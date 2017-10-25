《路透晚报》--10月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中央政治局常委

中共十九届一中全会选举习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正为中央政治局常委，习近平并当选为中央委员会总书记。

--中国经济：继续推进国家治理体系和治理能力现代化，深化各方面改革--习近平

中国国家主席习近平在中外记者见面会上表示，2018年中国将迎来改革开放40周年。要继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放,使改革和开放相互促进、相得益彰。

--中国房地产：针对房企和地产中介开展商品房销售价格行为联合检查--住建部

中国发改委、住建部联合发出通知，部署从今年10月30日至11月30日在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查，重点查处销售商品房未明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价，捂盘惜售，炒卖房号，操纵市场价格等行为。

--新闻稿：城镇化将助推中国强劲的信贷增长--标普

城镇化已成为助推中国信贷增速的重要因素，标普全球评级于近日发布的文章《中国城镇化使去杠杆更加艰难》如是表示。

--台湾央行：已尽量减少外汇市场干预，FED缩表台股应注意外资动向--总裁

台湾央行总裁彭淮南称，美国财政部把台湾从汇率操纵国/地区观察名单移除，除央行与美方不断沟通外，央行已尽量减少在外汇市场的干预；另美联储(FED)一旦缩表，短中长期利率均将上升，外资应该会撤离新兴市场、调整台股，台股应注意外资动向。

--台湾经济：将松绑相关法规促成全民装置太阳能屋顶，推动绿能建设

台湾行政院表示，将请内政部研议松绑相关法规，使全民可以提供屋顶装置太阳能自发自用，尽力推动绿能建设。

【金融】

--中国金融：9月末银行业金融机构总资产和总负债同比均增10.6%--银监会

中国银监会公布，截至9月末，银行业金融机构资产总额为240.40万亿元人民币，同比增长10.6%；负债总额为221.63万亿元，同比增10.6%。

--路透专访：中国金融改革一马当先，然化解风险还需多重改革协调推进--专家

瑞穗证券首席经济学家沈建光指出，过去几年，中国金融改革领先，国企改革、财税改革相对滞后的局面时常出现，改革方面缺乏协调加大了金融风险，未来需要尽快推动各项供给侧改革，特别是国有企业改革、土地改革、财税改革等深层次改革，才能从更为长远角度化解危机，守住金融安全底线。

--香港金融：金管局与新加坡订金融科技合作，将公布贸易融资平台连接--总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，金管局与新加坡金融管理局签订金融科技合作协议，并正在讨论连接两地贸易融资平台，预计下月公布相关详情。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,600亿元逆回购操作，完全对冲到期量

中国央行今日进行1,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期600亿元，完全对冲当日到期量。

--中国债市动态：午后加速走弱因监管忧虑，10年国债收益率再创近三年新高

中国债市周三午后期现货加速走弱，银行间债市10年国债活跃券收益率上行约6个基点（bp）至3.78%，再创2014年12月以来新高，中金所10年期国债期货主力合约扩大跌幅至逾0.5%，因对于资金面预期及监管的忧虑进一步发酵。

交易员此前透露，今日市场中有传言称银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%，若此消息属实，将对很多银行的负债端形成较大冲击。

--中国货币市场：税期末尾资金面仍平稳，公开市场结束净投放符合预期

中国央行公开市场结束连续六日净投放，逆回购规模仅对冲到期，交易员称符合预期，对资金面影响不大。步入10月税期尾声，受益于央行此前投放，周三银行间资金供需总体平稳，今起开始跨月的七天利率早盘涨幅亦有限。

--新债招标：中国三年和七年国债定位均稍高于预期，七年品种获0.7亿追加

中国财政部公告，上午招标的三年固息国债票面利率3.60%；同时续发行的七年期发行价格99.86元，对应中标收益率3.7714%，均高于此前市场预测均值。另外，七年期品种获得0.7亿元追加认购，最终发行360.7亿元，三年则未有追加，维持360亿的计划规模。

--新债招标：农发行七年增发债收益率4.4651%，10年4.5073%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、七和10年三期债，中标收益率为3.8351%、4.4651%和4.5073%，对应投标倍数2.30倍、3.86倍和2.80倍。

--台湾新债：鸿海将发行90亿台币公司债，五年及10年分别定1.0%及1.40%--消息

两位消息人士指出，台湾电子制造商鸿海精密将发行90亿台币无担保公司债，其中三年期、五年期、七年期及10年期发行利率分别定在0.84%、1.00%、1.18%及1.40%。

--中国货币市场：581家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,383亿

中国浙江玉环农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有581家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,382.5亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，十九大后波动率料重新上升

人民币兑美元即期早盘随中间价震荡下跌，但整体跌幅依然较小。交易员表示，市场仍处于自发维稳走势，客盘结售汇也基本均衡，但自营机构略偏看多美元，预计随着中共十九大会议的落幕，市场波动性会重新上升。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.82

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.05%至94.82；SDR篮子指数微跌至95.34，BIS篮子指数微升至95.75。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至近22个月新高，场内观望氛围仍浓成交量能有限

中国股市沪综指收升至近22个月新高，连四日上涨。分析师指出，今日大盘在环保、上海自由港等热点带动下震荡走高，但成交量能未见有效放大。由于十九大后政策面将有新的变化，因此场内资金提前布局，或为大盘带来结构性行情。

--中国个股：京东方前三季净利增45倍，因行业景气度提升等--业绩快报

中国最大液晶面板企业--京东方公布业绩快报，前三季公司实现净利64.76亿元人民币，同比增长45.03倍，主要因公司产品良率提升、高附加值产品导入速度加快以及行业景气度提升等。

--《焦点》中国买家对快速消费品的需求减弱--调查

一项调查结果显示，从饼干、糖果到牙膏和洗发水等消费品销售增长在中国放缓至五年来的最低点，这对于力图吸引这个人口大国的买家的全球企业而言是一个重大挑战。

--企业并购：GIP与中投公司等以37亿美元收购再生能源业者Equis Energy

亚洲最大独立再生能源公司艾贵能源(Equis Energy)表示，公司同意以37亿美元卖给Global Infrastructure Partners(GIP)以及包括中国投资有限责任公司(中投公司)在内的投资方。

--香港个股：华润医药拟与国风投基金、国调基金等成立25亿元投资基金

中国华润集团旗下的华润医药集团有限公司称，计划联同母公司及中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金等共同投资25亿元人民币成立一支基金，专门从事中国医药行业企业股权投资。

--美国个股：京东欲进军中东市场，寻求与沙特政府合作--高管

京东一位高管对路透表示，该公司非常愿意与沙特政府合作。目前这家中国第二大电商公司计划进入中东市场。

--基金观点：第四季中国A股震荡料加剧，大型价值股或续跑赢大市--上投摩根

中国合资基金公司上投摩根的香港分支称，预计第四季中国整体流动性偏紧，金融监管和去杠杆持续进推可能造成利率波动，A股震荡或会加剧，大型价值股有机会继续跑赢大市。

--基金观点：中国经济成长料强势收尾，继续加码中国股票--瑞银财富管理

中国中共十九大会议刚刚落幕，瑞银财富管理称，随着中国国家主席习近平进一步巩固领导地位，预期中国经济成长将强势收尾，而欧美政治不确定性为中国接手国际领导地位带来机会。

--《独家新闻》庞巴迪舍中国就空客，因加拿大政府担心技术和岗位外流

据五位了解情况的消息人士透露，加拿大政府鼓励该国交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)就C系列客机与空中客车(空中巴士/Airbus)结盟，阻碍了与中国投资人进行合作的可能性。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)