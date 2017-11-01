《路透晚报》--11月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：基本养老保险基金投资总额4,300亿元，1,800亿已到账--人社部

中国人力资源和社会保障部表示，基本养老保险基金投资稳步开展，北京、安徽等九个省（区、市）政府与社保基金理事会签署委托投资合同，总金额4,300亿元人民币，其中1,800亿元已到账并开始投资。职业年金基金归集户管理暂行办法出台实施。

--《综述》中国财政部警示PPP发展风险隐患，将清理出库不具备条件的项目

PPP（政府与社会资本合作）作为中国政府稳定投资和化解地方政府债务负担的重要工具，项目落地速度不断加快。财政部官员表示，PPP市场潜力巨大，但发展中也积累了一些隐性风险，将着力塑造长效机制，加强风险防控，将不具备条件的项目清理出库，并对社会资本不实际承担风险的项目不得安排财政资金。

--中国数据：财新10月PMI持平于上月的51，制造业稳步扩张但成本压力仍大

财新中国10月制造业PMI持平于上月，连续五个月扩张。分项显示制造业订单有所改善，但生产步伐放缓，价格指数仍处于高位，预示在低库存之下中下游行业未来或面临更大的成本压力。

--中国政策：耕地承包期届满后拟再延30年，三项改革试点延一年--全国人大

中国全国人大常委会近日审议农村土地承包法修正案草案，明确国家依法保护农村土地承包关系稳定并长久不变。为了给予农民稳定的土地承包经营预期，规定耕地承包期届满后再延长30年。并拟将农村土地制度三项改革试点期限延长至明年年底。

--香港经济：世界银行公布便利营商排名榜，香港下跌一位排行第五

香港在世界银行稍早发表的《2018年营商环境报告》的便利营商排名榜中，由上一年的第四位下跌至第五位，主要原因是在企业“解决无力偿债”的框架方面得分下跌。政府发言人周三表示，正就设立法定企业拯救程序拟备条例草案，此举将有助增强有关制度。

--澳门经济：10月博彩收入按年升22.1%，连升15个月

澳门政府公布，今年10月博彩收入按年升22.1%，连续15个月录得增长。

--《焦点》美国认为中国向市场经济的转变正处于“收缩”状态--美高官

美国特朗普政府一名高官称，美国相信，要与中国在一系列贸易问题上取得进展已变得愈加困难，而北京当局似乎正走在一条“收缩的轨道”上。

--中韩关系：双方应共同努力推动半岛无核化，寻求政治外交手段--中国外交部

中国外交部表示，中韩双方认为，应共同努力推动半岛无核化进程，维护半岛和平与稳定，继续通过政治外交手段寻求解决问题。双方表示将为此加强沟通和合作。

【金融】

--中国央行：10月开展SLF操作共249.5亿元人民币，MLF操作共4,980亿元

中国央行称，为满足金融机构临时性流动性需求，今年10月，央行对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共249.5亿元人民币，其中隔夜13.31亿元、7天221.10亿元、1个月15.09亿元。

--两岸金融：台湾银行业第三季大陆曝险金额增至1.71兆台币，占净值比0.53倍

台湾金融监督管理委员会公布，2017年第三季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计为1.71兆(万亿)台币，占净值比重为0.53倍；曝险金额及占净值比重同步走扬，连续第二季走高。 【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,400亿元逆回购操作，与到期量完全对冲

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额2,400亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期400亿元，63天期600亿元，与今日逆回购到期总量完全对冲。

--中国债市动态：资金面好转期现货续走暖，国债招标结果好于预期

中国银行间债市早盘延续暖势，随着月初资金面好转，现券买气进一步升温；一级市场方面，财政部发行的一年及10年国债新券中标利率低于预期，尤以10年期定位大幅低于二级，提振活跃现券收益率又有所下行。

--中国货币市场：月初资金面明显好转，供给平稳短期无忧

中国银行间市场资金面明显好转，大行和股份制银行融出积极。交易员称，跨月结束机构出钱顾虑减少，隔夜和七天等主要期限市场供给相对平稳；月初市场扰动因素不多，预计未来几天流动性仍会延续偏松的态势。

--新债招标：中国一年国债中标利率3.54%，10年期3.82%--业内人士

业内人士透露，财政部上午招标发行的一年期及10年期固息国债，中标利率分别为3.54%和3.82%，均低于此前市场预测均值3.55%和3.88%。财政部公告稍后显示，10年固息国债获得2.1亿元人民币追加认购，最终发行量为322.10亿元；同时招标的一年期国债则未获追加。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.8661%，10年4.5673%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、七和10年三期债，中标收 益率为3.8661%、4.5160%和4.5673%，对应投标倍数3.32倍、4.77倍和3.50倍。

