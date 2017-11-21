《路透晚报》--11月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：资源税法征求意见稿出台，水资源立法条件尚不成熟--财政部

中国财政部公布资源税法征求意见稿指出，对开采原油以及油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气，免征资源税；从深水油气田开采的原油、天然气，减征30%资源税；可组织开展水等资源税改革试点，待立法条件成熟后再通过法律予以规定。

--中国经济：坚定不移将改革推向深入，推进国资管理公开透明--深改组

中国国家主席习近平主持召开十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议强调，坚定不移将改革推向深入。将建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况的制度，支持和保证人大依法行使监督权，推进国有资产管理的公开透明。

--中国国企：1-10月利润同比增长24.6%，电力等行业利润降幅较大--财政部

中国财政部公布，今年1-10月，中国国有企业利润总额23,858.6亿元人民币，同比增长24.6%，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入9.2个百分点；有色、钢铁、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大，电力等行业利润同比降幅较大。

--台湾经济：行政院通过绿色金融行动方案，金融业投资绿能可达1.5兆台币

台湾行政院表示，为推动能源转型达到非核家园的目标，行政院通过绿色金融行动方案，台湾的金融业可投注在绿色能源达1.5兆（万亿）台币。

【金融】

--全球金融：中国人民币目前像是自由浮动货币--纽约联储报告

纽约联邦储备银行新兴市场与国际事务部高级研究员John Clark撰写报告指出，尽管每日波动性很低，但中国人民币现在更像是自由浮动货币。人民币定盘价的每日变动已经变得“相当可预测，而且对市场力量相当敏感”。

--中国个股：中天金融拟不超310亿元购华夏人寿至多25%股权，成第一大股东

中国中天金融集团股份有限公司公告，拟以不超过310亿元人民币，收购华夏人寿至多25%股权。交易完成后，将成为后者第一大股东。

--中港个股：中行旗下中银投资获批开业，四大行债转股子公司均落地

中国银监会近日称，已批复同意中国银行旗下中银金融资产投资有限公司开业，至此四大行债转股实施机构均落地。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,800亿元逆回购操作，单日净投放100亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期400亿元，63天期100亿元。据此计算，单日将净投放100亿元。

--中国货币市场：紧平衡延续资金价格趋小涨，公开市场微量净投放

中国银行间货币市场延续紧平衡，税期已过但尚未见到财政存款投放等流动性释放，使步入下旬的资金面仍呈偏紧状态；不过面临较大规模的逆回购到期，央行公开市场操作还小有投放，并未累加资金面压力，支撑流动性总体平稳。

--中国债市动态：10年国开收益率再触近期高点，同期限新债定位随之走升

中国银行间市场资金略有收紧，偏弱的现券再承压。早盘10年国开活跃券收益率一度触碰近期高点后回落，最新较上日收盘仍涨逾4个基点(bp)，并带动新发同期限债券定位走高，相对来说，10年国债波动稍逊。

--中国信用债：14中城建PPN004下周一付息存不确定性，因公司资金链紧张

中国城市建设控股集团公告，所发行的2014年第四期非公开定向债务融资工具(PPN)14中城建PPN004，应于下周一(27日)付息，但由于公司资金链紧张，该期债付息存在不确定性。

--中国新债：中央汇金公司拟首度发行中期票据，规模150亿元期限三年

中国中央汇金投资有限责任公司公告，将于本周四(11月23日)在银行间市场簿记建档发行150亿元人民币中期票据，期限三年；这将是中央汇金首次发行中期票据。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.7470%，10年4.7301%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的七和10年固息债，中标收益率为4.7470%和4.7301%; 一、三、五年三期债，中标收益率3.0888%、4.5071%和4.5979%。交易员称，今日招标增发的一年期债，实际剩余期限仅约两个月，所以定位偏低。

--中国债市：财政部五年国债随买收益率3.9196%，竞标倍数2倍--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午进行国债做市支持操作，本次随买操作标的券--五年期国债170014中标收益率为3.9196%，略低于二级市场约3.94%的最新成交水平；竞标倍数2.00倍。这是做市支持操作中首现五年期品种。

