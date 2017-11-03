《路透晚报》--11月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：境外投资办法征求意见，拟对敏感类项目实行核准管理--发改委

中国国家发改委发布企业境外投资管理办法（征求意见稿）称，拟对敏感类项目实行核准管理；对非敏感类项目，中方投资额三亿美元及以上的，投资主体需将有关信息告知发改委，而投资额三亿美元以下则不需告知。从而加强境外投资宏观指导，优化境外投资综合服务，完善境外投资全程监管。

--中国房地产：加强反洗钱工作，严禁开发商和中介违规提供首付融资--住建部

新华社援引住房和城乡建设部称，住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资，以促进房地产市场平稳健康发展。

--中国数据：财新10月服务业PMI小幅回升至51.2，综合PMI降至16个月最低

受新订单增长拉动，中国10月财新服务业PMI自近两年低点回升，但仍为年内的次低点。综合制造业和服务业数据来看，中国经济保持平稳增长，但四季度开局增长动力较弱。

--香港数据：10月PMI降至50.3，受产出增长停滞及新业务下跌影响--日经

经季节调整后，10月份日经香港为50.3，略低于9月份的51.2，显示私营经济的景气度轻微好转，惟最新指数值低于历史平均值。

--香港数据：9月零售销售货值按年升5.6%，增速为逾两年半来最快

香港政府统计处公布，9月份零售业总销货值按年增长5.6%，增速较8月份明显加快且为逾两年半以来最快，反映消费情绪乐观及访港旅游业持续改善。

--加中贸易：两国已解决油菜籽运输纠纷，不会影响贸易--行业组织

加拿大油菜籽理事会(Canola Council of Canada)主席Jim Everson称，加拿大与中国已解决了有关加拿大转基因油菜籽运输文书方面的误会，此事不会影响双方贸易。 【金融】

--《分析》支招中国现金贷监管：持牌经营+严控资金来源

随着趣店高调上市，一直只顾埋头赚钱的现金贷再度被推上风口浪尖，尤其“暴利+暴力催收”的野蛮发展模式不可持续，从严监管已经如箭在弦。业内人士建议，在持牌经营的总体监管思路下，可以尝试“弹性”的牌照监管，为新型业务发展提供空间；同时细化利率监管，真正落实金融服务的“普”和“惠”。

【固定收益】

--《分析》中国央行继续超额续做MLF投放流动性，政策预期维持稳定

中国央行本周通过公开市场逆回购，以及提前释放MLF将续做动向，助缓10月末再度吃紧的资金面。周五进行的4,040亿人民币MLF规模超过全月到期量，当周实现全口径净投放。业内人士称，11月美联储按兵不动，中国货币政策也暂缺触动因素，短期内政策预期维持稳定。

--中国货币市场：MLF超量续做助资金持续充裕，关注下周逆回购回收力度

中国央行不出意外地续做了到期的MLF（中期借贷便利），规模仍小幅超过全月到期量，受此支撑银行间市场周五资金面持续充裕。各类机构融入均无难度，回购利率延续跌势，隔夜减点亦频现。

--中国债市动态：MLF如期超额续做后现券反走弱，国债期货扩大跌幅

中国央行稍早如期超额续做MLF(中期借贷便利)，但对国债期货与现券未见提振，央行公告操作情况后，10年国债期货主力合约反扩大跌幅，活跃券收益率反弹，向前高靠拢。交易员表示，MLF续做不改货币政策中性偏紧的判断，而近期海外央行加息也拖累债市情绪，现券短期仍显弱势。

--中国票据市场：转贴利率本周变化不大，缺少触动因素短期有望震荡盘整

中国票据市场转贴利率本周波动有限，因月末部分以票据业务填充信贷规模的收票需求，抵消资金紧张对转贴价格的推升压力，一年期国有和股份制银行电票成交价格最新在年息4.38%左右，与上周相去不远。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.5132%，投标倍数2.06倍--业内人士

中国财政部公告，将于下周五(10日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限六个月(182天)。

