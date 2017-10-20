《路透晚报》--10月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下一步坚定去产能，彻底取缔地条钢并防止其死灰复燃--工信部长

针对一些媒体质疑钢铁产量仍在增长，中国工信部部长苗圩称，钢铁行业去的是产能而非产量，钢铁行业是充分竞争的，产量销量取决于市场需求；下一步将坚定不移去产能，妥善安排好因去产能下岗的职工，在彻底取缔地条钢的同时防止其死灰复燃。

--中国经济：上海正按中央布署筹划建立自由贸易港--市委书记

据上海市政府官方微信发布，上海市委书记韩正周四下午在出席中共十九大会议时对记者表示，上海正按中央部署，筹划建立自由贸易港。

--中国房地产：正在抓紧落实长效机制，方向为购租并举住房制度--住建部长

中国住房和城乡建设部部长王蒙徽称，住建部及有关部门正在抓紧落实房地产长效机制的工作，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，推进房地产长效机制建设。

--中国经济：必和必拓预计短期内中国经济增长将小幅放缓--CEO

必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)周四在年会上表示，正在关注中共十九大的结果，预计随着货币政策收紧、以及房地产和汽车市场趋于疲软，短期内中国经济增长将小幅放缓。

--台湾数据：9月外销订单略逊于预期，期待iPhone X拉动新一波增长

台湾经济部公布，9月外销订单金额较上年同期升6.9%，略逊于路透预估的年增7.1%，为连续第14个月正成长。经济部表示，由于国际品牌行动装置新品上市，加上笔电、伺服器等需求续增，致9月外销订单金额459.2亿美元，为历年单月新高，较上月增12.6%；累计前三季3,490.4亿美元，为历年同期新高，年增10.1%。

--台湾经济：10月景气信心及薪资上涨预期齐扬，拉动消费意愿向上--国泰金

台湾资产最大金控--国泰金公布10月国民经济信心调查结果称，随着最新景气对策信号由黄蓝灯转呈绿灯，10月景气现况乐观指数弹升创2015年6月以来新高，景气综合信心维持上升趋势，且薪资上涨预期弹升，拉动消费意愿向上，惟对股市则转趋保守。

【金融】

--《综述》中国金融高官详解双支柱调控框架，监管趋严但扩大开放可期

“货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架”被正式写入中共十九大报告，中国金融高官周四对此解读认为，这实际上是监管对金融机构的行为进行逆周期调节，以达到保持物价稳定和维护金融稳定的作用。不过期望十九大之后放松金融监管的愿望恐要落空，未来金融监管将越来越严，可以期待的则是金融业扩大开放的步伐。

--中国央行：三季末房产开发贷款余额增速环比提高，地产开发贷降幅缩窄

中国央行周五公布贷款投向统计报告称，三季度末，房产开发贷款余额同比增长22.7%，增速比上季末高4.4个百分点。央行网站刊登的“2017年三季度金融机构贷款投向统计报告”显示，其中，保障性住房开发贷款余额同比增长37.9%，较上季末高1.7个百分点，地产开发贷款余额同比下降12.8%，降幅比上季末缩小5.1个百分点。

--路透专访：明年中国企业海外发债需求大，央企合并有利评等--惠誉高层

信用评级机构--惠誉中国研究主管王颖周四表示，明年中国融资环境应该还是会偏紧，供给侧结构性改革促使企业基于降低融资成本与拓宽融资渠道角度考量，仍会积极赴海外发行美元债券。

--中国金融：当局聘请花旗、汇丰等10家银行办理发行20亿美元主权债

根据路透所见到的一份银行内部备忘录，中国已经聘请包括中国农业银行、交通银行以及花旗集团等10家银行办理20亿美元的美元计价主权债发行。

--中国基金：南方全天候策略FOF成中国首只公募FOF，首募规模逾33亿元

中国南方基金管理公司周四晚宣布，南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）成立。作为国内首批发行的公募FOF之一，南方全天候策略以逾33亿元人民币的规模率先结束募集，这标志着国内第一只公募FOF的诞生，也意味着中国基金业正式步入资产配置新时代。

--《台湾金融市场一周展望》股市居高思危，关注苹果新机iPhone X预售

台湾股市本周在创出27年半新高后高位徘徊，市场人气不退；重量级个股--台积电交出的成绩单略优预期，但偏高的资本支出则预示明年景气更为看好。分析师认为，股市料受第四季仍将维持景气复苏提振，但同时暗藏下修风险，短期上档空间有限。

【固定收益】

--《分析》缴税高峰将至中国公开市场大额投放，十九大期间稳定资金面

中国央行公开市场本周重启14天期逆回购，与七天品种组合放量操作，按逆回购口径计算单周净投放5,600亿元，创下约九个月新高，传递中共“十九大”期间的维稳意图。在央行大额投放安抚之下，资金面整体稳中偏松。

