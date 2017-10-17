《路透晚报》--10月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：十九大会期七天24日结束，将选举新一届中央委员会--发言人

中国共产党十九大新闻发言人庹震称，十九大会期将从10月18-24日。大会将选举新一届中央委员会及中央纪律检查委员会。

--中国数据：前三季非金融类对外直接投资780亿美元，同比降42%--商务部

中国商务部公布，前三季度中国境内投资者共对全球154个国家和地区的5,159家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资（ODI）780.3亿美元，同比下降41.9%，非理性对外投资得到进一步有效遏制。

--新闻稿：中国已采取措施小步去杠杆，然步伐应当更大--标普

中国已实施试探性的初步去杠杆举措，但不同领域的去杠杆举措幷不均衡，标普全球评级今日发布的报告《中国已开啓去杠杆大幕，成功机率几何？》如是表示。大宗商品价格的持续回升帮助中国工业企业修复其资産负债表，与此同时银行资産增速自2012年以来首次低于名义GDP增速。然而，家庭信贷和用于政府相关基础设施支出的信贷继续快速增长。

--中国经济：货币政策应从紧、不能放松，严防地方债务风险--专家

中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良称，货币政策应从紧，不能放松。明年PPI和CPI之间的剪刀差会消失， PPI、CPI很可能都接近宏观调控的3%的目标。这就意味着，在进一步去杠杆的过程中，货币政策没有进一步放松的空间。

--《程实专栏》区域中国：增长极与政策季

改革开放近四十年来，中国经济增速亮眼，经济体量扩张超过30倍。从增长的区域分布来看，截至目前，相对地位上升和下降的省份各占半数，东部是明显的增长极，而东北地区滞后最多，这意味着整体的高增长伴随着增长极分布的动态演化。

【金融】

--香港社会：政府将提出中止审议印花税修订，“让路”高铁一地两检讨论

香港特区行政长官林郑月娥预告，运输及房屋局局长陈帆将在明日的立法会大会上，就审议《2017年印花税（修订）条例草案》提出中止议案，以让高铁“一地两检”无约束力政府议案可在下周三（25日）先在立法会进行讨论。

--香港金融：证监会全面实施核心职能主管制度，加强持牌机构管治架构

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，今天起全面实施核心职能主管制度，以加强持牌机构管治架构。

--路透专访：台湾元大投信料ETF市场变红海，推智能理财平台应战--总经理

台湾交易所买卖基金(ETF)发行热度不减，龙头业者--元大投信预言，未来会有更多业者加入发行ETF，高度竞争料引发价格战。为脱离红海，该公司将在今年底推出智能理财平台，从投资人需求角度提供谘询，将被动与主动投资予以结合。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,900亿元逆回购操作，14天期逾半月来重启操作

中国央行今日进行1,900亿元人民币逆回购操作，其中七天1,000亿元，14天900亿元，14天期为9月28日以来首次操作。今日有600亿元逆回购和1,280亿元中期借贷便利(MLF)到期。若按逆回购口径计算，单日净投放1,300亿元。

--《中国债市每日综述》期现货颓势难止，10年国债收益率创近三年新高

中国债市颓势难止，因经济向暖预期发酵，中金所10年国债期货主力合约收创逾两个月最大单日跌幅；银行间市场现券亦疲弱不堪，10年国债活跃券收益率上触3.75%，创2014年12月以来新高，短端则相对稳定，收益率曲线仍呈陡峭化上行。

交易员指出，有传言称中国即将公布的三季度GDP（国内生产总值）同比增速超过7%，基本面对债市的利空效应进一步加剧，尽管资金面依旧宽松，但债市情绪暂难有明显缓和，收益率仍有震荡缓涨空间。

--中国债市：财政部一年国债随买收益率3.3626%，竞标倍数2.17倍

业内人士透露，中国财政部上午进行国债做市支持操作，本次随买操作标的券--一年期国债中标收益率为3.3626%，低于二级市场约3.40%的最新成交水平；竞标倍数2.17倍。

