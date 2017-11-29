《路透晚报》--11月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：2018年全面推开领导干部自然资源资产离任审计--国务院

中国国务院发布领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）明确，根据被审计领导干部任职期间所在地区或者主管业务领域自然资源资产管理和生态环境保护情况，对其贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署、以及遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规情况等开展审计，2018年起由审计试点进入到全面推开阶段。

--中国经济：仍面临较大下行压力，明年初一季度可能反应出来--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军称，中国经济仍将面临较大下行压力，有可能在明年初一季度反应出来。中国经济运行中存在国有企业和民营企业两种不同的体制和运作模式，这也是长期以来宏观调控常陷入“一放就乱、一管就死”怪圈的根本原因。

--东北亚情势：中方对朝方有关发射活动表示严重关切和反对--外交部

针对朝中社称朝鲜（北韩）于今日凌晨成功试射“火星-15”型洲际弹道导弹，中国外交部发言人耿爽表示，中方对朝方有关发射活动表示严重关切和反对。中方强烈敦促朝方遵守安理会相关决议，停止采取加剧半岛紧张的行动。同时希望有关各方慎重行事，共同维护本地区和平稳定。

--中美贸易：美国商务部针对中国铝材启动“自发性”反倾销调查

特朗普政府周二新启动了一项针对中国的贸易调查案，成为几十年来首宗由美国政府带头针对中国铝合金板材所进行的反补贴和反倾销调查。

--中国反腐：恒丰银行董事长蔡国华涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查--新华

新华社周二报导，从恒丰银行专题会议上获悉，恒丰银行董事长蔡国华涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。

--投行观点：明年中国GDP料增6.5%左右，通胀回升下半年或加息--摩根士丹利

大型投行摩根士丹利最新报告预测，明年中国国内生产总值（GDP）同比增长6.5%左右，过去换届周期出现的投资大幅反弹和信贷放松的局面应该不会出现。伴随去杠杆去产能及防范风险力度的加大，会带来明年上半年一定的经济增速放缓。而通胀的回升料使明年下半年会有一次加息。

【金融】

--香港金融：港交所最快明年下半年可接受同股不同权公司上市申请--官员

香港财政司司长陈茂波称，香港交易所最快于明年下半年可以接受同股不同权（不同投票权架构）公司的上市申请，料将吸引新经济企业和一些创新企业，以及来港作第二上市的公司。

--全球金融：菲律宾拟于2018年初发行熊猫债和美元计价债券

菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)表示，该国计划在2018年第一季发行价值2亿美元、以人民币计价的熊猫债。该国政府已接洽中国银行承销本次债券。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,400亿元逆回购操作，连三日完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行总额2,400亿元人民币逆回购操作，连续第三日完全对冲当日到期量；其中七天期1,600亿元，14天期700亿元，63天期100亿元。

--中国货币市场：隔夜松七天紧俏局面未改，月末时点导致结构性需求矛盾

中国银行间债市资金面依然维持隔夜供给充裕，但跨月品种七天供给偏少的局面。交易员称，央行公开市场继续对冲到期，表明资金总量仍平衡，惟月末时点因素导致了结构性的需求矛盾；预计跨月后资金将恢复均衡，但又面临年末，机构谨慎心态仍存。

--中国债市动态：国债期货明显反弹带动现券走暖，但后市预期仍谨慎

受国债期货主力合约明显上涨带动，中国银行间现券早盘小幅走暖，不过10年国开债活跃券收益率较完全收复昨日涨幅仍有不少距离。交易员表示，交投情绪稍有缓和但难言乐观，后市料继续受到金融去杠杆因素压制。

--中国信用债：12中城建MTN1未按期足额兑付本金，实质违约再添一例

继上日PPN违约之后，中国城市建设控股集团周二公告，由于资金链紧张，截至兑付日日终未能按照约定将其发行的2012年第一期中期票据--12中城建MTN1兑付资金按时足额划至托管机构，构成实质违约。

--新债招标：农发行一年增发债收益率4.4024%，五年4.7574%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、三和五年三期债，中标收益率分别为4.4024%、4.6729%和4.7574%。

【外汇】

--中国外汇：外储的功能是平准市场需要，无心理关口之说--外管局副局长

中国国家外管局副局长陆磊称，外汇储备的功能是平准市场的需要，并没有心理关口之说；恰如本币吞吐起到了对通货膨胀逆周期的调节，储备吞吐是对跨境资本流动的逆周期调节。

--中国汇市：人民币兑美元早盘续随中间价下跌，市场预期分化短期料无方向

人民币兑美元即期早盘续随中间价下跌，盘中逼近6.61元关口支撑后缩减跌幅。交易员指出，美元指数反弹拉低人民币中间价，但市场预期分化，人民币对美指变动敏感度下降；继续关注美国税改政策进程的影响，预计人民币短期仍延续区间宽幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至94.38

