《路透晚报》--10月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：9月工业企业利润增速创七个月新高，电力等行业拉动明显

中国9月规模以上工业企业利润同比增27.7%，创七个月新高，电力、酒和电子等行业拉动作用明显；同时，随着供给体系的质量和效率不断提升，供需关系稳步改善，企业效益明显提高。

--中国经济：四季度工业有望延续平稳向好态势，企业利润续增--工信部

中国工信部发言人郑立新表示，前三季度工业经济实现稳中向好、好于预期，预计四季度有望延续1-9月平稳向好态势，企业利润继续增长。

--《焦点》中国重视经济增长质量将对信用评级有正面影响--穆迪

穆迪投资服务公司表示，中国把政策焦点放在经济增长的质量而非速度上，将有助于提高生产率并降低金融脆弱性，这对该国的信用评级将带来正面影响。

--中国农业：江苏力争在全国率先实现农业现代化，推优势农产品出口--副省长

中国江苏省副省长杨岳指出，江苏省将加快建设现代农业，力争在全国率先实现农业现代化，以绿色发展理念为引领，将在现代科技创新、加快农村地区普惠金融体系建设、推动优势农产品出口等方面着力。

--路透调查：台湾第三季经济成长率概估料2.15%，景气持续持稳复苏

台湾主计总处将于下周二(31日)公布第三季经济成长率概估值。路透调查显示，第三季经济成长率料达2.15%，较第二季的2.13%持稳。

--台湾数据：9月景气信号连两个月呈绿灯，景气持续复苏--国发会

台湾国家发展委员会表示，9月景气对策信号连两个月亮出绿灯，综合判断分数大幅增加5分至30分；此外景气领先、同时指标上升，显示当前景气持续复苏。

--台湾经济：行政院将于11月6-10日针对民间投资“五缺”提出解决方案

台湾行政院表示，将于11月6-10日针对民间投资“五缺”问题的解决方案，对外说明。至于劳动法修案〞一例一休〞，也可望于11月中旬由行政院提出修改方案。

--香港房地产：未来3-4年私人住宅潜在供应近三年来首降，仍为纪录次高

香港运输及房屋局发表的数字显示，截至9月末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季减少1,000个或1%，至9.7万个，为近三年以来首次录得下降，但该数字仍为有纪录以来第二高。

【金融】

--中国金融：五年期美元主权债发行收益率2.196%，10年2.687%--财政部

中国财政部公告称，周四在香港发行的20亿美元主权债券，包括五年期10亿美元，10年期10亿美元；此次发行共获得约220亿美元认购。定价方面，五年期收益率为2.196%（票面利率2.125%）；10年期收益率为2.687%（票面利率2.625%）。

--中国金融：继续深入整治市场乱象，稳步推进银行业改革开放--银监会

中国银监会称，将继续深入整治银行业市场乱象，抓紧补齐监管制度短板，防止单体局部风险演化为系统性全局性风险；坚持一视同仁、平等对待，稳步推进新时代中国特色社会主义背景下的银行业改革开放。

--中港股业绩：建设银行三季度净利同比增长4.11%，不良贷款率降至1.50%

以资产计中国第二大银行--建设银行公布，今年三季度净利润为632.64亿元人民币，同比增长4.11%；9月末不良贷款率为1.50%，较年初下降0.02个百分点（年初为1.52%）。

--中港股业绩：中国人寿第三季净利劲升逾3.6倍，受投资收益增加带动

中国最大寿险企业--中国人寿保险股份有限公司公布，今年首三季净利同比大增98.3%，其中第三季净利劲升逾3.6倍，受投资收益增加所带动。

--中国金融：分期消费火爆背后弊病凸显，应加强资金用途流向监测--人民日报

人民日报报导称，近两年分期消费平台发展火爆，特别是“互联网+分期消费”平台弥补了传统金融行业的不足，但由于这些平台门槛低以及监管政策滞后，个人信息泄露、暴力催收等分期消费的弊病正不断显现。

