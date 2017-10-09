《路透晚报》--10月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《中国数据观测》低基数及外需向好料带动9月出口加速，贸易顺差续收窄

路透综合约20家机构预测中值结果显示，受外需向好和低基数效应推动，中国9月出口同比增速料回升至8.8%；同时，受进口商品价格上涨的影响，进口增速亦有望小升至13.5%；当月贸易顺差则可能收窄至395亿美元。

--中国数据：财新9月服务业PMI降至21个月新低，综合PMI亦跌至三个月低位

财新/Markit联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的52.7降至50.6，创下21个月低点；9月综合PMI指数从8月的52.4降至51.4，为6月以来低位。

--中国旅游：十一长假接待国内游客人次和旅游收入同比增幅均逾一成--旅游局

中国国家旅游局数据中心综合测算，今年“十一”假日期间（10月1日至8日），全国共接待国内游客7.05亿人次，实现国内旅游收入5,836亿元人民币，按可比口径前七天与2016年同比计算，分别增长11.9%和13.9%。

--中国经济：“十一”黄金周全国零售和餐饮日均销售额同比增一成--商务部

据中国商务部监测，今年“十一”黄金周（10月1日至8日），国庆、中秋“双节”相逢，形成八天“超长”假期，全国零售和餐饮企业实现销售额约1.5万亿元人民币，日均销售额比去年“十一”黄金周增长10.3%。

--中国经济：初步预计三季度GDP增长6.8%左右，CPI上涨1.5%--社科院报告

中国社会科学院财经战略研究院日前发布报告称，本轮经济周期的主要推动力来源于供给侧改革、房地产复苏以及国际经济复苏三个方面。初步预计2017年三季度GDP增长6.8%左右，消费物价指数（CPI）上涨1.5%。

--中国反腐：五年来立案审查中管干部280多人，厅局级干部8,600多人--中纪委

中国中纪委周六称，十八大以来中国持续保持着遏制腐败高压态势，截止2017年6月底共立案审查中管干部280多人，厅局级干部8,600多人，县处级干部6.6万人。

【金融】

--中国数据：9月末外汇储备3.109万亿美元，连续八个月回升--央行

中国央行公布，9月末中国外汇储备为31,085.1亿美元，环比增加169.83亿美元，为连续八个月增加，8月为增加108.07亿美元；9月末,官方储备资产中黄金储备为760.05亿美元，环比减少16.97亿美元。

--中国央行：9月开展MLF操作共2,980亿元人民币,SLF操作共688.45亿元人民币

中国央行公布，9月开展MLF操作共2,980亿元人民币,SLF操作共688.45亿元人民币。9月末，中期借贷便利（MLF）余额为43,540亿元人民币,常备借贷便利（SLF）余额为636.83亿元人民币,抵押补充贷款余额为25,365亿元人民币。

--中国金融：定向降准非变相全面降准，稳健货币政策取向不改--金融时报

中国央行主管的金融时报刊登记者评论文章称，央行宣布自2018年起对普惠金融实施定向降准只是政策微调，不是变相全面降准；对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。

--《中国数据观测》9月新增贷款将微升至11,000亿元，M2增速料与上月持平

路透综合约22家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款将较上月小幅增加至11,000亿元，虽然银监会等监管部门近期加强了对个人消费贷款的监管，但在金融去杠杆大背景下，表外融资转回表内将继续推动信贷增长，对消费贷严监管带来的影响有一定抵消作用。

--中国证券：证监会研究实施差异化监管，对部分券商给予更灵活资本约束

中国证监会相关负责人近日表示，对国内证券行业，证监会正研究实施差异化监管，对业务运营规范、风险管理能力强的证券公司给予更灵活的资本约束，为规模化经营和集团化发展创造空间。

--新闻稿：中国去杠杆政策可能施压银行资本与流动性水平--标普

标普预计未来两年国内银行的资本与流动性状况将趋紧。虽然银行融资成本可能已触顶，但随着银行逐步转嫁抬升的融资成本，同时贷款增速继续高于存款增速，企业和个人贷款利率可能进一步上升。这将导致利率上升引发负面循环、资产质量恶化和资本不足等尾部风险提升。

--《路透基点特写》台湾银行业者涌向资本支出贷款，寻求更高回报

具有较强信用状况的台湾企业正在转向银团贷款为资本支出融资。这股投资潮流可能帮助提振台湾经济。

【固定收益】

--中国金融：央行就MLF续做进行询量，有望在本周五操作--市场人士

市场人士透露，中国央行已就本月将到期的MLF（中期借贷便利）续做进行询量，有望在本周五（13日）操作。他们并称，本次央行可能还会延续此前几个月的模式，即通过一次操作续做全月到期的MLF。