--《中国新债预测》两年和五年国债收益率/利率均值3.58%和3.76%

中国财政部将招标发行两年和五年固息国债。路透调查显示，今日现券大幅走弱，虽资金面稳势不改，但基本面转暖预期浓厚，市场情绪低迷，明日新债招标亦会受此拖累，需求料一般，定位或持稳目前二级水准，预测均值分别落在3.58%和3.76%。nL4T1MS2NF

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.2422%，10年4.2702%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的一年期固息债，中标利率为3.83%，同时招标增发的三、10年期固息债，中标收益率分别为4.2422%和4.2702%，此前三期债市场预测均值为3.83%、4.26%、4.27%，对应投标倍数2.62倍、2.82倍和2.36倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币震荡大幅收贬，受月中购汇需求和美指反弹拖累

人民币兑美元即期震荡大幅收贬逾200点，时隔一周再度跌破6.6元关口，盘中一度跌逾300点。交易员表示，昨日美元指数反弹，加上月中实需购汇较旺，共同打压人民币走弱；中共十九大明日就将召开，市场普遍预期人民币汇率将维持区间宽幅波动。

--离岸人民币：9月人民币国际支付占比回落至1.85%，排名下滑至第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，9月人民币国际支付占比继续回落至1.85%，排名下滑至第六；8月国际支付占比为1.94%，排名第五。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.93

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.03%至94.93；SDR篮子指数微升至95.67，BIS篮子指数微升至95.81。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续小幅收跌，十九大临近观望氛围浓厚成交明显萎缩

中国股市沪综指继续小幅收跌。分析师指出，继昨日释放部分风险后，今日大盘下跌动能有所减弱，指数全日窄幅震荡，家电板块走势偏强，而资源类股领跌；中共十九大明日就将召开，场内观望氛围浓厚，成交量萎缩明显，料短期大盘走势将保持相对稳健。

--《独家新闻》中国提议直接收购沙特阿美5%股权--消息

消息人士表示，中国提议直接买进5%的沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)股权，此举可能让沙特在考虑沙特阿美上市计划的各种选项时拥有灵活性。沙特阿美是全球最大原油生产商。

--中国房地产：住房租赁管理条例立法加速，房地产长效机制在路上--报载

建立房地产长效机制正在路上。中国经济参考报报导称，近日，国务院法制办、住房和城乡建设部组成联合调研组，赴多地对住房租赁管理条例等征求意见和建议，住房租赁管理条例立法正在加速。

--中国金属：政府考虑从2018年开始对废铜进口实施新的限制--行业网站

据金属行业网站上海金属网报导，中国可能从明年初开始禁止贸易商进口废铜，以加大对进口废金属的打击力度，并减少重工业污染。

--中国企业：海航集团将投资500亿元人民币，用于向旅游和数字化转型

海航集团有限公司董事局董事兼海航科技集团有限公司董事长童甫称，海航集团计划投资500亿元人民币(76亿美元)，用于向旅游业和数字化转型。

--香港房地产：今年首三季长实、新地销售楼盘价值已超去年水平--中原地产

香港主要物业代理--中原地产称，今年首三季由本港两大型发展商--长实集团和新鸿基地产负责销售的楼盘登记金额达706亿港元，已超过两者去年全年的水平；并预期两大发展商2010年创出的最高合共销售额，有望在本月份被打破。

--银行观点：香港首度取代上海成亚洲最奢侈城市，受楼价推高--瑞士宝盛

瑞士宝盛私人银行发表最新调查显示，香港取代上海成为亚洲高端生活最昂贵的城市，为三年来首次，因住宅物业价格飙升推高排名。

--香港个股：北京汽车拟发行不超过4.85亿股A股，募资作升级扩建等用途

中国主要乘用车制造商--北京汽车称，拟于上海证券交易所发行不超过4.85亿股A股，募资作升级扩建等用途。(完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)