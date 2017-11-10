《路透晚报》--11月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：重点推进金融等服务业有序对外开放，放宽市场准入--副总理

中国国务院副总理汪洋称，要以高水平开放促进深层次结构调整；在深化制造业开放的同时，重点推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。

--中国财政：10月财政收入同比增速降至5.4%，财政支出一年内首度下滑

中国财政部公布，10月全国一般公共预算收入16,234亿元人民币，同比增速降至5.4%；一般公共预算支出11,122亿元，同比下降8%。这也是自去年10月以来财政支出首次出现同比下降，财政部表示与部分支出在前期体现较多有关。

--《焦点》中国收紧大豆进口审批，可能冲击购买需求--消息人士

中国海关称，在中国海关与美国海关今年开展的两次知识产权保护联合执法行动中，中国海关查获了1,560多起输美侵权案件。

--中国政策：到2020年基本建立“准许成本+合理收益”的政府定价制度--发改委

中国国家发展改革委发布关于全面深化价格机制改革的意见称，进一步深化垄断行业价格改革。到2020年，市场决定价格机制基本完善，以“准许成本+合理收益”为核心的政府定价制度基本建立，实现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电价相当。

--香港经济：第三季GDP按年增长3.6%，政府预测全年增长率为3.7%

香港政府公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长3.6%，比第二季经修订的3.9%增速略为减慢；考虑到第四季经济情况，政府预测2017年全年经济增长3.7%。

--台湾经济：行政院拟借赋税优惠和友善环境留才，亦希望企业加速投资本地

台湾行政院表示，面对企业〞缺才、缺工〞的问题，将以赋税优惠留住人才，并打造友善环境以延揽外国、华侨人才回流台湾；同时也称希望企业加速投资台湾本土，以增强社会信心。

【金融】

--中国金融：中国大幅放宽金融企业外资持股比例限制，金融业竞争将更激烈

在美国总统特朗普结束对中国国事访问之后，中方宣布大幅放宽外资对金融企业的投资比例限制。市场人士普遍预计，此举有助丰富中国市场的金融产品和服务，同时将为未来中国金融行业带来更激烈的竞争。

中国财政部副部长朱光耀表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。

--中国金融：三季末商业银行不良率1.74%,核心一级资本充足率10.72%--银监会

中国银监会公布的监管指标显示，三季度末商业银行不良贷款率1.74%，连续三季度维持在该水平，显示不良贷款上升势头得到一定程度遏制的迹象。具体看，截至三季末，商业银行不良贷款余额继续上升至16,704亿元人民币，但关注类贷款占比连续下降至3.56%，环比降低0.08个百分点。

--中国金融：从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台属非法设立--互金协会

中国互联网金融协会发布风险提示称，目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台（含跨境）在中国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立，参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。

--中美金融：丝路基金与通用电气成立能源基础设施联合投资平台--外管局

中国国家外汇管理局发布消息称，丝路基金与通用电气(GE)成立能源基础设施联合投资平台，共同投资包括“一带一路”国家和地区的电力电网、新能源、油气等领域基础设施项目。

--中国金融：金稳委将制定大纲式监管规则，加强金融控股公司监管--金融时报

中国金融时报称，国务院金融稳定发展委员会负责人由国务院领导担任，比“一行三会”联席会议制度规格更高、权威性更强，有利于从机制上保证金融协调监管的效率和效果，未来大纲式的发展和监管规则将由金融委负责制定。

--《台湾金融市场一周展望》外资保守且季报临近尾声，台股仍待拨云见日

外资连续卖超且下周将是季报最后公布期限，料令台股持续阴天，不排除低档整理；惟整体而言全球经济复苏趋势向上，仍有利股市扬升，台股料可守住季线(10,572点)以上，并等待苹果族群新款手机良率扬升挹注营收。

他们表示，台股虽跌破月线(10,760点)关卡，但季线仍是强有力支撑，不致掼破。各方目前关注美国参议院的税改方案进度，因此仍是维系美国经济复苏的关键。 【固定收益】

--《分析》中国央行本周净回笼维持紧平衡，监管新时代中性维稳基调难改

在逆回购到期量对冲下，中国央行本周公开市场实现净回笼2,300亿元，不过单日净回笼规模逐步减力并终转为单日小幅净投放，调控流动性紧平衡并维稳意图明显；考虑到月度缴税周期临近，银行间资金面呈逐步收敛势头，机构预期亦稍显谨慎。

--中国债市动态：现券期货弱势不改，通胀忧虑升温和资金收敛加重谨慎情绪

中国银行间债市早盘现券收益率继续小幅上行，且金融债相比国债更显弱势，国债期货亦低开低走。交易员称，大宗价格上涨通胀忧虑回升，临近月中资金面逐步收敛，且美国加息预期浓厚，投资者情绪不佳主导市场。

--中国货币市场：资金面仍偏紧回购利率续走升，税期将至情绪偏谨慎

中国银行间市场资金面仍偏紧，回购利率大多亦继续走升。尽管央行公开市场今日转向小幅净投放，但因临近税期，机构在头寸管理上较为谨慎，尤其是对在上午的融出普遍有所控制。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.5782%，六个月3.6492%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为3.5782%和3.6492%，边际中标收益率3.6508%和3.7281%，对应投标倍数2.16倍和2.10倍。

