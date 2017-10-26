《路透晚报》--10月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：追求绿色GDP更进一步，不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念

中国追求绿色GDP的理念正在进一步落地，十九大报告不再提GDP翻番目标无疑发出明显的信号，中国经济已由以往追求数量转为更注重经济增长质量。这也是中国经济步入新常态的重要特征。

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，在现代化阶段，要通过质量、效率和动力“三个变革”实现经济增长、不提GDP翻番目标，有利于贯彻落实新发展理念，推进党和国家事业全面发展。

--中国经济：将提高中西部吸收外资规模和质量，优化区域开放布局--商务部

中国商务部外资司巡视员表示，下一步要推动全面扩大开放，优化区域开放布局，提高中西部地区吸收外资规模和质量，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，落实十九大报告提出的“推动形成全面开放新格局”战略。

--美中关系：美国寻求与中国达成“诚信”协议--商务部长罗斯

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)表示，总统特朗普下个月访华期间将寻求与中国达成“实质性”贸易协议，但市场准入等关键问题可能要更长时间才能有结果。

--欧洲经济：中国游客带动2017年前九个月欧洲免税购物增长11%

退税公司环球蓝联(Global Blue)表示，2017年前九个月，中国游客帮助推动欧洲免税购物增加11%，扭转了去年的下滑局面。

【金融】

--中国金融：20亿美元主权债券发行吸引全球投资人热烈认购

睽违多年的中国发行美元主权债券，吸引国际投资人争相认购，在周四开放圈购后的一小时内，认购订单金额已超过100亿美元，为发行金额20亿美元的五倍以上。

--中国金融：央行称银行同业负债占比上限下调传言不属实--新华

新华社周三晚间引述中国人民银行称，此前出现的“银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%”传言，消息不属实。

--中国保险：保监会将下发第三批公司治理监管函，对违规股权实施强制退出

中国保监会称，下一步，将下发第三批公司治理监管函，对部分存在股权违规问题的公司，实施违规股权强制退出等行政监管措施，并将相关中介机构列入黑名单。

--全球金融：中国企业家的崛起推动亚洲亿万富豪猛增，并首超美国--报告

由瑞银与罗兵咸永道（普华永道）联合编撰的亿万富豪报告显示，中国企业家的崛起推动亚洲亿万富豪人数在2016年增长近四分之一，使亚洲首次超越美国成为世界最多亿万富豪聚居地。

--中国基金：天弘余额宝基金三季度末规模达1.56万亿元，增速有所放缓

中国最大公募基金公司--天弘基金管理公司发布三季报称，截至三季度末余额宝规模为15,595.95亿元，环比增速8.9%，相较于余额宝个人持有额度调整前，整体规模趋于平稳；但远低于二季度25%及一季度41%的增速。

【固定收益】

--中国公开市场：央行对两个月逆回购询量，明日有望首次操作--市场人士

市场人士透露，中国央行今日对两个月期（63天）逆回购询量，明日有望操作。如若成行，这也将是央行公开市场首次进行两个月期逆回购操作。分析人士认为，央行此举应意在丰富逆回购期限品种，稳定年底之际流动性形势，并不意味着货币政策转向。

--中国公开市场：今日进行1,200亿元逆回购操作，单日净投放200亿元

中国央行今日进行1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期400亿元。据此计算，单日将净投放200亿元。

--新债招标：国开行深交所数量招标的一和三年两期债均未招满--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午在深圳证券交易所数量招标增发的一年和三年两期债，均未达到设定的发行上限，未获满额认购。

--中国债市动态：10年国债收益率破3.80%后回稳，同业传言辟谣助力有限

尽管中国央行对“银行同业负债占比上限将下调”的传言进行辟谣，但中国债市早盘仍震荡偏弱。银行间债市10年国债收益率最高升至3.81%，再创2014年12月以来新高，中金所10年国债期货主力合约亦一度跌逾0.3%，创八个半月来新低；期现货随后虽暂时企稳，但市场心态依旧较为脆弱。

--中国货币市场：资金略收敛但未见紧张，公开市场小幅净投放呵护情绪

中国银行间市场资金面较上日略有收敛，但仍未见紧张。交易员称，央行公开市场小幅净投放呵护市场情绪，流动性依然稳势不改；惟跨月品种七天期资金供给稍有下滑且价格略升。

--中国债市：防范化解债券市场风险，推好用好风控工具--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司总经理陈刚明表示，防范化解债券市场风险，推好用好风控工具；此外，既要防“黑天鹅”，也要防“灰犀牛”，对各类风险苗头都不能掉以轻心。

--新债招标：中国进出口行五年债收益率4.4209%，10年4.5186%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.3084%、4.4209%和4.5186%，对应投标倍数4.02倍、2.94倍和3.84倍。

--中国货币市场：583家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,388亿

中国山东阳谷农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有583家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,388亿元人民币。

【外汇】

--《人民币综述》十九大后中国对外开放短期料延续“宽进严出”

中共十九大报告明确提出“形成全面对外开放的新格局”。分析人士认为，尽管报告强调“坚持引进来和走出去并重”，但在当前形势下，开放中国市场吸引外资流入仍将是重点；而对外投资和资本流出的渠道，短期则料很难有放开甚至拓宽的迹象。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，关注晚间欧央行缩减购债计划细节

人民币兑美元即期早盘随中间价小升。交易员表示，月末客盘结售汇基本均衡，同时人民币波动依旧参考国际美元波动，而短期美元指数缺乏方向，人民币料延续宽幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.78

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.04%至94.78；SDR篮子指数跌至95.11，BIS篮子指数微跌至95.63。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收创近22个月新高，贵州茅台业绩超预期提振市场信心

中国股市沪综指续收创近22个月新高，并为连五日上涨。分析师指出，今日早盘大盘在指标股带动下再度冲击3,400点整数关口，上涨并未引起其他板块的抛压，说明市场对此次冲关认可度较高，全日走势相对稳健，未出现大幅震荡现象。贵州茅台为首的蓝筹股业绩增长稳定，对市场信心提振较强。

--中股业绩：贵州茅台前三季净利199.8亿元同比增60%，其中第三季大增138%

中国白酒龙头企业--贵州茅台公布季报显示，前三季度累计实现净利润199.84亿元人民币，同比增长60.31%，增速较上半年大幅提升；其中，三季度净利为87.33亿元，同比大增138%。

--美国个股：麦当劳中国公司改名“金拱门”，但餐厅仍叫“麦当劳”

美国快餐巨头麦当劳发言人向路透证实，其中国公司更名为“金拱门(中国)有限公司”，不过餐厅名称仍为“麦当劳”。

--香港个股：信和置业现没计划重组酒店资产，惟不排除有好建议时会作研究

香港主要发展商--信和置业管理层表示，公司目前未有计划将旗下酒店资产与同系公司信和酒店进行整合，但不排除若投资银行有好的建议，可以进行研究。

--香港个股：光大控股与华登国际发起成立5亿美元半导体产业投资基金

中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股称，与国际知名创投公司华登国际发起成立一支目标规模为5亿美元、针对半导体产业的专项私募股权基金。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)