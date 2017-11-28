《路透晚报》--11月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：对中央预算内投资项目常态化监管，虚假申报将被撤销--发改委

中国国家发展改革委明确，依托全国投资项目在线审批监管平台和国家重大建设项目库，将所有中央预算内投资项目纳入监管范围，其中绝密级项目按国家有关规定实施监管。对每个项目计划下达、计划实施的全过程进行在线监测，实现常态化监管；虚假申报将被撤销。

--中国财税：12月1日起在京津等九省市扩大水资源税改革试点--财政部

中国财政部网站刊登“扩大水资源税改革试点实施办法”全文称，自2017年12月1日起在北京、天津、山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、宁夏等九个省市扩大水资源税改革试点，水资源税实行从量计征，改革遵循了税费平移，不增加正常生产生活用水负担。

--中韩关系：中国部分解除赴韩旅游禁令，禁止在线销售赴韩游产品

韩国旅游发展局官员Park Yong-hwan表示，中国将允许北京和山东旅行社部分恢复销售赴韩国团队游。

--中国反腐：中央军委政治工作部原主任张阳11月23日在家中自缢死亡--新华

新华社报导，中共中央军事委员会原委员、中央军委政治工作部原主任张阳11月23日上午在家中自缢死亡。

--路透调查：中国11月官方制造业PMI料续降至51.4，四季度经济偏弱但仍属平稳

路透综合28家分析机构的预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将继续回落至51.4，既有冬季天气寒冷的季节性因素影响，也显示环保限产政策对制造业的影响持续存在，四季度经济或整体偏弱。

--《程实专栏》“绿水青山”牵动中国改革全局

2016年7月至今，以环保督查、绿色税收等措施为发力点，中国环保政策力度持续增强。十九大报告亦指出，在新时代下，必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实行最严格的生态环境保护制度。从经济学视角看环境治理，我们认为，环保“严监管”不仅有利于生态文明，更在三个层面牵动改革全局，促进中国经济转型升级。

【金融】

--《市场热谈》中国监管层调研资管新规机构意见，注重政策平稳落地

中国大资管行业新规征求意见稿发布已一周有余，围绕着银行理财产品估值体系如何重构以及存量规模不小的非标资产如何处置等问题，业内仍在等待监管细则的出台。而考虑到政策要切实有效可行，并防止多项箭在弦上的政策叠加共振造成风险等多重因素，监管层对大资管细则进行适应性调整正行在途中。据多位银行资管人士透露，央行金融稳定局正在让银行反馈对资管新规的意见，并结合工作实际研究提出修改意见。

--《分析》中国在十九大后采取去杠杆行动，市场意识到风险成真

上个月召开的中共十九大会议闭幕之后，中国政府宣布去杠杆化改革的速度之快，给中国市场的投资者敲响警钟：风险已经变成现实。

--全球金融：中国-中东欧银行联合体成立，国开行提供20亿等值欧元贷款

中国国务院总理李克强表示，中国-中东欧银行联合体正式成立，国家开发银行将提供20亿等值欧元开发性金融合作贷款；中国并支持中东欧国家各类企业到中国发行熊猫债，支持双方合作项目开展人民币融资业务，支持商业性和开发性金融机构为双方合作项目融资，从而进一步拓宽融资渠道。

--中国金融：监管靴子开始落地，警惕现金贷公司倒闭的风险溢出效应--金融时报

中国金融时报报导称，监管靴子开始落地，现金贷行业凛冬将至，要警惕现金贷公司倒闭的风险溢出效应。而银监会正在加紧起草互联网小贷管理办法，拟明确小贷业务边界，叫停网络小贷全部增量业务，对小贷利率严格执行36%的上限，而现金贷资金来源将成为监管重点。

--新闻稿：中国加强防控金融风险将推高企业违约率--标普

标普全球评级预期，随着中国政府继续加强金融体系风险防控，中国境内债券违约或将上升。然而中国大型公司的债务偿付能力仍将保持稳定。

--中国基金：基金公司上报的部分港股基金被暂缓审批--报载

中国基金报报导，近期国内基金公司上报的部分“港股”基金处于暂缓审批状态，具体原因不明。 报导援引两家基金公司人士透露，目前已接到有关指导，投资于港股比例不低于非现金资产80%的基金暂时延缓审批，50%以下投资港股的基金审批流程不受影响，但并不知道具体原因。

