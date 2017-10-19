《路透晚报》--10月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：扩大汇率浮动区间意义不大，去杠杆要把握好总量阀门--行长

中国央行行长周小川表示，汇率浮动更依靠市场波动是一个长期过程，当前不是一个特别的汇改时机，但会朝对外开放的方向发展；汇率浮动区间不是太重要的事，当前浮动区间很少限制到汇率随供求关系变化。他并称，去杠杆只要将总量阀门把握较好，杠杆率就会下降较快。

--《焦点》中国经济运行在平稳向好轨道，“前高后低”不改政策基调

最新数据显示中国经济依然在向好的轨道上平稳运行，三季度GDP增速较前两季略下滑但符合市场预期，今年达到甚至超出6.5%的目标几成定局，三驾马车走势更为均衡，也印证了国家主席习近平在中共十九大开幕报告中所言，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

--中国经济：2020年底前全面推行非居民用水超定额累进加价制度--发改委

中国国家发改委等部委近日发布指导意见称，为进一步促进节约用水，发挥价格杠杆的调节作用和用水定额的引导作用，2018年6月底前各地要制定非居民用水超定额累进加价的具体实施方案，明确进度和时限要求；到2020年底前，各地要全面推行累进加价制度。

--中国能源：迎峰度冬天然气供需严峻，“三桶油”要确保产量只增不减--发改委

中国国家发改委日前下发通知称，预计迎峰度冬期间天然气消费需求持续旺盛，“煤改气”新增需求集中释放，部分地区峰谷差将进一步拉大，但天然气供应面临储气调峰设施不足、管网互联互通不足等制约，天然气供需形势较为严峻。如遇持续低温天气，矛盾将更为突出。

--香港数据：7-9月失业率持平在3.1%，多个行业失业情况按年显着改善

香港政府统计处公布，今年7-9月失业率为3.1%，与6-8月的期间相同，多个经济行业失业情况按年有显着改善。7-9月的就业不足率为1.1%，亦持平于上一个期间。

【金融】

--中国外汇：防范跨境资本流动风险，维护汇市稳定和金融安全--外管局局长

中国国家外汇管理局局长潘功胜表示，下一步要继续推进开放的新格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化；并将防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定，维护国家的经济和金融安全。

他并称，国内外多重因素作用下一度中国汇率受到高强度冲击；当前外汇市场形势稳定，多个指标显示跨境资本流动和供求的基本平衡。未来会稳步推进资本项目可兑换，保持人民币汇率区间基本稳定。

--中国金融：治理乱象进展符合预期，对实体经济影响较小--银监会主席

中国银监会主席郭树清表示，中国金融业治理乱象总体进展符合预期，对实体经济影响比较小；现在中小银行多，流动性风险较高，要防范流动性风险、跨领域跨资产风险，防止监管套利和跨境资产流动的风险。

--中国证券：资本市场要补短板，不能制约去杠杆进程--证监会主席

中国证监会主席刘士余表示，中国资本市场是中国金融体系的短板，要补短板，不能制约去杠杆的进程，要为融资结构的优化作出贡献。

--台湾金融：金管会对新南向祭出两大策略同时强化曝险控管系统--主委

台湾金管会主委顾立雄表示，对新南向已研拟协助企业取得业务发展资金与协助银行业增设据点等两大策略，同时将强化新南向曝险控管系统，加强与新南向国家金融监理交流。

--台湾金融：寿险业2017年前三季总保费收入年增4.6%，投资型商品买气回温

据台湾寿险公会最新统计，2017年前三季寿险业总保费收入(不含负债)较上年同期年增4.6%，其中投资型保险受惠于全球景气回温、金融市场表现热络，今年投资型商品买气明显回温，投资型寿险相较上年同期增加77.7%，至于传统型保单受限于市场观望美国升息而较上年同前衰退。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,400亿元逆回购操作，单日净投放1,000亿元

中国央行今日进行1,400亿元人民币逆回购操作，其中七天800亿元，14天600亿元。今日有400亿元逆回购到期，据此计算单日净投放1,000亿元。

--中国债市动态：GDP未如传言走高期现货均转好，心态稍稳但介入仍谨慎

中国三季度GDP并未如此前传言走高，提振债市情绪，银行间市场早盘主要现券收益率跌约2-3个基点(bp)，国债期货主力合约也双双明显上行。相对来说，利率互换(IRS)跌势略逊。

--中国货币市场：公开市场连续第三日净投放，资金继续宽松预期平稳

中国“十九大”召开第二日，央行公开市场操作稍早净投放1,000亿元，为连续第三日净投放，银行间资金面维持宽松。交易员称，10月税期较晚、本周压力暂有限，央行逆回购操作放量或仍有维稳意味。

--新债招标：进出口行五年债收益率4.3431%，10年期4.4318%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标发行的五年和10年期固息增发债中标收益率分别为4.3431%和4.4318%，对应投标倍数为3.71倍和4.22倍。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.2750%，七年4.4156 %--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的五年和七年期固息债，中标收益率分别为4.2750%和4.4156%，此前两期债市场预测均值为4.31%和4.38%，对应投标倍数3.02倍和2.10倍。

--《中国新债预测》30年国债利率预测均值4.29%，后市分歧大且需求方单一

中国财政部周五将招标发行30年固息国债。路透调查显示，今日虽现券市场情绪略有好转，但下午国开债招标结果一般，市场对后市分歧依然较大，且超长债需求方较单一，故预计明日需求一般，定位接近二级市场水准，预测均值为4.29%。

