汽车销售连续第四个月上升--中汽协

中国汽车工业协会公布，9月汽车销售为连续第四个月上升，凸显中国汽车市场继今年年初开局疲软后，动能逐渐增强。

--企业并购：五矿资源在寻求铜、锌和其他大宗商品收购机会--行政总裁

中国国企五矿集团公司旗下跨国矿业子公司五矿资源行政总裁焦健(Jerry Jiao)表示，该公司已成为中国备受青睐的海外项目开发商，目前正在考虑铜和锌核心业务以外的收购交易。

--香港个股：众安保险与百仕达联手，在重庆成立小微贷款公司

中国首家互联网保险公司--众安在綫财产保险股份有限公司宣布，拟与关联方百仕达成立合营公司，在重庆市成立一家小微贷款公司。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)