--中国新债：农发行下周一招标增发至多110亿元两期债，期限三年和五年

中国农业发展银行公告称，将于下周一(13日)招标增发两期 固息债，包括追加发行在内，发行规模不超过110亿元人民币，期限三年和五年。

【外汇】

--《人民币综述》大家好！给大家介绍一个可操作的套利机会

近期境外机构持续增持中国境内金融资产，凸显人民币资产的吸引力，其中境外机构连续增持银行同业存单(NCD)引发市场关注，资金套利入市的推测不无道理，且可预期套利空间会存在一段较长时间，境外机构料会持续积极布局。

--中国汇市：人民币早盘随中间价微升，客盘购汇需求趋旺抵消美指下跌利好

人民币兑美元即期早盘随中间价微升，但大部分时间维持在昨日收盘价附近。交易员表示，美国税改不确定性仍较高，加上欧洲央行对市场释放较为积极信号，打压美元指数回落，但市场购汇需求趋旺抵消了美指下跌利好，人民币或延续区间横向波动。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线总体平稳，期权交投兴趣有所下降

中国境内美元/人民币掉期曲线本周基本持稳。交易员称，本周有持续的远期购汇盘，客盘有向上的支撑；而上方仍有大行的卖压，可能是到期续作，二者相抵让掉期长端的供需基本均衡，一年期掉期继续保持平稳。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.05

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.10%至95.05；SDR篮子指数微跌至95.68，BIS篮子指数微跌至95.93。

--台湾央行：将循序开放外汇指定银行办理外汇衍生性商品--立院报告

台湾央行称，在金融稳定前提下，央行仍将循序开放外汇指定银行(DBU)办理外汇衍生性商品；惟鉴于NDF具投机特性且极易干扰市场，因而对于DBU及海外分行办理台币NDF业务，宜保留适度监理规范。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创逾22个月新高，放宽金融业外资准入推高保险股

中国股市沪综指连续五日上涨，并再创逾22个月新高。分析师指出，今日大盘先抑后扬，午后在中国宣布大幅放宽金融企业外资持股比例限制的消息刺激下，保险股领涨并带动股指翻红上扬，中小盘股亦表现活跃，市场情绪趋乐观。

--《焦点》中国新股发行审核从严将常态化，再融资料相应获得更多倾斜

中国监管层针对新股首次公开发行（IPO）的审核正在日趋严格，意图从源头上把握好上市公司质量。新发审委的审核逻辑除了注重实质性、规范性条件和行业性特征判断外，其尺度把握更多从监管角度出发，对合规性、内控体系及财务数据的可靠性要求较高，未来新股发行审核从严或将常态化。

--《分析》中国投资者猛攻外资教育资产，因应国内激增的需求

中国投资者加紧抢购海外教育资产，因为越来越多的中国学生希望获得西方教育资源。据两位消息人士称，中信资本已提出收购Study Group。消息人士称，美国私募股权公司Providence Equity Partners正在出售Study Group，售价可能高达10亿美元。Study Group总部在悉尼，为大学生提供语言和预备课程。

--中国期市：铁矿石价格连跌第三天，市场担心钢铁减产措施殃及需求

中国铁矿石期货周五连续第三日下跌，市场担心随着中国在冬季展开钢铁减产行动，对铁矿石的需求将下降。中国北方的钢厂，加上其他工业工厂，已被要求从11月中旬起减产四个月，以应对当地的雾霾天气。

--汽车产业：中国10月汽车销量同比增长2%--中汽协

中汽协表示，今年10月中国汽车销量连续第五个月上升，凸显出这个全球最大汽车市场在年初有所放缓之后继续保持了增长动能。

--企业并购：黑石集团收购大陆台资包装企业洽兴包装

四位知情人士向路透表示，全球资产管理公司黑石集团已经达成协议，将以约8亿至9亿美元收购洽兴包装工业(中国)有限公司。汤森路透的资料显示，这将是黑石集团自2014年以来在中国的首笔私募股权投资。

--中国个股：祥源文化称因信息披露违规被处罚，赵薇夫妇被处市场禁入

中国祥源文化公告称，近日收到中国证监会处罚事先告知书，祥源文化、龙薇传媒等涉嫌信息披露违法违规案已由证监会调查完毕，证监会依法拟对祥源文化、龙薇传媒等相关当事人处以罚款，龙薇传媒控股股东--知名演员赵薇夫妇并被处市场禁入。

--香港个股：中银航空租赁将向卡塔尔航空购买并回租三架777-300ER飞机

中国银行的飞机租赁分支--中银航空租赁宣布，拟向卡塔尔航空购买三架波音777-300ER飞机，然后将飞机回租予卡塔尔航空，该批飞机的当前全寿命周期市场评估总值约为4.79亿美元。

--香港热股：利邦控股控制权易手予山东如意集团，股价大涨至20个月高位

男士服装零售商利邦控股周五复牌，股价最多曾大涨32%，创20个月新高。公司稍早宣布控制权易手，内地纺织品制造商山东如意集团将成为公司控股股东。

--香港个股：惠理投资管理获授中国内地私募基金管理人牌照，为香港首家

香港基金公司惠理集团称，其全资附属公司惠理投资管理（上海）有限公司获授中国内地私募基金管理人牌照，是首家以香港为总部的资产管理公司获此牌照。

--香港新股：雷蛇公开发售录得290倍超额认购，冻结资金逾1,200亿港元

游戏硬件及软件品牌雷蛇公布，香港IPO的公开发售部分录得290倍超额认购，冻结资金逾1,200亿港元。 （完） (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)