【外汇】

--中国金融：央行口径外汇占款终结22个月连续下跌，9月新增8.5亿元

中国央行口径外汇占款在连续下跌22个月后，9月重归回升之路，净增8.5亿元人民币。曾经流动性投放的主渠道终于不再是市场的负面扰动因素，令市场松了一口气。市场人士表示，人民币汇率升值、外汇储备上涨、银行代客结售汇转正等多项指标早已指向外汇占款将转正，这只不过是时间早晚的问题。

--中国外汇：9月银行结售汇逾两年来首现顺差，跨境资金流动趋向均衡

中国9月银行结售汇为逾两年来首现顺差，进一步印证跨境资金流动形势趋于均衡、回稳向好的态势；与此同时，央行也在逐步退出对汇市的常态化干预。这意味着随着汇率形成机制更趋完善，市场主体更加多元化，持续单向的升值或贬值预期将明显减弱，未来中国跨境资金流动仍将保持总体稳定。

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，购汇需求和经济数据带动汇价走弱

人民币兑美元即期早盘随中间价走贬，盘中亦受实需购汇和经济数据的打压。交易员表示，隔夜美元指数回落，但日内受支撑；且月中实需购汇依然旺盛，人民币承压下挫。短期人民币料延续宽幅波动，但6.7附近有阻力。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.77

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.03%至94.77；SDR篮子指数微跌至95.44，BIS篮子指数微跌至95.65。

--离岸人民币：台湾9月底人民币存款3,128.20亿元，连五个月走升

台湾央行公布，至9月底止台湾银行业累计人民币存款达3,128.20亿元(含可转让定 期存单)，较前月增0.88%，连续第五个月走升。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至逾半个月新低，经济数据不及预期周期股领跌

中国股市沪综指收跌至逾半个月新低。分析师指出，今日经济数据不及市场预期，大盘震荡下跌，投资者情绪仍谨慎，场内交投相对低迷。盘中防御类个股和绩优蓝筹股走势偏强，医疗健康、保险，白酒、交通物流等板块上涨，而周期股依然疲弱。沪综指收报3,370.17点，跌11.62点或0.34%。

--《焦点》抗霾压力下中国9月钢铁产量自纪录高位回落，料还会下滑

中国9月钢铁产出较前月创出的纪录高位回落，因该国钢厂减产以响应北京蓝天计划，随着冬季限产的逼近，接下来的产出料进一步下滑。

--中国个股：京东方投资60亿元在成都建数字医学中心，扩大医疗服务网络

中国最大液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司周三晚公告称，为扩大公司医疗服务体系网络，拟向下属全资子公司京东方健康投资管理公司增资36亿元人民币，在成都投资建设数字医学中心项目，项目总投资60亿元。

--中国企业：美团点评宣布完成40亿美元融资，投后估值达300亿美元

外界关注的中国最大生活服务互联网平台美团点评融资终于落定。公司宣布，完成新一轮40亿美元融资，投后估值达300亿美元，此轮融资由腾讯领投。美团点评还与新投资人Priceline集团达成战略合作。

--美国个股：沃尔玛入驻京东到家一年线上销售增30倍，合作门店近150家

全球最大连锁零售商--沃尔玛在中国电商领域的探索结出硕果，其入驻中国最大即时物流和生鲜商超平台--京东到家一年，线上销售额增长逾30倍；至10月底双方合作门店将扩大至国内146家沃尔玛门店。

--香港个股：华置与大股东增持中国恒大股份，持股比例升至约7%

香港地产投资公司--华人置业公布，公司在过去一个多月在市场继续增持中国恒大集团，连同主要股东之信托人兼执行董事陈凯韵所持股份，持有恒大股权增至约7%。

--中港个股：鞍钢母公司拟以A股为标的发行不超过40亿元可交换公司债券

中国大型钢企--鞍钢称，近日收到母公司鞍山钢铁集团通知，拟以所持鞍钢A股为标的发行不超过40亿元人民币可交换公司债券，惟此举不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更。

--中国个股：长安汽车启动新能源全新战略，计划2025年停售传统燃油车

中国大型车企--长安汽车布启动其新能源全新战略，2020年公司将完成三大新能源专用平台的打造，2025年将开始全面停止销售传统意义的燃油车，实现全谱系产品的电气化。

--台湾个股：台积电估第四季营收91-92亿美元，按季约升10%

全球晶圆代工龙头--台积电预估第四季合并营收91-92亿美元，较第三季的83.2亿美元约成长10%；第四季毛利率预估为48-50%，营益率估为37-39%，上季则分别为49.9%及38.9%。该公司第三季净利年减7.1%至899.25亿台币，优于市场预期。

--中国个股：趣店首日上市大涨，参股股东国盛金控和联络互动将受益

中国金融科技公司趣店周三在美首日上市，收市较发行价大涨逾两成。继昆仑万维后，国盛金控和联络互动亦分别刊登公告称间接持有趣店股份，该笔投资有望取得不菲收益。

--香港热股：新丝路逾14亿港元收购深圳P2P网上信贷平台，复牌曾大涨52%

新华联文化旅游于香港的分支--新丝路文旅公布逾14亿港元收购深圳P2P（点对点）网上信贷平台后，周四复牌盘初一度大涨52%，创逾17个月高位。

--香港个股：康臣药业就分拆玉林制药于国内上市委任财务顾问，盘初涨近3%

中国中成药生产商--康臣药业称，正在考虑分拆玉林制药于国内上市，并就有关建议委任财务顾问；其股份盘初涨近3%。

--香港个股：茂宸拟5,860万瑞郎收购列支敦士登一私人银行，拓欧洲资管

前称“民信金控”的香港金融服务商茂宸集团称，拟以5,860万瑞郎代价收购列支敦士登一间私人银行，藉此拓展欧洲财富管理业务。（完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)