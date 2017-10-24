《路透晚报》--10月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章--新华

新华社报导，今日闭幕的中共十九大通过关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章。

--中国政治：王岐山未位列中共十九届中央委员会和中纪委委员名单--新华

新华社发布的中国共产党第十九届中央委员会委员和中央纪律检查委员会委员名单显示，十八届中央政治局常委、中纪委书记王岐山并未在列。

--中国政治：十九届中央政治局常委将于周三上午同中外记者见面--新华

新华社报导称，中国共产党的十九届中央委员会第一次全体会议新选出的中央政治局常委将于周三（25日）上午11时45分许，同采访十九大的中外记者见面。

--路透调查：中国2017年GDP增速料升至6.8%，但明年料放缓至6.4%

路透调查显示，中国2017年经济增长率料为6.8%，高于政府目标，且为七年来首次加速。目前中国政府正在设法兼顾控制债务及楼市风险，同时又不致打击经济增长。不过路透调查亦显示，随着楼市降温及降低债务风险措施料将加大力度，2018年中国经济增速料放缓至6.4%。

--中朝贸易：中国9月对朝鲜出口燃料同比大降，自朝进口煤炭下滑--海关

中国海关数据显示，中国9月对朝鲜（北韩）的燃料出口较上年同期大幅下降，同时从朝鲜进口的铁矿石和铅精矿减少，呼应了联合国对朝鲜施加的最新制裁举措。数据并显示，9月俄罗斯连续第七个月力压沙特，保持中国最大石油供应国的地位，出口量达到154.5万桶/日的纪录高位。

--中国金融：协调推进金融改革，目前是推进人民币国际化有利时机--专家

中国央行参事盛松成表示，对利率和汇率市场化改革的讨论已比较充分，应协调推进各项金融改革，按照成熟一项、推进一项的原则，各项改革交替实施，互相创造条件；而人民币国际化的长期目标不可逆转，目前是推进人民币国际化的有利时机。

--台湾财政：不计入前瞻建设预算，估明年发债量与今年相当--国库署问卷

据路透取得文件显示，台湾财政部国库署在对交易商发布的问卷中称，2018年公债到期还本仅较今年微增360亿台币，推估明年发行量可能与今年的4,000亿台币相当；而前瞻建设特别预算虽经立法院通过，但仍需配合其实际动用时程才可增发债量。

--台湾数据：9月M2年增率3.8%创四个月新高，因银行放款与投资增加

台湾央行公布，9月日平均货币总计数M2年增率为3.80%，创四个月新高，主要是受银行放款与投资增加影响；而9月M1B年增率则降至4.51%。累计今年1-9月M1B及M2平均年增率分别为4.76%及3.72%。

--台湾经济：经济部欧洲招商团促成逾60亿台币来台投资，并进行技术合作

台湾经济部10月举办欧洲招商访问团，积极洽邀来台投资及技术合作，已与二家外商签署投资意向书(LOI)或合作备忘录(MOU)，并促成外商来台投资逾60亿台币。

--《程实专栏》中国改革的改革，开放的开放

展望2018年及更远的未来，“改革的改革”、“开放的开放”将是中国政策的主题词。“改革的改革”包含三个转变：从释放红利到创造红利，明确市场与政府的关系，完善国家激励机制；从要素驱动到创新驱动，通过提振全要素生产率促进经济内生增长；从增量调整到结构调整，顶层设计和底线思维并重，平衡好增速与增质。

【金融】

--《独家新闻》中国春华资本和中信产业基金计划成立总计50亿美元的新基金--消息

六位消息人士对路透表示，中国私募公司春华资本集团和中信产业基金(CITICPE)计划设立几只以美元计价的基金，总计筹资目标在50亿美元左右，以便支撑海外投资。其中一位消息人士称，春华资本计划通过设立的第三只基金筹集约28亿美元，并且已经开始接触潜在投资者。春华资本由前高盛大中华区主席胡祖六运营。

--中国基金：中信资本成功发行规模为27.7亿元人民币的权益类REITs

中信资本控股有限公司称，旗下房地产部门成功发行权益类REITs（房地产投资信托基金）产品“渤海汇金-中信资本悦方ID Mall资产支持专项计划”，规模为27.7亿元人民币。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,500亿元逆回购操作，单日净投放1,400亿元

中国央行今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,200亿元。据此计算，单日净投放1,400亿元。

--《中国债市每日综述》一级平稳现券窄幅震荡，十九大闭幕交投气氛谨慎

中国银行间债市活跃券收益率略微上行，整体延续震荡，国债期货微幅收跌，成交明显缩量。交易员称，十九大闭幕后流动性及监管政策等预期不明朗，市场观望情绪较浓，做多动力不足。