--《中国新债预测》国开行三年和七年增发债收益率均值为4.35%、4.51%

中国国家开发银行将招标增发三年和七年两期债。 路透调查显示，债市在大跌过后近两日持续回暖，但市场重挫过后有效摆脱弱势仍需时日， 考虑到明日两个期限二级交投不活跃，预计受交易资金关注有限，需求主要看配置户，两期 债收益率预测均值为4.35%和4.51%。

--中国信用债：10月信用债取消发行期数和规模双降，市场转恶后期较为集中

据路透不完全统计，10月中国债市共有29只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计203.5亿元人民币。在10月国庆中秋假期影响下，取消发行债券期数和金额都较9月明显下降。不过随着债市走恶，临近月末取消发行较为集中。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量小升至近两周高点，等待美联储决定公布

人民币兑美元即期早盘放量小升至近两周高点，中间价亦升近百点至6.63元。交易员表示，国际市场整体平稳静待美联储利率决议，月初时点购汇需求相对较少，下行压力并不大，若美指表现平稳预计人民币仍将维持6.6-6.65元区间宽幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.07

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.19%至95.07；SDR篮子指数微升至95.57，BIS篮子指数微升至95.98。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，市场分歧加大3,400点关口现反复争夺

中国股市沪综指小幅小升。分析师指出，今日大盘在3,400点整数关口附近出现反复争夺，此前领涨板块出现冲高回落迹象，导致市场震荡加大。目前市场流动性有偏紧迹象，场内对资金紧张的担忧加剧，令大盘上冲存在后顾之忧。

--中国证券：前三季上市公司业绩稳步增长，传统周期行业表现亮眼

中国沪深交易所发布三季报总结指出，报告期内上市公司业绩稳步增长，营业收入和净利润实现双增，印证供给侧结构性改革成效进一步显现。

--中国证券：深交所将围绕成熟市场和“一带一路”两大方向重点布局--总经理

中国深交所总经理王建军指出，深交所将围绕成熟市场和“一带一路”两大方向，在地域上形成广泛合作、重点突出的战略布局，打造世界领先的创新资本形成中心。中国资本市场有决心和雄心成为全球的资源配置中心。

--中国证券：沪深证交所周二两融余额逼近1万亿，创近22个月高点

中国股市沪综指周二收升0.09%。沪深证交所融资融券余额当日增加22.3亿元人民币，连续五天上升；两市两融余额为9,994.4亿元，创近22个月高点。

--中国期市：上海螺纹钢期货下跌，因前景不确定

中国钢材期货价格回落，因投资者担心河北省唐山市的减产力度可能不及他们的预期。河北省的钢铁大城唐山计划从11月中旬至明年3月中旬暂时减产共计1,821万吨。

--中国黄金：前三季度黄金产量同比下降近一成，消费量增15.49%--黄金协会

中国黄金协会表示，中国前三季度黄金产量313.089吨，同比下降9.98%；前三季度黄金实际消费量815.89吨，同比增长15.49%。

--《综述》新零售成为今年中国双十一电商节新标签，全球化进一步升级

九年前阿里巴巴尝试性推出的双十一购物节，发展到目前已不容置疑地成为全球最大的网上购物节。天生的互联网基因，使得双十一每年都有创新，并透示出电商业未来的发展趋向。

--企业并购：通化金马、金卫医疗寻求竞购澳洲医疗造影服务连锁--消息

据消息人士透露，两家中国公司也参与了对澳洲医疗造影服务连锁I-MEDRadiology Network的竞购，后者的估值可能超过10亿澳元(7.65亿美元)。

--中港个股：中远海能拟定增A股募资至多54亿元，中远海运集团认购大半

在中远海控周一晚抛出定向增发A股方案，其兄弟公司中远海运能源运输股份有限公司周二晚公告称，拟定增A股募资至多54亿元人民币，间接控股股东中远海运集团将认购不超过42亿元。

--香港个股：Coach有意将预托证券自主板退市，因交投量偏低

奢侈品牌Coach周三宣布，有意撤回公司预托证券在香港联交所主板上市，因交投量偏低及拟将资源集中投放在其第一上市地--纽约证券交易所。

--香港个股：太盟地产要求证监会及港交所向春泉产业信托采取行动

春泉产业信托的主要单位持有人太盟地产（PAG Real Estate）称，已去信证监会和香港交易所0388.HK要求就特别大会通函部分陈述向春泉产业信托采取适当行动，因该等陈述损害单位持有人的利益及可能妨碍投票。

--香港个股：中国华融拟发行24亿美元及4亿坡元票据，及7亿美元非次级永续证券

中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融公布，拟发行总值24亿美元及4亿新加坡元的担保票据，所得款项拟用作营运资金及一般公司用途。

--香港新股：阅文集团以招股价区间上限定价，集资83.3亿港元--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，腾讯旗下中国最大网上文学平台阅文集团以招股价区间上限定价，香港首次公开发售（IPO）集资83.3亿港元（11亿美元）。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)