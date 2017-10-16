《路透晚报》--10月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：下半年有望实现7%增长，整体杠杆率下降趋势已形成--央行行长

中国人民银行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。

--中国数据：9月CPI回落PPI超预期通胀将回归温和，去杠杆政策基调未变

中国9月通胀数据一冷一热，CPI受高基数和食品价格拖累，同比涨幅回落至1.6%；但PPI在大宗商品价格带动下，同比上涨6.9%远超预期，升至半年新高。分析人士普遍预计，CPI将继续保持温和增长，而随着基数抬高和国内投资放缓，PPI涨幅将冲高回落。

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--中国财政：前三季度财政收入同比增长9.7%，财政支出增长11.4%--财政部

新华社援引财政部数据称，今年前三季度，全国一般公共预算收入134,129亿元人民币，同比增长9.7%；全国一般公共预算支出151,873亿元，同比增长11.4%。财政收入实现较快增长，支出进度加快，重点支出得到有效保障。

--中国金融：9月末银行业不良率较年初微降，同业资产和负债双双收缩--银监会

中国银监会周六称，今年以来银行业资产质量保持稳定，9月末不良贷款率比年初下降0.04个百分点，关注类贷款率比年初下降0.47个百分点；同业资产和负债双双收缩，比年初分别减少2.6万亿元人民币和2万亿元。

--《中国数据观测》三季度GDP增速预计放缓至6.8%，工业季末回升或重演

路透综合50家机构预测中值结果显示，中国三季度经济料继续保持增长动能，但房地产调控效应显现、环保督查力度加强等影响，增速预计较二季度放缓，至6.8%。

--全球贸易：中国向WTO发50问还击美国，聚焦美国新能源汽车补贴计划

中国周五向世界贸易组织(WTO)提出关于美国补贴计划的50条问题，问询美国联邦政府和州政府向新能源汽车、工业能源效率、农业和其他领域提供补贴支持的情况

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行200亿元七天期逆回购操作，完全对冲到期量

中国央行今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作，与到期量完全对冲；中标利率为2.45%。

--中国债市：财政部三个月国库现金定存利率4.42%，较上次降9bp--业内人士

业内人士透露，中国财政部今日进行的800亿元人民币三个月期国库现金定期存款招标，中标利率为4.42%，较上次(8月24日)同期结果下降9个基点(bp)。

--中国货币市场：资金面延续宽松隔夜供给充足，例行缴税临近但影响有限

中国银行间资金面延续偏松格局，尤以隔夜供给充裕，不过主要回购利率变动不大。交易员称，目前扰动因素较少，后续例行缴税影响料有限，且上周央行超额续作MLF，今日大行融出较多；临近午盘七天期资金供给略有减少，但未改流动性整体宽裕局面。

--中国债市动态：10年利率债收益率再触年内高点，受经济预期向好打压

中国银行间债市早盘资金较为宽松，但10年国债和国开债收益率早盘再触年内高点，因央行行长称中国下半年经济增长有望达到7%，基本面预期向好打击市场情绪。利率互换(IRS)跟随普涨，国债期货主力合约亦双双走低。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.1555%，五年4.3468%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年期固息债，中标 收益率分别为4.1555%和4.3468%，对应投标倍数4.41倍和3.71倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，客盘需求主导市场短期料仍无方向

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅升值，整体波动较之前明显收窄。交易员表示，国际市场波动较小，加上中共十九大召开在即，机构无意选择方向，目前走势多由客盘需求引导，短期料延续6.57-6.59元区间宽幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.91

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.09%至94.91；SDR篮子指数微升至95.65，BIS篮子指数微跌至95.77。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均上行，CFETS指数重回至95

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(13日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.70%至95，较2014年底则仍下跌5.00%。

--《程实专栏》石油人民币之“破局”

近日，人民币对卢布交易同步交收机制正式启用，标志着石油人民币的基础设施进一步完善。危机十年之间，单一的石油美元体系逐渐落后于全球经济的新趋势，引致了矛盾重重的“三方困局”。破解 “三方困局”，关键在于发展石油人民币，进而构建多元化的石油计价结算体系。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量小幅收跌，中小盘股和次新股领跌挫伤市场人气

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘一度冲击3,400点整数关口，但再次无功而返回落，中小盘股和次新股领跌挫伤市场人气。由于目前市场资金偏紧，且数据显示四季度经济难有明显持续改善，料市场在十九大召开前后将持续震荡行情。沪综指收报3,378.47点，跌12.05点或0.36%。

--中国期市：上海螺纹钢涨至一个月高点收高近3%，大连铁矿石涨近4%

中国螺纹钢期货连续第三日上涨，主力合约最高涨4.3%至每吨3,878元人民币(589美元)，这是9月14日以来最高水准；后来缩减涨幅，收高2.9%报3,824元。这主要受到中国为治理大气污染而采取的限产行动激励。大连商品交易所铁矿石期货涨3.8%，收于每吨463元人民币。

--中国个股：申通韵达中通等民营快递四巨头拟合组中邦物流保险公司

中国申通快递、中通快递、韵达控股及圆通速递母公司上海圆通蛟龙投资发展集团等四家民营快递四巨头拟合资组建中邦物流保险公司，注册资本10亿元人民币。

--香港个股：深圳国际与深圳当局就前海38万平方米土地的估值达成共识

深圳国际宣布，已与深圳市当局及前海管理局就公司在前海拥有的五宗土地签订土地整备的补充协议，涉及土地面积约38万平方米。

--中港个股：晨鸣纸业拟发行总额不超过65亿元人民币可续期公司债

山东晨鸣纸业称，拟发行总额不超过65亿元人民币可续期公司债，以优化财务结构。本次发债有待将于11月30日举行之临时股东大会批准，债券的存续期限为3+N年。（完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)