--《中国新债预测》三年新发和七年续发国债预测均值为3.58%和3.75%

中国财政部周三将招标发行三年和七年固息国债。路透调查显示，基本面和政策面总体预期仍不乐观，且市场普遍预期十九大后公开市场将结束维稳，转向净回笼，料债市短期仍维持偏弱整理，明日两期国债又不是主要的交易品种，主要靠配置盘料招标结果难有亮点。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.401%，10年4.2703%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行招标增发的一、三、五、七、10年固息债，中标收益率分别为3.8096%、4.2270%、4.2838%、4.401%和4.2703%，此前市场预测均值在3.78%、4.24%、4.30%、4.42%和4.27%；投标倍数4.02倍、2.75倍、3.41倍、4.29倍和2.66倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘小升，交投区间窄客盘结购汇引领方向

人民币兑美元即期早盘小幅上扬，无视中间价连两日下跌并创两周新低。交易员表示，十九大今日上午闭幕，重大政治事件期间市场自发维稳情绪仍较强，整体波动区间不大，客盘结购汇引领方向，未见明显干预迹象。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.77

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.11%至94.77；SDR篮子指数微跌至95.36，BIS篮子指数微跌至95.7。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升，指标股走势稳健券商股领涨

中国股市沪综指连三日收升。分析师指出，今日大盘全日窄幅震荡，个股跌多涨少，受三季报密集公布影响，部分业绩不及预期的个股走软拖累大盘。不过指标股的稳健走势令指数表现平稳，券商股领涨，料后市仍将维持较低的成交量水平，大盘指数以震荡为主。

--路透专访：中国铝需求增长仍将高于GDP--中铝公司董事长

中国最大国有铝生产商表示，由于下游需求强劲，今年铝消费量料将增长9-10%，并且将以高于2018年国内生产总值(GDP)增长的速度继续上升。中铝公司董事长葛红林在邮件中回复了路透记者的提问，称2017年前三季度铝消费量料将达到2,625万吨，同比增长9%，而年底还将迎来需求高峰。

--中国期市：螺纹钢收涨1.2%连续第三日上涨，因唐山加大减产力度

上海螺纹钢期货连续第三日上涨，此前中国产钢量最大的城市--唐山加大限产力度以控制污染。唐山已经要求该市的钢铁、水泥和其他工厂自10月12日开始减产，较计划提前一个月。这次减产将持续到2018年3月。

--中国企业：中化重估石油勘探业务，进军材料和生命科学领域--董事长

中国中化集团董事长宁高宁表示，公司正在评估处境困难的石油勘探业务，并计划在未来十年进军材料和生命科学领域。

--中国个股：上海电气接手巴西电力传输项目的交易接近达成

巴西电力行业监管机构Aneel一位官员告诉路透，上海电气集团股份有限公司旗下部门接近达成交易，接手巴西Eletrobras分支机构在巴西南部的一个电力传输项目。

--香港个股：黑石、KKR等投资者在领展香港资产的竞购方入围名单中--消息

三名消息人士称，以市值计亚洲最大房地产基金--领展(Link REIT)将美国黑石集团、私募股权公司和一些中国投资者列入其香港零售资产的潜在竞购方入围名单中；这些待售资产估价约20亿美元。

--中港个股：深地铁前海国际发展65%股权挂牌出让，媒体称万科会参与竞买

曾是中国大型房企万科收购目标的深圳地铁前海国际发展公司，再次成为转让标的，该公司65%股权近日被挂牌出让。据国内媒体最新报导，万科会积极参与竞买。

--香港个股：SOHO中国以29.5亿元向私募基金基汇资本出让上海商业综合体

中国大型地产企业--SOHO中国公告称，拟出让旗下商业综合体项目上海凌空SOHO，初始代价为29.54亿元人民币，香港房地产私募基金基汇资本为该项目受让方。

--中国消费：快速消费品销售增速趋缓，消费升级令休闲支出上升较快--贝恩

国际咨询公司贝恩与凯度消费者指数公司联合发布中国购物者报告，上半年中国快速消费品销售额增速降至2%，创下2012年以来最低水平；主要原因之一是国内消费升级大背景下，消费者在衣食住行等传统消费方面的支出增长放慢，休闲娱乐等支出上升较快。

--台湾个股：合库金今年获利将创新高，未来增加投资收益比重--董事长

台湾第五大金控公司--合库金控董事长廖灿昌表示，随着景气好转，该公司今年获利一定会比去年好，且将再创新高，明年表现亦将优于今年；除业绩持续成长外，将透过调整资产结构，包括增加投资收益比重，如逐步拉高债券投资部位等，以提升获利能力。

--香港个股：中粮控股近86亿港元出售生物燃料业务并派特别息，盘初涨近9%

中国农产品加工企业--中国粮油控股公布，以总代价85.79亿港元出售生物燃料业务予最终控股股东中粮集团，并拟派发特别股息，消息提振该股盘初升近9%。(完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)