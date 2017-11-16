《路透晚报》--11月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：严格PPP项目入库标准，明年3月底前清理各地已入库项目--财政部

中国财政部发布通知，进一步规范政府和社会资本合作（PPP）项目运作，防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量，规定商业地产开发、招商引资项目等不属于公共服务领域，政府不负有提供义务等不适宜采用PPP模式实施的项目，不得入库。

--中国数据：1-10月非金融对外直接投资下降逾四成，非理性投资进一步遏制

中国1-10月非金融对外直接投资(ODI)下降逾四成，路透计算10月当月ODI亦同比下降近三成至82.8亿美元。自去年底中国政府对对外投资加强监管以来，今年单月ODI均同比下降；不过随着跨境资本流动形势好转，未来单月ODI的降幅有望逐步收窄。

--中国金融：国企改革没围绕主要矛盾，债转股未根本解决企业盈利问题--官员

中国央行研究局局长徐忠表示，当前国有企业改革没有围绕主要的矛盾，主要的问题包括治理结构不完善，企业效益不高，盈利能力不强，国企混改也没有充分体现股权多元化；而债转股当前只是短期债务的减免，没有从根本上解决企业盈利的问题。

--中国国企：未来五年上海地方国企每年计划增量投资8,000亿元

中国上海市国资委主任金兴明宣布，未来五年上海地方国有企业每年将计划增量投资8,000亿元人民币左右，重点布局战略性新兴产业等领域；将重点完善开放性市场化合作机制，加快地方国企与央企，以及系统企业间的战略重组。

--中国能源：周五起将国内汽、柴油价格每吨提高265和250元--发改委

中国国家发改委宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自11月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高265元和250元人民币。

--中欧贸易：欧洲议会通过法案，限制进口中国低价商品

欧洲议会周三批准了一项法案，意在保护欧盟工业免受低价中国进口商品的冲击。这项新法案以554票赞成48票反对获得通过，修订了监管诸如中国等非欧盟成员国倾销和补贴行为的规定。法案还允许调查人员在制定进口关税时考虑环境和劳工标准。

--中国反腐：监察体制改革带来综合效应，有助探索拒腐防变的中国方案--专家

中央纪委驻中国社科院纪检组副组长、副研究员高波指出，国家监察体制改革将着力解决行政监察范围过窄、反腐力量分散等问题，带来对反腐败资源全要素集成加大惩治力度等“一加一减一制衡”的综合效应；从国家监察体制改革的长远意义看，有助于探索党长期执政条件下拒腐防变的“中国方案”。

--香港数据：8-10月失业率跌至3.0%，为近廿年来最低水平

香港政府统计处公布，今年8-10月失业率为3.0%，较7-9月的上一期间下跌0.1个百分点，为自1998年初后所见的最低水平；期内失业率下跌主要见于进出口贸易业及金融业。

--台湾经济：鼓励民众设置太阳能屋顶料带动投资1,200亿台币--经济部

台湾经济部表示，将提供在地化分散式能源，民众可零出资、政府也零补助的方式，由地方政府遴选营运商，协助民众在屋顶设置太阳光电系统。经济部称，此可望带动内需绿能商机，总投资额达1,200亿台，并创造1万2,000人的就业机会。

--路透调查：台湾10月外销订单金额料年增7.95%，连15个月正成长

路透调查12家金融机构结果显示，台湾10月外销订单金额料较上年同期增长7.95%，料为连续第15个月正成长。

【金融】

--中国金融：商业银行股权管理办法征求意见，要建立股权托管制度--银监会

中国银监会就商业银行股权管理暂行办法公开征求意见指出，商业银行应建立股权托管制度，而同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东入股商业银行的数量不得超过两家，或控制商业银行的数量不得超过一家。

--中国金融：银行经营和效益发展仍有压力，不良率下降是趋势--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，中国银行业最困难的时期过去了，但遗留问题很多，银行的经营和效益发展仍面临较大压力；银行业资产质量有所改善，不良开始下降，这是一种趋势。

