《路透晚报》--10月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：9月出口反弹进口大超预期，年内外贸料继续给力

在低基数和欧美经济改善之下，中国9月出口增速明显反弹，但受三季度人民币兑美元升值幅度较大影响，反弹力度不及预期；大宗商品量价齐升，则是进口大幅高于预期的主因，预计年内仍能维持两位数增长。

中国海关总署公布，以美元计价9月出口同比增长8.1%，稍逊于路透调查预估中值8.8%；进口同比增长18.7%，远高于预估的13.5%，为今年3月以来最高水平；贸易顺差为284.67亿美元，不及路透预估中值395亿美元，创3月以来最低。前三季度以美元计价出口同比增长7.5%，进口增长17.3%。

--中国数据：1-9月实际使用外资(FDI)同比增1.6%，9月同比增17.3%--商务部

中国商务部公布，中国9月实际使用外资(FDI)同比增长17.3%至706.3亿元人民币，1-9月实际使用外资(FDI)同比增长1.6%，实际使用外资金额6,185.7亿元人民币。

--中朝贸易：中国9月自朝鲜进口额同比大跌37.9%，受联合国制裁影响

中国9月自朝鲜(北韩)进口连续第七个月下降，较上年同期大跌37.9%，因中国政府执行联合国最新贸易制裁规定，旨在劝服朝鲜在核子及导弹计划上有所节制。

--中国房地产：北京前八月房地产投资完成目标55.5%，住建委敦促加快落实

中国北京市住房和城乡建设委员会周五表示，今年1-8月，该市政策性住房、商品房及配套设施投资完成全年任务的55.5%，与去年同比下降5%，要加快推进今年投资任务落实。

--中国房地产：上海将加大市场调控力度，强化用地交易资金来源监管--新华

中国上海市规划国土资源管理局局长徐毅松称，上海将加大房地产市场调控力度，实行土地复合出让，强化用地交易资金来源监管，严控投机。

【金融】

--中国金融：银监会依国务院指示严查消费信贷流入房地产市场--金融时报

中国央行主管的金融时报报导称，根据国务院“严格管控各类资金违规进入房地产市场”的指示精神，银监会已就加强消费信贷监管专门作出批示和部署，各派出机构迅速行动，将消费信贷流入房地产市场情况作为监管检查重点，加大违规行为问责力度。

--中韩金融：两国将价值560亿美元的双边货币互换协议再延长三年 韩国周五表示，韩方和中国已同意延长两国央行间的双边货币互换协议，该决定暗示韩国与中国围绕安全问题的外交紧张关系有所缓和。据韩国企划财政部和韩国央行称，中韩两国规模560亿美元的货币互换协议将再延长三年。该协议原本于周二到期。

【固定收益】

--《分析》中国央行精细操作引导政策预期，十九大会期临近暂维稳为上

中国国庆长假后首周银行间资金面先紧后松，央行虽超量续做全月到期的MLF，但不改中长期资金谨慎预期。节前央行宣布定向降准考核标准重构，不过同时强调不会调整政策取向；而节后首日在资金紧绷情况下仍继续停做逆回购，则进一步传递中性政策基调延续的明确信号。

分析人士并认为，十九大下周就将召开，此前及会期中央行应会以维稳为上，料在本月缴税高峰来临前，资金面维持稳中偏松概率较大。而央行今年以来对货币工具的使用日渐精细化，同时也更为注意操作节奏，从而引导政策预期不偏离轨道，预计至少在年底前，货币政策依旧难见明显调整空间。

--中国货币市场：MLF超额续做资金面更松，X-REPO早盘即现大减点出隔夜

尽管市场此前猜疑纷纷，中国央行周五仍开展4,980亿元人民币中期借贷便利(MLF)，延续近月一次性超额对冲全月到期量的操作，银行间资金面周五更趋宽松。

--中国债市动态：现券短暂回暖后持稳，MLF超额续做但贸易数据显好压制人气

中国银行间债市早盘现券收益率震荡持稳，国债期货略有上涨。交易员指出，央行超额续做到期MLF短暂提振现券，但稍后显好的外贸数据冲击人气；国债期货窄幅波动且稍显暖势，不过在通胀等关键数据公布前，市场心态依然谨慎，现券稳势不改。

--中国票据市场：月初转贴利率变动不大，票源虽少但资金成本仍难降

十一长假后首周中国票据市场转贴利率变动不大。月初机构出票不多，而且整体看今年以来票源呈减少势头，但在中性货币政策基调下，中长期资金成本难有下降空间，仍是转贴利率下行的主要制约因素。

--中国债市：上清所9月托管净减636亿，同业存单发行创新高但仍按月净减

中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，9月该所固定收益产品托管净减少636亿元人民币至163,770亿元，其中同业存单以1,269亿元的净减量成为主因。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率3.24%，六个月3.411%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为3.24%和3.411%，边际中标收益率3.3978%和3.541%，对应投标倍数1.29倍和2.14倍。

