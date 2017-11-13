《路透晚报》--11月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《即时观点》中国10月新增信贷明显低于预期，M2增速8.8%再创历史新低

中国央行周一公布，10月新增人民币贷款6,632亿元，明显低于此前路透7,800亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.8%，也低于路透调查中值9.2%，并再次创下历史新低。

央行数据显示，10月末人民币贷款余额118.42万亿元，同比增长13%，路透调查中值为13.1%。

--中国经济：去年分享经济交易额增长103%，要继续加强信用体系建设--报告

中国国家信息中心发布中国分享经济发展报告2017称，2016年中国分享经济市场交易额比上年增长103%，分享经济融资规模增长130%，分享经济市场规模正大幅增长，信用免押金具有“软约束”力，未来要继续加强信用体系建设，完善法律法规、监管等各个层面的建设。

--东北亚情势：中韩两国领导人同意以稳妥方式和平解决朝鲜问题

韩国政府发言人Yoon Young-chan表示，中韩两国领导人周六举行高层会晤后一致同意，有必要以稳妥方式维持朝鲜半岛的安全形势，和平解决与朝鲜(北韩)有关的紧张局势。

--东北亚情势：中日双方同意就朝鲜问题深化合作

日本首相安倍晋三周六在与中国国家主席习近平会晤后表示，双方一致同意将在朝鲜(北韩)问题上深化合作。

【金融】

--中国金融：互金行业正趋向理性，要始终绷紧防范金融风险这根弦--金融时报

中国金融时报报导称，在经历了爆发式发展之后，互联网金融行业正趋向理性，在多项行业政策、法规的指引下，逐步走向规范发展的新整肃时期。在新时代下，互联网金融机构只有提高风险识别与化解能力，始终绷紧防范金融风险这根弦，才能走得更稳、更远。

--台湾金融：金管会与保险业达成增提外汇价格变动准备金共识--消息

两位消息人士指出，台湾金管会今与保险业开会研议明年增提外汇价格变动准备金事宜，与业者达成每月国外投资的外汇价格变动准备金提存比率由万分之四点二提高至万分之五的共识，其他则交付寿险公会再议。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,800亿元逆回购操作，单日全口径净投放835亿

中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期700亿元，63天期300亿元。据此计算，单日逆回购口径将净投放1,500亿元；若考虑MLF到期，全口径净投放则为835亿元。

--中国债市：国开行本周拟进行首次债券置换招标，有助压缩新券流动性溢价

多位市场人士透露，中国国家开发银行拟于本周进行首次债券置换招标；标的券料为10年品种，计划选择170215置换170210。通过以新券置换老券，有助于压缩新券流动性溢价。

--中国货币市场：资金面稳中偏紧，缴税前期公开市场净投放稍缓压力

中国银行间市场资金面稳中偏紧。交易员称，缴税期来临之前市场谨慎心态难消，不过央行稍早公开市场操作超额对冲到期的逆回购和MLF，单日净投放逾800亿元人民币，稍缓和资金紧势，平头寸难度不大。

--中国债市动态：10年利率债收益率再刷新三年高点，资金不紧但情绪极弱

中国银行间债市早盘10年期国债和国开债活跃券收益率再刷新逾三年来高点，国债期货主力合约亦明显走跌。交易员称，就现有情况看并没有新的利空出现，而且资金面总体尚可，现券持续走恶可能是情绪偏弱难以承压所致。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.5445%，五年4.5917%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标发行的三年和五年期固息增发债中 标收益率分别为4.5445%和4.5917%，投标倍数3.23倍和3.50倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价调整至两周低点，因月中购汇需求较多

人民币兑美元即期早盘随中间价下跌，盘中跌破6.65元关口创两周新低。交易员表示，客盘需求继续主导人民币走势，月中时点购汇需求较强，抵消了美指偏弱的利好；不过人民币仍缺乏方向，短期就算有一定调整压力其跌幅也有限。

--中国数据：10月外币存贷款较上月均小幅回升，外币贷款增64亿美元--央行

中国央行公布数据显示，10月外币贷款与外币存款均小幅回升，其中外币贷款增加64亿美元，上月为减少164亿美元；外币存款增加43亿美元，上月则为减少131亿美元。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.03

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.02%至95.03；SDR篮子指数微跌至95.59，BIS篮子指数微跌至95.91。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数下跌至95.05

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(10日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.30%至95.05，较2014年底则仍下跌4.95%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指六连升收创22个半月新高，银行钢铁等低估值股领涨

中国股市沪综指连续六日收升，创近22个半月新高。分析师指出，今日中小银行股率先上涨并带动整个银行股板块上行，钢铁等低估值股亦是走势强劲，盘中再度出现结构性行情，大盘温和上行。

--《分析》中国人脸识别技术企业受资金追捧，因本地市场需求殷切

受到中国计划打造无所不在闭路电视监控网络的提振，中国和部分外国投资人的资金大举涌向那些专精于人脸辨识系统技术的初创企业。

--中俄能源：中俄原油管道二线工程明年起正式投产，届时输油量翻倍--新华

新华社报导称，中俄原油管道二线工程941.8公里管道全线贯通，将于2018年1月1日正式投产。届时，从东北输油管道进口的俄罗斯原油将由现在的每年1,500万吨增加到3,000万吨。

--中俄能源：中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)周五称，中国华信能源有限公司与该公司同意研究在中国南方建设一座石化工厂的可行性。

--《路透基点特写》领展房产基金出售零售资产，掀起杠杆收购新热潮

在私募股权投资公司竞逐香港这个全球最昂贵房地产市场之一的资产之际，多家银行业者正在准备承贷至少10亿美元的贷款，用来支应这些私募股权业者对领展房地产投资信托基金(Link REIT)一些商业地产的潜在收购。

--中国企业：阿里巴巴“双11”销售额1,682亿元,较上年增39%

中国最为盛大的网络购物节--“双11”周日凌晨落下帷幕,阿里巴巴宣布今年双11购物节全平台成交额超过1,682亿元人民币，较上年增39%，其中移动端成交占九成，上年为82%。

--机构观点：明年中国内地并购活动料回弹，法律简化助引资--贝克·麦坚时

国际律师事务所--贝克·麦坚时周一称，预计2018年中国内地并购活动将出现回弹，尤其是对内并购交易金额预计按年大增七成，因中国简化相关法律以进一步吸引外资。

--香港个股：海航实业拟更名为CWT国际，以符合公司主营业务及发展策略

海南航空集团控股的香港上市公司--海航实业发布公告称，为更好的反映及符合公司业务发展策略，拟将公司名称改为CWT国际。

--中港个股：华夏人寿上周增持民生银行A股，其A+H股持股比例已达4.13%

中国民生银行公告称，华夏人寿于11月6日至9日通过二级市场增持其A股1.31亿股，占公司全部已发行普通股的0.36%。

--中国个股：绿地称将培育优质酒店资产包，通过REITs等方式轻资产化

中国大型房企--绿地控股旗下最大综合体酒店群周一在上海大虹桥区开业。公司表示，将在全球范围内持续做大做强自有酒店品牌并推进品牌管理输出，培育优质酒店资产包，通过REITs（房地产信托凭证）等方式实现轻资产化。

--美国个股：通用汽车中国区总裁称，新能源车辆销售将可达2019年配额

通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)表示，该公司在中国的新能源车辆销售将可达成2019年配额，无须购买额度。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)