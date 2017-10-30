《路透晚报》--10月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：2019年起省级地区GDP由国家统一核算，统一发布--国家统计局

中国国家统计局副局长李晓超表示，2019年起，各省（自治区、直辖市）生产总值核算由现行的省级统计机构核算，改革为国家统计局和省级统计机构共同开展的统一核算；利用地区与国家相衔接的基础资料，以确保地区生产总值汇总数据与国内生产总值数据基本衔接。

--路透调查：中国10月官方制造业PMI料降至52，经济总体运行依旧平稳

路透综合36家分析机构的预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计降至52.0，脱离上月触及的逾五年高点，显示去产能、环保限产等政策的影响将持续存在；不过经济总体运行料仍平稳，不会有太大起伏。

--投行观点：将中国明年GDP增速上调至6.9%，CPI或升至2.5%--中金

中国大型投行--中金公司表示，将中国2018年实际GDP增速预测上调至6.9%，因其对大众消费、房地产投资以及制造业产能投资增长的预期更为乐观，全年CPI可能从2017年的1.6%上升至2.5%，而PPI或将回归“常态”至3%左右。

--中国环保：9月空气质量较差排名河北再占六席，北京亦上榜--环保部

中国环保部上周六发布重点区域和74个城市空气质量状况显示，9月空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：邢台、石家庄、太原、邯郸、唐山、保定、北京、廊坊、郑州和天津市，河北再占六席，北京亦上榜单。而京津冀区域13个城市优良天数同比下降14.1个百分点。

--中国反腐：全国推开国家监察体制改革试点，完成省、市、县三级监察委组建

中共中央办公厅印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》，部署在中国全国范围内深化国家监察体制改革的探索实践，完成省、市、县三级监察委员会组建工作，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

--香港经济：粤港澳大湾区各重大机遇已在眼前，惟独人才不足--罗兵咸永道

国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）称，粤港澳大湾区各样重大机遇已在眼前，惟独是人才不足，建议区内各城市之间应加强合作，吸引资金及世界级人材，以确保大湾区的可持续发展。

--中美贸易：美国商务部初裁中国产铝箔在美倾销，将征收反倾销关税

美国商务部表示，初裁中国产铝箔在美国市场存在倾销行为，将征收97%-162%的反倾销关税。美国商务部在公告中称，2016年美国从中国进口的铝箔产品金额为3.89亿美元。美国商务部将于2018年2月23日作出最终裁决。

--《独家新闻》随特朗普访华的企业代表团将以能源及大宗商品业者为主

据路透看到的一份初步名单，美国能源与大宗商品企业将是陪同总统特朗普11月访华的企业代表团主力。知名科技与金融企业大多缺席，反映出华盛顿在促使中国开放这些产业方面进展缓慢。

--东北亚情势：韩国外交部称，中韩六方会谈代表周二将在北京会晤

韩国外交部称，韩国六方会谈代表Lee Do-hoon和中国六方会谈代表孔铉佑周二将在北京举行会晤。韩国外交部在声明中称，这将是这两位六方会谈代表上任以来进行的首次会晤，也是韩国、美国及日本六方会谈代表近期会议的延伸。

【金融】

--《路透基点特写》华泰金融控股跨出大中华，放眼东南亚夹层融资业务

华泰证券旗下全资子公司--华泰金融控股(香港)正将目标锁定东南亚及前沿市场，寻求在大中华收购融资业务之外建立起夹层融资业务。华泰金控2014年开始建立一个海外投资金融平台，为仍在发展之中的亚洲杠杆融资市场提供各项服务，包括承销、私人投资、及结构性融资等等，目前则认为东南亚企业信用风险与中国不相上下，甚至更胜一筹。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,500亿元逆回购操作，单日净投放400亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期300亿元，63天期500亿元。据此计算，单日将净投放400亿元。

--中国债市动态：10年国债收益率升破3.90%再创三年新高，恐慌情绪加剧

继早盘大跌后，中国债市午后恐慌情绪有所加剧，随着止损盘不断涌出，银行间债市10年国债活跃券收益率升破3.90%，再创2014年10月来新高，中金所10年国债期货主力合约亦扩大跌幅至逾1%。

--中国货币市场：央行净投放规模有限资金续紧，临近月末心态不佳

中国银行间市场资金面紧势有增无减，因央行在公开市场净投放规模不大，主要大行出资有限。交易员表示，临近月末流动性一般均会收紧，加之本周公开市场逆回购和MLF到期逾万亿重压，目前市场心态不佳。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.4550%，五年4.5533%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三和五年固息债，中标收益 率4.4550%和4.5533%，对应投标倍数3.44倍和3.83倍。

--新债招标：中国五年续发特别国债中标收益率3.9206%，投标倍数2.67倍

业内人士透露，中国财政部上午续招标发行的五年期特别国债加权中标收益率3.9206%，边际中标收益率为3.9812%，投标倍数2.67倍。

--《中国新债预测》国开行1/5/10年债收益率均值为3.91%、4.50%、4.48%

中国国家开发银行周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示， 近来债市弱势加剧，今日二级市场更是出现破位收益率飙涨，午后略现企稳迹象但时间短暂，料后市仍有反复 ，脆弱情绪主导下一级市场也难有起色，明日三期债预测均值为3.91%、4.50%和4.48%。