--中国金融：长城资产与阿里巴巴签署协议，将在不良资产处置等领域全面合作

中国四大资产管理公司之一--长城资产称，其与阿里巴巴集团签署战略合作协议，双方将在不良资产处置、不良资产反向招商、金融业务领域、产业投资并购、国际业务、科技金融等领域开展全面合作。

--中国金融：工行与中国人寿签署资管业务协议，将在境外投资等领域深度合作

以资产计中国最大的银行--工商银行称，已于中国人寿保险（集团）公司签署资产管理业务全面合作协议，拟在产品配置、债权类项目、股权类投资、流动性管理、委托投资业务、境外投资等资管领域展开全面深度合作。

--台湾金融：安联人寿评等展望调为正向，因资本水准可望增强--中华信评

国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评表示，若安联人寿出售其部分传统寿险保单业务的计画具体实现，并获得来自母集团的现金增资以支持该笔交易的执行，则其资本水准应可获得提升，因此将安联人寿的评等展望由稳定调为正向。

--《台湾金融市场一周展望》苹果新机开卖及热钱推高台股，债市看美债脸色

台湾股市周五冲破10,800点大关刷新27年半高点后小幅收跌。分析师称，随苹果新机iPhone X开卖，且欧洲央行(ECB)宣布量化宽松(QE)政策将鸽式退场，下周指数可暂看高至10,900点，短线观察全球股市表现、外资动向及美联储(FED)主席接任人选。

【固定收益】

--《分析》中国央行大额净投放平稳税期扰动，63天逆回购首秀信号中性

中国央行公开市场本周继续大额净投放，且正式试水63天期逆回购操作，在维稳因税期而导致的短期资金波动的同时，亦预先防范跨年流动性异常，呵护资金预期，央行精准调节态度彰显。

市场人士认为，央行当前时点推出63天期逆回购，意在丰富操作工具并稳定跨年资金预期，削峰填谷平抑资金波动；而从最终操作规模和中标利率来看均显中性，因此并不代表央行货币政策的转向，更非宽松信号。

--中国货币市场：缴税走款加剧资金紧势，央行新增63天逆回购且续投放维稳

中国银行间市场资金面较上日收紧势头加剧。交易员称，央行公开市场首现63天逆回购品种，并稍加大单日净投放规模稳定市场预期，但因缴税走款在途，流动性进一步收敛，存款类中小机构拆借难度加大，多临近中午才勉强轧平头寸。

--中国债市动态：期现货重返弱势，新推63天逆回购的利好效应消退

中国央行公开市场如期新增63天期逆回购操作，利率也基本未出预料，但债市未能延续上日午后的回暖势头，期现货早盘双双重返弱势。银行间债市10年国债活跃券收益率再度上试3.80%整数关，中金所国债期货亦高开后震荡走低。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.4561%，投标倍数1.75倍--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.4561%，边际中标收益率3.5610%，投标倍数1.75倍。

--中国债市：汇丰成为首家获批境外企业熊猫债主承销业务的外资银行

汇丰银行（中国）有限公司宣布，已获监管机构批准，可以在中国银行间债市开展境外非金融企业债务融资工具的主承销业务，汇丰由此成为中国内地首家获此业务资格的外资银行。

--中国票据市场：转贴利率本周稳中略升，交投尚活跃但供大于求

中国票据市场转贴利率本周稳中略有上行。交易员称，本周票据市场交投较为活跃，不过总体上供大于求，转贴利率整体平稳中较上周小升；资金面虽偏于宽松，但对市场影响不大。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌至月内新低，欧洲央行鸽派举措间接打压人民币

人民币兑美元即期早盘随中间价跌至月内新低，中间价亦跌185点至三周低点，因隔夜欧洲央行鸽派决定影响，但开盘后逢高结汇需求缩减日内跌幅。交易员表示，欧元跌至三个月低位，美元指数因此突破此前波动区间，这或对人民币形成中期压力。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至95.02

