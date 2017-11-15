《路透晚报》--11月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--亚洲经济：地区和平稳定是东亚合作基础，坚持朝鲜半岛无核化--中国总理

中国国务院总理李克强强调，地区和平稳定是东亚合作的前提和基础，坚持实现朝鲜半岛无核化目标、坚持维护半岛及地区和平稳定、坚持通过对话协商解决面临的问题，是中方的坚定立场。

--中国国企：确定将31家国企纳入第三批混改试点，此前试点成效明显--发改委

中国国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮透露，国务院国企改革领导小组此前审议通过了第三批试点名单，已确定将31家国有企业纳入第三批混改试点范围，其中既有中央企业，也有地方国有企业。

--中国国企：大力推动国企改制上市，积极推进商业类国企混改--国资委

中国国资委主任肖亚庆日前称，大力推动国有企业改制上市，根据不同企业功能定位，逐步调整国有股权比例；并积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，有效探索重点领域混合所有制改革，在引导子公司层面改革的同时探索在集团公司层面推进混合所有制改革。

--中国经济：10月审批核准固定资产投资项目16个，总投资666亿元--发改委

国家发改委称，今年10月审批核准固定资产投资项目16个，总投资额666亿元人民币。

--中国经济：上海港天津港存垄断行为，要求沿海39个港口对照整改--发改委

中国国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮称，从4月起对上海港和天津港进行了反垄断调查，发现有涉嫌构成限定交易行为、不公平高价行为等问题，接下来要求全国沿海39个港口对照此次反垄断调查进行整改。

--中国经济：上海拟推动新一代人工智能发展，2020年产业规模目标超千亿

上海市发布推动新一代人工智能发展的实施意见，拟加快形成以人工智能芯片及传感器、机器人及智能硬件、智能无人系统及软件等为重点的世界级新兴产业集群，到2020年打造人工智能重点产业规模超过1,000亿元人民币。

--台湾经济：2018年经济成长率估2.3%，调高今年成长率至2.5%--台经院

台湾民间智库--台经院表示，因外贸优于预期而调高2017年台湾经济成长率至2.5%；明年则估为2.3%，主由内需支撑成长。

【金融】

--中国金融：银监会弥补政策性银行监管短板，要求建立资本约束机制

中国银监会政策银行部主任周民源表示，新的政策性银行监管规则明确，国家开发银行、进出口银行和农业发展银行三家政策性银行坚守开发性、政策性金融定位，并建立以资本充足率为核心指标的资本约束机制。

--台湾金融：MSCI调整对台股影响不大，观察A股纳入成分股权重--金管会

台湾金管会主委顾立雄称，此次MSCI对台股调整规模不大，预估对于外资进出及台股影响不大，主要观察明年大陆A股纳入的成分股所占权重的影响。

--香港金融：金管局与新加坡金管局合作开发基于DLT的全球贸易连接网络

香港金融管理局（HKMA）称，与新加坡金融管理局于新加坡交换谅解备忘录，合作开发“全球贸易连接网络”，运用分布式分类帐技术（DLT）构建跨境基建，推动两地以至区内及全球的贸易及贸易融资业务数码化。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,300亿元逆回购操作，单日净投放2,200亿

中国央行公开市场今日进行总额3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,600亿元，14天期1,400亿元，63天期300亿元。据此计算，单日将净投放2,200亿元，为近一个月来单日净投放量新高。

--新债招标：中国七年续发国债获7.9亿元追加，加权收益率3.9644%低于预期

中国财政部公告显示，上午招标续发的七年期国债获得7.9亿 元人民币的追加投标，最终发行量为327.9亿元，发行价格98.94元。

--中国债市动态：国债期货续涨现券收益率窄幅波动，情绪稍缓稳势待观察

中国银行间债市主要利率债收益率窄幅波动，国债期货主力合约延续涨势，刚招标结束的七年国债需求则有所起色。经过前两日动荡后，目前市场情绪略有缓和，但能否就此转稳或向好还有待观察。

--中国货币市场：缴税影响资金延续紧势，央行加大净投放心态平稳

例行缴准和缴税影响持续，中国银行间市场资金面紧势未改，且非银机构融入相对困难，结构性紧张局面依然明显。交易员称，央行公开市场加大投放力度以维稳流动性，虽未明显缓解资金紧张情况，但维护了市场情绪的稳定。