【外汇】

--《人民币综述》中国发行美元国债料重定锚中资美元债，传递汇率续稳信号

人民币相对稳定，中国财政部趁势在香港发行美元主权债券。市场人士臆测，这批美元国债料将受到投资人追捧，由于具有定锚作用，有机会带动中资美元债定价利率调整，有利企业以更低成本在境外发债。

--中国汇市：人民币早盘小升十九大前气氛偏多，9月贸易数据向好提供一定支撑

人民币兑美元即期早盘小幅走升，盘中一度升至6.5732，为9月22日以来新高，无视今日中间价小幅调整。交易员表示，国际美元和欧元都没有太大动静，这两天人民币与美指联动性也驱弱，人民币主要受到中国十九大召开前做多情绪的影响，而新出炉的中国9月贸易数据向好，也给人民币汇价提供一定支撑。

--中国汇市：人民币和越南盾现钞实现直接跨境互换，助推人民币国际化--新华

新华社报导称，中国及越南首次实现了两国银行点对点双币现钞跨境双向调运。这标志着中越货币现钞实现直接跨境互换。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.08%至95；SDR篮子指数微跌至95.58，BIS篮子指数微跌至95.86。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升至逾21个月新高，中小盘股走势相对活跃

中国股市沪综指小幅收升至逾21个月新高。分析师指出，今日大盘全天窄幅波动，沪综指5日均线（3,385点）附近有较强支撑，午后股指振荡上扬。市场热点则相对分散，以电子家电、化工医疗、次新股为代表的中小盘股走势相对活跃，环保板块出现强势集体上涨。

--《台湾金融市场一周展望》外资归队引领台股冲高，盼台积电释利多助攻

外资归队引领本周台股顺利冲破10,700点，并频创27年半新高。分析师表示，美股创高让外资回笼转为连四日买超台股，重启股汇双涨行情，台股续攻仰赖下周台积电法人说明会再释利多及国际股市续扬。

--中国煤炭：9月煤炭进口量创下2014年12月来最高，因国内产量受抑

中国9月煤炭进口量升至2014年12月以来最高，因中国政府在中共十九大召开之前进行严格的安全和环保督查，抑制了国内产出。据海关总署数据，9月中国进口煤炭2,708万吨，同比增长10.8%。

--中国原油：9月原油和天然气进口跳增，受冬季燃料需求提振

周五公布的海关数据称，中国9月原油进口量升至纪录第二高水准，天然气进口量增加近5%，因中国这一全球最大的能源消费国增加冬季燃料供应。

--中国金属：9月铁矿石进口同比增长11%创纪录新高，即便钢厂冬季将减产

中国海关公布的数据显示，9月铁矿石进口较上年同期增长11%达到纪录最高水平，尽管此时中国的钢厂即将迎来冬季减产。

--中国国企：中船重工资产证券化率拟升至70%，实施债转股优化结构--高层

中国造船企业--中船重工集团公司董事张英岱表示，将坚持以资产证券化推进军工企业体制机制改革，到“十三五”末资产证券化率由46%提升至70%；推动集团公司在资本层面实现军民融合，落实混合所有制改革，并实施债转股优化资产结构。

--中国个股：鞍钢股份称母公司将6.5亿股股份无偿划拨给中石油集团

中国大型钢企--鞍钢股份有限公司公告称，实际控制人鞍钢集团将把子公司鞍山钢铁集团持有的6.5亿股鞍钢股份股票，无偿划转给中石油集团，以加强双方的战略合作，优化鞍钢股份的股权结构。

--中国个股：上海家化大股东家化集团拟斥资逾50亿元要约收购其两成股权

中国知名化妆品企业--上海家化联合股份有限公司公告称，公司第一大股东上海家化集团拟发出收购要约，收购上海家化两成股权，涉及资金规模超过50亿元人民币。

--中港个股：青岛啤酒称第二大股东日本朝日拟减持全部或部分H股股份

中国主要啤酒生产商--青岛啤酒称，第二大股东日本朝日集团正在研究转让其所持青啤全部或部分持股的可能性。

--中国个股：绿地控股成立康养产业集团，投资200亿建500家康养居酒店

中国大型房企--绿地控股正不断往其房产主业中增加不同的特质。公司宣布，成立绿地康养产业集团，五年内投资200亿元人民币，在全国各地建成500家适合老年人旅游居住和养老的康养居酒店。

--汽车产业：因气囊隐患，奔驰及中国合资公司在华召回351,218辆汽车

中国质量监管机构表示，德国汽车公司戴姆勒旗下的豪华汽车品牌梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)及其中国合资公司将召回351,218辆汽车，因所采用的高田气囊存在隐患。

--美国个股：福特汽车9月在华销量112,902辆，与上年同期持平

福特汽车称其9月在中国汽车销量为112,902辆，与上年同期大致持平。此前在8月和7月的销量分别为下滑1%和7%。（完） (整理 林高丽; 审校 张喜良)