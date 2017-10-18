《路透晚报》--10月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《综述》十九大报告详述中国梦实现路径，经济发展终极目标“以人为本”

如果说五年前刚任中国国家主席的习近平提出的“中国梦”只有一个初步轮廓，那么五年后的今天，习近平在中共十九大报告中对中国梦给出了更详细的实现路径，在强调坚持党对一切工作的领导的14条治国基本方略下，中国经济发展的终极目标是“以人为本”。

周三在北京召开的中共十九大开幕式上，习近平在长达三个半小时的报告中不仅详述了十八大以来从严治党的成果和继续完善的决心，亦对中国经济、政治和社会生活的方方面面给出了明确的政策信号，包括深化供给侧结构性改革、反腐败决心不动摇等。

--中国政治：坚决破除一切顽瘴痼疾，更加自觉地防范各种风险--习近平

中国国家主席习近平指出，当前国内外形势正在发生深刻复杂变化，中国发展仍处于重要战略机遇期，前景十分光明，挑战也十分严峻。要更加自觉地投身改革创新时代潮流，坚决破除一切顽瘴痼疾，更加自觉地防范各种风险。

他表示，要创新和完善宏观调控，发挥国家发展规划的战略导向作用，健全财政、货币、产业、区域等经济政策协调机制。加快建立现代财政制度，深化金融体制改革。

--中国政治：十九大会期七天，去杠杆未对经济产生明显紧缩效应--发言人

中国共产党十九大新闻发言人庹震周二称，十九大会期为10月18日-24日。他并指出，去杠杆没有对中国经济产生明显的紧缩效应，不能将其和稳增长对立起来看；从长期看，主动去杠杆有利于消除影响经济平稳健康发展的风险隐患，增强经济中长期发展韧劲。

--中国金融：8月增持美国国债345亿美元，为连续第七个月上升

美国财政部公布数据显示，8月中国持有的美国国债规模连续第七个月增加，增345亿美元至1.2万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债增长1.3%，仍为美国国债第一大持有国。

--人民币汇率：美国政府未将中国列为汇率操纵国，但仍在监测名单

美国政府周二未将中国列为汇率操纵国，但在总统特朗普计划中的访华前夕仍对中国政府的经济政策持批评态度。最新的美国半年度汇率政策报告中，没有国家被贴上汇率操纵国的标签，但仍将中国列于汇率政策“监测名单”上，尽管2016年以来中国的全球经常帐盈余便在下降。

--台湾金融：美国将台湾移出汇率观察名单，台湾经济部回应将密切注意

美国财政部最新半年度汇率报告将台湾移出观察名单，指称台湾在连续两个报告期间只符合其三个判断标准中的一项，即拥有实质的经常帐顺差；但自2017年4月报告以来，台湾一直在持续降低外汇市场干预规模。台湾经济部贸易局回应称，将会与其他相关部会共同持续密切注意。

台湾央行副总裁杨金龙表示，未来仍会持续就汇率报告与美国沟通，并重申台币采管理浮动汇率制度及台币汇率由市场供需决定。

--路透调查：台湾9月外销订单金额料年增7.1%，连14个月正成长

路透调查11家金融机构结果显示，台湾9月外销订单金额料较上年同期增长7.1%，料为连续第14个月正成长。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,000亿元逆回购操作，单日净投放2,700亿元

中国央行今日进行3,000亿元人民币逆回购操作，其中七天1,600亿元，14天1,400亿元。今日有300亿元逆回购和2,275亿元中期借贷便利(MLF)到期。按逆回购口径计算，单日净投放2,700亿元。

--中国债市动态：心态不稳现券收益率先跌后反弹，关注明日GDP数据

中国银行间债市早盘10年国债等收益率先跌后反弹，最新已回升至上日收盘水平附近，因弱市下心态依旧不稳。国债期货市场上，两个主力合约也由稍早的上涨转为下跌。

--中国货币市场：逆回购续放量资金依旧宽松，十九大维稳本周压力仍有限

中国银行间市场资金面依旧宽松，隔夜品种利率减点较为普遍。央行公开市场连续第二日逆回购操作放量，虽主要是对冲逆回购和MLF到期，但十九大开幕首日释放维稳信号的意味亦较浓，而缴税影响预计要在下周显现，本周流动性压力依然有限。