--中国新债：国开行周四将进行首次至多15亿元债券置换招标，170215置换170210

中国国家开发银行公告，将于周四(16日)进行首次债券置换招标，标的券为10年期品种，以该行今年第15期金融债170215置换今年第10期金融债170210，规模不超过15亿元人民币。

--中国新债：农发行周四将发行至多30亿两年期绿债，为首只上清所托管政金债

中国农业发展银行公告称，将于周四（16日）面向境内外投资者招标发行今年第一期绿色金融债，总额不超过30亿元人民币，期限两年；该期债亦为首只托管在上海清算所的政策性金融债。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价涨逾百点，短期料延续区间波动

人民币兑美元即期早盘涨逾百点，中间价亦升近140点扭转颓势。交易员指出，隔夜欧元强势反弹，打压美元指数，间接提振人民币多头，但月中实需购汇需求较多，也限制了人民币反弹空间。目前外部欧元、美指均缺乏明确方向，人民币料延续区间震荡。

--中国外汇：人民币升值挑战企业财务管理能力，而非国际竞争力--专家

中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛撰文称，人民币升值对于中国出口行业的影响主要不是国际竞争力的冲击，而是财务管理能力的挑战；人民币汇率走向清洁浮动是大势所趋，企业应该专注主业，管理好货币敞口风险，不要用市场判断替代市场操作。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.94

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.07%至94.94；SDR篮子指数跌至95.26，BIS篮子指数微跌至95.78。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收跌，资金面趋紧保险和资源股领跌

中国股市沪综指继续收跌。分析师指出，由于资金面趋紧，前期较活跃的中小市值股和概念股面临较重抛压，成为今日“重灾区”，权重较大的保险和钢铁煤炭等周期股亦出现调整，使得大盘走势偏弱，午后沪综指一度跌破3,400点整数关口。

--中国期市：大宗商品期货价格全面重挫，因忧心中国经济放缓

中国大宗商品期货全面重挫，其中钢铁及其他金属跌势惨重，因市场忧心中国经济放缓。

--企业结盟：中国石油与阿布扎比国家石油公司将扩大油气业务合作

亚洲最大的油气生产商中国石油的母公司中国石油天然气集团公司(CNPC，中国石油集团)，中国石油集团)称，中国石油与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)签署谅解备忘录，将在油气田开发、储油设施建设方面扩大合作。

--中国企业：高通投资中国人工智能初创公司商汤科技

中国人工智能初创公司商汤科技(SenseTime)称，已经敲定了芯片制造商高通(Qualcomm)的投资，作为将于今年晚些时候完成的一轮融资的一部分。

--中国企业：在线票务平台猫眼获腾讯控股1.5亿美元融资

中国最大在线票务平台之一猫眼周三称，已获得互联网巨头腾讯控股10亿元人民币(1.5082亿美元)融资，该公司的最新估值达到200亿元人民币。

--中港证券：沪港通本周迎来三周年，南下香港资金6,375亿港元--港交所

香港交易所0388.HK称，沪港通本周即将迎来三周年，经港股通南下的资金，在这段期间为港股市场带来了6,375亿港元净流入，较北向交易--沪、深股通多近七成。

--中国个股：永辉超市参股公司拟与Advantage合并，后者计划IPO上市

中国永辉超市股份有限公司公告称，间接参股的美国达曼国际公司拟被美国Advantage Solution公司吸收合并，合并后的Advantage计划首次公开发行（IPO）并上市。

--中国个股：上海医药拟以5.57亿美元收购美国康德乐中国业务

中国大型药企--上海医药集团股份有限公司公告称，旗下全资子公司Century Global与美国康德乐公司CAH.N签约，拟以约5.57亿美元现金收购康德乐马来西亚100%股权，从而获得康德乐在香港和中国设立的全部中国业务实体。

--香港新股：易鑫公开发售超额认购560倍，冻结资金近3,800亿港元

中国最大的互联网汽车零售交易平台--易鑫集团公布，其IPO面向散户的公开发售部分录得超额认购560倍，冻结资金3,797亿港元。

--香港个股：花样年逾20亿元人民币出售物业管理业务予彩生活，加速整合

中国房地产商--花样年控股宣布，将以约20.13亿元人民币的总代价，向旗下彩生活服务集团转让内地物业管理业务--万象美管理有限公司。

--香港个股：企展控股拟收购中国太平分支半数权益，盘初股价曾涨10%

要提供综合商业软件方案及买卖上市证券的企展控股公布拟收购中国太平旗下于香港的太平证券半数权益后，盘初股价一度涨10%并创逾4个月新高。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 林高丽)