《路透晚报》--10月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：全年6.5%左右增长目标料顺利实现，GDP超80万亿--发改委主任

中国国家发展和改革委员会主任何立峰表示，今年以来，中国经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固，预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元人民币，增量可能超过6万亿元。

--中国经济：楼市持稳将坚持调控力度不松，并推进租赁立法--住建部长

中国住房城乡建设部部长王蒙徽表示，房地产调控成效显现，市场总体保持稳定，预计四季度全国楼市延续成交量增速回落、成交价格趋于稳定的走势，将坚持调控目标不动摇、力度不松劲，并抓紧推进住房租赁市场的立法工作。

--《焦点》调控周年中国楼市持续降温，政策力度不松长效机制更明

始自去年9月30日的中国本轮房地产调控已满一周年，调控措施不断加码，效果持续显现，今年9月全国房价整体仍处于降温通道，而中共十九大重申“房住不炒”的政策主基调，意味着年内楼市将延续稳中趋缓之势。

--中国环保：资源环境承载能力近上限，成经济发展瓶颈制约--环保部长

中国环境保护部部长李干杰表示，中国生态环境保护任重道远，资源环境承载能力已达到或接近上限，成为中国经济社会可持续发展的重大瓶颈制约，成为全面建成小康社会的明显短板。

--中国数据：9月燃油出口下降，因炼厂配额用尽且国内需求增加

中国9月的汽油出口降至近两年最低月度水平，柴油出口也降至1月以来最低位，因国内需求在冬季来临前上升，且炼厂出口配额用尽。

--中国经济：上海自由贸易港初步方案成形并已上报--报载

在上海市委书记韩正近日透露上海正筹划自由贸易港后，上海证券报上周六援引多位知情人士透露，上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。

--香港数据：9月CPI按年升幅放缓至1.4%，短期通胀压力依然有限

香港政府统计处公布，9月综合消费物价指数（CPI）按年升1.4%，较8月的1.9%升幅为低；短期通胀压力料会依然有限。

--台湾数据：9月工业生产指数较上年同期增5.24%，连五个月正成长

台湾经济部公布，9月工业生产指数较去年同期增5.24%，连续第五个月正成长；上月修正后则为年增3.29%。

--台湾数据：9月季调失业率为3.71%，创两年半新低--主计总处

台湾主计总处公布，9月经季节调整后失业率为3.71%，较上月的3.76%走低，并创下两年半新低；前低为2015年3月的3.70%。

【金融】

--香港金融：政府研究在主板引入同股不同权，冀数星期内取得共识--官员

香港财经事务及库务局局长刘怡翔称，正在研究在主板引入不同投票权架构（同股不同权），冀数星期内取得共识。

--台湾金融：华南银已向美方金检单位提出洗钱防制缺失改善计划--金管会主委

台湾金管会主委顾立雄称，泛公股华南金控旗下银行全程通报其纽约分行遭美国金检单位洗钱防制检查的情况及要求改善缺失的时程，华南银已向美方金检单位提出缺失改善计划，再行改善系统。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,000亿元逆回购操作，单日净投放1,400亿元

中国央行今日进行2,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期900亿元。据此计算，单日将净投放1,400亿元。

--中国债市动态：期货弱势拖累现券，对十九大结束后央行态度预期谨慎

中国债市早盘仍偏弱，中金所国债期货弱势更为明显，受其拖累银行间债市现券收益率先下后上。尽管公开市场延续大力投放，但明日十九大就将闭幕，机构多认为维稳操作即将结束，伴随而至的就是央行将转向净回笼，谨慎预期之下债市依旧承压。

--中国货币市场：税期渐近流动性稍收敛，公开市场连续净投放支撑信心

缴税期渐近，中国银行间市场流动性较上周稍有收敛，隔夜回购加权价格小涨；不过从大行和股份制银行均有出资来看，目前资金面仍在较为平衡区间。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.2996%，五年4.3749%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率4.2996%和4.3749%，对应投标倍数2.87倍和3.58倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘逼近6.64元支撑后缩减跌幅，客盘续主导市场走势

