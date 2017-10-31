《路透晚报》--10月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：10月官方PMI双双回落预示四季度开局偏弱，经济升温苗头减退

中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。同日公布的10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。

--中国房地产：北京市住房租赁监管和服务平台上线，成为加快购租并举载体

中国北京市发展住房租赁市场又有新进展，北京住房城乡建设委表示，北京市住房租赁监管平台上线运行，同时市房地产中介协会、链家、我爱我家、建设银行建立的服务平台也已同步上线，这是加快建立租购并举的住房制度的重要载体。

--香港经济：第四季中小企营商指数及零售分类指数上升，齐创两年新高--调查

香港生产力促进局公布的调查显示，今年第四季的中小企业综合营商指数回升，按季升2.2点至46.5，为两年来新高；同时，零售业气氛亦显著改善，行业分类指数同见两年高位。

--台湾数据：第三季经济成长概估3.11%创两年半高位，连续第六季正成长

台湾主计总处公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.11%，明显优于市场预估的2.15%，年增率创2015年第一季4.01%以来高位，并为连续第六季正成长。

--香港房地产：9月私人住宅楼价指数连11个月攀新高，惟按月升幅年内最慢

香港差饷物业估价署发表临时数字显示，今年9月全港私人住宅楼价指数连续第11个月创新高，惟按月升幅比8月份减慢，且为今年以来涨幅最低的一个月；第三季楼价累计升2%，较前两季度均见放缓，楼价上升动力减速。

--中美关系：特朗普访华前夕，中国石化考虑美国石油项目--消息人士

两名知情人士表示，在美国总统特朗普下周即将访华之际，中国国有石油巨头中国石化正在评估美国的两个项目，这两个项目可提高墨西哥湾岸区的原油出口，并扩大加勒比地区的储油能力。

--中美贸易：美国续视中国为非市场经济国家，是对实情的严重歪曲--中国商务部

针对美国商务部公布其在铝箔反倾销调查中开展的“中国市场经济地位”问题调查结论，仍将中国视为“非市场经济国家”，在对华反倾销调查中继续适用“替代国”做法。中国商务部对此表示，此举是对中国实际情况的严重歪曲，中方敦促美方切实履行国际义务，采取实际行动纠正错误做法。

--《焦点》韩中两国同意修复关系，摆脱萨德僵局

韩中两国政府已同意迅速展开行动，让两国关系回归正轨。韩国部署美国萨德反导系统，使韩中两国关系一年来陷入僵局，并导致两国贸易以及韩国企业在华利益受损。

--全球贸易：部分进口到中国的神户制钢产品清关推迟--神商股份总裁

台湾神商股份有限公司总裁表示，受数据造假丑闻影响，神户制钢进口到中国的产品清关被推迟。神商股份是神户制钢的贸易和营销子公司。

【金融】

--中国金融：央行就MLF续做进行询量，有望在本周五操作--市场人士

市场人士透露，中国央行已开始对本月内陆续到期的11月中期借贷便利(MLF)进行提前安排，今日向市场就MLF续做进行询量，并有望本周五操作。

--香港数据：9月M-3货币供应按年增加13.2%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布2017年9月货币供应数据，其中M-3按年增加13.2%。

--香港数据：9月底止外汇基金总资产降至39,025亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年9月底止外汇基金总资产为39,025亿元，较8月底减少99亿港元。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,000亿元逆回购操作，单日净投放800亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额3,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期600亿元，63天期1,000亿元。据此计算，单日将净投放800亿元。

--中国债市动态：期货走高现券企稳震荡，PMI回落及MLF询量缓和情绪

中国银行间债市早盘企稳震荡。交易员称，10月官方PMI低于预期，及央行早早询量周五的MLF需求等，平复现券前日的恐慌情绪，收益率暂止住升势，脱离昨日盘中高点。不过因月末资金面持续紧张，收益率修复程度有限。

--中国货币市场：月末资金整体紧势加剧，非银机构隔夜回购价格续升

月末最后一天，中国央行公开市场净投放量仅略增，本周即使续做MLF也难解近渴。另一方面，银行类机构出于时点指标考核考虑，出资更为谨慎，导致银行间市场资金面紧势加剧。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.9392%，10年4.4550%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一、五和10年固息债，中标收益率分别为3.9392%、4.4160%和4.4550%，此前市场预测均值3.91%、4.50%和4.48%，三期债对应投标倍数3.45倍、4.60倍和2.98倍。