业内人士指出，结合十九大报告中对健全金融监管体系、防范系统性金融风险的强调，货币政策仍将继续配合经济去杠杆和加强金融监管的进程，短期料维持中性基调。

--中国债市动态：多空交投意愿不强现券窄幅整理，30年国债结果接近预期

在中国三季度GDP数据公布后，缺乏其他消息刺激的银行间债市周五暂时回归平静，主要现券收益率早盘波动幅度仅在1个基点(bp)左右，国债期货主力合约也变动有限。新债方面，财政部刚结束招标的30年期固息国债，中标利率接近预期。

--中国货币市场：月内资金宽松无虞但跨月略紧，公开市场累积投放大力驰援

中国央行公开市场今日延续净投放，本周逆回购口径累积投放达5,600亿元，助益银行间资金面维持宽松无虞。交易员称，央行逆回购连续驰援下，场内大行隔夜供给充沛，七天因跨缴税周期需求显旺，而跨月的14天期品种则略显紧俏；不过非银拆借价格仍旧相对偏高。

--新债招标：中国30年国债利率4.28%接近预期，获10亿元追加认购

中国财政部公告称，今日上午招标发行的30年新发国债获10亿元人民币追加认购，最终发行量为290亿元，中标利率4.28%，投标倍数2.66倍；此前市场对中标利率的预测均值为4.29%。

--台湾新债：台电85亿台币绿债发行获批，创今年最大绿债发行规模--柜买中心

台湾柜买中心公布通过台电绿色债券的资格认可，此次发行上限总额为85亿台币，发行期限不超过10年期，预定在12月中旬发行并开始柜台买卖，将成为台湾今年绿色债券发行规模最大的企业。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘高开后升幅明显收窄，短期料延续宽幅波动

人民币兑美元即期早盘高开后升幅明显收窄，中间价则基本持平。交易员表示，这两日人民币追随国际美元波动，而月中时点购汇需求仍较多，使得人民币反弹空间受限；由于中共十九大暂未有直接影响市场的消息，预计人民币料延续宽幅波动走势。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线基本持稳，人民币宽松而美元相对充裕

中国境内美元/人民币掉期曲线本周基本持稳。交易员称，本周人民币流动性宽松，掉期短端小幅下行；而尽管远期购汇不少，但由于中资大行的卖压依然较大，掉期长端基本平稳。

--人民币汇率：9月人民币实际有效汇率与名义有效汇率均大幅回升--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数升1.35%至121.19，创22个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.52%。9月人民币名义有效汇率指数升1.13%至117.65，亦创19个月最大单月涨幅，上月修正后为升0.41%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.64

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.14%至94.64；SDR篮子指数微跌至95.31，BIS篮子指数微跌至95.51。

--台湾汇市：9月台币实质有效汇率指数105.81，连四个月走滑--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，9月台币实质有效汇率指数为105.81，相较5月的逾10年高位已是连四个月走滑；且仍低于韩元的109.86。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，上海自贸港题材股表现突出

中国股市沪综指缩量小幅收升。分析师指出，上海筹建自由贸易港的消息令港口运输及上海本地股异军突起，而前期持续调整的有色、钢铁、建材等周期股亦出现集体反弹，推动大盘小幅走强，但成交仍明显不足，显示场内观望气氛未改。

--《焦点》中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜

随着中国治理环境而关停产能，氧化铝的短缺问题或将在未来数月加剧，迫使炼厂争抢供应，从而推高氧化铝价格。5月以来，氧化铝价格已飙涨73%，而且可能还会进一步走高；但明年初价格可能回落，因冬季产能关停之后中国炼厂将再次恢复生产，同时一些新产能也将投产。

--中国个股：中国联通前三季净利同比料增168%，但取消漫游等致四季度承压

中国联合网络通信股份有限公司发布业绩预增公告称，初步测算今年前三季度实现净利将同比增长168%左右。不过考虑到自9月起取消国内移动漫游长途费，加之市场竞争将周期性加剧，四季度财务表现将面对较大压力。

--港股业绩：中国海外首三季经营溢利同比升13.7%，料内地楼市温和增长

中国龙头房地产商--中国海外发展宣布，今年首三季经营溢利按年增长13.7%；公司并预期内地房地产市场将继续有温和增长。

--中港个股：招商银行10亿美元境外优先股完成定价，股息率4.4%

中国大型商业银行--招商银行公告称，于周三完成其发行境外优先股的定价及分配，将发行10亿美元非累积永续境外优先股，股息率为4.4%。

--香港个股：安踏体育完成收购著名童装品牌KingKow，料受惠中国二孩政策

中国体育用品商--安踏体育用品有限公司称，已完成收购著名童装品牌小笑牛（KingKow）业务之100%权益，包括有关商标，因预计可受惠于中国的二孩政策。

--企业并购：中资支持的创业公司SF Motors以3,300万美元收购InEVit

中国小康股份旗下的美国加州电动汽车部门SF Motors Inc宣布，以3,300万美元收购前特斯拉高管Martin Eberhard掌管的电动汽车暨电池技术公司InEVit Inc。(完)