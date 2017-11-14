《路透晚报》--11月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国10月经济数据逊预期，下行压力渐增但政策立场不变

中国10月工业、投资和消费增速均回落，且全线逊于预期，预示四季度经济下行压力有所加大；不过月度指标的小波动无碍当前平稳增长走势，分析人士普遍预计，今年完成经济增长6.5%的年度目标毫无压力。

这也意味着，决策层不会因为单月经济数据稍逊预期，而改变当前的政策立场。稳中趋缓的经济表现，也将巩固其维持现有去杠杆、严监管宏观经济政策基调的决心，年末流动性大概率仍将整体维持紧平衡态势。

--中国数据：10月M2和新增信贷均弱于预期，但通胀抬头防风险仍需政策中性

中国10月金融数据全面低于预期，社融增速回落叠加财政存款大增拖累M2（广义货币供应量）同比增速再创历史新低；同时房贷政策收紧和短期消费贷政策趋严，令新增人民币贷款环比腰斩。

分析人士认为，虽然数据反映出实体经济融资规模增速放缓，但10月通胀超预期，且大宗商品价格上涨背景下通胀忧虑不减，同时为防风险，去杠杆依然在路上，货币政策难言放松。

--中美关系：中美元首会晤达成的经贸成果大体平衡，非单方让利--中国商务部

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表俞建华表示，中美两国元首此次会晤达成的经贸成果双向互利、大体平衡，谈不上中国单方让利，要构建中美利益共同体，做大中美利益的“蛋糕”，进而推动人类命运共同体的构建。

--中国经济：加强中国和东盟经贸合作，扩大本币结算规模--李克强

中国国务院总理李克强最新表示，中国和东盟要进一步拉紧经贸合作纽带，促进区域贸易和投资自由化便利化，扩大本币结算规模，推动本币债券市场发展。中国还将设立100亿元等值人民币的中国-东盟银联体专项贷款，支持双方合作项目。

--中国数据：10月FDI同比增5%至601亿元人民币，金额和增速同创三个月新低

中国商务部称，10月实际使用外资(FDI)金额601.2亿元人民币，同比增长5%，实际金额和增速均创三个月低位；1-10月实际使用外资金额6,787亿元，同比增长1.9%。

--路透专访：中国房地产税立法进程加快，征收将发挥地方自主权--专家

随着中国房地产市场政策愈加侧重长短并济，对房地产税的讨论也更为热烈。中国政法大学财税法研究中心主任施正文认为，房地产税立法已至加快推进的关口，经过多年讨论也到了水到渠成之时，明年应当提交全国人大进行审议。

--中国经济：双11刷新纪录，折射消费者对于消费升级的迫切需求--人民日报

刚过去的“双11”总成交额刷新纪录，人民日报发表时评称，从最初的5,000多万元到如今的数千亿元规模，连年快速攀升的数据，反映了中国消费市场的平稳较快增长，更折射出国内消费者对于消费升级的迫切需求。

【金融】

--台湾金融：富邦投信称明年将完整ETF产品线，放眼香港等海外市场

台湾资产管理规模第四大投信业者--富邦投信表示，明年将持续发行商品、债券类型的交易所买卖基金(ETF)，将产品线补齐。因ETF将是连结保险、退休理财商品的重要基础。

--台湾金融：看好台股后市走势，华银将委外操作股票30亿台币--董事长

台湾第八大银行--华南银行董事长吴当杰称，看好台股后市走势，该行将提拨30亿台币进行委外操作，这也是继合库银之后，第二家股票投资委外操作的泛公股银行。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,800亿逆回购操作，单日净投放1,400亿

中国央行公开市场今日进行总额2,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,200亿元，63天期300亿元。据此计算，单日净投放1,400亿元。

--中国货币市场：缴税持续资金供给仍受限，央行连续净投放市场情绪尚稳

在缴税因素的持续影响下，中国银行间市场资金面依旧偏紧，而且仍呈现结构性紧张格局，中小银行及非银机构压力较大。资金价格也有所上行，尤其是非银融入的利率水平较上周涨幅较为明显。

--中国债市动态：10年国债期货逆转收涨0.27%，10年现券收益率亦高位回落

在盘中一度下跌0.4%后，中国金融期货交易所10年期主力合约以接近全天最高价格收盘，涨幅0.27%；银行间债市中，10年期国债活跃券收益率亦自4.01%的日间高点回落，最新成交在3.97%。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.7505%，10年4.7063%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的七年和10年期固息增发债中标收益率分别为4.7505%和4.7063%，明显高于此前4.67%和4.65%的市场预测均值；另外三期债中，一年品种中标收益率也大幅走高，三年和五年与预测值接近。

