《路透晚报》--11月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：国务院启动全国企业减负专项督查，助企业解决实际负担--新华

新华社报导，国务院减轻企业负担部际联席会议近日启动2017年全国减轻企业负担专项督查，督查分为自查自纠、实地督查、整改治理三个阶段。

--中国能源：周五起将国内汽、柴油价格每吨均提高150元--发改委

中国国家发改委宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2017年11月2日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高150元人民币。

--中国政策：固废法执法检查是今年监督工作的重点，防治形势严峻--全国人大

人民日报报导称，固体废物污染环境防治法执法检查是本届全国人大常委会在环境保护领域监督工作的持续发力，也是今年监督工作的重点。

--中国外贸：将降低部分日用品关税以增加进口，优化进口结构--商务部副部长

中国商务部副部长王炳南表示，中国政府高度重视进口工作，将于明年举办首届进口博览会就是为了扩大进口。后续的政策支持包括完善扩大进口的财税政策和金融政策，要通过降低部分日用消费品关税，来增加消费品进口，优化进口结构。

--中国人事：现任财长肖捷被任命为国务院副秘书长--人社部

中国人力资源社会保障部刊登的国务院任免国家工作人员公告称，任命肖捷为国务院副秘书长；任命陈晓东为外交部部长助理。免去杜永胜的国家保密局副局长职务。

--台湾央行：今年通膨展望温和，理事一致支持维持利率不变--理监事会议记录

台湾央行公布9月召开的第三季理监事会议记录显示，央行预估，今年与明年CPI分别为年增0.8%、1.12%；核心CPI年增率分别为1.04%及1.13%，通膨展望维持稳定，理事一致支持维持央行政策利率不变。

--香港房地产：10月住宅买卖合约宗数按月减6%，三个月来首次下跌

香港土地注册处发表的数字显示，10月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月减少6%，为三个月以来首次录得按月下跌，主要因9月份的基数受期内多个新盘热销推高。

--中美关系：特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压

美国总统特朗普预计将在下周与中国国家主席习近平会谈时进一步施压，要求中方对朝鲜(北韩)采取更严厉的行动，与此同时，美方正在收集与朝鲜往来的中国银行的相关讯息，可能对这些银行实施新制裁。

--中朝关系：习近平回复金正恩贺电称，希望促进两国关系--朝中社

朝鲜中央通讯社称，中国国家主席习近平回复朝鲜领导人金正恩对中国成功举行十九大的贺电称，他希望促进两国间的联系。

【金融】

--中国央行：应探索符合PPP需求的融资方式，避免成加杠杆工具--官员

中国人民银行金融市场信贷一处处长曾辉在上海表示，金融机构应根据PPP（政府和社会资本合作）项目的实际特点，探索符合PPP项目融资需求特征的方式和产品，同时要避免资产证券化等融资方式成为加杠杆、扩大债务规模的工具。

--香港金融：美国下月加息机率相当高，须审慎管理风险--金管局总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，美联储（FED）如市场预期维持其货币政策不变，但现时市场预期在12月会议加息的机率相当高，金管局再次提醒大家审慎管理风险。 【固定收益】

--中国公开市场：财政集中支出致流动性较高，今日无操作单日净回笼1,400亿

中国央行公告，上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期等因素影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,400亿元人民币。

--中国货币市场：资金愈宽回购利率明显回落，月初央行顺势回笼预期尚可

中国银行间市场资金继续转松，场内机构轧平头寸压力继续减轻。交易员称，月初流动性呈现宽松向好态势，央行公开市场亦顺势转为净回笼。一早不少机构便转为融出，非银类机构加权拆借隔夜亦难度不大，预计明日央行还将续作MLF，但料大概率暂停逆回购操作，短期流动性有望继续保持平稳。

--中国债市动态：期货收窄跌幅现券震荡，公开市场净回笼但资金仍宽松

中国银行间债市现券收益率窄幅震荡，国债期货低开后收窄跌幅。交易员称，央行公开市场转为净回笼，但资金暂仍宽松提供支撑，现券期货暂时走稳，只是后市基本面及外围环境担忧下谨慎情绪犹存。

--路透调查：中国债市重挫后暂难进一步走恶，11月政策预期稳固资金价格持坚

2017年第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，在经历10月重挫后，中国债市11月进一步走恶的可能性不大，主要利率债和信用债收益率料均略有下行，但远未能收复10月涨幅。

--中国债市：10月托管增量6,561亿元，银行增持力度有所加大--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，10月末债券托管余额为496,467亿元人民币，较上月净增6,561亿元，低于此前几个月的水平，主要受国庆长假影响；其中商业银行当月增持力度有所加大，单月托管量增加5,705亿元，较9月增量高出逾千亿。

--新债招标：中国进出口行五年债收益率4.4411%，10年4.5874%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.3997%、4.4411%和4.5874%，对应投标倍数3.81倍、2.96倍和2.80倍。