--中国金融：央行可考虑将国债买卖纳入货币政策操作--财政部专家

中国财政部国库司韦士歌博士撰文建议，央行可考虑将买卖国债作为货币政策操作的一小部分，定期在二级市场买卖中短期国债，达到调节短期市场利率乃至国债收益率曲线以及促进国债市场走势稳定的目的，也借此“盘活”大规模国债被持有到期现象。

--中国央行：预计2018年金融去杠杆力度将有所减弱--参事盛松成

中国央行参事盛松成表示，他预期明年中国金融去杠杆力度将有所减弱。中国的金融去杠杆已经取得明显效果。

--中国金融：债转股只是短期债务减免，未根本解决企业盈利问题--央行官员

中国央行研究局局长徐忠表示，中国债转股当前只是短期债务的减免，没有从根本上解决企业盈利的问题。

--中国金融：鼓励外资参与中国电子支付业务，开放与监管相匹配--央行副行长

中国央行副行长范一飞称，当前中国支付产业将在金融业对外开放中扮演重要角色，未来要大幅度放宽市场准入，推进电子支付领域的对外开放，欢迎和鼓励外资参与中国电子支付业务的发展和竞争；同时开放与监管匹配，无论是国有经营主体、民营主体还是外资机构，不管从事哪种业务，一律实行准入，一律纳入监管。

--美国金融：中国9月持有美国公债规模八个月来首次下降--美财政部数据

美国财政部公布的数据显示，中国9月持有的美国公债规模在八个月来首次下降，此前则在8月触及2016年7月以来高位。中国持有的美国公债规模从8月的1.2万亿(兆)美元降至1.18万亿，但仍是美国以外最大的美国公债持有国。

--拉美金融：委内瑞拉与俄罗斯签债务重组协议，并获中国支持

俄罗斯周三放松了对委内瑞拉的债务条件，中国也对该国表示了支持。委内瑞拉称已经开始偿付债券利息，之前推迟付息险些触发债务违约。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,300亿元逆回购，单日全口径净投放1,875亿

中国央行公开市场今日进行总额3,300亿元人民币逆回购操作，规模与昨日相同，其中七天期1,600亿元，14天期1,400亿元，63天期300亿元。据此计算，单日逆回购口径将净投放3,100亿元；若考虑MLF到期，全口径净投放则为1,875亿元。

--中国货币市场：央行维持投放强度资金面向好，跨月影响前压力有限

尽管本月申报纳税截止日已过，但为对冲走款后续影响，中国央行公开市场周四依旧维持高强度净投放，银行间市场资金面随之明显趋缓，回购利率也掉头向下。而缴税影响过后距跨月仍有一段时间，在这之前料流动性压力有限。

--中国债市动态：主要现券收益率小降，央行连续净投放后心态略稳

中国银行间债市早盘10年国开行活跃券等主要利率债收益率小降。央行公开市场连续净投放，对经过日前大挫的现券略有安抚，收益率逐步脱离高点，市场心态渐趋稳。

--新债招标：国开行首次债券置换170215收益率4.6720%，倍数9.12--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行进行首次债券置换招标，置换债券170215中标收益率为4.6720%，投标倍数为9.12倍。

--新债招标：农发行两年绿色金融债利率4.48%，投标倍数4.38--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行上午招标的两年期绿色金融债，中标利率为4.48%，投标倍数4.38倍。今日新债为该行今年第一期绿色金融债，面向境内外投资者招标发行，总额不超过30亿 元人民币，为首只托管在上海清算所的政策性金融债。

--《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.46%,需求料一般

中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，现券二级经历了近期大跌后情绪略有缓和，但鉴于超长期国债流动性相对不佳，且需求方有限，主要集中在大型保险机构，明日招标需求或还要看保险机构脸色，定位料略高于估值，预测均值在4.46%。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收跌，购汇需求强抵消美指疲软利好