--香港金融：金管局推出金融科技聊天室，以加快业界推出新产品时间

香港金融管理局（HKMA）宣布，推出金融科技聊天室，以加快业界推出新产品时间。聊天室是金融科技监管沙盒2.0的其中一项新增功能，目的是在新的科技应用程式构思初期向银行等认可机构及科技公司提供监管反馈意见，避免走冤枉路及加快推出新科技产品的时间。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,500亿元逆回购操作，连两日完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行总额2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,100亿元，63天期100亿元，连续第二日完全对冲到期量。

--新债招标：国开行置换券170203收益率1.9348%，投标倍数5.41--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午进行的债券置换招标，置换债券170203中标收益率为1.9348%，投标倍数为5.41倍。

--中国信用债：14中城建PPN004周一未能按时付息，构成实质违约

中国城市建设控股集团公告，由于公司资金链紧张，截至日终未能按照约定将其发行的2014年第四期非公开定向债务融资工具(PPN)14中城建PPN004付息资金按时足额划至托管机构，构成实质违约。

--中国债市动态：主要现券收益率窄幅整理，国开置换10年债提振作用不大

中国银行间市场早盘主要利率债收益率窄幅整理，国债期货主力合约则在小涨后缩小升幅。国开行今日停止10年期品种发行，同时以不到两个月短债替换10年债以稳定长端，但从结果来看，对二级市场提振作用不大。

--中国货币市场：隔夜宽松七天因跨月紧俏，公开市场连两日对冲到期显中性

中国银行间债市资金面仍呈现结构性需求矛盾，隔夜资金较为宽松，跨月的七天资金供不应求。交易员称，央行公开市场连续两日完全对冲到期，中性态度明显，月末时点致跨月资金拆借难度较大，非银机构尤甚，未来两日逆回购到期量仍偏高，仍需关注央行对冲情况。

--《台湾利率预测》12月短票利率料在0.37-0.40%，除年底外资金仍宽松

台湾多位金融机构交易人士预计，12月提存期除年底季节性因素 外，暂无特殊紧缩因子扰动，市场资金仍多半宽松，12月30天期短票利率区间料在0.37-0.4 0%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价下跌，关注本周美国税改表决进程

人民币兑美元即期早盘随中间价下跌，盘中一度逼近6.61元关口支撑。交易员指出，隔夜美元指数暂时探底企稳，人民币中间价也随之调整，由于逢低购汇需求不少，人民币整体延续宽幅波动走势，若后续美指依旧偏弱，人民币或挑战6.55元阻力位。

--中国外汇：将在银行间市场开展货币掉期交易冲销业务--外汇交易中心

为促进中国银行间货币掉期市场发展，降低市场整体信用风险，中国外汇交易中心发布通知称，将在银行间市场开展货币掉期交易冲销业务，参与机构暂定为银行间市场人民币外汇货币掉期会员。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.42

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.13%至94.42；SDR篮子指数微跌至95.16，BIS篮子指数微跌至95.2。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量反弹收升，3,300点获支撑周期股涨幅居前

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日大盘延续调整走势，不过经过此前连续下跌后杀跌意愿开始减弱，交易量萎缩明显，股指在3,300点获支撑后回升，煤炭、钢铁等周期股涨幅居前。短期看，大盘调整空间已不大，料后市将转为震荡走势。

--中国个股：江淮汽车拟与大众汽车成立一家多用途车合资公司

中国安徽江淮汽车集团股份有限公司公告称，已与德国大众汽车签署合作谅解备忘录，双方拟成立一家多用途车的合资公司。

--中国企业：中粮国际计划在消化海外并购交易后将迅速扩张--金融时报

中国粮食贸易企业中粮国际的执行长迟京涛告诉金融时报，该公司计划在今年专注整合其在海外收购的业务后迅速扩张。

--中国个股：雷鸣科化以定增及现金收购淮矿股份，收购价约203亿元

中国民用炸药生产商--雷鸣科化公告称，拟以定向增发股份及部分现金的方式，收购兄弟公司淮矿股份，收购价约203亿元人民币，公司将因此新增煤炭采掘和洗选等业务。

--香港个股：康健国际遭证监会勒令停牌，因财报包含重大失实或误导资料

拥有中国人寿集团为主要股东的香港医疗集团--康健国际周一遭证监会勒令停牌，据晚上的公告称，证监会认为公司财报包含重大失实或误导资料。

--香港个股：中海油与中石油集团有份持股的巴西Libra区块正式投产

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油称，其与中国石油天然气集团（CNPC）有份持股的巴西Libra区块正式投产。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 乔艳红)