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.25%至95.02；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.95。

--表格：中国外汇市场9月成交额环比下降8.30%--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，2017年9月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交13.77万亿元人民币（等值2.10万亿美元），按美元计环比下降8.30%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收创近22个月新高，大盘维持3,400点上方震荡整固

中国股市沪综指续收创近22个月新高，并为连六日上涨。分析师指出，今日大盘通过强势振荡以巩固突破3,400点的有效性。盘中一度上攻至3,421点附近，银行、保险板块成为助涨主力，但钢铁、煤炭等资源类板块全面调整。随着后期成交量有望缓慢放大，市场格局有望出现权重股搭台，题材股唱戏的局面。

--中国期市：铁矿石期货收跌5.6%，因中国钢厂减产打压需求

中国铁矿石期货续跌，因全球最大铁矿石消费国中国的钢厂减产，削弱对原材料铁矿石的需求，并促使交易商加大空头押注。

--企业并购：中国海航洽谈收购当当网，估值料逾10亿美元--消息

两名直接知情人士向路透表示，中国海航集团正在洽谈收购电商企业当当网的控股股权，对当当网的估值可能超过10亿美元。

--中港股业绩：万科第三季净利37.88亿元同比增30.13%，前三季增34.23%

中国大型房地产企业--万科发布三季报，今年第三季实现净利润37.88亿元人民币，同比增长30.13%；前三季实现净利润110.91亿元，同比增34.23%。

--中港股业绩：中兴通讯前三季净利增长36.58%，主因投资收益大增

中国大型通信设备企业--中兴通讯公布三季报，前三季实现净利39.05亿元人民币，同比增长36.58%；主要原因之一即是投资收益大幅增加。

--中股业绩：顺丰控股第三季净利同比增14.6%，料全年净利46.93-49.93亿元

中国大型快递公司--顺丰控股发布三季报，今年第三季公司实现净利润17.62亿元人民币，同比增长14.59%；前三季度实现净利润36.45亿元，同比增10.80%。

--香港新股：雷蛇周一将在香港启动IPO，拟筹至多5.5亿美元--IFR

国际金融评论(IFR)援引知悉情况的消息人士报导称，游戏硬件制造商雷蛇计划周一在香港启动首次公开发行(IPO)，拟筹资至多5.5亿美元。雷蛇得到英特尔(Intel)INTC.O和香港亿万富豪李嘉诚的投资支持。

--美股业绩：百度第三季总营收增长，但第四季营收预估不及预期

中国互联网搜索巨头百度预计其12月当季的营收将不及分析师预期，因该公司加大了在人工智能和自动驾驶技术方面的投资。

--中国能源：小型矿企处境愈发艰难，与国有煤企差距扩大--官员

中国煤炭工业协会副会长姜智敏表示，在关掉低效过时的产能后，中国小型煤企仍在亏钱且难以偿债，他们只能错过煤价上涨的时机。

--中港个股：中国铝业旗下五公司拟引第三方投资者，增资额不超160亿元

中国铝业股份有限公司公告称，旗下五家全资子公司拟引入第三方投资者增资，预计增资额不超过160亿元人民币。

--中港个股：中国交建拟以14.5亿加元收购加拿大工程公司Aecon

中国交通建设股份有限公司公告称，全资子公司中交国际拟以一家SPV（特殊目的公司），以现金全面收购加拿大工程公司AeconARE.TO，预计收购代价为14.5亿加元（约合人民币75.09亿元）。

--香港个股：山水水泥接获联交所通知，拟展开取消其上市地位的程序

停牌两年半的中国山水水泥表示，接获香港联交所通知，拟根据上市规则第6.01(1)及/或(4)条，展开取消该公司上市地位的程序。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)