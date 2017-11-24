《路透晚报》--11月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：创建“中国制造2025”国际级示范区，地级市等可申请--国务院

中国国务院办公厅最新发布通知，决定创建“中国制造2025”国家级示范区，直辖市市辖区和副省级市、地级市均可申请创建示范区，距离相近、产业关联度高的城市可联合申请创建示范区，以加快实施“中国制造2025”，鼓励和支持地方探索实体经济尤其是制造业转型升级的新路径、新模式。

--中国财税：12月起降低日化等消费品进口关税，平均税率降至7.7%--财政部

中国财政部称，自今年12月1日开始对部分消费品进口关税进行调整，涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187个8位税号，平均税率由17.3%降至7.7%。

--中国环保：引导京津冀货运由公路转向铁路，减少货车氮氧化物排放--环保部

中国环境保护部表示，引导京津冀地区货运由公路转向铁路，减少重型柴油货车使用强度，是改善京津冀地区空气质量的关键举措之一。下一步将推动和联合有关部门和地方调整交通运输结构，提升铁路货运能力，推进集装箱海铁联运，加快提高铁路运输比例。

--中国经济：消费者信心创十年新高，90后将贡献两成消费增量--麦肯锡

国际知名咨询公司麦肯锡日前发布中国消费者调查年度报告称，中国消费者的信心已达到十年新高，约八成消费者预期未来五年收入将增长；“90后”等年轻人正在崛起，成为中国消费新引擎。

--中国经济：至2030年人工智能将产生10万亿元产业带动效益--罗兰贝格

国际管理咨询公司--罗兰贝格发布《中国人工智能创新应用白皮书》，预计至2030年人工智能将在中国产生10万亿元人民币的产业带动效益。

--中国反腐：三天打两虎宣示反腐败斗争将进行到底，没有休止符--新华

距离十九大闭幕不到一个月，原中宣部副部长鲁炜和辽宁省副省长刘强两位中管干部相继落马，新华社发布评论称，三天打两虎的节奏宣示党中央将反腐败斗争进行到底的坚强意志和坚定决心。

--中朝贸易：中国10月未从朝鲜进口铁矿石、铅和煤炭

周五公布的数据显示，随着对朝鲜(北韩)制裁的实施，10月中国未从朝鲜进口铁矿石、铅及煤炭，与此同时中国也未向朝鲜出口柴油、汽油和玉米。

--台湾数据：今明两年GDP成长率预估皆上调，明年上半年有望升息

台湾主计总处表示，第三季经济成长率经济成长率统计值为成长3.10%，大致持平概估值的成长3.11%。分析师称，明年通膨展望温和，GDP亦稳定成长，央行明年上半年有望升息半码。

--台湾数据：10月M2年增率3.85%创五个月新高，因外资转呈净汇入

台湾央行公布，10月日平均货币总计数M2年增率为3.85%，创五个月新高，主要是受外资转呈净汇入之影响；而10月M1B年增率亦升至4.61%，创三个月新高。累计今年1-10月M1B及M2平均年增率分别为4.74%及3.73%。

【金融】

--中国金融：无网络小额现金贷资质机构应立即停止非法放贷--互金协会

中国互联网金融协会称，近期通过互联网为个人提供小额现金贷款服务的机构快速增加，其中有的机构不具备放贷资质且存在暴力催收、收取高额利息费用等问题；相关机构应合规发展、审慎经营，不具备放贷资质的应立即停止非法放贷行为。

--中国金融：银监会就账簿利率风险管理指引修订征求意见，实施差异化监管

为推动商业银行进一步提升银行账簿利率风险管理水平，中国银监会发布商业银行账簿利率风险管理指引（修订征求意见稿）；修订内容主要包括细化风险管理要求、规范风险计量以及强化监督检查。

--新闻稿：资管新规将改变中国影子银行格局--标普

标普全球评级表示，中国央行拟实施的资产管理业务新规将会加快中国影子银行系统的转型，并有可能进一步减缓中国的信贷增长。

--《台湾金融市场一周展望》黑色星期五销售热潮有望令台股乐开怀

全球股市荣景不坠，台湾股市本周气氛乐观并创出逾27年高位。随着感恩节后“黑色星期五”销售旺季展开，预料苹果销售有望创下佳绩，将进一步推升台股维持高档震荡，缓步向11,000点扣关。

