《路透晚报》--11月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：继续实施稳健中性的货币政策--第三季度货币政策执行报告

中国央行发布第三季度货币政策执行报告指出，继续实施稳健中性的货币政策，保持人民币汇率总体平稳。人民银行将密切关注流动性形势和市场预期变化，加强预调微调和与市场沟通，为稳增长、调结构、促改革、惠民生、去杠杆、抑泡沫、防风险营造了适宜的货币金融环境。

--中国政策：对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇--工信部

中国工业和信息化部和财政部等多部门联合发布《关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见》，对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇，支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。

--中国经济：明年增速有望超6.5%，未来仍将保持良好态势--发改委官员

中国国家发展和改革委员会副秘书长范恒山表示，今年经济增速超预期，若达到6.8%、6.9%，2018年中国经济增速将有望超过6.5%；受益于市场层面、政府层面等一系列因素的影响，未来若干年内，仍将保持比较良好的发展态势。

--中国房地产：10月70个大中城市房价指数连25个月同比上涨，一线房价环降

最新数据数据显示中国10月份房价总体稳定，10月房价指数同比连续第25个月上涨，涨幅则连续第11个月收窄，不过环比涨幅略有回升，其中一线城市房价多数环比续降。

--台湾数据：10月外销订单年增9.2%胜预期，全年预估10%将创2010年来新高

台湾经济部公布，10月外销订单金额为466亿美元，创历年单月新高，较上年同期升9.2%，优于路透预估的年增7.95%。分析师认为，因苹果新机订单挹注，外销订单未来表现应不差。

--台湾数据：第三季经常帐顺差205.1亿美元，创历史次高记录

台湾央行周一公布，今年第三季经常帐顺差205.1亿 美元且创历史次高记录，仅次2015年第一季的215.6亿美元；金融帐净资产增加169.3亿美元 ，国际收支综合余额顺差39.3亿美元。

【金融】

--《焦点》中国大资管行业步入统一监管，打破刚兑坚决落地难度大

在市场热议近一年后，中国大资管行业新规终落地。中国央行、银监会等五部委联合发布金融机构资管指导意见征求意见稿，与此前网传版本相比，其规定更为严格且操作性强，但考虑到后续要对各类资管产品的标准进行统一，实际落地难度可能也较大。

--中国金融：资管新规的破与立或强化大型银行在资管行业的优势--金融时报

中国金融时报援引多位专家表示，从长期来看，随着银行资管业务逐步回归“代客理财”本源，各家银行在资管领域的分化料将进一步扩大，此前主要依靠通道业务“存活”的银行或面临挑战，而资管能力较强的银行则将强者愈强。

--中国保险：保监会对农银人寿等三家公司申报新产品采取禁止性措施

中国保监会称，针对人身保险行业产品问题，近日对农银人寿、交银康联人寿和长城人寿下发监管函，要求该三家公司不得销售不符合监管要求的产品，违规产品退出市场，并对公司申报新产品采取禁止性措施。

--企业结盟：中信银行和百度发起设立的百信银行开业，步入金融科技领域

中国中信银行和搜索引擎巨头百度发起设立的名为“百信银行”的直销银行(direct bank)在北京宣布正式开业，步入中国快速增长的金融科技领域。

--香港个股：复星旗下葡萄牙商业银行与银联国际合作在欧洲发行银联卡

复星国际称，旗下葡萄牙商业银行（BCP）与银联国际达成战略合作，在欧洲地区开展银联卡受理和发卡业务、创新支付推广等等。

--台湾金融：11月经济信心指标重回乐观，股市信心止跌反弹--国泰金控

台湾资产最大金控--国泰金控公布11月国民经济信心调查结果指出，景气现况乐观指数弹升，为2015年6月以来首次回到正值，且景气展望乐观指数也见同步回升，亦为2015年6月以来新高，显示民众整体景气综合信心已转趋乐观。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元逆回购操作，单日净投放200亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期200亿元，63天期100亿元。据此计算，单日将净投放200亿元。

--《中国债市每日综述》政策预期仍谨慎收益率续升，资管新规解读存分歧

中国银行间债市现券收益率继续小幅走升，中金所国债期货亦震荡偏弱。周末消息面较为热闹，央行最新货币政策执行报告在政策方面表态仍偏谨慎，而酝酿已久的资管新规终于揭开面纱，现券盘中先强后弱的表现，亦说明市场对新政解读存在分歧。

市场人士认为，目前银行委外业务中配置的非标资产规模相当庞大，若今后按新规严格监管，中长期看会有更多资金转回标准化债券资产，因此会有利好相应；不过从另一方面理解，随着进一步加强金融监管，将抑制市场的扩张，其中的各类资产也很难独善其身。