--中国货币市场：593家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,575亿

中国佛山市三水区农村信用合作联社最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有593家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,575亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘低开低走，市场焦点转向美国非农数据

人民币兑美元即期早盘低开低走，而中间价则涨124点至两周新高。交易员表示，昨日国际市场重大事件接连不断但美元指数反应平静，目前市场将焦点转向美国非农数据，若数据强劲美指有望转升并施压人民币。

--人民币衍生品：境内美元掉期短端先升后降，汇率均衡助稳美元流动性

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略趋陡。交易员称，本周初人民币流动性非常紧张，大量机构在掉期短端用美元换取人民币，导致周二隔夜掉期一度飙涨至27点，至6月30日以来新高；一日期掉期亦升至逾一个月高位。后半周随着人民币流动性转松，掉期短端明显回落。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数逼近年内高点

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.11%至95.33，逼近9月11日创的95.38的年内高点；SDR篮子指数升至96.07，BIS篮子指数微升至96.26。 【证券/行业】

--中国证券：证监会称支持优质境外上市中资企业参与A股并购重组

中国证监会新闻发言人高莉指出，证监会将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的、优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组，并对其中的重组上市交易有进一步严格要求。

--中国股市：沪综指震荡收跌，钢铁、有色金属等周期股领跌大盘

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘震荡走低，指数逐级下挫，周期股和权重股持续疲弱，对大盘形成拖累，尾盘跌幅有所收窄。临近年底，部分资金离场观望心态渐浓，导致大盘获利套现压力加大，但沪综指60日均线3,347.22点附近存在一定支撑力度。

--中国期市：焦煤期货扩大涨幅，因钢铁厂减产幅度未及预期

中国焦煤期货连续第二日上涨，因钢铁厂减产幅度不及预期。据两位分析师称，中国最大的产煤大省山西焦煤现货价格周五报每吨1400元人民币，这较期货价格每吨高出了约300元。

--《焦点》海航以“极高”收益率发行短期债券，说明债务再融资面临压力

中国海航集团面向全球投资者出售了价值3亿美元的高收益短期债券，分析师称这说明这家积极展开收购的综合企业在债务再融资方面面临压力。海航集团以平价出售票面利率为8.875%的363天债券，“以作一般公司用途以及现有海外债务再融资之用”。

--中港个股：建行进军深圳住房租赁市场，首批推出5,000余套长租房源

中国国有大行正加速进入住房租赁市场。以资产计中国第二大银行--建设银行称，该行深圳分行已与万科、恒大等房地产公司，以及比亚迪、方大集团等11家企事业单位举行住房租赁战略合作签约仪式，共推出5,481套长租房源。

--中国个股：奇虎360欲以资产置换借壳江南嘉捷，置入资产估值504亿元

市场高度关注的奇虎360回归A股计划终于浮出水面。中国电梯生产企业江南嘉捷公告称，拟透过资产置换和定向增发等形式，三六零科技公司100%股权将被置入上市公司，置入资产估值高达504.16亿元人民币。

--中国热股：中信国安和电广传媒等早盘大涨，受三六零回归A股消息提振

中国中信国安、电广传媒等个股周五早盘大涨，因三六零科技借壳江南嘉捷预案昨晚公布，投资者预计这些间接投资于三六零的上市公司将因此受益。

--台湾个股：第一金控董事长遭撤换，因主办的联贷案有严重缺失

针对台湾自制猎雷舰案发生疑似金融弊案，台湾财政部周四晚间宣布撤换第一金控董事长蔡庆年，因主办的联贷案有严重缺失，行政院也请财政部及金管会追究相关人士的责任。

--香港个股：ASM太平洋再遭控股股东减持41亿港元股份，盘中表现反覆

半导体器材制造商ASM太平洋公布其控股股东ASMIASMI.AS落实减持总值41亿港元股份后，盘中股价表现反覆。

--香港个股：佳兆业拟额外发行6.19亿美元优先票据，用于现有债务再融资等

中国房地产商--佳兆业宣布，拟额外发行总值6.19亿美元的优先票据，所得款项将作为现有债务再融资、拨支现有及新物业项目和作一般企业用途。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)