【外汇】

--中国外汇：9月服务贸易逆差222亿美元，货物和服贸顺差环减逾五成--外管局

中国国家外汇管理局公布，9月份服务贸易逆差222亿美元，逆差额较上月的246亿美元减少9.53%，其中旅行差额占比达到78.07%，运输差额占比亦达到23.30%。另外，当月货物与服贸顺差79亿美元，较上月的171亿美元环减53.85%。

--中国外汇：央行9月末外汇远期空头头寸归零，上月为净空头60.44亿美元

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至9月末央行的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸降为零，此前连续四个月维持在60.44亿美元水平；当月仍无多头头寸。

--中国汇市：人民币早盘劲升至逾一周新高，中美利差走阔提升资产吸引力

人民币兑美元即期早盘随中间价高开高走，盘中升200余点创逾一周新高。交易员表示，隔夜美指调整刺激人民币多头入场，但美指温和反弹走势并未变化，预计人民币升幅较有限，随着美联储下任主席人选、税改等落地，中期美指转升料续施压人民币。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.90

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.09%至94.90；SDR篮子指数微跌至95.46，BIS篮子指数微跌至95.83。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量反弹，杀跌动能减弱大盘窄幅震荡

中国股市沪综指缩量反弹。分析师指出，今日大盘弱势反弹，股指全天在昨日收盘点位附近震荡整理，尾盘指数小幅上扬，以高端制造为代表的中小盘股走势坚挺。技术上看，目前大盘仍处下跌形态，料沪综指短期仍有下跌调整空间，但幅度已不大。

--中国证券：10月末QFII获批额度持平于944.94亿美元—外管局

中国国家外汇管理局公布数据显示, 截至10月30日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度持平于944.94亿美元；上月末为944.94亿美元。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创七个月高点

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓 建议配比创七个月高点。由于新公布的宏观经济数据有助于提振基本面预期，部分基金经理增加股票配置。

--《独家新闻》鼎晖投资和商汤科技拟筹资4.5亿美元投资人工智能--消息

两名了解情况的消息人士告诉路透，中国鼎晖投资(CDH Investments)和香港初创企业商汤科技(SenseTime)要募集大约30亿元人民币(4.53亿美元)投资于从事人工智能(AI)研究的公司。

--中港个股：工银国际首度获标普长期发行人A-评级，未来展望稳定

中国工商银行于香港的投行分支--工银国际有限公司称，获标准普尔首次给予长期发行人A-评级及短期发行人A-2评级，未来评级展望为稳定。

--中港个股：中远海控拟定增A股募资至多129亿元，中远海运集团认购50%

中国中远海运控股股份有限公司刊登公告称，拟定向增发A股股份募集至多129亿元人民币，间接控股股东中国远洋海运集团有限公司将认购增发股份的50%。

--中港股业绩：中石油第三季净利增近3倍，惟销售板块获利大减因竞争加剧

中国最大石油及天然气生产商--中国石油第三季净利同比大增3倍，惟销售板块获利大减，反映内地市场竞争加剧，且情况令人担忧。

--中股业绩：上港集团前三季度实现净利47.63亿元，同比增长20.35%

中国大型港口企业--上港集团公布季报称，前三季度公司实现净利47.63亿元人民币，同比增长20.35%。

--中股业绩：上汽集团前三季净利同比增6.7%，每股收益2.122元

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司刊登三季报，前三季公司实现净利246.39亿元人民币，同比增长6.7%。

--中港股业绩：中信证券前三季净利下降0.18%，完成与华夏基金股权转让

中国最大券商--中信证券公布三季报，前三季度实现净利79.27亿元人民币，同比下降0.18%；实现营业收入284.99亿元，同比增幅为5.40%；每股收益0.65元。

--香港个股：嘉能可取消在港第二上市，预期明年1月底正式除牌

全球最大商品交易商--嘉能可宣布，建议其股份在香港联交所撤回上市，预期明年1月10日收市后停止买卖，1月31日正式除牌。

--香港个股：港交所有优势承接沙特阿美亚洲上市，但需更多努力--CEO

港交所行政总裁李小加表示，港交所有充分的理由成为沙特阿美的亚洲上市地点，但需要付出更多努力才能得到该业务。

--香港个股：中粮包装向清远加多宝增资20亿元人民币，将持股30.58%

中粮集团旗下的中粮包装宣布，将通过对清远加多宝增资20亿元人民币，从而持有后者30.58%的股份。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)