--中国债市：周五进行的国库现金定存招标规模为1,200亿元，期限98天

中国央行公告，财政部和央行本周五(17日)将进行的中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，操作量应为1,200亿元人民币，期限三个月(98天)。

--中国货币市场：601家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,613亿

中国江苏丹阳农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有601家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,612.5亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘围绕中间价波动，市场预期分化交投仍缺方向

人民币兑美元即期早盘略微高开后围绕中间价波动，中间价则小跌至两周低点。交易员表示，早盘机构试图做多人民币，但随后中国公布的工业、投资和消费数据逊于预期，客盘购汇需求略占上风；市场预期分化明显，短期人民币料难脱离当前波动区间。

--中国外汇：深化汇率市场化改革，早日抛开央行“拐杖”--专家

中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛表示，深化汇率市场化改革是建设现代化经济体系重要内容；只有不断完善外汇市场体制机制，减少外汇管制，通过增加不同风险偏好的外汇交易主体、放松交易的实需限制、丰富外汇交易产品等，才能够真正释放市场活力，确立市场机构在外汇交易、价格发现中的主体地位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.01

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.03%至95.01；SDR篮子指数微跌至95.5，BIS篮子指数微跌至95.87。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束六连升，经济数据逊预期引发技术性回调

中国股市沪综指收跌，结束此前六连涨。分析师指出，今日公布的工业、投资和消费等宏观数据均低于预期，再加上大盘近日连续上涨后，获利抛压已显现，股指今日出现技术性回调，尾市跌势有所加快。

--《焦点》陆资显露头角成港股牛市推手，“北水南下”潮近期难断流

相对于中国A股市场的不温不火，港股今年来牛气冲天，近日并创出10年来新高，源源不断南下的内地资金成为港股牛市的重要推手。

分析人士认为，尽管今年来香港恒生指数已涨逾三成，但目前其估值仍属合理，未来一个阶段港股继续上涨的逻辑没有变化，因此内地资金南下大潮暂时不会停歇，而内资在港股市场的话语权也有望继续稳步提升。

--中国证券：沪港通内地个人投资者继续暂免征个人所得税--财政部

中国财政部网站刊登通知称，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

--中国能源：10月发电量同比增长2.5%，粗钢产量同比增长6.1%--国家统计局

中国国家统计局公布，10月发电量5,038亿千瓦时，同比增长2.5%；粗钢产量7,236万吨，同比增长6.1%。

--中国能源：到2020年全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题--能源局

中国能源局和发改委日前印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》指出，2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解，到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。

--美股业绩：京东第三季营收增长39.2%优于预估，因吸引更多消费者

中国第二大电子商务企业京东公布第三季营收增长39.2%，优于分析师预估，因该公司吸引了更多消费者。

--美国个股：亚马逊将以3亿美元出售中国云计算业务

亚马逊的中国合作伙伴--北京光环新网科技股份有限公司表示，将以至多20亿元人民币(3.01亿美元)收购亚马逊的中国云计算业务，为亚马逊在中国的云计算业务画上句号。

--香港证券：港交所首只铁矿石期货首日交易反应理想，日间成交1,022张

香港交易所称，首只铁矿石期货周一首日交易反应理想，日间时段交易量达1,022张合约，相等于10.22万吨铁矿石。

--企业并购：吉利控股集团完成收购美国飞行汽车公司Terrafugia

中国民营汽车集团--吉利控股集团宣布，与美国飞行汽车公司Terrafugia达成最终协议，将收购Terrafugia的全部业务及资产。此项交易已获得包括美国外资投资委员会（CFIUS）在内的所有相关监管机构的批准。

--中国个股：苏宁云商与深创投合组物流地产基金，募集目标300亿元

中国苏宁云商集团股份有限公司公告称，全资子公司江苏苏宁物流公司拟与深创投集团旗下的深创投不动产基金管理公司联合发起设立物流地产基金，该基金目标总规模为300亿元人民币。

--香港个股：香港国际建投近18亿元出售内地三个项目公司权益予同系企业

海航集团旗下的香港国际建设投资管理集团有限公司称，以总代价合共17.836亿元人民币，出售三家分别位于上海、沈阳及天津的项目公司权益予海航集团的附属公司。(完) (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)