--新债招标：中国五年国债中标利率3.73%低于预期，获1.8亿元追加认购

中国财政部上午招标的两年期续发国债，加权中标收益率3.5619%，此前预测均值为3.58%；边际中标收益率为3.6218%，投标倍数2.06倍。同时招标的五年期新发国债中标利率为3.73%，边际中标利率3.77%，投标倍数4.00倍。五年期并获得1.8亿元人民币的追加认购，两年期则未有追加。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.7549%，10年4.4556%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、七年和10年期固息债，中标收益率分别为3.7549%%、4.4184%和4.4556%%，对应投标倍数3.21倍、3.91倍和3.09倍。

--《中国新债预测》国开行五年增发债收益率均值4.31%，七年期4.38%

中国国家开发银行周四将招标增发五年和七年两期固息债。路透调查显示，今日现券收益率先上后下，尾盘情绪略改善，一级新债需求亦向好，预计明日国开新债需求尚可，定位料低于二级，收益率预测均值分别为4.31%和4.38%。

【外汇】

--人民币汇率：央行基本退出常态干预，增强汇率弹性基本原则不变--副行长

中国人民银行副行长潘功胜表示，近段时间人民币汇率比较稳定，而且能够看到汇率是市场化推动的。央行已基本上退出常态化的市场干预，十九大后人民币汇率会有一个更稳定的基础。

--中国央行：保持人民币在全球货币体系中稳定地位，有序推进资本项目可兑换

中国人民银行发布2017年人民币国际化报告指出，中国将扎实推进人民币国际化，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位，央行下一步将继续有序推进人民币资本项目可兑换，提升跨境投资和交易的便利化，促进资源在全球有效配置，助力经济转型升级和稳定发展。

--中国汇市：人民币早盘小升无视中间价调整，中共十九大开幕汇市运行平稳

人民币兑美元即期早盘小幅上行，中间价则跌逾百点。交易员表示，昨日国际美元指数续升，打压人民币中间价；今日中共十九大召开，不少交易员亦关注会议会否有影响力的消息，由于月中实需购汇仍不少，短期人民币料延续宽幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.80

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.14%至94.8；SDR篮子指数微跌至95.59，BIS篮子指数微跌至95.68。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨结束二连跌，十九大开幕观望气氛仍未散

中国股市沪综指收市小涨结束二连跌。分析师指出，中共十九大今日召开，投资者观望气氛仍旧浓厚，在大盘蓝筹股的护盘下，全日股指维持窄幅波动，成交仍维持低位水平。

--《焦点》中国华信拿下俄油供油协议，有望跻身全球顶尖贸易商行列

中国华信能源有限公司日前以91亿美元入股俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)后，也将能够取得高达26万桶/日的俄罗斯石油，中国华信由此获得的市场影响力，将足以挑战维多等欧美大型石油贸易商。

--《焦点》中国钢厂更改合同安排，意在冬季需求下降期间保持丰厚利润

中国钢铁厂商和贸易商正在采用更为复杂的钢铁出售和原材料采购合同，以在价格波动加剧之际维持丰厚的利润。

--《分析》高通要在中国狙击苹果，漫漫诉讼路不易走

高通想要击中苹果的要害：在中国的iPhone销售。法律专家称，高通从司法途径下手，申请禁止iPhone的生产和销售，可能让全球的iPhone供应陷入瘫痪，而iPhone是苹果最重要的产品。但许多人认为高通要达到这个目的也不太容易。

--《独家新闻》中国东方弘泰将以10亿美元收购西班牙Imagina 54%股权

中国私募股权投资公司东方弘泰已同意以10亿美元收购西班牙体育转播权公司Imagina的多数股权，此为口袋甚深的中国投资者欲将中国转型成全球足球强国的最新交易。

--中国房地产：行业集中度继续提高，2020年千亿级房企将达30家--易居

中国专业房地产咨询机构--易居中国首席执行官（CEO）丁祖昱周二稍晚指出，未来国内房地产行业的集中度将继续提高，2020年前30强房企将贡献行业内七成销售收入，当年销售逾千亿元人民币的房企将达30家。

--中国个股：昆仑万维称参股公司趣店赴美上市时套现其部分股权获利逾3亿元

中国网络游戏公司--北京昆仑万维科技股份有限公司午间公告称，参股公司趣店正赴美上市，昆仑万维子公司香港昆仑集团在趣店首次发行股份（IPO）时套现部分股份，预计获利逾3亿元人民币。

--香港个股：新城发展价值51亿港元私有化计划失败，今早复牌盘初曾涨逾10%

中国中型房地产企业--新城发展控股价值51亿港元的私有化计划失败告终，周三复牌盘初股价曾涨逾10%。（完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)