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.3893%，七年4.5287%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三年和七年固息债，中标收益率分别为4.3893%和4.5287%，均高于此前市场预测均值4.35%和4.51%，两期债对应投标倍数2.33倍和2.84倍。

--中国货币市场：592家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,565亿

中国浙江建德农商行、天津滨海农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有592家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,565亿元人民币 。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘劲升至半个月新高，因美指调整和结汇需求较旺

人民币兑美元即期早盘随中间价大涨至半个月新高后缩减涨幅，因盘初美元指数转为下跌及月初存量结汇需求较旺。交易员表示，部分机构止盈离场，加剧人民币反弹；另外监管层基本退出常态式干预，汇率维持较高弹性亦是常态，合理避险值得重视。

--离岸人民币：香港金管局纳入中国美元主权债为人民币流动资金抵押品

香港金融管理局（HKMA）称，将有关人民币流动资金安排的合资格抵押品名单扩大至包括由中国财政部今天在香港发行的20亿美元主权债券，即日生效。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.23

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.17%至95.23；SDR篮子指数升至95.84，BIS篮子指数微升至96.16。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低，个股普跌短线调整压力加大

中国股市沪综指收低。分析师指出，今日大盘震荡下跌，个股普跌。股指此前在突破3,400点后，量能始终未能得到有效的配合，场内仍属存量资金博弈，且近期资金面趋紧，上攻力度不足导致大盘回落，短线调整压力加大。料后市大盘仍将在3,350点-3,400点间震荡整理为主。

--中国证券：沪深证交所周三两融余额突破1万亿，为22个月来首见

中国股市沪综指周三收升0.08%。沪深证交所融资融券余额当日增加56.7亿元人民币，连续六天上升；两市两融余额为10,051.1亿元，为22个月来首次突破1万亿元大关。

--香港证券：港交所自12月4日起增加恒指及国指期货及期权远期合约月份

香港交易所称，将自12月4日起增加恒生指数及国企指数期货及期权远期合约月份。据周三晚间的声明，其中恒指及国指期货远期合约月份属首度推出，而增加的恒指及国指期权远期合约月份，合约期最长达五年半。

--中国投资：AI公司旷视科技完成4.6亿美元融资，国有资本风投基金领投

中国人工智能公司旷视科技Face++近日正式完成4.6亿美元C轮融资，由中国国有资本风险投资基金领投，蚂蚁金服、富士康集团战略投资，同时引入中俄投资基金、阳光保险集团、SK集团、渤海华美等新投资者。

--中国个股：中国联通称定向增发A股募资完成，617.25亿元已入认购专门账户

中国联合网络通信股份有限公司公告称，其向九名发行对象定向非公开发行90亿股A股股票，已于周二(10月31日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

--中国个股：石基信息将子公司石基零售38%股权以至多5亿美元售予阿里

中国北京中长石基信息技术股份有限公司公告称，将下属子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（石基零售）38%股权，以不超过5亿美元的价格出售给阿里巴巴子公司阿里投资。

--中港个股：中国人寿称第三季投资收益劲增源于权益产品，看好债市投资回报

中国最大寿险企业--中国人寿保险股份有限公司副总裁兼财务负责人赵立军周四表示，第三季投资收益增加主要源于权益类投资收益的大幅增加；当前10年国债收益率位于历史较高水平，将继续加大投资力度。

--中港个股：中国铁建联合体中标广州南沙自贸区项目，总投资额超百亿

中国大型基建公司--中国铁建股份有限公司公告称，由其牵头的联合体，中标广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目，项目总投资额108.2亿元人民币。

--港股业绩：联想第二季度净利按年跌11%惟胜预期，与富士通整合个人电脑业务

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2017/18年度第二季度净利按年下跌11%，但优于市场预期并扭转首季亏损的局面。同时，联想宣布通过收购富士通个人电脑业务的51%股权，并签订合资协议，整合个人电脑业务。

--企业并购：TPG资本和中国电信与巴西官员洽谈收购Oi

美国私募股权投资公司TPG资本和中国国有企业中国电信的代表与巴西联邦大律师局局长周一会面，讨论收购负债累累的巴西电信公司Oi SA的潜在交易。

--香港新股：中国最大网上购车平台易鑫拟筹高至8.67亿美元，下周路演--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国最大的互联网汽车零售交易平台--易鑫集团拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至8.67亿美元，并将于下周一开始路演。

--香港个股：长实集团以402亿港元出售中环中心物业，创香港商厦成交最高纪录

由香港首富李嘉诚掌控的长实集团宣布，以402亿港元出售旗下中环甲级商厦“中环中心”物业，以交易总价计，将成为香港历来成交价最高的商厦买卖。

--香港个股：春泉产业信托称太盟地产的指控并无根据，亦否认相关指控

春泉产业信托称，其主要单位持有人太盟地产（PAG Real Estate）的指控并无根据，公司方面亦否认一切相关指控。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)