--中国货币市场：585家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,397亿

中国深圳南山宝生村镇银行、云南弥勒农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有585家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,397亿元人民币。

【外汇】

--《市场洞察》干扰消除人民币汇率弹性上升，远期市场已现好兆头

中国9月外汇市场交易环比虽然小幅回落，但受监管层调降远期售汇风险准备金影响，远期市场交易额劲升并恢复到8.11汇改前水平。随着人民币汇率弹性不断提升，若企业选择继续“裸奔”的成本也将跟着大幅上升，这从客观上将会刺激包括远期在内的衍生品市场的发展。

--中国汇市：人民币小幅收升，波动区间较小机构趁机做大成交量

人民币兑美元即期小幅收升，中间价则微跌。交易员表示，外部欧美政治均存较大不确定性，人民币走势震荡方向不明，而日内波动较小，部分机构积极做大成交量，争取年底排名。月中实需购汇涌出之前，料人民币走势相对稳定，维持区间内波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.99

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.03%至94.99；SDR篮子指数微升至95.54，BIS篮子指数微跌至95.89。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均上行，CFETS指数上涨至95.02

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(27日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.40%至95.02，较2014年底则仍下跌4.98%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫创逾两个半月最大单日跌幅，资金面偏紧叠加卖压加重

中国股市沪综指放量收跌，创逾两个半月最大单日跌幅。分析师指出，今日早盘股指快速放量下跌，随后大盘震荡略收窄跌幅，个股跌多涨少。由于此前大盘连涨多日获利卖压较重，加之年底资金面偏紧，沪综指3,400点整数关口技术压力加大，导致今日市场风险集中释放，料后市结构性调整行情仍将延续。

--中国新股：证监会下发新一批九家企业IPO批文，募资总额至多95亿元

中国证监会公告称，核准新一批九家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额不超过95亿元人民币。

--中国股市：国内经济前景乐观，行业龙头将成长期赢家--瑞银资管

在外界对于近阶段中国经济及股市趋向摇摆不定之际，瑞银资产管理（香港）公司中国股票投资总监施斌表示，对于宏观经济和A股市场持乐观态度，以行业龙头为代表的蓝筹股将成为长期赢家。

--中国基金：9月底公募基金净值小幅增长，QDII基金净值规模下滑

据中国基金业协会公布数据，截止9月底，中国国内公募基金管理公司、券商资管和保险资管等机构管理的公募基金规模达11.14万元人民币，较上月增加844.82亿元；其中货币基金仍为增量的主要来源。

--中国期市：铁矿石期货跌至四个月低点，冬季钢厂限产或抑制需求

中国铁矿石期货下跌逾2%，至四个月低点，恐连续第二个月录得月线跌幅；因为中国政府冬季控霾行动抑制钢厂生产，加剧铁矿石需求下降担忧。

--《分析》中国房价降温促使一些地产公司寻求降低风险

随着中国房价泡沫逐步被挤掉，有越来越多迹象表明，一些房地产开发商，特别是有较高债务负担的那些公司，变得有所收敛。他们正在削减资产负债表杠杆比率，或者通过和其他房地产公司建立合资企业来购地，以便降低风险，或者多元化至其他业务。

--《焦点》中国低成本资金涌入全球飞机租赁市场，行业生态丕变

周一发表的一份研究结果显示，来自中国的大量低成本资金正在重塑全球飞机租赁市场；在全球租赁业者动用的2,610亿美元资金中，中国资本占了28%。这远高于九年前的5%。

--中国企业：京东到家全面布局无人零售，智能货柜已进驻腾讯平安

无人零售正逐步成为中国新的投资风口，京东关联企业京东到家宣布，其战略业务智能货柜取得重大突破，业务已覆盖北上广深等一线城市，并进驻腾讯0700.HK、平安金服、58同城WUBA.N、京东等知名企业。

--中港股业绩：工行第三季净利同比增长3.35%，不良贷款率降至1.56%

以资产计中国最大商业银行--工商银行公布，该行第三季度归属于母公司股东的净利润为750.04亿元人民币，同比增长3.35%；9月末不良贷款率为1.56%，较上年末下降0.06个百分点。

--中股业绩：绿地控股前三季净利增10.86%，现金流创历史新高

中国大型房企--绿地控股公布三季报，前三季净利65.63亿元人民币，同比增长10.86%。值得关注的是，同期现金流创历史最高，预收款高企，预示着未来业绩增长稳定性提升。

--中股业绩：浦发银行前三季净利同比增长2.97%，并拟发至多500亿可转债

中国大型股份制银行--浦发银行公告，今年前三季度实现净利润418.92亿元人民币，同比增长2.97%；同时并拟发行不超过500亿元可转债，期限六年。

--中股业绩：宝钢前三季净利同比增96%，预计全年净利增50%以上

在中国钢铁行业盈利全面复苏之际，国内最大钢企宝钢股份公布三季报，前三季公司实现净利116.68亿元人民币，同比增长95.52%。

--香港个股：融信中国以先旧后新方式配股筹资逾12亿港元

中国物业开发商--融信中国宣布，将以先旧后新方式，配售最多约1.4245亿股股份，集资最多约12.1亿港元，将作为一般营运资金。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)