--新债招标：台湾30年公债106/11得标利率1.667%，低于市场预期

台湾央行表示，财政部委托标售的30年期公债106/11期得标利率在1.667%。该结果低于路透调查预估的1.680-1.715%，较上次标售的30年公债106/6得标利率1.9220%低25.5个基点。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价下探一周低点，短期料仍无方向

人民币兑美元即期早盘随中间价下探一周低点后缩减跌幅。交易员指出，德国政治不确定性推升隔夜美元指数，但人民币对此反应较为有限，客盘则略偏结汇；当前市场缺乏关键事件，各方普遍预期人民币横向震荡走势将延续。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.01%至94.58；SDR篮子指数微跌至95.2，BIS篮子指数微升至95.42。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收升重返3,400点，金融地产等权重板块领涨

中国股市沪综指连二日收升。分析师指出，今日早盘股指延续昨日反弹行情，不过指数在10日均线（3,413点）附近遭遇一定抛压，大盘维持高位震荡至收盘，金融、家电、房地产板块领涨。短期看，部分扰动因素仍存，令市场震荡频繁，但总体反弹格局未变。

--金属期市：中国期铝大跌，因有迹象显示全球铝产量稳健增长

中国期铝大跌，挫至逾三个月低位，受显示全球铝产量稳健增长的迹象拖累。上海期交所主力期铝合约跌2.45%，收报每吨14,910元人民币(2,247.14美元)，为8月初以来最低水准。

--中国证券：强化监督发审委，成立发行与并购重组审核监察委员会--证监会

中国证监会主席刘士余称，为强化对发审委和委员的监督机制，证监会党委已经决定成立发行与并购重组审核监察委员会，对首次公开发行、再融资、并购重组实行全方面的监察，对发审委和委员的履职行为进行360度评价。

--《焦点》腾讯通过微信、游戏和并购向海外扩张，首先锁定马来西亚

中国最大社交网络及游戏公司腾讯控股的一位高管对路透表示，将把马来西亚作为其扩展微信生态系统的第一个海外国家。腾讯刚刚在上周公布了优于预期的季度财报。

--中国企业：海航要求银行团延长一笔4.48亿美元贷款期限--LPC

多位知情消息人士向汤森路透旗下Reuters Loan Pricing Corp (LPC)表示，中国海航集团已要求贷款银行团将一笔35亿港元(4.48亿美元)贷款期限延长三个月。

--欧洲个股：瑞信增聘10位证券分析师，以加强和扩大中国股票研究能力

瑞信集团旗下综合型银行--瑞士信贷（瑞信）称，其亚太研究团队新聘了10位证券分析师，以加强和扩大中国股票研究能力，其中5位为行业部门负责人。

--香港个股：汇丰控股宣布代价总额约20亿美元之股份回购计划已完成

欧洲最大银行--汇丰控股宣布，代价总额约为20亿美元之股份回购计划已完成。自今年8月1日回购计划启动以来，汇丰已按成交量加权平均价每股普通股7.3902英镑回购205,624,077股普通股以作注销。

--路透专访：中国投中资本打造国际化投行，欲冲击年交易50-100亿美元目标

中国独立投行--投中资本已在香港、美国和欧洲设立办公室，完成其全球化业务网络的雏型。在投中资本创始人、管理合伙人陈颉看来，公司正处业务发展的黄金时代，未来中国企业的全球化大潮，将有助于公司打造成一家国际化投行。

--香港个股：协鑫新能源可能获太平金融约80亿港元基金投资，盘初涨11%

保利协鑫旗下光伏电站业务分支--协鑫新能源称，与中国太平金融控股订立框架协议，可能获后者约80亿港元的基金投资，其股份盘初涨11%至近29个月高位。

--香港个股：万达酒店正对旗下项目进行策略评估，惟并无磋商出售海外物业

中国富商王健林旗下企业--万达酒店发出澄清公告称，公司并无与任何第三方就出售多个集团位于海外的物业项目进行磋商，但指正对旗下物业项目进行策略评估。

--日本个股：本田中国合资企业将自明年1月8日起共计召回254,650辆汽车

本田汽车表示，该公司在中国的合资企业--广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司将从2018年1月8日开始总共召回254,650辆本田品牌汽车。(完) (整理 林高丽; 审校 张喜良)