人民币兑美元即期小幅收跌，中间价亦小跌。交易员指出，国际美元受美国税改前景不明打压表现疲软，但受月中实需购汇较强拖累，人民币开盘后不就即转为跌势。在外部主要货币走出明显趋势之前，人民币大概率延续区间宽幅波动。

--《综述》中国外储管理改革呼声再起，央行官员称二元架构“只是看起来美好”

中国巨大的外储规模，并沉淀美债等低收益资产一向引发市场诟病，亦给政府宏观调控和外储管理造成巨大挑战，在周四召开的财新峰会上，中国外储管理体制改革呼声再起，不过央行官员坚称，外储两元架构只是“看起来比较美好”。

--中国外汇：10月银行结售汇顺差扩大，跨境资金流动延续自主平衡

中国10月银行结售汇延续顺差格局，且顺差明显扩大，显示出中国跨境资金流动延续基本平衡；而央行退出对外汇市场的常态化干预之后，结售汇的顺差格 局也显示出外汇市场供求实现了自主平衡，一边倒的市场预期料难再现，而跨境资金流动的平衡格局料将延续。

--中国外汇：利率互换和外汇期权多边冲销同时开展，缓释风险--金融时报

中国金融时报报导称，外汇交易中心上周五同时开展利率互换和外汇期权的多边冲销，其中，利率互换冲销提前终止名义本金3,013亿元人民币，外汇期权冲销提前终止名义本金30亿美元，显示中国已具备同时对多个衍生品市场开展合约压缩，有效管理并缓释金融风险的能力。

--中国外汇：在真实合规基础上支持跨境电商、市场采购等新业态--外管局官员

中国外管局副局长郑薇近日称，在交易真实合规的基础上，支持跨境电商、市场采购等贸易新业态发展，打造透明、高效、便捷的外汇市场环境。同时，也要注重加强事中事后监管，及时防范化解跨境资本流动风险，守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.84

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.11%至94.84；SDR篮子指数微跌至95.24，BIS篮子指数微跌至95.67。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收跌，外盘震荡致投资者心态不稳

中国股市沪综指连三日收跌。分析师指出，隔夜美股调整，今天早盘A股随外盘走弱，随后大盘虽现短暂反弹，但投资者追高意愿不足，股指全日窄幅震荡，周期板块领跌。料后市大盘仍以波动为主，但振幅或会加大。

--中国证券：放宽证券业外资准入，完善QFII和RQFII政策--证监会副主席

中国证监会副主席李超表示，将放宽证券行业外资准入的政策，推动境外上市备案制度改革，稳步推进沪伦通的论证工作，完善QFII和RQFII的相关政策，加快建设国际化的原油市场，引入境外投资者，参与铁矿石期货交易。

--中国经济：首批国家人工智能开放创新平台名单公布，BAT与科大讯飞入围

中国新一代人工智能发展规划和重大科技项目进入全面启动实施阶段。科技部周三宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室，并公布首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，百度、阿里巴巴、腾讯（BAT）和科大讯飞均入围。

--中国个股：嘉实等基金公司再下调乐视网估值，较半个月前折价一半

中国嘉实基金、易方达基金公司等发布股票估值调整公告，将所持有的乐视网估值进一步下调至3.91元人民币/股，较10月末时的7.82元估值折价一半。

--欧洲个股：大众集团将投资118亿美元研发生产中国电动车

大众汽车集团表示，计划2025年前斥资100亿欧元(118亿美元)，投入全电动车及插电式混合动力车。大众集团目前正设法赶上符合即将上路的中国新能源车政策规定。

--企业结盟：巴西国家石油公司CEO称，将与中石油CEO商谈炼油合作项目

巴西国家石油公司(Petrobras)执行长(CEO)Pedro Parente称，他本月将同中国石油天然气集团(中石油/CNPC)CEO在巴西会面，讨论双方合作在里约热内卢建炼油联合体项目的细节。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)