--台湾新债：华南金10年次顺位债询价利率1.75%，五年主顺位债0.92%--消息

两位消息人士称，台湾第九大金控公司--华南金控将发行的10年期次顺位公司债券正以利率1.75%询价，计划发行金额为50亿台币。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收升，结售汇趋平衡短期料延续小区间波动

人民币兑美元即期小幅收升，中间价亦微升，整体波动不大。交易员指出，随着月中实需购汇较旺的影响逐渐释放，结售汇较为平衡，人民币与美元指数波动的联动性应会上升。但当前市场仍缺乏方向，机构交投兴趣不大，人民币料维持6.6-6.65元小区间内波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.12%至94.58；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微跌至95.41。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数跌至94.70

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.37%至94.7，较2014年底则仍下跌5.30%。

【证券/行业】

--《焦点》中国社保基金喜获国企股权支援，短期依赖分红将促蓝筹高派现

中国近日公布以国有资本充实社保基金的顶层设计方案，国内社保基金将迎来数万亿元人民币资产的支援，未来支付压力将有所缓解。分析人士指出，这一政策导向将引导国内上市公司完善分红机制，国企蓝筹股高分红将成惯例；同时随着国内社保体系更趋完善，将促使A股机构化特征更加明显。

--中国股市：沪综指收升结束四连跌，受资管新规等利空打压投资者趋谨慎

中国股市沪综指先抑后扬尾盘收升，结束连四日下跌。分析师指出，上周末管理层连发资管新规等重磅政策，今天早盘市场受利空情绪继续宣泄的影响跳空低开，跌幅一度超过1%，不过午后股指止跌企稳并逐渐回升，尾盘翻红收涨，但投资者情绪仍然谨慎。

--中国证券：推动基金券商参与，促进大宗商品衍生品业务发展--证监会官员

中国证监会机构部副主任吴孝勇称，将积极推动多层次资本市场的建设，提升对实体经济的支持服务功能。其中包括推进、鼓励基金和券商等参与，促进大宗商品衍生品业务发展。

--中国期市：上期所期铜期权获准立项，将是国内首个工业品期权品种

中国上海期货交易所称，铜期货期权的立项申请近日获得中国证监会批复同意，这将是国内首个工业品期权品种，将进一步丰富国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。

--汽车产业：吉利汽车与白俄罗斯合资企业将建新车厂，面向俄罗斯市场

白俄罗斯和中国汽车生产商吉利汽车的合资公司宣布组建一家工厂，在白俄罗斯生产汽车，面向俄罗斯市场销售。

--中国基金：瑞银资产管理推首只境内私募证券投资基金，开外资先河

国际知名投行瑞银集团旗下瑞银资产管理宣布，其在中国境内的外商独资企业（WFOE） --瑞银资产管理（上海）有限公司正式推出了其首只境内私募证券基金产品，从而成为首家面向国内投资者推出股票私募基金的外资资产管理公司。

--香港个股：高鑫零售获淘宝逾224亿港元收购约36%股权，盘初先升后跌

在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售称，阿里巴巴旗下淘宝中国控股有限公司将直接及间接收购高鑫零售约36.16%股权，总对价约224.25亿港元。

--中国个股：渤海金控旗下Avolon拟采购75架波音B737 MAX飞机

中国渤海金控投资股份有限公司公告称，全资子公司Avolon Holdings Limited拟向波音BA.N采购75架B737 MAX飞机，并获得在约定期限内进一步采购不超过20 架B737 MAX8型飞机的选择权，这批飞机目录价110亿美元。

--中国个股：辅仁药业拟78亿收购开药集团100%股权，并配套融资53亿

中国辅仁药业集团实业股份有限公司公告，拟以发行股份及支付现金方式，购买辅仁集团等14名交易对方持有的开药集团100%股权，交易作价78.09亿元人民币，并将非公开发行股票募集配套资金，规模至多53亿元。

--中国个股：中南建设旗下中南置地明年销售破千亿将是大概率事件—高层

中国房地产开发与建设企业—中南建设旗下中南置地高层表示，今年房地产销售额将逼近一千亿元人民币，明年销售突破千亿元将是大概率事件。

--香港个股：恒隆地产近2.3亿港元向大股东收购工厦物业，整合项目业权

恒隆地产宣布将以总代价约2.25亿港元向控股股东恒隆集团收购一家持有附属公司的全部已发行股本，后者持有去年曾发生四级大火的九龙湾“淘大工业村”的四个工作室单位。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)