人民币兑美元即期早盘小幅下跌，汇价短暂逼近6.64元支撑后跌幅收窄，中间价亦跌逾百点。交易员表示，上周五美元指数反弹，打压人民币中间价下行，由于监管层基本退出常态式干预，估计短期人民币走势料仍以客盘主导，延续双向宽幅波动走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至94.87

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.24%至94.87；SDR篮子指数微升至95.44，BIS篮子指数升至95.78。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数下跌至94.64

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(20日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.38%至94.64，较2014年底则仍下跌5.36%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续小幅收升，政策利好预期提振十九大概念股走强

中国股市沪综指继续小幅收升。分析师指出，今日大盘蓝筹股整体走稳，场内题材股重新活跃；基于对十九大后的政策利好预期，十九大相关概念股表现较好。预计大盘将保持震荡上升格局，不排除沪综指再次挑战3,400点大关。

--《热点聚焦》中国电动汽车产业蓬勃发展，废电池回收企业看到商机

从事废旧电视机和笔记本电脑分拆回收业务多年之后，上海的一家废品回收厂准备分拆一大波新产生的废品：那就是成堆的电动汽车废弃电池。

--中国证券：深交所将继续推进跨境股权合作，探索大湾区资本市场合作

上海证券报报导，深交所相关负责人近日指出，下一阶段该所将布局“一带一路”市场，继续研究推进跨境股权合作，并借粤港澳大湾区建设东风，持续探索粤港澳大湾区资本市场跨境合作。

--中国期市：大连铁矿石期货触及三周高位，受钢价上涨支撑

中国铁矿石期货升至三周高位，受钢价上涨支撑；中国钢企正在减产，以配合中国当局的治理污染措施。

--香港新股：阅文集团IPO拟筹高至11亿美元，不设基石投资者--销售文件

据路透周一见到的销售文件显示，腾讯旗下中国最大网上文学平台--阅文集团设定招股价区间，香港首次公开发售（IPO）拟筹高至11亿美元，惟不设基石投资者认购部分，反映公司对本次招股信心十足。

--中国能源：大唐集团公司总经理称，冬季煤炭供应充裕

中国大唐集团公司总经理陈飞虎向路透表示，旗下发电厂的煤炭存货周转天期为28天，足以应付冬季消费，驳斥了公用事业业者冬季煤炭供应不足的疑虑。

--中股业绩：平安银行三季度净利润同比增2.68%，不良率略升至1.75%

中国股份制银行--平安银行发布三季报，今年第三季度实现净利润65.99亿元人民币，同比增长2.68%，前三季实现净利润191.53亿元，同比增2.32%；该行期末不良贷款率为1.75%，略高于上年末的1.74%。

--香港个股：中国建材拟为旗下联合水泥引入85亿元人民币战略投资

主要从事水泥、轻质建筑材料等业务的中国建材表示，与两名国企战略投资者分别订立不具约束力谅解备忘录，该等投资者有意以现金认购旗下联合水泥的股权，初步打算向联合水泥注资约不超过85亿元人民币。

--香港个股：新世界发展投得穗土地拟建城市综合体，总投资50亿元人民币

香港主要地产商--新世界发展宣布，旗下中国业务分支中标广州市一幅土地，拟发展为商业、办公、住宅及酒店的城市综合体项目，预计总投资约50亿元人民币。

--香港个股：锦州银行拟发行14.96亿美元永续境外优先股，股息率5.5%

中国城市商业银行--锦州银行称，拟发行总值14.96亿美元的非累积永续境外优先股，股息率5.5%。

--券商观点：十九大后中国改革提速将增厚非金融类上市公司股票估值--野村

野村证券中国股票研究部主管刘鸣镝近日表示，在十九大之后，中国各项改革，包括国企/混合所有制改革都将提速，从而推进行业整合，促使市场集中度上升，提高中国非金融类上市公司的总/净资本收益率，及增厚股票估值。

--香港房地产：建议公私营合作释放私人土地发展潜力，增短中期供应--报告

由香港前特首董建华牵头的智囊机构--团结香港基金发表报告称，建议政府透过公私营合作释放私人土地储备发展潜力，并优化补地价机制，加快私人土地发展与重建，以增加土地供应。(完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)