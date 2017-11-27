《路透晚报》--11月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国10月工业利润持续高涨，但PPI增速趋降或致2018年利润压力渐增

在工业品价格持续走高，钢铁石油和高端技术等行业利润高增带动下，中国10月工业企业利润持续高速增长，尽管同比增速较前月有所下滑，但仍处于年内较高水平。不过鉴于PPI增速趋降，工业利润增速在年末至2018年或有放缓的压力。

--中国经济：五-10年建成全球最大规模的IPv6商业应用网络--国务院

中国国务院印发推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划称，用五到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用，成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。

--中国房地产：防“炒房”须深化改革，短调控为长改革创造窗口期--新华

新华社刊发时评文章称，在限购、限售、限价、限贷等政策调控下，近期中国一些地方一二手房价倒挂，引发抢购新房。出现这一现象，不是房地产市场调控太严了，恰恰是调控不够全面、改革不够深化。

--《特写》北京安全大清查推升房租扶摇直上，城市管理如何不再简单粗放？

缘起于11月18日晚上的北京市大兴区西红门镇新建二村发生重大火灾事故，中国首都北京眼下正在开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动。这让诸多工作生活在北京城中村的人卒不及防地被限令在短期内搬家，也推升了北京房租扶摇直上。

--台湾央行：第四季理监事会将于12月21日召开--官员

台湾央行称，今年第四季理监事会将于12月21日召开，讨论未来利率及汇率政策。

--台湾数据：10月景气信号连三个月呈绿灯，景气维持复苏--国发会

台湾国家发展委员会表示，10月景气对策信号连三个月亮出绿灯，惟综合判断分数较上月修正后的28分减少5分至23分；但景气领先、同时指标仍持续上升，显示当前景气仍维持复苏。

【金融】

--中国金融：10月末银行业金融机构负债总额222.66万亿，同比增10%--银监会

银监会公布，10月末银行业金融机构资产总额总额241.58万亿元人民币，负债总额222.66万亿元，资产负债同比增速均为10%，延续年初以来放缓趋势。

--中国金融：严监管升级大势所趋，更多监管措施将陆续出台--金融时报

中国央行旗下媒体金融时报称，近期资管业务监管标准统一和网络小贷公司暂停批设，透露出的监管信号是非常明显的。如果说这是十九大后金融严监管升级的“第一枪”，那么可以预见，未来在整治金融乱象、防范金融风险方面，还会有更多监管措施陆续出台。

--中国金融：工行与京东联手推出国内首个场景融入式数字银行“工银小白”

以资产计中国最大商业银行--工商银行和中国第二大电商企业京东(JD.com)子公司京东金融(JD Finance)周一宣布，联手推出国内首个场景融入式数字银行“工银小白”。双方还将在包括线下主题网点共建、无人贵金属店等多个领域开展合作，全面打通银行线上线下的个性化服务。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,400亿元逆回购操作，完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期600亿元，63天期100亿元，完全对冲到期量。

--中国货币市场：月内资金无忧跨月供给仍少，关注公开市场后续操作

中国银行间债市隔夜资金供给较为平衡，不论是银行还是非银机构借入难度均不大，而七天期作为可跨月的最经济品种，供给仍少。交易员称，公开市场今日操作不温不火，令机构对月底前流动性无法完全安心，仍要密切关注央行后续动向。

--中国债市动态：期现货暂窄幅震荡，五年续发特别国债需求尚可

中国银行间市场现券窄幅波动，国债期货亦在上日收盘附近盘整。交易人士表示，继上日小幅回暖之后，债市今日整体变化有限，国开行发布10年活跃券170215置换公告“以短换长”，不过早间该券成交收益率维持在4.81%附近震荡，机构暂较为关注明日国开行对其定价。

--中国新债：国开行周二拟置换招标至多15亿元债券，一年170203置换170215

中国国家开发银行公告，将于周二(28日)进行债券置换招标；与上度同为10年期的新券和次新券置换不同，本次国开行将以一年期的170203券置换10年期的170215券，规模不超过15亿元人民币。

--新债招标：中国五年续发特别国债加权收益率3.8837%，投标倍数2.68倍

业内人士透露，中国财政部上午续招标发行的五年期特别国 债加权中标收益率3.8837%，边际中标收益率3.9263%，投标倍数2.68倍。

--《图表新闻》中国债务节节高升，降低负债数年却成效不彰

多年来中国高层一直宣称把降低高负债的政策举措作为优先要务，但这方面的成效并不明显。相反，路透分析则显示，中国企业的债务在这段时间节节高升，9月底时债务还以四年来最快速度增长。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘略升，偏弱美指利好遭遇客盘购汇需求挤压