--中国公开市场：国庆长假后首日继续暂停操作，单日净回笼1,800亿元

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。继国庆长假前两日暂停操作后，逆回购已连续第三个交易日缺席；据此计算，单日将净回笼1,800亿元。

--中国债市动态：资金紧张现券期货均走弱，MLF续作消息影响不大

中国国庆长假后首个交易日，银行间债市早盘现券收益率小幅上行，国债期货下跌。交易员称，今日资金面依然呈收敛之势，且长假期间海外风险资产上行，打击避险人气；虽有消息指本周五央行将续作到期MLF，但市场对此几无反应。

他们并认为，节前中国央行定向降准不改稳健货币政策基调，未来流动性紧平衡仍是主趋势。

--中国货币市场：节后首日资金续紧，准备金例行调整叠加公开市场净回笼

十一长假后首个交易日，中国银行间市场资金面延续紧势，因今日存款准备金例行调整，不少机构多为补缴，且央行公开市场零操作，大额净回笼叠加施压。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.2687%，五年4.3273%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年期固息债，中标收益率分别为4.2687%和4.3273%，对应投标倍数3.37倍和3.32倍。

--中国信用债：9月共有50只信用债取消发行，规模395.9亿环比降逾四成

据路透不完全统计，9月中国债市共有50只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计395.9亿元人民币，金额较8月环比减少超过四成。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘大涨逾200点后缩减涨幅，FED加息预期料施压人民币

人民币兑美元即期早盘大涨逾200点后缩减涨幅，中间价则跌至近一个半月低点。交易员表示，国庆节期间美元指数仍小升，中间价承压下行；但今日部分交易员仍在休假，市场成交极为清淡，很小单子即可造成市场较大波动，短期人民币料维持宽幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至94.51

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.18%至94.51；SDR篮子指数微升至95.06，BIS篮子指数微升至95.36。

--香港数据：9月底止外汇储备资产为4,192亿美元—金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年9月底止官方外汇储备资产为4,192亿美元，较上月底增加54亿美元。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，长假期间利好效应有限大盘冲高回落

中国股市沪综指收升。分析师指出，受国庆长假期间外围市场走强和定向降准利好消息刺激，今日大盘大幅高开，但投资者高位套现及观望心态依然浓厚，追高意愿明显不足令股指逐级回落缩减大盘升幅，料短线仍有调整空间。

--《焦点》中石化拟赔本出售阿根廷油气资产，估值7.5-10亿美元--消息

三名了解情况的消息人士称，中石化的顾问已经把该公司在阿根廷的石油资产推荐给10多个潜在买家，因为亏损以及劳工问题促使中石化撤出该业务。

--中国房地产：黄金周热点楼市成交量同比跌约八成，三四线基本持平--中原地产

在楼市调控持续加码的背景下，今年中国热点城市楼市进一步降温。新华社周日援引房地产中介机构中原地产研究中心统计数据称，黄金周前六日，热点30城网签量同比平均跌幅约八成；但三四线城市成交同比基本持平，楼市分化行情持续。

--中港个股：宝武钢铁旗下四源合基金拟参与重庆钢铁重整，出资比例未知

中国钢铁生产商--重庆钢铁发布破产重整新进展公告，宝武钢铁旗下四源合基金以及重庆战略性新兴产业股权投资基金拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与公司重整；不过公告未显示具体出资比例。

--企业并购：嘉能可取代中国石化，将收购雪佛龙南非及博茨瓦纳资产

大宗商品贸易商及矿商嘉能可(Glencore)趁虚而入取代中国石化，与当地投资者达成协议将收购雪佛龙在南非和博茨瓦纳的资产。

--中国个股：绿地控股与同济大学合组科创公司，合作建设特色小镇

中国大型房企--绿地控股正不断扩大与知名高校的合作，加速科技创新与产业经济的融合。该公司周日宣布，与上海同济大学发起设立同济绿地科技产业集团公司，双方还将在上海奉贤、浙江嘉兴平湖等地的特色小镇建设方面展开合作。

--香港个股：电视广播称通讯局须评估股权变动申请，回购计划受阻

香港主要免费电视营运商--电视广播上周虽获高等法院裁定其股份回购的司法覆核胜诉，但公司指，通讯事务管理局表明，在公司2015及2016年提交的两项股权变申请事项获完满解决前，不认为考虑公司股权架构变动的任何进一步申请是适合或合理的。

--香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团目标本周进行上市聆讯--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，腾讯旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划本周为其6-8亿美元的香港IPO（首次公开发售）寻求联交所上市委员会批准。（完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)