【固定收益】

--《分析》中国央行单周继续净投放但规模缩水，强化市场对中性政策预期

缴税高峰已过，中国央行本周净投放1,500亿元，较上周逾8,000亿的投放规模大幅缩水。面对周中资金面紧张，央行净投放显示一定的维稳姿态，但规模有限，又与中性的货币政策基调一致。

--中国债市动态：期货走强现券趋稳，10年国开债停发暂助缓悲观情绪

中国银行间市场现券震荡显稳，国债期货走强。交易员表示，资金面仍显紧平衡，不过债市暂显趋稳迹象。受下周10年国开债停发带动，10年国开券收益率在上日盘后小幅回落后，早间基本仍在该位置附近震荡，相较之下，同期限国债品种则成交寥寥。

--中国货币市场：隔夜供给一般跨月价高量少，下周逆回购到期多压力不减

中国银行间债市早盘隔夜供给一般，好在轧平头寸问题不大。今日起七天期品种即可跨月，但供给极少且价格偏高。交易员称，下周逆回购到期量接近万亿，又包含月末时点，若无其他流动性补充，只能观望央行如何操作定调悲喜。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.8543%，投标倍数1.74倍--业内人士

业内人士透露，中国财政部招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.8543%，边际中标收益率3.9533%，投标倍数1.74倍。

--新债招标：中国五年铁道债中标利率4.90%，10年期4.93%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债，中标利率分别为4.90%和4.93%，接近4.94%的利率区间上限，对应投标倍数1.72倍和1.51倍。

--中国票据市场：转贴利率本周小幅上涨，月末临近成交稍显清淡

中国票据市场转贴利率本周小幅上涨，单周涨幅不及上周；前半周在资金紧张带动下票据价格延续上升，不过后半周趋于稳定。交易员称，月末将近市场已显清淡，银行收票力度不大，主要以补缺为主。

【外汇】

--中国汇市：逢低购汇盘打压人民币兑美元高开低走，后续关注美指走向

人民币兑美元即期早盘高开低走，盘初一度触及近六周高点，中间价则续大涨逾200点至近一个半月新高。交易员指出，中间价表现依然遵循定价规则，实需购汇需求表现抢眼，开盘后人民币持续回吐盘初涨幅，后续会否摆脱6.57-6.65元波动区间仍需观察。

--离岸人民币：中国财政部下周将透过香港金管局发行65亿元人民币国债

香港金融管理局（HKMA）称，中国财政部将透过金管局的债务工具中央结算系统（CMU）在港发行发行两年期、五年期和十年期国债，合共65亿元人民币，下周四（30日）进行投标。

--表格：中国外汇市场10月成交额环比下降7.53%--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，10月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交12.84万亿元人民币（等值1.94万亿美元），按美元计环比下降7.53%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数结束11连跌

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日升0.26%至94.67；SDR篮子指数升至95.52，BIS篮子指数升至95.48。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微幅收升，绩优蓝筹股持续调整大盘维持弱势震荡

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，继上日大跌后，今日大盘以弱势震荡的方式进行修复。投资者交易情绪低落，成交量萎缩明显。前期强势的食品饮料、家用电器等绩优蓝筹股持续调整，5G等少数政策受益概念板块出现反弹。

--中港个股：广汽集团与中国移动签订战略协议，拟推动车联网领域服务提升

中国大型车企--广州汽车集团股份有限公司公告称，与中国移动签订战略合作框架协议，拟共同推动车联网领域产品及服务品质的提升，具体合作领域包括4G车联网、5G车载通信预研、基础通信服务、联合营销等五个方面。

--中国企业：武汉邮科院与电信科学技术研究院正筹划重组，报导称料是合并

中国烽火通信等武汉邮电科学研究院旗下上市公司公告称，武汉邮科院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜，但该重组与公司没有关系，不涉及公司的重大资产重组，亦不会影响公司的正常生产经营活动，国资委仍是公司实际控制人。

--韩国企业：真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹

韩国廉价航空公司真航空(Jin Air)执行长Choi Jung-ho表示，预计中国人赴韩旅行需求将从1月开始恢复，摆脱中韩两国出现外交纠纷以来的低迷状态。

--香港个股：惠理集团旗下房地产私募股权平台引入廖创兴企业为战略股东

香港基金公司惠理集团称，旗下房地产私募股权平台引入廖创兴企业为战略股东。(完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)