人民币兑美元即期早盘略微上行，中间价则小幅回落。交易员指出，人民币早盘升幅较窄，对偏弱美指反应较为平淡，或因客盘在6.6元附近购汇略占上风；如若外部美元指数续呈弱势，此前累积的未结汇头寸最终会推升汇价，只是出手时点上不好判断。

--中国外汇：央行与香港金管局续签4,000亿元/4,700亿港元互换协议--央行

中国央行称，近日与香港金融管理局续签双边本币互换协议，互换规模为4,000亿元人民币/4,700亿港元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--中国外汇：10月服务贸易逆差178亿美元，货物和服贸顺差环增超2倍--外管局

中国国家外汇管理局公布，10月份服务贸易逆差178亿美元，逆差额较上月的222亿美元减少20.19%，其中旅行差额占比达到86.24%，运输差额占比达到25.30%。另外，当月货物与服贸顺差245亿美元，较上月的79亿美元环增210%。

--中国外汇：6月末对外证券投资资产4,206亿美元，同比增34.8%--外管局

中国国家外汇管理局公布，2017年6月末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）4,206亿美元，较去年同期增长1,086亿美元或34.8%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.54

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.15%至94.54；SDR篮子指数跌至95.24，BIS篮子指数微跌至95.31。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周两跌一升，CFETS指数小跌

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.03%至94.67，较2014年底则仍下跌5.33%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创三个月新低，航空、通信板块跌幅居前

中国股市沪综指收创三个月新低。分析师指出，今日经济数据基本符合市场预期，但个股仍出现普跌，航空、通信板块跌幅居前。由于年末变现压力加大，加之市场趋势技术性转弱，引发抛盘汹涌而出。料短期沪综指将延续跌势，3,300点附近存在一定支撑。

--中国期市：上海钢铁期货触及六周高点，因预计明年中国钢铁需求仍强劲

上海钢铁期货价格攀升至六周高位，因预期中国需求在明年将保持强劲，这进而提振炼钢原材料--铁矿石和焦煤的价格也升至数周高点。

--中国能源：10月末商业原油库存环比下降9.5%--新华OGP

新华OGP称，中国10月末商业原油库存环比下降9.5%，10月末成品油库存环比增长3.3%。

--中国能源：政府向三家独立炼厂发放150万吨2017年原油进口配额--消息

三位熟悉情况的消息人士称，中国已向三家独立炼厂发放了150万吨2017年原油进口配额，表明中国政府正在放宽对俗称“茶壶”炼厂的独立炼厂的政策。

--欧洲个股：阿斯利康与中国国投创新携手，成立新药研发合资公司

制药商阿斯利康(AstraZeneca)计划与中国国投创新投资管理旗下的先进制造产业投资基金(FIIF)合资成立一家新药研发事业，为原已相当可观的中国业务再添动力。

--中国企业：到2021年建成产能规模近亿吨的钢铁精品智造服务商--宝武

中国宝武钢铁集团总经理陈徳荣称，根据最新规划，宝武将分两步推进，到2021年建成产能规模近亿吨的钢铁精品智造服务商。

--中港个股：东航国际质押7.5亿股东航H股融资作增资及补充流动资金

中国三大航空公司之一的东方航空称，东航国际将所持7.5亿股东航H股质押予农行香港分行融资以为集团子公司增资及补充流动资金。

--中港个股：协鑫集成拟收购协鑫新能源10.01%股权，成其第二大股东

中国光伏行业系统集成服务商--协鑫集成公告称，拟出资约10.5亿港元(折合人民币约8.86亿元)，收购光伏电站运营商协鑫新能源19.1亿股股票，占其全部已发行股份的10.01%。交易完成后，该公司将成为协鑫新能源的第二大股东。

--中国个股：广州银行拟增资50亿股，南方传媒子公司认购至多1.33亿股

中国南方出版传媒股份有限公司公告称，控股子公司广东新华发行集团股份有限公司拟参与广州银行新一轮增资扩股。本次广州银行拟增资50亿股，广东新华发行拟认购其中至多1.33亿股，每股3.132元人民币，出资额不超过4.17亿元。

--香港新股：平安好医生就10亿美元IPO计划与花旗和摩根大通接洽--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国平安旗下“平安好医生”就其10亿美元的IPO（首次公开发售）计划，与投行花旗和摩根大通接洽。 (完)