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.04%至94.38；SDR篮子指数微升至95.23，BIS篮子指数微升至95.22。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量续小幅收升，周期股持续走强提振投资者信心

中国股市沪综指放量续小幅收升。分析师指出，早盘指数震荡回调至3,300点附近再获支撑，午后大盘逐级回升，水泥、钢铁，煤炭等周期股领涨。市场虽然仍处于调整过程中，但开始产生部分持续性较强的热点，料后市走势将转为横盘震荡为主。

--中国期市：上海螺纹钢期货收升近3%触及11周高位，因供应紧俏

中国螺纹钢期货周三跳升近3%，触及9月中以来高位，受冬季钢铁限产措施影响，中国贸易商螺纹钢库存已降至数年低点。根据SteelHome追踪的数据，11月24日，中国贸易商螺纹钢库存为335万吨，至少是2011年以来的最低水平。

--中国证券：三大证券报发文称限售股解禁并不等同减持，投资者勿过度恐慌

针对近期一些投资者对于限售股解禁或会带来大量抛压的担忧，中国三大证券媒体周三在显要位置刊登分析文章称，限售股解禁并非等同于减持，希望投资者不要过度恐慌。

--中国证券：IPO通过率降低或成常态，“堰塞湖”压力逐步缓解--新华

新华社周二晚报导称，备受市场关注的新一届发审委上任以来，IPO通过率降低明显。与此同时，随着IPO常态化发行的持续，“堰塞湖”压力得到明显缓解。业内人士分析，IPO通过率降低或成常态。

--中国央企：国家能源集团正式成立，资产规模超过1.8万亿元--人民日报

人民日报报导称，中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司，随着重组成立大会的召开，国家能源集团已于周二(28日)正式成立，能源央企新“航母”诞生，资产规模超过1.8万亿元人民币。

--中国基金：10月底公募基金资产规模创历史新高，货币基金高歌猛进

中国基金业协会最新数据显示，截止10月底，中国公募基金管理的资产规模达11.34万亿元人民币，创历史新高，其中货币基金高歌猛进，规模单月增长逾3,700亿元。

--《独家新闻》戴姆勒拒绝吉利认购其至多5%新股的提议--消息

据消息人士透露，戴姆勒拒绝了中国吉利通过折价配股，购买该公司3-5%股份的要约，因为戴姆勒不想让现有持股被稀释。根据市场价格，收购这个规模的股份价值达45亿美元。

--汽车产业：吉利-沃尔沃考虑在美南卡州和比利时生产领克牌汽车-高管

吉利旗下汽车品牌领克的一位高管称，吉利控股及旗下的沃尔沃正在考虑在比利时和美国南卡罗来纳州的沃尔沃工厂生产领克品牌(Lynk & Co)汽车。本周双方已经开始在中国市场出售合资品牌领克汽车。

--中国企业：海航集团CEO称出售资产是其调整投资布局的一部分--媒体

中国国内媒体报导，海航集团首席执行官(CEO)谭向东表示，该公司在调整投资布局以响应国家政策，而且海航已经出售了一些投资和地产项目，以提高资产流动性。

--基金产业：中国蔚来资本将成立5亿美元基金，投资汽车产业--消息

据消息人士透露，由中国电动汽车公司--蔚来汽车(NIO)成立的投资公司--蔚来资本正在与潜在投资人磋商，计划募集至多5亿美元成立一个美元基金。该基金将对中国汽车产业进行投资。

--香港个股：复星国际发行3亿美元三年期高级担保债券，票息定为5.375%

复星国际称，通过其间接全资子公司发行的3亿美元三年期高级担保债券，票息定为5.375%。本次发债所得款项将用于为部分现有债务再融资，营运资本和一般企业用途。

--香港个股：领展以230亿港元出售旗下17项物业，料录得净收益近74亿港元

以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，以总代价230亿港元出售旗下17个零售商场物业予基汇资本为首的财团；领展预计是次出售将录得净收益约73.93亿港元。

--香港个股：佳兆业斥资近22亿元人民币入股振兴生化，扩大产业布局

中国房地产商--佳兆业宣布，以总代价21.87亿元人民币收购振兴生化股份有限公司18.57%股权，以扩大公司在健康领域的产业布局。

--台湾个股：兆丰金不排除再被美国监管机构罚款--董事长

台湾第五大金控公司--兆丰金表示，美国当地金融主管机关独立监督人赴兆丰做例行调查，在为期两年的回溯调查中，不排除因查到新事证再被美国监管机构罚款。 (完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)